Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de vidéo à partir d'articles

HeyGen vous aide à transformer chaque excellent article en plusieurs vidéos de haute qualité. Commencez avec une URL ou collez votre texte et laissez l'IA résumer, écrire le script et concevoir des scènes qui correspondent à votre marque. Vous obtenez plus de contenu à partir de ce que vous avez déjà, tandis que votre public choisit comment il souhaite le consommer.