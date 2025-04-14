Transformez n'importe quel lien en vidéo à l'aide du générateur de vidéo IA de HeyGen. Collez une URL et générez une vidéo complète et professionnelle avec des visuels, des sous-titres et une narration. Aucun téléchargement, logiciel de montage ou flux de production nécessaires pour passer d'un lien à une vidéo prête à être partagée.
Les vidéos et les pages longues sont souvent sous-utilisées. Le lien vers la création de vidéos transforme les liens existants en vidéos plus courtes et plus captivantes qui prolongent la durée de vie du contenu et élargissent sa portée.
Créer des vidéos pour chaque plateforme est chronophage. Les liens vers les flux de travail vidéo génèrent des éléments prêts à être partagés que les équipes marketing peuvent publier rapidement sur différents canaux.
La documentation et les sessions enregistrées sont difficiles à revoir. Transformer les liens en vidéos crée du contenu d'apprentissage structuré que les employés peuvent regarder à la demande.
Les utilisateurs préfèrent un accompagnement visuel plutôt que textuel. Le lien vers la génération de vidéo transforme les liens de produits en vidéos explicatives claires qui mettent en avant les concepts clés de manière visuelle.
Les équipes de vente ont besoin de matériel cohérent. Le lien vers la création de vidéos transforme les ressources existantes en vidéos partageables que les représentants peuvent réutiliser dans différentes régions.
Localiser des vidéos manuellement coûte cher. Générez des vidéos multilingues à partir d'un seul lien et maintenez un message cohérent à travers les langues et les marchés.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de lien vers vidéo
HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant automatiquement des liens en vidéos structurées. Les équipes utilisent des liens vers des flux de travail vidéo pour réutiliser du contenu, améliorer la clarté et augmenter la production de vidéos sans montage manuel ni configuration technique.
HeyGen analyse le contenu derrière un lien et le transforme en une vidéo claire basée sur des scènes. Les informations sont organisées visuellement afin que les spectateurs puissent suivre le message sans avoir à parcourir le contenu source long.
La création de vidéos traditionnelle basée sur des liens nécessite de télécharger des fichiers et d'éditer des chronologies. HeyGen élimine ces étapes en générant automatiquement la vidéo complète à partir de l'URL.
Les liens vers les flux de travail vidéo permettent aux équipes de réutiliser le contenu existant à plusieurs reprises et de le télécharger sur différentes plateformes. Mettez à jour le texte, la langue ou la mise en page et régénérez la vidéo sans recommencer la production depuis le début.
Génération de vidéo basée sur une URL
Collez n'importe quel lien pris en charge et HeyGen génère une vidéo complète à partir du contenu source. Les scènes, le rythme et les visuels sont assemblés automatiquement pour créer un fichier vidéo clair et visible sans configuration manuelle.
Sous-titres et narration automatiques
Chaque lien vers la vidéo inclut des sous-titres et des voix off générés par IA. Cela améliore l'accessibilité, la rétention des spectateurs et la clarté tout en éliminant le besoin de fichiers de sous-titres ou de narration enregistrée.
Formatage vidéo prêt pour la plateforme
HeyGen formate les vidéos générées à partir de liens pour différentes plateformes. Les ratios d'aspect, les durées et les mises en page s'adaptent automatiquement afin que les vidéos soient prêtes à être partagées sans modifications supplémentaires.
Lien multilingue vers la sortie vidéo
Générez des vidéos à partir de liens dans plus de 175 langues et téléchargez facilement les fichiers vidéo. HeyGen traduit les scripts, régénère la narration et préserve la structure afin que les publics mondiaux reçoivent le même message clairement.
Comment utiliser le générateur de lien vers une vidéo
Créez des vidéos à partir de liens en utilisant un workflow simple en quatre étapes conçu pour la rapidité et la flexibilité.
Ajoutez l'URL que vous souhaitez convertir en vidéo. HeyGen analyse le contenu lié et le prépare pour la génération structurée de vidéo en utilisant l'IA de conversion URL en vidéo.
Sélectionnez la langue, la durée, la disposition et le style de voix. Ces paramètres contrôlent la manière dont le lien sera transformé en vidéo.
Modifiez le texte, les légendes ou la structure si nécessaire. Les modifications sont effectuées via les contrôles de texte plutôt que par un montage vidéo manuel.
Générez la vidéo finale et partagez-la sur des sites web, des plateformes sociales comme TikTok, ou des outils internes. Mettez à jour à tout moment en modifiant le texte dans l'éditeur vidéo.
Lier à une vidéo signifie convertir une URL en une vidéo complète. HeyGen analyse le contenu derrière le lien et génère automatiquement des visuels, une narration et des sous-titres.
HeyGen prend en charge les liens des plateformes vidéo courantes et des sources de contenu. Le système extrait les informations pertinentes pour créer une vidéo structurée et visionnable.
Non. Le lien vers les flux de travail vidéo supprime les chronologies et l'édition manuelle. Vous contrôlez le résultat en utilisant uniquement du texte et des paramètres dans l'éditeur vidéo.
Oui. Vous pouvez mettre à jour le texte, les légendes, le style vocal ou la structure et régénérer la vidéo sans tout reconstruire en utilisant une URL vers la vidéo.
Oui. HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues et la traduction vidéo dans plus de 175 langues à partir d'un seul lien, ce qui facilite le téléchargement.
Les vidéos sont exportées sous forme de fichiers MP4 adaptés pour les sites web, les plateformes d'apprentissage et la distribution sur les réseaux sociaux.
Oui. Lorsque le contenu source change, vous pouvez le mettre à jour et régénérer la vidéo pour la maintenir à jour.
HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise. Tous les liens et vidéos générés restent privés et sous votre contrôle.
