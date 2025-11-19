HeyGen logo

Créer une vidéo marketing : Rapide et prête à être publiée avec l'IA

Créez des vidéos marketing professionnelles sans caméras ni longues sessions de montage. HeyGen transforme de courts briefs en vidéos polies, prêtes pour les plateformes, avec des scripts persuasifs, des présentateurs IA expressifs et des formats natifs pour chaque réseau publicitaire. Produisez plus de créativité avec votre créateur de vidéos marketing, testez plus d'idées et développez vos campagnes, le tout depuis un seul espace de travail.

Publicités de lancement de produit

Mettez en avant les caractéristiques, les avantages et un appel à l'action rapide avec des prises de vue cinématographiques et des messages clairs qui stimulent les précommandes et les clics.

Publicités courtes sur les réseaux sociaux

Créez des clips percutants de 6 à 30 secondes optimisés pour un impact maximal sur Instagram Reels et TikTok.

Vidéos explicatives et de démonstration

Transformez des fonctionnalités complexes en animations explicatives simples et captivantes qui réduisent les demandes d'assistance et augmentent le taux de conversion des essais en abonnements payants.

Témoignages et spots de style UGC

Générez des témoignages clients et des formats de contenu généré par les utilisateurs qui paraissent authentiques pour établir la confiance et la preuve sociale à grande échelle.

Vidéos pour e-mails et pages d'atterrissage

Intégrez de courtes vidéos personnalisées dans des e-mails et des pages d'atterrissage pour augmenter les taux d'ouverture et les conversions sur la page.

Campagnes localisées

Produisez rapidement plusieurs versions linguistiques et variantes régionales pour étendre les campagnes mondiales avec une pertinence culturelle.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil pour créer des vidéos marketing

HeyGen combine le scriptage IA, des présentateurs réalistes et des outils de conception intégrés pour que les équipes puissent créer des vidéos marketing à fort impact en quelques minutes. Économisez du temps de production, maintenez la cohérence de la marque et lancez des publicités, des vidéos explicatives et des promotions qui font réellement la différence.

Production plus rapide, meilleurs résultats

Générez instantanément des scripts, des scènes et des voix off — puis ajustez les visuels et les légendes pour optimiser la performance sur différentes plateformes.

Conçu pour chaque canal

Exportez en un clic des versions 9:16, 1:1 et 16:9 pour que votre message soit parfaitement formaté pour TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn et plus encore.

Croître sans augmenter les effectifs

Créez des dizaines de variantes d'annonces localisées et testez en A/B les accroches, les appels à l'action et les vignettes pour votre vidéo promotionnelle afin de trouver ce qui convertit — sans avoir à embaucher un monteur.

Générateur de scripts et de crochets IA

Saisissez votre produit, objectif et public cible pour obtenir plusieurs scripts et accroches performants conçus pour la conversion. Chaque script est optimisé pour capter l'attention dans les premières 3 à 5 secondes et se termine par un appel à l'action clair en voix off.

Un outil de création de contenu IA affichant le texte saisi, un résumé généré et un aperçu de présentation intitulé "Aperçu des résultats du T3" avec un homme souriant.

Présentateurs et voix off réalistes en IA

Choisissez parmi divers présentateurs IA ou clonez votre propre voix pour votre vidéo promotionnelle — le tout avec des gestes naturels et une prise en charge multilingue. Offrez une narration à l'écran authentique sans passer du temps en studio.

Une femme d'affaires tient un téléphone, pointant vers le haut, avec du texte flottant "Créez une démo de produit d'1 minute" et "Ajouter un produit" affichant une page de produit sur smartphone.

Concepteur de scènes intelligentes & B-roll

Générez des vidéos en utilisant des voix et de la musique intégrées. Créez des avatars parlants avec des sous-titres synchronisés à l'audio. Ajoutez des couches audio sans nécessiter d'outils séparés. Prend en charge plusieurs formats vidéo et résolutions.

Un homme noir souriant dans un cadre vidéo avec des superpositions graphiques pour les polices, couleurs de la marque et un message texte personnalisé.

Exportation multi-format en un clic

Produisez instantanément des fichiers et des variantes prêts pour les plateformes — verticaux, carrés et en écran large — avec légendes, vignettes et sous-titres inclus pour une portée maximale.

Paramètres d'exportation SCORM avec l'option "Exporter en tant que SCORM" activée et "SCORM 1.2" sélectionné, un homme souriant en arrière-plan.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser HeyGen pour créer des vidéos marketing

Créer une vidéo marketing avec HeyGen se fait en quatre étapes simples.

Étape 1

Donnez-nous le brief

Commencez par partager un lien de produit, les principaux avantages, ou une courte incitation.

Étape 2

Personnaliser et perfectionner

Sélectionnez votre présentateur, peaufinez les visuels, ajustez le rythme et ajoutez des légendes pour guider le message.

Étape 3

Personnalisez pour chaque plateforme

Optimisez votre vidéo pour les flux sociaux, les publicités ou les pages d'atterrissage avec des changements rapides de format et des ajustements de mise en page.

Étape 4

Exporter et lancer

Téléchargez des vidéos de haute qualité, des vignettes et des fichiers de sous-titres, ou publiez directement sur vos plateformes connectées.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen crée des publicités, des vidéos explicatives, des démonstrations, des témoignages, des courts-métrages pour les réseaux sociaux et des vidéos pour les pages d'atterrissage. Des modèles et des flux de travail IA accélèrent la production pour chaque format.

Dois-je enregistrer des vidéos ou des voix off ?

Non, vous pouvez utiliser des présentateurs IA et des voix off de synthèse vocale, ou télécharger vos propres vidéos et voix pour des montages hybrides.

Puis-je conserver les vidéos conformes à la marque ?

Oui. Téléchargez votre Kit de Marque (logos, polices, couleurs) et HeyGen les appliquera automatiquement aux modèles et aux exportations.

Combien de temps faut-il pour réaliser une vidéo ?

La plupart des vidéos marketing prennent quelques minutes à générer et une courte édition pour finaliser. Les personnalisations complexes peuvent prendre plus de temps, mais le gros du travail est automatisé.

Les sous-titres et les légendes sont-ils inclus ?

Oui. HeyGen génère automatiquement des sous-titres et vous permet de les éditer, de les styliser et d'exporter des fichiers SRT pour l'accessibilité et les exigences des plateformes.

Puis-je créer rapidement plusieurs variantes de publicités ?

Absolument. Générez en masse différents crochets, appels à l'action et formats pour réaliser des tests A/B et optimiser le ROAS à travers les campagnes.

Quels formats d'exportation sont pris en charge ?

Exportez des fichiers MP4 en format vertical (9:16), carré (1:1) et large (16:9), ainsi que des fichiers de sous-titres SRT et des images miniatures pour chaque version.

HeyGen est-il sécurisé pour une utilisation professionnelle ?

HeyGen propose des fonctionnalités de sécurité d'entreprise, le chiffrement des données et un accès basé sur les rôles pour vos modèles de vidéos marketing. Contactez les ventes pour des exigences de conformité personnalisées.

Puis-je localiser ma vidéo pour d'autres marchés ?

Yes, translate scripts, use multilingual voiceovers, and generate regional versions of your promo video to reach global audiences quickly with AI video translator.

Comment puis-je commencer un essai ?

Inscrivez-vous sur le site HeyGen pour commencer un plan gratuit. Explorez les modèles et générez votre première vidéo marketing sans nécessiter de carte de crédit.

