Créez des humains numériques qui assurent une communication vidéo claire et humaine grâce au générateur de vidéos IA de HeyGen. Transformez du texte ou une image en vidéos de personnages numériques professionnels avec un discours naturel, des expressions et une diffusion multilingue sans avoir besoin de caméras, d'acteurs ou de surcoût de production.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Les sites web et les portails submergent souvent les utilisateurs de texte. Les humains numériques expliquent les processus et répondent aux questions par vidéo, aidant les clients à comprendre les informations plus rapidement et à réduire les frictions du support.
Les marques ont besoin d'une voix reconnaissable, en particulier lorsqu'elles utilisent des avatars humains virtuels. Les humains numériques agissent comme des représentants de marque cohérents pour les campagnes, les annonces et les récits de produits sans les retards de planification ou de production.
Les vidéos de formation traditionnelles deviennent rapidement obsolètes. Les humains numériques permettent aux équipes de mettre à jour les scripts et de régénérer instantanément le contenu de formation sans avoir à refilmer les sessions.
Une communication claire crée de la confiance. Les humains numériques présentent les politiques, les mises à jour et les instructions dans un format vidéo accessible qui est plus facile à comprendre pour les citoyens.
Les apprenants s'engagent davantage avec des présentateurs humains, surtout lorsqu'ils peuvent voir des expressions faciales réalistes. Les humains numériques, alimentés par l'apprentissage automatique, fournissent une prestation de leçons structurée et répétable à travers les cours tout en maintenant une qualité constante.
Les équipes internes perdent du temps à répéter des explications. Les humains numériques fournissent des réponses vidéo standardisées pour les RH, l'informatique et les opérations, améliorant ainsi l'efficacité au sein des organisations.
Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'humains numériques
HeyGen rend les humains numériques pratiques pour une utilisation commerciale réelle. Les équipes créent des présentateurs vidéo humains cohérents et contrôlables qui expliquent, guident et communiquent clairement à travers les canaux, les langues et les publics sans les limites de la production en direct.
Les humains numériques offrent le même visage, la même voix et la même prestation à chaque fois. Cela élimine la variabilité des présentateurs en direct et garantit une communication fiable à travers les campagnes, les régions et les équipes.
Chaque humain numérique suit des scripts et des contenus approuvés. Cela permet de garder les messages précis, conformes et alignés sur les objectifs commerciaux tout en évitant des réponses imprévisibles.
Générez, mettez à jour et localisez des humains numériques à grande échelle. Un seul script peut alimenter des centaines de vidéos mettant en vedette des métahumains sans travail d'enregistrement ou de production supplémentaire.
Identité persistante de présentateur numérique
Créez un humain numérique qui agit comme présentateur à long terme pour votre marque, produit ou organisation. Le même humain numérique peut apparaître dans des vidéos, des mises à jour et des campagnes, renforçant la familiarité et la confiance tout en éliminant la dépendance envers les talents en direct.
Livraison de performance contrôlée par le texte
Les humains numériques sont entièrement commandés par texte. Ajustez le rythme, l'accentuation et la structure directement dans le script, et HeyGen génère la performance d'animation correspondante sans réenregistrement ni montage manuel.
Performance faciale de haute fidélité
Les humains numériques offrent des mouvements faciaux réalistes synchronisés avec la parole. Les expressions subtiles, la concentration du regard et les formes de la bouche sont synchronisées avec précision, produisant des vidéos qui paraissent soignées et professionnelles pour une communication sérieuse.
Continuité linguistique mondiale
Créez des humains numériques capables de parler dans plus de 175 langues tout en conservant la même identité visuelle. La traduction vidéo garantit une diffusion cohérente à travers les régions sans avoir à embaucher des présentateurs ou à produire des vidéos séparées, grâce à la technologie des humains numériques.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le créateur d'humains numériques IA
Créez des humains numériques grâce à un processus clair en quatre étapes qui transforme le texte en vidéo en communication.
Choisissez l'apparence et le style de présentation pour votre humain numérique. Définissez la langue, le ton et l'objectif de communication pour votre avatar humain numérique.
Ajoutez votre message sous forme de texte. HeyGen analyse la structure et le rythme pour préparer une livraison naturelle et facile à suivre.
Ajustez le style vocal, les sous-titres, la mise en page et l'identité visuelle. Assurez-vous que l'humain numérique correspond à votre public et à votre cas d'utilisation.
Générez la vidéo finale de l'humain numérique et partagez-la sur des sites web, plateformes ou systèmes internes. Mettez à jour à tout moment en modifiant le texte pour refléter les changements en temps réel.
Les humains numériques sont des présentateurs vidéo humains générés par IA qui délivrent du contenu parlé à travers une vidéo réaliste. Ils sont utilisés pour communiquer des informations, des orientations et des messages sans la présence de présentateurs en direct.
Les humains numériques sont utilisés pour l'orientation des clients, la formation, l'éducation, la communication de marque et la messagerie interne où la cohérence et la scalabilité sont nécessaires.
Oui. Les humains numériques HeyGen peuvent parler plus de 175 langues en utilisant la génération de vidéos multilingues et un traducteur vidéo tout en conservant la même identité visuelle.
Non. Les humains numériques sont entièrement créés à partir de texte. Aucune caméra, microphone, studio ou séance d'enregistrement en direct n'est nécessaire.
Les mises à jour sont simples et peuvent être animées pour une meilleure interaction. Modifiez le script et régénérez la vidéo. Il n'est pas nécessaire de réenregistrer ou de reconstruire le contenu.
Oui. Vous pouvez personnaliser le style vocal, les sous-titres, les mises en page, les couleurs et la présentation visuelle pour répondre aux exigences de votre marque.
HeyGen produit un rythme naturel, un mouvement synchronisé des lèvres et une expression faciale adaptée pour la communication professionnelle et d'entreprise.
Oui. HeyGen suit des pratiques de sécurité de niveau entreprise, et tous les scripts ainsi que les vidéos de humains numériques générées restent sous votre contrôle, garantissant ainsi l'intégrité de votre contenu de humain virtuel.
