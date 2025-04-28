HeyGen logo

Générateur de vidéo portrait en direct à partir d'une seule photo

Transformez n'importe quelle image fixe en une vidéo portrait animée en utilisant le générateur de vidéo IA de HeyGen. Téléchargez une photo et générez des mouvements faciaux réalistes, une synchronisation labiale et des expressions grâce à l'IA, sans caméras, acteurs ou production vidéo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vidéos de formation et d'intégration

Vidéos de formation et d'intégration

Les vidéos de formation traditionnelles nécessitent des présentateurs et du temps d'enregistrement. Les vidéos de portrait en direct transforment les documents et les scripts en contenu de formation centré sur l'humain sans avoir besoin de filmer.

Communications d'entreprise

Communications d'entreprise

Les dirigeants peuvent communiquer des mises à jour sans apparaître à la caméra. Les portraits en direct transmettent les messages clairement tout en conservant une présence professionnelle et personnelle.

Explications éducatives

Explications éducatives

Les supports d'apprentissage statiques réduisent l'engagement. Les vidéos de portraits en direct donnent vie aux leçons, aidant les apprenants à retenir les informations grâce aux indices visuels et verbaux.

Messages vidéo personnalisés

Messages vidéo personnalisés

Créez des salutations personnalisées, des annonces ou des campagnes de sensibilisation en utilisant des portraits vivants qui animent votre message. Générez une communication vidéo évolutive sans enregistrer de messages individuels.

Contenu historique et d'archives

Contenu historique et d'archives

Donnez vie aux photos d'archives pour les musées, l'éducation ou le récit en créant de superbes animations de portraits vivants. Les portraits animés ajoutent du mouvement et de la voix tout en respectant l'imagerie originale.

Localisation de contenu mondial

Localisation de contenu mondial

La localisation de contenus filmés est coûteuse. Les vidéos de portraits en direct peuvent être traduites et régénérées rapidement, tout en conservant une identité visuelle cohérente à travers les différentes régions.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de vidéos de portraits en direct

HeyGen rend la création de portraits en direct simple, rapide et prête pour la production. En transformant des photos en vidéo expressive, les équipes créent du contenu centré sur l'humain sans enregistrement, sans reprises ni flux de travail d'animation complexes.

Une photo transformée en vidéo instantanément

Créez un portrait animé à partir d'une seule image. Pas de tournage, pas d'installation. L'IA génère des mouvements de tête naturels, des expressions et une parole synchronisée avec votre script ou audio, améliorant ainsi l'expérience du portrait.

Animation faciale réaliste

Les vidéos de portraits en direct incluent une synchronisation labiale précise, des mouvements des yeux et un timing des expressions, créant des résultats crédibles adaptés aux cas d'utilisation professionnels, éducatifs et de communication.

Création de contenu évolutif

Générez et mettez à jour des portraits en direct à grande échelle. Modifiez le texte ou l'audio et régénérez la vidéo sans réanimer ou reconstruire les éléments, en utilisant l'IA pour une animation de portrait améliorée.

Animation faciale de photo à vidéo

Téléchargez un portrait et générez une vidéo portrait animée avec des mouvements faciaux naturels. HeyGen anime les mouvements de tête, les expressions et les formes de la bouche pour correspondre à la parole tout en préservant l'identité de la photo originale.

image en vidéo

Mouvement guidé par script ou audio

Créez des vidéos de portraits en direct en utilisant texte en vidéo ou de l'audio téléchargé. L'IA synchronise l'animation faciale et la synchronisation labiale précisément avec le contenu parlé pour une livraison claire et crédible.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Prise en charge de plusieurs visages et images

Animez plusieurs visages sur différentes images tout en maintenant une cohérence visuelle. La génération de portraits en direct fonctionne sur divers styles de photos et formats d'image sans assemblage manuel.

Clonage de voix

Sortie de portrait en direct multilingue

Traduisez des scripts et générez des vidéos de portraits en direct dans plus de 175 langues. La traduction vidéo préserve le mouvement du visage et la synchronisation labiale, permettant de localiser le contenu à partir d'une seule photo.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de vidéo de portrait en direct

Créez des vidéos de portraits vivants grâce à un workflow simple en quatre étapes qui transforme une photo en animations vidéo expressives.

Étape 1

Téléchargez un portrait

Choisissez une photo nette avec un visage visible. HeyGen prépare automatiquement l'image pour une animation de portrait en direct, garantissant une intégration transparente.

Étape 2

Ajouter du texte ou de l'audio

Collez votre script ou téléchargez de l'audio. Le système analyse les modèles de parole et le timing pour préparer le mouvement facial.

Étape 3

Personnaliser la livraison

Ajustez la langue, le style vocal, les sous-titres et l'arrière-plan. Appliquez votre image de marque pour correspondre à votre cas d'utilisation.

Étape 4

Générer la vidéo

HeyGen génère une vidéo portrait en direct avec mouvement synchronisé, voix et synchronisation labiale, prête à être téléchargée ou partagée.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un portrait en direct ?

Un portrait vivant est une vidéo générée par IA créée à partir d'une seule photo. L'image est animée avec des mouvements du visage, des expressions et une synchronisation labiale pour produire une vidéo parlante réaliste.

À quel point les vidéos de portraits en direct sont-elles réalistes ?

HeyGen produit une animation faciale naturelle avec un timing et une expression précis. Les résultats conviennent pour la formation professionnelle, la communication et l'utilisation éducative, en particulier avec la technologie de portrait en direct.

Ai-je besoin d'un équipement d'enregistrement vidéo ?

Non. Les vidéos de portraits vivants sont créées à partir de photos et de texte ou d'audio, rendant la communication plus dynamique. Aucune caméra, microphone ou studio n'est nécessaire.

Puis-je utiliser ma propre voix ou mon propre texte ?

Oui. Vous pouvez télécharger de l'audio ou utiliser du texte pour créer une vidéo. HeyGen synchronise automatiquement les mouvements faciaux avec le contenu parlé, améliorant ainsi l'expérience du portrait en direct.

Peut-on créer des portraits vivants dans différentes langues ?

Oui. HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues et la fonctionnalité de traduction vidéo, permettant aux portraits en direct de parler dans plus de 175 langues.

Puis-je mettre à jour une vidéo portrait en direct ?

Oui. Modifiez le script ou l'audio et régénérez la vidéo. Il n'est pas nécessaire de réanimer ou de télécharger une nouvelle photo.

Ma photo est-elle sécurisée ?

HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise. Les images téléchargées et les vidéos générées restent privées et sous votre contrôle.

Quelles sont les meilleures pratiques pour les vidéos de portrait en direct ?

Utilisez des photos claires et de face ainsi que des scripts concis. Des messages courts et ciblés produisent les résultats de portrait en direct les plus naturels et captivants, maximisant la rétention des spectateurs.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background