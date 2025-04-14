HeyGen logo

Transformez n'importe quel lien en vidéo à l'aide du générateur de vidéo IA de HeyGen. Collez une URL et générez une vidéo complète et professionnelle avec des visuels, des sous-titres et une narration. Aucun téléchargement, logiciel de montage ou flux de production nécessaires pour passer d'un lien à une vidéo prête à être partagée.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Réutilisation de contenu à grande échelle

Réutilisation de contenu à grande échelle

Les vidéos et les pages longues sont souvent sous-utilisées. Le lien vers la création de vidéos transforme les liens existants en vidéos plus courtes et plus captivantes qui prolongent la durée de vie du contenu et élargissent sa portée.

Marketing et distribution sociale

Marketing et distribution sociale

Créer des vidéos pour chaque plateforme est chronophage. Les liens vers les flux de travail vidéo génèrent des éléments prêts à être partagés que les équipes marketing peuvent publier rapidement sur différents canaux.

Formation et connaissances internes

Formation et connaissances internes

La documentation et les sessions enregistrées sont difficiles à revoir. Transformer les liens en vidéos crée du contenu d'apprentissage structuré que les employés peuvent regarder à la demande.

Formation sur le produit et vidéos explicatives

Formation sur le produit et vidéos explicatives

Les utilisateurs préfèrent un accompagnement visuel plutôt que textuel. Le lien vers la génération de vidéo transforme les liens de produits en vidéos explicatives claires qui mettent en avant les concepts clés de manière visuelle.

Ressources d'activation des ventes

Ressources d'activation des ventes

Les équipes de vente ont besoin de matériel cohérent. Le lien vers la création de vidéos transforme les ressources existantes en vidéos partageables que les représentants peuvent réutiliser dans différentes régions.

Flux de travail de communication globale

Flux de travail de communication globale

Localiser des vidéos manuellement coûte cher. Générez des vidéos multilingues à partir d'un seul lien et maintenez un message cohérent à travers les langues et les marchés.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de lien vers vidéo

HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant automatiquement des liens en vidéos structurées. Les équipes utilisent des liens vers des flux de travail vidéo pour réutiliser du contenu, améliorer la clarté et augmenter la production de vidéos sans montage manuel ni configuration technique.

Convertir les liens en vidéo structurée

HeyGen analyse le contenu derrière un lien et le transforme en une vidéo claire basée sur des scènes. Les informations sont organisées visuellement afin que les spectateurs puissent suivre le message sans avoir à parcourir le contenu source long.

Éliminez le travail d'édition manuel

La création de vidéos traditionnelle basée sur des liens nécessite de télécharger des fichiers et d'éditer des chronologies. HeyGen élimine ces étapes en générant automatiquement la vidéo complète à partir de l'URL.

Conçu pour la rapidité et la réutilisation

Les liens vers les flux de travail vidéo permettent aux équipes de réutiliser le contenu existant à plusieurs reprises et de le télécharger sur différentes plateformes. Mettez à jour le texte, la langue ou la mise en page et régénérez la vidéo sans recommencer la production depuis le début.

Génération de vidéo basée sur une URL

Collez n'importe quel lien pris en charge et HeyGen génère une vidéo complète à partir du contenu source. Les scènes, le rythme et les visuels sont assemblés automatiquement pour créer un fichier vidéo clair et visible sans configuration manuelle.

Sous-titres et narration automatiques

Chaque lien vers la vidéo inclut des sous-titres et des voix off générés par IA. Cela améliore l'accessibilité, la rétention des spectateurs et la clarté tout en éliminant le besoin de fichiers de sous-titres ou de narration enregistrée.

Formatage vidéo prêt pour la plateforme

HeyGen formate les vidéos générées à partir de liens pour différentes plateformes. Les ratios d'aspect, les durées et les mises en page s'adaptent automatiquement afin que les vidéos soient prêtes à être partagées sans modifications supplémentaires.

Lien multilingue vers la sortie vidéo

Générez des vidéos à partir de liens dans plus de 175 langues et téléchargez facilement les fichiers vidéo. HeyGen traduit les scripts, régénère la narration et préserve la structure afin que les publics mondiaux reçoivent le même message clairement.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de lien vers une vidéo

Créez des vidéos à partir de liens en utilisant un workflow simple en quatre étapes conçu pour la rapidité et la flexibilité.

Étape 1

Collez votre lien

Ajoutez l'URL que vous souhaitez convertir en vidéo. HeyGen analyse le contenu lié et le prépare pour la génération structurée de vidéo en utilisant l'IA de conversion URL en vidéo.

Étape 2

Choisissez les préférences vidéo

Sélectionnez la langue, la durée, la disposition et le style de voix. Ces paramètres contrôlent la manière dont le lien sera transformé en vidéo.

Étape 3

Revoir et affiner

Modifiez le texte, les légendes ou la structure si nécessaire. Les modifications sont effectuées via les contrôles de texte plutôt que par un montage vidéo manuel.

Étape 4

Générer et partager

Générez la vidéo finale et partagez-la sur des sites web, des plateformes sociales comme TikTok, ou des outils internes. Mettez à jour à tout moment en modifiant le texte dans l'éditeur vidéo.

Foire aux questions (FAQ)

Que signifie le lien vers la vidéo ?

Lier à une vidéo signifie convertir une URL en une vidéo complète. HeyGen analyse le contenu derrière le lien et génère automatiquement des visuels, une narration et des sous-titres.

Quels types de liens sont pris en charge ?

HeyGen prend en charge les liens des plateformes vidéo courantes et des sources de contenu. Le système extrait les informations pertinentes pour créer une vidéo structurée et visionnable.

Ai-je besoin d'expérience en montage vidéo ?

Non. Le lien vers les flux de travail vidéo supprime les chronologies et l'édition manuelle. Vous contrôlez le résultat en utilisant uniquement du texte et des paramètres dans l'éditeur vidéo.

Puis-je modifier des vidéos créées à partir de liens ?

Oui. Vous pouvez mettre à jour le texte, les légendes, le style vocal ou la structure et régénérer la vidéo sans tout reconstruire en utilisant une URL vers la vidéo.

Le lien vers la vidéo prend-il en charge plusieurs langues ?

Oui. HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues et la traduction vidéo dans plus de 175 langues à partir d'un seul lien, ce qui facilite le téléchargement.

Quels formats vidéo puis-je exporter ?

Les vidéos sont exportées sous forme de fichiers MP4 adaptés pour les sites web, les plateformes d'apprentissage et la distribution sur les réseaux sociaux.

Puis-je régénérer des vidéos si le contenu change ?

Oui. Lorsque le contenu source change, vous pouvez le mettre à jour et régénérer la vidéo pour la maintenir à jour.

Mon contenu est-il sécurisé ?

HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise. Tous les liens et vidéos générés restent privés et sous votre contrôle.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

