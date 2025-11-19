Étape 1 Sélectionnez un humain numérique Choisissez l'apparence et le style de présentation pour votre humain numérique. Définissez la langue, le ton et l'objectif de communication pour votre avatar humain numérique.

Étape 2 Rédigez votre script Ajoutez votre message sous forme de texte. HeyGen analyse la structure et le rythme pour préparer une livraison naturelle et facile à suivre.

Étape 3 Personnaliser la présentation Ajustez le style vocal, les sous-titres, la mise en page et l'identité visuelle. Assurez-vous que l'humain numérique correspond à votre public et à votre cas d'utilisation.