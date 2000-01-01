Créez une version numérique réutilisable de vous-même avec l'avatar instantané de HeyGen. Enregistrez une courte vidéo une fois, puis générez un nombre illimité de vidéos IA avec votre avatar qui délivre des scripts de manière naturelle, claire et cohérente.
Créez du contenu de formation qui semble personnel sans avoir à répéter les sessions de tournage. Les avatars instantanés vous permettent de mettre à jour les leçons rapidement à mesure que les politiques ou les processus changent tout en conservant une présence constante de l'instructeur.
Expliquez les flux de travail, les outils ou les fonctionnalités en utilisant un visage familier à l'écran. Les avatars instantanés aident à réduire la confusion en transmettant clairement et de manière cohérente les informations à travers de multiples vidéos explicatives avec l'aide d'un avatar personnalisé.
Diffusez des messages de leadership sans avoir à planifier des enregistrements à chaque fois. Les avatars instantanés permettent aux cadres de rester visibles tout en gagnant du temps et en préservant la clarté du message.
Utilisez votre propre présence numérique pour instaurer la confiance dans les vidéos de marketing et de vente. Les avatars instantanés rendent possible la personnalisation de la portée sans augmenter l'effort de production.
Réutilisez le même avatar lors de la traduction de scripts dans plusieurs langues. Cela permet une communication mondiale sans avoir à réenregistrer ou à embaucher des présentateurs supplémentaires.
Créez des vidéos d'aide et de FAQ qui soient humaines et accessibles. Mettez à jour les réponses rapidement sans avoir à revenir devant la caméra.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'avatar instantané
Les avatars instantanés éliminent les contraintes liées à l'utilisation de la caméra tout en préservant le lien humain, facilitant ainsi la création de contenu personnalisé. HeyGen vous permet de capturer votre apparence et votre manière de vous exprimer une seule fois, puis de les réutiliser dans des contextes de formation, de marketing, de vente et de communication interne sans sacrifier l'authenticité ou la rapidité.
Votre avatar instantané devient un actif vidéo réutilisable que vous pouvez déployer sur une quantité illimitée de vidéos. Cela élimine le besoin d'enregistrements répétés tout en maintenant la constance de votre visage et de votre voix à travers le contenu.
De l'enregistrement à l'avatar utilisable, le processus est volontairement simple et rapide. Les équipes peuvent passer de l'idée à la vidéo finale sans retards de production ou surcharge technique.
Les avatars instantanés vous permettent d'apparaître à l'écran sans éclairage parfait, plusieurs prises ou anxiété de caméra. Votre présentation reste soignée et professionnelle à chaque fois.
Création rapide d'avatar en auto-enregistrement
Créez un avatar instantané en utilisant un court enregistrement de vous-même depuis votre téléphone ou votre webcam. Le système capture votre structure faciale, posture et présence naturelle rapidement pour créer un avatar personnalisé qui reflète votre identité. Cela vous permet de commencer à générer des vidéos pilotées par avatar sans configuration complexe ni équipement, facilitant ainsi la création d'un avatar sur mesure.
Mouvement naturel du visage et expression
Les avatars instantanés génèrent un mouvement facial réaliste lorsqu'ils prononcent votre script. Les mouvements subtils de la tête, le contact visuel et les expressions sont préservés pour éviter une apparence rigide ou artificielle de l'avatar personnalisé. Cela aide les spectateurs à ressentir une véritable connexion humaine pendant le visionnage.
Discours aligné sur la voix
Votre avatar délivre des scripts avec une élocution claire et naturelle qui correspond au timing visuel. La prononciation et le rythme sont optimisés pour une compréhension aisée, en particulier lors de l'utilisation d'un avatar parlant. Cela crée une expérience de visionnage fluide sans édition manuelle de la voix, permettant l'utilisation d'un avatar IA dans les présentations.
Mises à jour du script sans réenregistrement
Lorsque les informations changent, il suffit de modifier le script et de régénérer la vidéo. Votre avatar reste le même tandis que le message se met à jour instantanément. Cela élimine le besoin de refaire des prises ou des enregistrements répétés.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'avatar instantané
Créez et utilisez un avatar instantané en quatre étapes simples.
Enregistrez une courte vidéo avec votre téléphone ou votre webcam dans un environnement bien éclairé. Pas de studio ou d'équipement professionnel nécessaire.
HeyGen traite l'enregistrement et crée votre avatar numérique réutilisable, vous permettant de créer des vidéos captivantes sans effort. Revoyez-le et approuvez-le avant utilisation.
Écrivez ou collez le texte que vous souhaitez que votre avatar prononce. Sélectionnez la langue et les préférences de livraison.
Créez votre vidéo et téléchargez-la ou publiez-la sur des sites web, des outils internes ou des plateformes sociales.
Un avatar instantané est une version numérique réutilisable de vous-même créée à partir d'un court enregistrement. Il vous permet d'apparaître à l'écran dans des vidéos générées par IA sans avoir à filmer à nouveau, rendant la création de vidéos plus rapide tout en préservant votre présence personnelle.
Créer un avatar instantané nécessite seulement un court enregistrement et un bref temps de traitement. Dans la plupart des cas, vous pouvez commencer à générer des vidéos le même jour sans attendre de longs cycles de production avec un générateur de vidéos IA.
Aucun équipement professionnel n'est requis. Un téléphone ou une webcam avec un bon éclairage suffit pour créer un avatar instantané de haute qualité adapté à la plupart des cas d'utilisation professionnels et éducatifs.
Oui. Une fois votre avatar créé, vous pouvez changer les scripts et régénérer des vidéos à tout moment. Il n'est pas nécessaire de vous enregistrer à nouveau pour des mises à jour de contenu.
Oui. Votre avatar instantané est limité à votre espace de travail et ne peut pas être accédé par d'autres. Cela garantit que votre identité et votre contenu restent protégés.
Les avatars instantanés sont efficaces pour la formation, l'intégration, les ventes, le marketing, les mises à jour internes et le contenu d'assistance. Le même avatar peut être réutilisé dans plusieurs formats.
Oui. Vous pouvez générer des vidéos en plusieurs langues en utilisant le même avatar avec le traducteur vidéo. Cela permet une localisation efficace sans enregistrements supplémentaires, facilitant ainsi la création de contenus captivants pour un public diversifié.
Vous conservez la pleine propriété de toutes les vidéos créées avec votre avatar instantané. Votre contenu reste entièrement sous votre contrôle.
