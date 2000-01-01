HeyGen logo

Créateur instantané d'avatar pour vidéos AI personnalisées

Créez une version numérique réutilisable de vous-même avec l'avatar instantané de HeyGen. Enregistrez une courte vidéo une fois, puis générez un nombre illimité de vidéos IA avec votre avatar qui délivre des scripts de manière naturelle, claire et cohérente.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vidéos de formation et d'intégration

Vidéos de formation et d'intégration

Créez du contenu de formation qui semble personnel sans avoir à répéter les sessions de tournage. Les avatars instantanés vous permettent de mettre à jour les leçons rapidement à mesure que les politiques ou les processus changent tout en conservant une présence constante de l'instructeur.

Explications des produits et fonctionnalités

Explications des produits et fonctionnalités

Expliquez les flux de travail, les outils ou les fonctionnalités en utilisant un visage familier à l'écran. Les avatars instantanés aident à réduire la confusion en transmettant clairement et de manière cohérente les informations à travers de multiples vidéos explicatives avec l'aide d'un avatar personnalisé.

Fondateur et communication exécutive

Fondateur et communication exécutive

Diffusez des messages de leadership sans avoir à planifier des enregistrements à chaque fois. Les avatars instantanés permettent aux cadres de rester visibles tout en gagnant du temps et en préservant la clarté du message.

Personnalisation des ventes et du marketing

Personnalisation des ventes et du marketing

Utilisez votre propre présence numérique pour instaurer la confiance dans les vidéos de marketing et de vente. Les avatars instantanés rendent possible la personnalisation de la portée sans augmenter l'effort de production.

Localisation de contenu multilingue

Localisation de contenu multilingue

Réutilisez le même avatar lors de la traduction de scripts dans plusieurs langues. Cela permet une communication mondiale sans avoir à réenregistrer ou à embaucher des présentateurs supplémentaires.

Base de connaissances et vidéos d'assistance

Base de connaissances et vidéos d'assistance

Créez des vidéos d'aide et de FAQ qui soient humaines et accessibles. Mettez à jour les réponses rapidement sans avoir à revenir devant la caméra.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'avatar instantané

Les avatars instantanés éliminent les contraintes liées à l'utilisation de la caméra tout en préservant le lien humain, facilitant ainsi la création de contenu personnalisé. HeyGen vous permet de capturer votre apparence et votre manière de vous exprimer une seule fois, puis de les réutiliser dans des contextes de formation, de marketing, de vente et de communication interne sans sacrifier l'authenticité ou la rapidité.

Enregistrez une fois, multipliez à l'infini

Votre avatar instantané devient un actif vidéo réutilisable que vous pouvez déployer sur une quantité illimitée de vidéos. Cela élimine le besoin d'enregistrements répétés tout en maintenant la constance de votre visage et de votre voix à travers le contenu.

Conçu pour la vitesse sans compromis

De l'enregistrement à l'avatar utilisable, le processus est volontairement simple et rapide. Les équipes peuvent passer de l'idée à la vidéo finale sans retards de production ou surcharge technique.

Présence humaine sans enregistrement constant

Les avatars instantanés vous permettent d'apparaître à l'écran sans éclairage parfait, plusieurs prises ou anxiété de caméra. Votre présentation reste soignée et professionnelle à chaque fois.

Création rapide d'avatar en auto-enregistrement

Créez un avatar instantané en utilisant un court enregistrement de vous-même depuis votre téléphone ou votre webcam. Le système capture votre structure faciale, posture et présence naturelle rapidement pour créer un avatar personnalisé qui reflète votre identité. Cela vous permet de commencer à générer des vidéos pilotées par avatar sans configuration complexe ni équipement, facilitant ainsi la création d'un avatar sur mesure.

image en vidéo

Mouvement naturel du visage et expression

Les avatars instantanés génèrent un mouvement facial réaliste lorsqu'ils prononcent votre script. Les mouvements subtils de la tête, le contact visuel et les expressions sont préservés pour éviter une apparence rigide ou artificielle de l'avatar personnalisé. Cela aide les spectateurs à ressentir une véritable connexion humaine pendant le visionnage.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Discours aligné sur la voix

Votre avatar délivre des scripts avec une élocution claire et naturelle qui correspond au timing visuel. La prononciation et le rythme sont optimisés pour une compréhension aisée, en particulier lors de l'utilisation d'un avatar parlant. Cela crée une expérience de visionnage fluide sans édition manuelle de la voix, permettant l'utilisation d'un avatar IA dans les présentations.

Clonage de voix

Mises à jour du script sans réenregistrement

Lorsque les informations changent, il suffit de modifier le script et de régénérer la vidéo. Votre avatar reste le même tandis que le message se met à jour instantanément. Cela élimine le besoin de refaire des prises ou des enregistrements répétés.

photos de graphismes animés en vidéo

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons augmenté notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur d'avatar instantané

Créez et utilisez un avatar instantané en quatre étapes simples.

Étape 1

Enregistrez une courte vidéo

Enregistrez une courte vidéo avec votre téléphone ou votre webcam dans un environnement bien éclairé. Pas de studio ou d'équipement professionnel nécessaire.

Étape 2

Générez votre avatar instantané

HeyGen traite l'enregistrement et crée votre avatar numérique réutilisable, vous permettant de créer des vidéos captivantes sans effort. Revoyez-le et approuvez-le avant utilisation.

Étape 3

Ajoutez votre script

Écrivez ou collez le texte que vous souhaitez que votre avatar prononce. Sélectionnez la langue et les préférences de livraison.

Étape 4

Générer et partager

Créez votre vidéo et téléchargez-la ou publiez-la sur des sites web, des outils internes ou des plateformes sociales.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un avatar instantané ?

Un avatar instantané est une version numérique réutilisable de vous-même créée à partir d'un court enregistrement. Il vous permet d'apparaître à l'écran dans des vidéos générées par IA sans avoir à filmer à nouveau, rendant la création de vidéos plus rapide tout en préservant votre présence personnelle.

Combien de temps faut-il pour créer un avatar instantané ?

Créer un avatar instantané nécessite seulement un court enregistrement et un bref temps de traitement. Dans la plupart des cas, vous pouvez commencer à générer des vidéos le même jour sans attendre de longs cycles de production avec un générateur de vidéos IA.

Ai-je besoin d'un équipement professionnel pour enregistrer mon avatar ?

Aucun équipement professionnel n'est requis. Un téléphone ou une webcam avec un bon éclairage suffit pour créer un avatar instantané de haute qualité adapté à la plupart des cas d'utilisation professionnels et éducatifs.

Puis-je mettre à jour des vidéos sans devoir les enregistrer à nouveau ?

Oui. Une fois votre avatar créé, vous pouvez changer les scripts et régénérer des vidéos à tout moment. Il n'est pas nécessaire de vous enregistrer à nouveau pour des mises à jour de contenu.

Mon avatar instantané est-il privé et sécurisé ?

Oui. Votre avatar instantané est limité à votre espace de travail et ne peut pas être accédé par d'autres. Cela garantit que votre identité et votre contenu restent protégés.

Quels types de vidéos puis-je utiliser un avatar instantané pour ?

Les avatars instantanés sont efficaces pour la formation, l'intégration, les ventes, le marketing, les mises à jour internes et le contenu d'assistance. Le même avatar peut être réutilisé dans plusieurs formats.

Puis-je utiliser le même avatar pour différentes langues ?

Oui. Vous pouvez générer des vidéos en plusieurs langues en utilisant le même avatar avec le traducteur vidéo. Cela permet une localisation efficace sans enregistrements supplémentaires, facilitant ainsi la création de contenus captivants pour un public diversifié.

À qui appartiennent les vidéos créées avec un avatar instantané ?

Vous conservez la pleine propriété de toutes les vidéos créées avec votre avatar instantané. Votre contenu reste entièrement sous votre contrôle.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

