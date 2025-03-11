Téléchargez une photo ou collez un lien d'image et obtenez instantanément une vidéo de chant sophistiquée. HeyGen anime les visages, synchronise les lèvres avec l'audio, ajoute des expressions naturelles, des sous-titres, et exporte des formats prêts pour les plateformes afin que vous puissiez créer des clips partageables sans caméras ni animation manuelle.
Les créateurs recherchent des clips rapides, drôles ou nostalgiques pour agrandir leur audience. HeyGen transforme les photos en moments chantants—idéaux pour les mèmes, les parodies de tendances et les plateformes de format court où la partageabilité est importante.
Au lieu d'une carte électronique statique, envoyez un portrait chantant pour les anniversaires, les anniversaires de mariage ou les surprises. HeyGen crée des clips sincères ou humoristiques qui sont personnels et mémorables.
Les enseignants et les créateurs de langues utilisent des photos chantantes pour illustrer la prononciation et la cadence. La synchronisation labiale et l'audio multilingue de HeyGen aident les apprenants à voir et à entendre comment les phrases sont formées.
Les équipes marketing animent des mascottes ou des personnages de produits pour interpréter des jingles ou des slogans. HeyGen aide les marques à produire de courts clips répétables pour des campagnes sans nécessiter de temps de studio.
Donnez vie à des photos historiques ou à des portraits de famille avec des messages chantants et des expressions préservées. Ces clips riches en émotions sont idéaux pour les mémoriaux, les archives et le partage familial.
Transformez des illustrations ou des avatars en interprètes chantants pour des chaînes et événements virtuels à l'aide de notre animateur de photos IA. L'animation expressive de HeyGen donne aux personnages une voix et une présence scénique uniques sans capture de mouvement.
Pourquoi Heygen est le meilleur outil pour faire chanter les photos
HeyGen combine une animation faciale avancée, une voix de haute qualité et une synchronisation labiale, ainsi que des préréglages de plateforme pour que les créateurs et les équipes produisent rapidement et de manière fiable des clips de chant viraux. Générez des dizaines de variantes, localisez l'audio et partagez sur les réseaux sociaux.
Notre système modélise les clignements subtils, les formes de bouche et les mouvements de tête afin que les photos chantantes paraissent naturelles et expressives émotionnellement sans édition image par image.
Téléchargez n'importe quelle image nette, choisissez ou téléchargez de l'audio, et HeyGen s'occupe de la détection des visages, de la synchronisation labiale et du rendu, permettant ainsi aux créateurs sans expérience en animation d'obtenir des résultats professionnels.
Générez de nombreuses versions localisées avec le traducteur vidéo et les exportations par lots afin de tester des accroches, des langues et des formats auprès de différents publics et plateformes.
Vidéo chantée avec détection intelligente du visage
HeyGen détecte les points de repère faciaux et associe l'audio à des formes de bouche et des expressions réalistes. Le pipeline d'image en vidéo reconstruit des trajectoires de mouvement subtiles et une continuité de l'éclairage pour que votre résultat semble vivant et convaincant dès le premier regard.
Synchronisation labiale précise et timing expressif
Notre moteur de synchronisation labiale correspond l'audio au niveau de la syllabe et ajoute des pauses naturelles, des respirations et des micro-expressions pour créer une expérience de chant AI captivante. Le résultat est un portrait chantant qui maintient le rythme, l'émotion et l'attention du spectateur tout en sonnant authentique, donnant vie à votre photo.
Options audio flexibles et support vocal
Utilisez n'importe quelle chanson téléchargée ou piste vocale, choisissez parmi des modèles de voix de haute qualité, ou générez de l'audio chantable dans plusieurs langues. HeyGen prend en charge la prononciation multilingue afin que vous puissiez faire chanter des personnages dans différentes langues avec une interprétation crédible.
Exports et préréglages prêts pour la plateforme
Exportez des clips MP4 optimisés pour des placements verticaux, carrés et horizontaux avec des superpositions de sous-titres et un placement de texte sécurisé. Les préréglages garantissent que votre clip respecte les directives des plateformes sociales et qu'il est attrayant dans les aperçus de flux ou les stories.
Comment utiliser l'outil Make Photo Sing
Créez un clip photo chantant en quatre étapes simples de l'image à la vidéo.
Choisissez une image claire et de face ou collez l'URL d'une image. HeyGen détecte automatiquement le visage et recommande le meilleur cadrage pour la synchronisation labiale.
Téléchargez une chanson, un extrait vocal ou choisissez parmi des modèles de voix. Sélectionnez la langue et le timing ; HeyGen analyse le rythme et associe les phonèmes aux mouvements de la bouche.
Inspectez le brouillon généré, ajustez les expressions, ajoutez des sous-titres ou modifiez le timing. Générez des prises alternatives ou appliquez une voix différente pour plus de variété.
Exportez des fichiers MP4 optimisés pour Reels, TikTok ou Stories avec sous-titres et placement sûr du texte. Exportez en lot plusieurs versions pour des tests A/B ou des campagnes multilingues.
Faire chanter une photo signifie animer un visage statique pour interpréter une piste audio choisie avec des mouvements de lèvres synchronisés et des gestes expressifs. HeyGen utilise la détection de visage, la cartographie des phonèmes et la synthèse de mouvement pour créer des formes de bouche réalistes, des clignements d'yeux et un mouvement subtil de la tête qui s'alignent avec l'audio pour un résultat convaincant.
Les portraits bien éclairés et de face avec une occlusion minimale donnent les meilleurs résultats. Évitez les angles extrêmes, les obstructions importantes ou les images de très basse résolution pour garantir que votre photo IA soit la plus belle possible. Si vous n'avez qu'une photo de profil, essayez un recadrage plus net centré sur le visage pour améliorer la synchronisation labiale et l'expression.
Oui, vous pouvez télécharger des chansons ou des pistes vocales dans les limites de durée et de format prises en charge par la plateforme. Faites attention aux droits d'auteur lorsque vous utilisez de la musique commerciale. HeyGen propose également des sons et des modèles vocaux sous licence pour une utilisation commerciale sûre et un prototypage rapide.
La synchronisation labiale de HeyGen fonctionne au niveau des phonèmes et ajoute des ajustements de timing, des respirations et des micro-expressions pour améliorer le réalisme. Les résultats sont très convaincants pour de courts clips sociaux et des messages personnalisés ; les gros plans extrêmes ou les plans cinématographiques peuvent révéler les limites de la synthèse actuelle.
La plupart des outils sont optimisés pour animer un seul visage à la fois. Si une photo contient plusieurs visages, vous pouvez générer des clips séparés pour chaque visage ou télécharger une image groupée et sélectionner le visage à animer là où cela est pris en charge.
Oui. La plateforme prend en charge des modèles audio et de prononciation multilingues, vous permettant de faire chanter votre photo dans différentes langues. Utilisez le traducteur vidéo pour régénérer des pistes audio et des sous-titres afin que vos clips de chant AI sonnent naturellement dans toutes les langues.
Les clips générés créés avec HeyGen et les ressources sous licence fournies sont adaptés à un usage commercial, vous permettant de faire chanter n'importe quelle image. Vérifiez la licence de tout contenu audio ou visuel tiers que vous téléchargez pour garantir la conformité avec les droits et les politiques des plateformes lors de l'utilisation de photos IA.
Oui. Prévisualisez les brouillons et appliquez des modifications telles que l'intensité de l'expression, le texte des sous-titres ou des pistes audio alternatives. Régénérez rapidement des variantes pour tester différentes voix, langues et synchronisations.
Les courts clips se rendent généralement en quelques secondes à quelques minutes selon la longueur et la complexité, vous permettant de créer rapidement des photos chantantes en ligne gratuitement. Les exports sont fournis sous forme de fichiers MP4 optimisés pour des placements verticaux, carrés et horizontaux avec possibilité d'incrustation de sous-titres.
HeyGen chiffre les téléversements et suit des contrôles de confidentialité stricts. Vous conservez la propriété du contenu que vous créez. Consultez les conditions de la plateforme pour plus de détails sur le stockage, la conservation et les permissions de partage.
