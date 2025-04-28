HeyGen logo

Créateur d'histoires Instagram pour des stories IG soignées

Créez des Stories Instagram captivantes en quelques minutes avec le créateur de stories Instagram de HeyGen. Collez un texte, téléchargez des images ou des clips, et l'IA génère des diapositives d'histoire animées, des légendes, des voix off et des exports optimisés pour la plateforme—aucune compétence en design ou en montage nécessaire.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Réutiliser et amplifier le contenu long

Réutiliser et amplifier le contenu long

Extrayez les moments forts de vidéos, podcasts ou articles et convertissez-les en histoires courtes qui incitent les spectateurs à consulter le contenu intégral.

Invitations et rappels d'événements

Invitations et rappels d'événements

Envoyez des invitations animées, des comptes à rebours et des rappels de RSVP qui sont haut de gamme sans nécessiter de travaux de conception coûteux.

Campagnes localisées à grande échelle

Campagnes localisées à grande échelle

Déployez en masse des messages et des créations spécifiques à chaque région tout en respectant les directives de la marque mondiale et la précision des délais.

Contenus quotidiens et flux des créateurs

Contenus quotidiens et flux des créateurs

Maintenez l'engagement de vos abonnés avec des tutoriels rapides, des vidéos en coulisses ou des fils d'histoires menés par des personnages qui conservent une voix visuelle cohérente.

Tutoriels et micro-apprentissage

Tutoriels et micro-apprentissage

Divisez les leçons en diapositives séquencées avec des légendes et une voix off—idéal pour des astuces rapides et des récapitulatifs de leçon.

Lancements de produits et promotions

Lancements de produits et promotions

Créez des séquences d'accroche, des diapositives de compte à rebours et des stories avec appel à l'action pour faire glisser vers le haut qui mettent en lumière les fonctionnalités et stimulent les conversions.


Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'histoires Instagram

HeyGen combine le design génératif, le contrôle de la marque et des exports prêts à être publiés afin que vous puissiez publier davantage d'Histoires qui performent réellement. Créez des campagnes cohérentes, réutilisez du contenu long en séquences d'histoires, et localisez des ensembles d'histoires pour un public mondial sans avoir besoin d'une équipe de design.


Vitesse sans compromis

Transformez vos idées en séquences d'histoire achevées en quelques minutes. HeyGen automatise la mise en page, le mouvement et le timing pour que vous passiez quelques minutes à créer des histoires Instagram qui prenaient auparavant des heures.

Cohérence de la marque à grande échelle

Appliquez des kits de marque—couleurs, polices, logos et modèles—sur chaque histoire. Produisez des séries d'histoires uniformes et réutilisez des modèles pour maintenir une présence cohérente.

Sortie optimisée pour mobile et plateforme

Chaque histoire est dimensionnée, légendée et animée pour une visualisation sur mobile. Exportez des MP4 verticaux ou des piles d'images prêtes pour les stories qui se chargent rapidement et qui sont superbes sur Instagram, avec des autocollants et des icônes inclus.

Génération d'histoires assistée par IA

Décrivez l'ambiance, l'événement ou le message et HeyGen crée une séquence d'histoire multi-diapositives complète avec du texte animé, des transitions et des suggestions de scènes. Générez des séquences promotionnelles, des comptes à rebours, des tutoriels ou des invitations à des événements à partir d'une seule invite.

image en vidéo

Modèles prêts à l'emploi et mises en page adaptatives

Choisissez parmi des modèles soigneusement sélectionnés pour les lancements, les ventes, les tutoriels, les FAQ et les coulisses. Les modèles s'adaptent automatiquement à votre texte et à vos ressources pour une composition parfaite sur chaque diapositive.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Conception axée sur les légendes & automatisation des sous-titres

Les histoires sont conçues pour une lecture automatique silencieuse. HeyGen génère automatiquement des sous-titres lisibles, les met en forme pour une lisibilité maximale et les place là où ils sont les plus performants sur les écrans mobiles.

Clonage de voix

Images vers vidéo et ressources animées

Transformez des photos fixes, des images de produits ou des affiches en diapositives d'histoire animées avec du parallaxe, du mouvement et des superpositions dynamiques. Utilisez image to video pour créer des séquences d'histoire plus riches et plus captivantes.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur d'histoires Instagram

Donnez vie à vos idées avec le créateur d'histoires Instagram en quatre étapes simples.

Étape 1

Dites à HeyGen ce dont vous avez besoin

Saisissez une consigne, collez le texte d'un événement, ou téléchargez des images et de courts extraits. Précisez le style, la longueur et l'appel à l'action.

Étape 2

Choisissez un modèle et une voix

Choisissez un modèle (promotionnel, tutoriel, compte à rebours), sélectionnez une voix off ou une piste musicale, et appliquez votre charte graphique.

Étape 3

Prévisualiser et affiner avec des invites

Ajustez les légendes, le timing ou les animations en utilisant des instructions simples et naturelles pour optimiser votre story Instagram. Régénérez des diapositives individuelles ou l'ensemble complet.

Étape 4

Exporter et publier

Exportez des MP4 verticaux, des séquences d'images pour stories ou des GIFs en utilisant nos outils en ligne gratuits pour créer des stories Instagram. Utilisez des intégrations de planification ou téléchargez des éléments pour une publication manuelle.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

FAQ sur l'IA de conversion d'image en vidéo

Qu'est-ce qu'un créateur d'histoires Instagram ?

Un créateur d'histoires Instagram est un outil alimenté par l'IA qui transforme des instructions, des images ou des scripts en séquences d'histoires animées et optimisées pour mobile. HeyGen automatise la mise en page, les légendes, la voix off et l'exportation pour que vous obteniez rapidement des histoires prêtes à être publiées.

Ai-je besoin de compétences en design pour utiliser le créateur d'histoires Instagram de HeyGen ?

Non. HeyGen est conçu pour les créateurs et les équipes qui ne veulent pas apprendre à utiliser des outils de conception complexes. Choisissez un modèle ou décrivez votre idée et l'IA s'occupe automatiquement de la composition, du mouvement et du timing.

Puis-je maintenir la cohérence de ma marque à travers de nombreuses histoires ?

Oui, nous prenons également en charge la création d'histoires Instagram dans divers formats. Appliquez une charte graphique avec des couleurs, des polices, des logos et des modèles une seule fois et HeyGen appliquera ces règles sur chaque histoire, garantissant ainsi une identité visuelle cohérente à grande échelle.

Les sous-titres et les légendes sont-ils automatiques ?

Oui. HeyGen génère automatiquement des sous-titres avec un style et un placement optimisés pour les mobiles afin de maximiser la lisibilité pendant la lecture automatique silencieuse. Vous pouvez modifier le texte et le style avant l'exportation.

Puis-je ajouter de la musique ou une voix off à mes histoires ?

Absolument. Ajoutez des voix off d'IA qui sonnent naturellement, clonez votre voix ou téléchargez des pistes. HeyGen mixe automatiquement l'audio pour que la voix et la musique rendent bien sur les appareils mobiles.

Puis-je créer des histoires personnalisées ou en gros ?

Oui. Téléchargez un fichier CSV contenant les noms des invités, les dates ou les liens et HeyGen créera en masse des ensembles d'histoires personnalisées, idéales pour les invitations, les campagnes localisées ou les actions de communication à grande échelle.


Quels formats d'exportation sont pris en charge ?

Exportez des MP4 verticaux optimisés pour les Stories Instagram, des GIF animés ou des piles d'images. HeyGen fournit également des fichiers de sous-titres SRT et des métadonnées recommandées pour les outils de planification.


À quelle vitesse puis-je générer une séquence d'histoire ?

La plupart des ébauches d'histoires sont générées en moins d'une minute. Le temps de rendu complet dépend de la longueur, de la complexité et de la taille du lot. Les modifications et régénérations sont rapides, ce qui rend les flux de travail itératifs fluides.


Mon contenu est-il sécurisé et à qui appartiennent les actifs ?

Vous conservez la pleine propriété de chaque actif que vous créez. HeyGen stocke et transfère les actifs de manière sécurisée ; les plans d'entreprise incluent des contrôles d'accès améliorés et des options de stockage privé.


HeyGen peut-elle transformer de longues vidéos en séquences d'histoires ?

Oui. HeyGen extrait les moments forts et convertit les vidéos longues en plusieurs diapositives de story, complètes avec sous-titres et accroches suggérées pour maximiser l'engagement.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background