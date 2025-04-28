Créez des Stories Instagram captivantes en quelques minutes avec le créateur de stories Instagram de HeyGen. Collez un texte, téléchargez des images ou des clips, et l'IA génère des diapositives d'histoire animées, des légendes, des voix off et des exports optimisés pour la plateforme—aucune compétence en design ou en montage nécessaire.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Extrayez les moments forts de vidéos, podcasts ou articles et convertissez-les en histoires courtes qui incitent les spectateurs à consulter le contenu intégral.
Envoyez des invitations animées, des comptes à rebours et des rappels de RSVP qui sont haut de gamme sans nécessiter de travaux de conception coûteux.
Déployez en masse des messages et des créations spécifiques à chaque région tout en respectant les directives de la marque mondiale et la précision des délais.
Maintenez l'engagement de vos abonnés avec des tutoriels rapides, des vidéos en coulisses ou des fils d'histoires menés par des personnages qui conservent une voix visuelle cohérente.
Divisez les leçons en diapositives séquencées avec des légendes et une voix off—idéal pour des astuces rapides et des récapitulatifs de leçon.
Créez des séquences d'accroche, des diapositives de compte à rebours et des stories avec appel à l'action pour faire glisser vers le haut qui mettent en lumière les fonctionnalités et stimulent les conversions.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'histoires Instagram
HeyGen combine le design génératif, le contrôle de la marque et des exports prêts à être publiés afin que vous puissiez publier davantage d'Histoires qui performent réellement. Créez des campagnes cohérentes, réutilisez du contenu long en séquences d'histoires, et localisez des ensembles d'histoires pour un public mondial sans avoir besoin d'une équipe de design.
Transformez vos idées en séquences d'histoire achevées en quelques minutes. HeyGen automatise la mise en page, le mouvement et le timing pour que vous passiez quelques minutes à créer des histoires Instagram qui prenaient auparavant des heures.
Appliquez des kits de marque—couleurs, polices, logos et modèles—sur chaque histoire. Produisez des séries d'histoires uniformes et réutilisez des modèles pour maintenir une présence cohérente.
Chaque histoire est dimensionnée, légendée et animée pour une visualisation sur mobile. Exportez des MP4 verticaux ou des piles d'images prêtes pour les stories qui se chargent rapidement et qui sont superbes sur Instagram, avec des autocollants et des icônes inclus.
Génération d'histoires assistée par IA
Décrivez l'ambiance, l'événement ou le message et HeyGen crée une séquence d'histoire multi-diapositives complète avec du texte animé, des transitions et des suggestions de scènes. Générez des séquences promotionnelles, des comptes à rebours, des tutoriels ou des invitations à des événements à partir d'une seule invite.
Modèles prêts à l'emploi et mises en page adaptatives
Choisissez parmi des modèles soigneusement sélectionnés pour les lancements, les ventes, les tutoriels, les FAQ et les coulisses. Les modèles s'adaptent automatiquement à votre texte et à vos ressources pour une composition parfaite sur chaque diapositive.
Conception axée sur les légendes & automatisation des sous-titres
Les histoires sont conçues pour une lecture automatique silencieuse. HeyGen génère automatiquement des sous-titres lisibles, les met en forme pour une lisibilité maximale et les place là où ils sont les plus performants sur les écrans mobiles.
Images vers vidéo et ressources animées
Transformez des photos fixes, des images de produits ou des affiches en diapositives d'histoire animées avec du parallaxe, du mouvement et des superpositions dynamiques. Utilisez image to video pour créer des séquences d'histoire plus riches et plus captivantes.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'histoires Instagram
Donnez vie à vos idées avec le créateur d'histoires Instagram en quatre étapes simples.
Saisissez une consigne, collez le texte d'un événement, ou téléchargez des images et de courts extraits. Précisez le style, la longueur et l'appel à l'action.
Choisissez un modèle (promotionnel, tutoriel, compte à rebours), sélectionnez une voix off ou une piste musicale, et appliquez votre charte graphique.
Ajustez les légendes, le timing ou les animations en utilisant des instructions simples et naturelles pour optimiser votre story Instagram. Régénérez des diapositives individuelles ou l'ensemble complet.
Exportez des MP4 verticaux, des séquences d'images pour stories ou des GIFs en utilisant nos outils en ligne gratuits pour créer des stories Instagram. Utilisez des intégrations de planification ou téléchargez des éléments pour une publication manuelle.
Un créateur d'histoires Instagram est un outil alimenté par l'IA qui transforme des instructions, des images ou des scripts en séquences d'histoires animées et optimisées pour mobile. HeyGen automatise la mise en page, les légendes, la voix off et l'exportation pour que vous obteniez rapidement des histoires prêtes à être publiées.
Non. HeyGen est conçu pour les créateurs et les équipes qui ne veulent pas apprendre à utiliser des outils de conception complexes. Choisissez un modèle ou décrivez votre idée et l'IA s'occupe automatiquement de la composition, du mouvement et du timing.
Oui, nous prenons également en charge la création d'histoires Instagram dans divers formats. Appliquez une charte graphique avec des couleurs, des polices, des logos et des modèles une seule fois et HeyGen appliquera ces règles sur chaque histoire, garantissant ainsi une identité visuelle cohérente à grande échelle.
Oui. HeyGen génère automatiquement des sous-titres avec un style et un placement optimisés pour les mobiles afin de maximiser la lisibilité pendant la lecture automatique silencieuse. Vous pouvez modifier le texte et le style avant l'exportation.
Absolument. Ajoutez des voix off d'IA qui sonnent naturellement, clonez votre voix ou téléchargez des pistes. HeyGen mixe automatiquement l'audio pour que la voix et la musique rendent bien sur les appareils mobiles.
Oui. Téléchargez un fichier CSV contenant les noms des invités, les dates ou les liens et HeyGen créera en masse des ensembles d'histoires personnalisées, idéales pour les invitations, les campagnes localisées ou les actions de communication à grande échelle.
Exportez des MP4 verticaux optimisés pour les Stories Instagram, des GIF animés ou des piles d'images. HeyGen fournit également des fichiers de sous-titres SRT et des métadonnées recommandées pour les outils de planification.
La plupart des ébauches d'histoires sont générées en moins d'une minute. Le temps de rendu complet dépend de la longueur, de la complexité et de la taille du lot. Les modifications et régénérations sont rapides, ce qui rend les flux de travail itératifs fluides.
Vous conservez la pleine propriété de chaque actif que vous créez. HeyGen stocke et transfère les actifs de manière sécurisée ; les plans d'entreprise incluent des contrôles d'accès améliorés et des options de stockage privé.
Oui. HeyGen extrait les moments forts et convertit les vidéos longues en plusieurs diapositives de story, complètes avec sous-titres et accroches suggérées pour maximiser l'engagement.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.