Transformez n'importe quelle image fixe en une vidéo portrait animée en utilisant le générateur de vidéo IA de HeyGen. Téléchargez une photo et générez des mouvements faciaux réalistes, une synchronisation labiale et des expressions grâce à l'IA, sans caméras, acteurs ou production vidéo.
Les vidéos de formation traditionnelles nécessitent des présentateurs et du temps d'enregistrement. Les vidéos de portrait en direct transforment les documents et les scripts en contenu de formation centré sur l'humain sans avoir besoin de filmer.
Les dirigeants peuvent communiquer des mises à jour sans apparaître à la caméra. Les portraits en direct transmettent les messages clairement tout en conservant une présence professionnelle et personnelle.
Les supports d'apprentissage statiques réduisent l'engagement. Les vidéos de portraits en direct donnent vie aux leçons, aidant les apprenants à retenir les informations grâce aux indices visuels et verbaux.
Créez des salutations personnalisées, des annonces ou des campagnes de sensibilisation en utilisant des portraits vivants qui animent votre message. Générez une communication vidéo évolutive sans enregistrer de messages individuels.
Donnez vie aux photos d'archives pour les musées, l'éducation ou le récit en créant de superbes animations de portraits vivants. Les portraits animés ajoutent du mouvement et de la voix tout en respectant l'imagerie originale.
La localisation de contenus filmés est coûteuse. Les vidéos de portraits en direct peuvent être traduites et régénérées rapidement, tout en conservant une identité visuelle cohérente à travers les différentes régions.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de vidéos de portraits en direct
HeyGen rend la création de portraits en direct simple, rapide et prête pour la production. En transformant des photos en vidéo expressive, les équipes créent du contenu centré sur l'humain sans enregistrement, sans reprises ni flux de travail d'animation complexes.
Créez un portrait animé à partir d'une seule image. Pas de tournage, pas d'installation. L'IA génère des mouvements de tête naturels, des expressions et une parole synchronisée avec votre script ou audio, améliorant ainsi l'expérience du portrait.
Les vidéos de portraits en direct incluent une synchronisation labiale précise, des mouvements des yeux et un timing des expressions, créant des résultats crédibles adaptés aux cas d'utilisation professionnels, éducatifs et de communication.
Générez et mettez à jour des portraits en direct à grande échelle. Modifiez le texte ou l'audio et régénérez la vidéo sans réanimer ou reconstruire les éléments, en utilisant l'IA pour une animation de portrait améliorée.
Animation faciale de photo à vidéo
Téléchargez un portrait et générez une vidéo portrait animée avec des mouvements faciaux naturels. HeyGen anime les mouvements de tête, les expressions et les formes de la bouche pour correspondre à la parole tout en préservant l'identité de la photo originale.
Mouvement guidé par script ou audio
Créez des vidéos de portraits en direct en utilisant texte en vidéo ou de l'audio téléchargé. L'IA synchronise l'animation faciale et la synchronisation labiale précisément avec le contenu parlé pour une livraison claire et crédible.
Prise en charge de plusieurs visages et images
Animez plusieurs visages sur différentes images tout en maintenant une cohérence visuelle. La génération de portraits en direct fonctionne sur divers styles de photos et formats d'image sans assemblage manuel.
Sortie de portrait en direct multilingue
Traduisez des scripts et générez des vidéos de portraits en direct dans plus de 175 langues. La traduction vidéo préserve le mouvement du visage et la synchronisation labiale, permettant de localiser le contenu à partir d'une seule photo.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de vidéo de portrait en direct
Créez des vidéos de portraits vivants grâce à un workflow simple en quatre étapes qui transforme une photo en animations vidéo expressives.
Choisissez une photo nette avec un visage visible. HeyGen prépare automatiquement l'image pour une animation de portrait en direct, garantissant une intégration transparente.
Collez votre script ou téléchargez de l'audio. Le système analyse les modèles de parole et le timing pour préparer le mouvement facial.
Ajustez la langue, le style vocal, les sous-titres et l'arrière-plan. Appliquez votre image de marque pour correspondre à votre cas d'utilisation.
HeyGen génère une vidéo portrait en direct avec mouvement synchronisé, voix et synchronisation labiale, prête à être téléchargée ou partagée.
Un portrait vivant est une vidéo générée par IA créée à partir d'une seule photo. L'image est animée avec des mouvements du visage, des expressions et une synchronisation labiale pour produire une vidéo parlante réaliste.
HeyGen produit une animation faciale naturelle avec un timing et une expression précis. Les résultats conviennent pour la formation professionnelle, la communication et l'utilisation éducative, en particulier avec la technologie de portrait en direct.
Non. Les vidéos de portraits vivants sont créées à partir de photos et de texte ou d'audio, rendant la communication plus dynamique. Aucune caméra, microphone ou studio n'est nécessaire.
Oui. Vous pouvez télécharger de l'audio ou utiliser du texte pour créer une vidéo. HeyGen synchronise automatiquement les mouvements faciaux avec le contenu parlé, améliorant ainsi l'expérience du portrait en direct.
Oui. HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues et la fonctionnalité de traduction vidéo, permettant aux portraits en direct de parler dans plus de 175 langues.
Oui. Modifiez le script ou l'audio et régénérez la vidéo. Il n'est pas nécessaire de réanimer ou de télécharger une nouvelle photo.
HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise. Les images téléchargées et les vidéos générées restent privées et sous votre contrôle.
Utilisez des photos claires et de face ainsi que des scripts concis. Des messages courts et ciblés produisent les résultats de portrait en direct les plus naturels et captivants, maximisant la rétention des spectateurs.
