Créez des vidéos Instagram captivantes qui semblent produites mais ne prennent que quelques minutes à réaliser. Avec le créateur de vidéos Instagram de HeyGen, vous obtenez des modèles prêts pour mobile, synchronisation de la musique, légendes, et des exports optimisés pour la plateforme afin que vos vidéos pour Instagram se démarquent sur les Reels, Stories et le fil d'actualité. Commencez à partir de clips, de photos ou de texte et publiez rapidement en utilisant les outils de montage vidéo.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez vos idées en Reels avec des accroches percutantes, une synchronisation musicale et des montages rapides conçus pour arrêter le défilement.
Présentez des fonctionnalités, déballages et démonstrations rapides dans des vidéos concises optimisées pour la découverte et la conversion.
Créez des Stories séquentielles avec des comptes à rebours, des autocollants et des liens pour glisser vers le haut afin de promouvoir des événements et des offres limitées.
Divisez les tutoriels en clips étape par étape faciles à suivre et parfaits pour un apprentissage en carrousel.
Partagez des moments authentiques avec un montage léger, des légendes naturelles et une musique qui préserve l'ambiance.
Regroupez vos meilleurs contenus dans de courts portfolios ou introductions qui attirent les marques et les collaborateurs.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de vidéos Instagram
HeyGen élimine les obstacles à la production de vidéos sociales afin que vous puissiez publier plus souvent et rester à la mode. Choisissez un modèle, ajoutez des médias ou collez un script, puis personnalisez le rythme, le texte et l'audio pour qu'ils correspondent à la voix de votre marque. Le résultat est une création soignée, conçue pour la plateforme et prête à être publiée.
Les designs, les rapports d'aspect et le rythme sont optimisés pour Instagram afin que votre contenu paraisse naturel et maintienne l'attention des spectateurs, particulièrement dans les Reels Instagram.
Automatisez des modifications telles que le rognage, la synchronisation sur le rythme et le sous-titrage, tout en conservant un contrôle manuel sur les accroches, les appels à l'action et les éléments visuels dans votre processus de montage vidéo.
Exportez des Reels verticaux, des publications carrées pour le fil d'actualité et des séquences de Stories avec les bonnes dimensions, durées et fichiers de sous-titres pour chaque flux de téléchargement.
Modèles et préréglages optimisés pour la plateforme
Chaque modèle est pré-structuré avec des coupes optimisées, des emplacements de texte et des moments d'appel à l'action, aidant vos vidéos d'anniversaire à capturer l'attention, à retenir les spectateurs plus longtemps et à stimuler l'engagement sans partir de zéro.
Synchronisation rythmique et outils audio
Rognez, estompez et ajustez le timing audio en quelques secondes sans chronologies complexes ou images clés manuelles. Choisissez parmi des pistes libres de droits ou téléchargez vos propres chansons pour rendre chaque vidéo personnelle, soignée et parfaitement rythmée.
Sous-titres automatiques et modifiables
Modifiez directement le texte des légendes dans la vidéo pour correspondre au ton, au timing et aux noms sans outils supplémentaires. Exportez des fichiers SRT propres pour des téléversements précis, la conformité à l'accessibilité ou une réutilisation facile sur plusieurs plateformes et formats.
Redimensionner et reformater en un clic
Convertissez un projet unique en formats vertical, carré ou grand écran tout en préservant automatiquement le timing, la mise en page, le positionnement du texte et l'équilibre visuel, afin que votre vidéo ait une apparence soignée et intentionnelle, quel que soit l'endroit où elle est partagée.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur de vidéos Instagram
HeyGen vous guide de l'idée à la publication d'une vidéo sur Instagram en quatre étapes simples pour que la production reste rapide et répétable.
Téléchargez des clips, ajoutez des photos ou collez un court script ou une légende. Choisissez le format Instagram que vous souhaitez publier.
Sélectionnez un modèle conçu pour votre objectif, choisissez de la musique et des légendes, et optez pour une voix off si vous avez besoin d'une narration.
Modifiez le crochet, ajustez la longueur des scènes et peaufinez les incrustations de texte. Utilisez la synchronisation rythmique pour verrouiller les coupes sur la musique et maximiser l'impact.
Réalisez une vidéo MP4 optimisée pour mobile ou créez plusieurs formats d'aspect en même temps. Téléchargez les fichiers ou utilisez un lien hébergé pour partager directement.
Un créateur de vidéos Instagram est un générateur de vidéos IA qui vous aide à créer des vidéos spécialement formatées pour Instagram, y compris les Reels, les Stories et les publications du fil d'actualité, avec des modèles, des outils audio et des paramètres d'exportation optimisés pour la plateforme.
Non. HeyGen est conçu pour les créateurs de tous niveaux, y compris ceux qui sont nouveaux dans le montage vidéo. Des modèles, des outils assistés par IA et un montage guidé rendent facile la production de vidéos soignées pour Instagram sans connaissances avancées en montage.
HeyGen prend en charge le format vertical 9:16 pour les Reels et les Stories, le format carré 1:1 pour les publications dans le fil d'actualité, et le format large 16:9. Vous pouvez convertir un projet en plusieurs formats d'image avec un seul clic.
Oui, utiliser un créateur de vidéos Instagram gratuit est la manière la plus simple de commencer. Utilisez la synchronisation automatique avec le rythme pour aligner les coupures avec la musique, coupez les pistes, bouclez des sections ou téléchargez vos propres fichiers audio.
Oui. HeyGen génère automatiquement des sous-titres à partir de l'audio parlé ou du texte de script, vous permet de les modifier directement et exporte des fichiers de sous-titres tels que SRT pour les téléchargements sur les plateformes.
Vous pouvez télécharger des vidéos prêtes pour les plateformes ou utiliser des liens hébergés pour partager. La publication directe dépend de vos comptes connectés et des intégrations de plateforme.
Les vidéos courtes sont souvent les plus performantes. Visez entre 15 et 60 secondes pour les Reels Instagram et moins de 60 secondes pour les publications dans le fil d'actualité, sauf si vous utilisez un carrousel ou du contenu en plusieurs parties.
Oui. Utilisez les outils de redimensionnement et d'exportation en un clic de HeyGen pour adapter le même projet à différentes plateformes et formats d'image.
Oui. Invitez des coéquipiers à modifier, laisser des commentaires et gérer des projets afin que les créateurs de contenu, les monteurs vidéo et les marketeurs puissent travailler ensemble.
HeyGen comprend de la musique et des effets sonores libres de droits pour vos projets. Pour de la musique sous licence, téléchargez vos propres pistes et confirmez les droits d'utilisation pour la publication dans vos vidéos TikTok ou Instagram.
Oui. HeyGen exporte des fichiers MP4 avec des codecs, résolutions et durées recommandés pour les téléchargements sur Instagram.
Oui. HeyGen prend en charge les téléversements et les modifications depuis les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau, vous pouvez donc commencer un projet sur votre téléphone et le terminer sur un écran plus grand.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.