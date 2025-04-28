Étape 1 Dites à HeyGen ce dont vous avez besoin Saisissez une consigne, collez le texte d'un événement, ou téléchargez des images et de courts extraits. Précisez le style, la longueur et l'appel à l'action.

Étape 2 Choisissez un modèle et une voix Choisissez un modèle (promotionnel, tutoriel, compte à rebours), sélectionnez une voix off ou une piste musicale, et appliquez votre charte graphique.

Étape 3 Prévisualiser et affiner avec des invites Ajustez les légendes, le timing ou les animations en utilisant des instructions simples et naturelles pour optimiser votre story Instagram. Régénérez des diapositives individuelles ou l'ensemble complet.