Outil vidéo d'IA pour visages parlants pour des vidéos réalistes

La technologie de synthèse vocale faciale transforme une photo statique en une vidéo parlante réaliste grâce à l'IA. Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos de visages parlants qui paraissent naturels, expressifs et humains, sans caméras, tournage ou flux de production complexes.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
Éducation et formation

Éducation et formation

Les vidéos de visage parlant expliquent les leçons, les étapes d'intégration et les tutoriels de manière claire et personnelle. Cela améliore la compréhension et maintient l'engagement des apprenants sans instruction en direct.

Marketing et communication produit

Marketing et communication produit

Utilisez la conversation en face à face pour présenter des fonctionnalités, expliquer des avantages ou faire des annonces avec une présence humaine. Cela renforce la confiance tout en maintenant un message cohérent.

Mises à jour corporatives et internes

Mises à jour corporatives et internes

Les équipes partagent des politiques, des mises à jour et des instructions en utilisant des visages familiers dans des photos parlantes. Cela élimine le besoin de réunions ou d'enregistrements programmés.

Intégration et support des clients

Intégration et support des clients

Les vidéos de visioguidage accompagnent les utilisateurs pas à pas à travers les processus et les flux de travail. Cela réduit la confusion et améliore les taux d'achèvement.

Narration et archives numériques

Narration et archives numériques

Les créateurs animent des portraits pour raconter des histoires, des biographies ou du contenu historique avec un impact émotionnel. Cela donne vie à des visuels statiques.

Communication multilingue

Communication multilingue

Les organisations diffusent le même message à l'échelle mondiale en traduisant les scripts tout en conservant le même visage parlant avec le traducteur vidéo.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil de vidéo IA parlante de visage

La conversation en face à face est conçue pour les moments où la présence humaine améliore la clarté, la confiance et l'engagement, ce qui la rend idéale pour les applications de conversation AI. HeyGen permet de créer facilement et efficacement des vidéos parlantes de manière constante en utilisant la technologie de conversation AI.

Communication humaine sans enregistrement vidéo

La conversation avec un visage virtuel vous permet d'apparaître à l'écran sous forme d'avatar IA sans avoir à vous filmer. Vous conservez un lien humain visible tout en éliminant le stress, la préparation et le temps nécessaires à un enregistrement vidéo en direct en utilisant des avatars IA.

Des mises à jour et des itérations plus rapides

Au lieu de refaire des vidéos, le contenu de conversation faciale peut être mis à jour en modifiant le texte ou l'audio. Cela rend les révisions instantanées et maintient le contenu toujours à jour.

Livraison cohérente sur chaque vidéo

Le fait de parler face à la caméra garantit une apparence faciale, un ton et un style de présentation uniformes dans toutes les vidéos, aidant ainsi les équipes à maintenir une voix unifiée et professionnelle.

Génération de vidéo parlante de photo à visage

Téléchargez une seule photo de portrait et générez une vidéo de visage parlant avec des mouvements de bouche réalistes et une expression faciale grâce au générateur de vidéo IA. L'IA analyse la structure faciale pour produire une animation de la parole fluide et naturelle qui semble authentique. Cela élimine le besoin de compétences en matière de tournage, d'éclairage ou d'animation.

image en vidéo

Visage parlant guidé par le texte

Créez des vidéos de visages parlants en tapant votre script au lieu d'enregistrer de l'audio. La voix IA et les mouvements des lèvres restent parfaitement synchronisés, permettant des modifications rapides sans affecter le réalisme. C'est idéal pour un contenu à volume élevé et fréquemment mis à jour.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Synchronisation labiale naturelle et contrôle de l'expression

Les vidéos de visages parlants présentent une synchronisation labiale précise associée à de subtils mouvements du visage. Cela évite une animation exagérée et crée une livraison crédible qui maintient les spectateurs concentrés et à l'aise. Le résultat paraît professionnel et humain, améliorant l'efficacité de l'expérience de conversation IA.

Clonage de voix

Support de conversation faciale multilingue

Générez des vidéos de visages parlants en plusieurs langues en utilisant le même visage. Cela permet une communication mondiale sans avoir à recréer les visuels, réduisant le temps de localisation tout en maintenant la cohérence de la marque.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de vidéo à partir d'images IA

Donnez vie à votre visage idéal avec l'IA parlante en quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez une photo

Choisissez un portrait clair et de face. L'IA prépare le visage pour une animation réaliste dans un avatar IA.

Étape 2

Ajouter du texte ou de l'audio

Saisissez votre script ou téléchargez de l'audio. Le timing, l'expression et le mouvement des lèvres sont générés automatiquement.

Étape 3

Générer une vidéo de visage parlant

HeyGen crée un visage parlant naturel avec une synchronisation labiale précise et des mouvements faciaux.

Étape 4

Exporter et partager

Téléchargez votre vidéo et utilisez-la sur des sites web, des plateformes sociales ou des outils internes.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce que parler avec le visage ?

La technologie de synthèse faciale est une technologie d'IA qui anime une photo immobile pour créer une image parlante comme si elle parlait. Elle génère des mouvements de lèvres réalistes et des expressions faciales qui correspondent au texte ou à l'entrée audio, créant ainsi une vidéo parlante naturelle à partir d'une seule image.

À quel point les vidéos de visages parlants sont-elles réalistes ?

Les vidéos de visages parlants sont conçues pour paraître humaines, et non animées. Les mouvements faciaux subtils et la synchronisation précise des lèvres dans les vidéos de têtes parlantes aident à maintenir la confiance et à éviter l'effet étrange souvent observé dans les animations basiques.

Quel type de photo fonctionne le mieux pour la conversation en visio ?

Des photos de portrait claires, prises de face et bien éclairées donnent les meilleurs résultats. Les photos avec des traits du visage visibles permettent à l'IA de générer un mouvement de parole plus fluide et plus précis.

Puis-je créer des vidéos de visages parlants en utilisant uniquement du texte ?

Oui, des vidéos de visages parlants peuvent être entièrement générées à partir de texte en utilisant l'approche text to video. L'IA convertit le texte en parole et synchronise automatiquement les mouvements du visage, éliminant le besoin d'enregistrement vocal.

Un visage peut-il parler plusieurs langues ?

Un seul visage peut être personnalisé pour parler plusieurs langues en changeant le script dans une vidéo de tête parlante personnalisée. Cela permet de conserver une identité visuelle cohérente tout en adaptant le contenu pour différentes régions et publics.

Ai-je besoin de compétences en montage vidéo ou en animation ?

Aucune compétence technique n'est requise. Les vidéos de visages parlants sont créées via un workflow simple en utilisant une photo et un script, rendant le processus accessible à tous.

Puis-je réutiliser le même avatar parlant avec un visage ?

Oui, une fois qu'un avatar parlant avec un visage est créé, il peut être réutilisé dans un nombre illimité de vidéos. Cela permet de créer du contenu de manière évolutive sans répéter les étapes de configuration.

Pour qui la discussion en visioconférence est-elle la mieux adaptée ?

La conversation en face à face est idéale pour les éducateurs, les marketeurs, les entreprises et les créateurs qui ont besoin d'une communication vidéo semblable à celle humaine sans les contraintes de tournage ou de production.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

