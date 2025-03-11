Faire chanter une photo signifie animer un visage statique pour interpréter une piste audio choisie avec des mouvements de lèvres synchronisés et des gestes expressifs. HeyGen utilise la détection de visage, la cartographie des phonèmes et la synthèse de mouvement pour créer des formes de bouche réalistes, des clignements d'yeux et un mouvement subtil de la tête qui s'alignent avec l'audio pour un résultat convaincant.