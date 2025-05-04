Étape 1 Commencez par votre blog ou article Collez l'URL d'un blog, téléchargez un PDF ou insérez le texte de l'article. HeyGen analyse le contenu, identifie les sections clés et prépare un plan structuré que vous pouvez affiner pour créer des vidéos captivantes.

Étape 2 Générez et peaufinez votre scénario Utilisez l'IA pour résumer de longs paragraphes en phrases courtes et adaptées à l'oral. Modifiez le script pour qu'il corresponde à votre voix, ajustez la longueur et mettez en évidence les points les plus importants pour votre public.

Étape 3 Choisissez le style du présentateur et les visuels Sélectionnez un présentateur ou un profil vocal, choisissez des mises en page et ajoutez des visuels de soutien. Utilisez des captures d'écran, des images de produits ou des clips libres de droits pour rendre les idées abstraites plus faciles à comprendre.