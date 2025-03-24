HeyGen logo

Générateur de diaporama animé pour la création instantanée de vidéos

Créez un diaporama animé en utilisant la plateforme de génération de vidéos IA de HeyGen. Transformez des images, de courts scripts ou des idées écrites en vidéos de diaporama fluides avec mouvement, musique et narration, sans conception manuelle de diapositives ou montage complexe.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vidéos récapitulatives de photos

Vidéos récapitulatives de photos

Les photos d'événements restent souvent inutilisées dans des dossiers. Les diaporamas animés transforment ces collections en vidéos récapitulatives captivantes qui mettent en valeur les moments clés avec du mouvement et de la musique.

Narration sur les réseaux sociaux

Narration sur les réseaux sociaux

Les publications statiques peinent à attirer l'attention. Les diaporamas animés transforment les images et les légendes courtes en vidéos captivantes conçues pour les fils d'actualité des réseaux sociaux.

Points forts du marketing

Points forts du marketing

Présentez des campagnes, des fonctionnalités ou des visuels avant-après à travers des diaporamas animés qui communiquent rapidement la valeur sans de longues explications.

Célébrations personnelles

Célébrations personnelles

Créer des diaporamas pour les anniversaires ou les événements importants prend du temps. HeyGen simplifie le processus en générant des diaporamas animés à partir de photos et de courts messages.

Présentation de portfolios

Présentation de portfolios

Les designers et créateurs peuvent présenter leur travail au moyen de diaporamas animés qui guident les spectateurs à travers les visuels de manière fluide plutôt que des galeries statiques, à l'instar de Google Slides.

Mises à jour internes

Mises à jour internes

Les équipes peuvent partager des instantanés de progression ou des mises à jour visuelles en utilisant un créateur de diaporama avec des diaporamas animés qui sont plus rapides à regarder et plus faciles à assimiler que de longues présentations.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de diaporama animé

HeyGen aide les équipes à créer des diaporamas animés qui sont dynamiques et intentionnels, et non pas assemblés à la hâte. L'intelligence artificielle gère le séquençage, les transitions, le timing et la narration pour que votre diaporama se déroule naturellement du début à la fin.

Flux visuel, pas de diapositives statiques

HeyGen génère des diaporamas animés avec un mouvement continu et un rythme constant, éliminant la sensation de déconnexion des conceptions traditionnelles diapositive par diapositive.

Conçu pour les images et les courtes histoires

Les diaporamas animés sont optimisés pour les photos, les moments forts et les instants visuels, ce qui facilite la transformation de médias bruts en une histoire vidéo cohérente à l'aide d'un créateur de diaporamas.

Prêt à être partagé partout

Exportez des diaporamas animés sous forme de vidéos optimisées pour les réseaux sociaux, les présentations, les sites web ou le partage interne sans avoir à reformatage ou redimensionner.

Séquençage de diaporama privilégiant les photos

Téléchargez des images ou des éléments visuels et laissez HeyGen les organiser automatiquement en un diaporama gratuit. L'IA détermine l'ordre, l'importance et le timing pour que les visuels paraissent intentionnels plutôt que placés aléatoirement.

image en vidéo

Alignement de la musique et du rythme

Les diaporamas animés prennent vie avec de la musique de fond et des transitions rythmées. HeyGen synchronise le mouvement et les changements de scène avec le rythme audio, créant une expérience de visionnage plus fluide et plus captivante.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Texte et légendes légers

Ajoutez de courtes incrustations de texte ou des légendes sans surcharger les diapositives. Le diaporama animé équilibre les visuels et les mots afin que les spectateurs se concentrent sur l'histoire, et non sur un contenu dense.

Clonage de voix

Transitions et effets automatisés

Au lieu de choisir manuellement des effets, HeyGen applique automatiquement des transitions fluides et des mouvements subtils. Votre diaporama animé paraît soigné tout en restant sans distraction et facile à mettre à jour.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de diaporama animé

Créez un diaporama animé en quatre étapes simples, en passant de visuels bruts à une vidéo finie sans travail d'animation manuel.

Étape 1

Ajoutez des images ou du texte

Téléchargez des photos ou collez de courtes légendes. HeyGen analyse vos saisies pour planifier la structure du diaporama animé en utilisant un modèle personnalisable.

Étape 2

Choisissez le style du diaporama

Sélectionnez le rythme, l'ambiance et le ton visuel. Le système prépare des transitions et des mouvements adaptés à votre contenu.

Étape 3

Personnalisez l'audio et les sous-titres

Ajoutez de la musique, ajustez le timing ou peaufinez les superpositions de texte. Les modifications sont effectuées via des contrôles simples, pas des chronologies.

Étape 4

Générer et exporter

HeyGen transforme le diaporama animé en une vidéo prête à être partagée, publiée ou présentée.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de diaporama animé ?

Un générateur de diaporama animé transforme des images et de courts textes en vidéo avec mouvement, transitions et audio. Le générateur de vidéo IA gère automatiquement le séquençage et le timing.

En quoi cela diffère-t-il des présentations sur diapositives ?

Les diaporamas animés se concentrent sur le récit visuel plutôt que sur des diapositives détaillées, les rendant plus captivants que les présentations PowerPoint traditionnelles. Ils privilégient les mouvements fluides, les images et la musique plutôt que des blocs de contenu denses.

Puis-je utiliser mes propres photos et ma musique ?

Oui. Téléchargez vos propres images et fichiers audio pour créer un diaporama animé entièrement personnalisé qui correspond à votre style ou à votre marque.

Cela convient-il pour les réseaux sociaux ?

Les diaporamas animés sont idéaux pour les plateformes sociales. Les vidéos sont faciles à regarder, rapides à charger et conçues pour un engagement visuel avec des polices et des icônes dynamiques.

Puis-je mettre à jour un diaporama plus tard ?

Vous pouvez remplacer des images, modifier des légendes, ou échanger la musique et régénérer le diaporama animé sans le reconstruire entièrement.

Quels formats puis-je exporter ?

Les diaporamas animés sont exportés sous forme de fichiers vidéo mp4 standard adaptés pour les réseaux sociaux, les sites web, les présentations ou le partage interne.

Prend-il en charge le branding ?

Oui. Appliquez les couleurs de la marque, les logos et un style cohérent afin que chaque diaporama animé soit en accord avec votre identité visuelle.

Qui devrait utiliser des diaporamas animés ?

Les diaporamas animés sont idéaux pour les marketeurs, créateurs, équipes d'événementiel, éducateurs et toute personne souhaitant transformer rapidement des visuels en vidéos captivantes.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

