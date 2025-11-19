Pourquoi HeyGen est le meilleur outil pour créer des vidéos marketing

HeyGen combine le scriptage IA, des présentateurs réalistes et des outils de conception intégrés pour que les équipes puissent créer des vidéos marketing à fort impact en quelques minutes. Économisez du temps de production, maintenez la cohérence de la marque et lancez des publicités, des vidéos explicatives et des promotions qui font réellement la différence.