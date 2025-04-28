HeyGen logo

Outil AI Yourself : Créez des versions IA réalistes de vous-même

AI yourself vous permet de créer un personnage numérique réaliste de vous-même à l'aide de l'IA. Avec HeyGen, vous pouvez générer du contenu AI yourself qui ressemble, parle et se présente comme vous, sans avoir besoin de tournages, de séances photo ou de travail de production constants.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Marque personnelle et créateurs

Marque personnelle et créateurs

Les créateurs utilisent l'IA eux-mêmes pour maintenir une présence forte sur les plateformes sociales sans avoir à filmer tous les jours. Cela permet de garder un contenu cohérent tout en réduisant l'effort de production.

Marketing et leadership éclairé

Marketing et leadership éclairé

Les professionnels fournissent des perspectives, des annonces et des explications en utilisant leur alter ego IA tout en restant visuellement cohérents. Le message reste raffiné sur tous les canaux.

Éducation et coaching

Éducation et coaching

Les instructeurs utilisent l'IA eux-mêmes pour enseigner des leçons, partager des retours et diffuser du contenu de formation à grande échelle. Cela permet de produire des vidéos éducatives répétables et de haute qualité.

Communication d'entreprise

Communication d'entreprise

Les cadres et les dirigeants partagent des mises à jour et des messages internes en utilisant une version IA d'eux-mêmes sans planifier d'enregistrements. La communication reste opportune et professionnelle.

Sensibilisation multilingue

Sensibilisation multilingue

AI yourself permet une communication mondiale en traduisant des scripts tout en préservant la même identité à l'écran. Les publics reçoivent du contenu localisé sans avoir à réenregistrer avec le traducteur vidéo.

Réutilisation de contenu

Réutilisation de contenu

Transformez vos contenus écrits en vidéos mettant en vedette votre double numérique pour élargir votre portée à travers différents formats. Cela permet de maximiser le contenu existant sans travail de production supplémentaire.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil d'IA à faire soi-même

AI yourself est conçu pour les personnes qui souhaitent développer leur présence sans perdre en authenticité grâce à du contenu personnalisé. HeyGen se concentre sur le réalisme, la cohérence de l'identité et la facilité de création.

Gardez votre identité cohérente

AI yourself préserve vos traits du visage, votre style et votre présence sur chaque support. Cela garantit que le public vous reconnaît toujours, même lorsque le contenu est généré en masse avec le générateur de vidéos IA.

Créez plus rapidement sans sacrifier la qualité

Au lieu de planifier des tournages ou des prises additionnelles, le contenu est généré par IA à partir de visuels et de scripts existants, réduisant considérablement le temps de production.

Être présent partout à la fois

AI yourself vous permet d'être présent sur différentes plateformes, langues et formats sans avoir à y être physiquement à chaque fois.

Génération d'IA cohérente avec l'identité

L'IA crée une version numérique stable de vous-même qui vous ressemble. La structure du visage, les proportions et l'identité visuelle restent cohérentes, évitant ainsi des résultats aléatoires ou déformés. Cela rend la version IA clairement reconnaissable comme étant vous.

image en vidéo

Création d'une IA basée sur des photos de vous-même

Téléchargez un petit ensemble de photos pour établir votre moi IA. Le système apprend votre apparence et génère des visuels réalistes sans changer l'identité de base. Cela élimine le besoin de séances photo répétées ou de nouveaux téléchargements d'images.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Alignement de la voix et de l'expression

Le contenu AI aligne le mouvement et l'expression du visage avec la parole. Les mouvements subtils et le timing aident la version AI à paraître naturelle plutôt que robotique ou exagérée. Cela améliore la confiance et l'engagement des spectateurs.

Clonage de voix

Livraison par IA multilingue vous-même

Votre double IA peut parler plusieurs langues tout en conservant la même apparence. Cela permet une communication mondiale sans avoir à recréer des visuels ou à se présenter à nouveau sur chaque marché.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser l'outil AI Yourself

Transformez vos photos en une version IA de vous-même en quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez vos photos

Fournissez des photos claires pour établir votre moi AI. Le système apprend votre apparence et identité.

Étape 2

Ajouter du texte ou un script

Tapez ce que vous voulez que votre moi IA dise. Aucun enregistrement n'est nécessaire.

Étape 3

Générez vous-même du contenu IA

HeyGen crée des visuels ou des vidéos réalistes qui semblent et donnent l'impression d'être vous.

Étape 4

Exporter et partager

Utilisez votre contenu AI vous-même sur des sites web, les réseaux sociaux et les canaux internes.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Que signifie AI yourself ?

AI yourself fait référence à la création d'un personnage numérique de vous-même à l'aide de l'IA. Cela vous permet de générer des visuels ou des vidéos qui vous ressemblent sans production manuelle.

Quelle est la précision de l'IA elle-même ?

AI yourself est conçu pour préserver votre identité de manière cohérente. Les traits du visage et les proportions restent stables afin que la version IA soit clairement reconnaissable comme étant vous.

Combien de photos sont nécessaires pour créer une IA soi-même ?

Un petit ensemble de photos claires est généralement suffisant. Ces images aident le système à apprendre votre apparence et à générer des résultats précis.

L'IA peut-elle être utilisée pour des vidéos et des visuels ?

Oui, l'IA elle-même peut être utilisée pour générer à la fois des images et des vidéos. Cela la rend flexible pour différents formats de contenu et plateformes.

Mon moi IA peut-il parler différentes langues ?

Votre moi IA peut diffuser du contenu dans plusieurs langues en changeant le script. L'identité visuelle reste la même dans toutes les langues.

Ai-je besoin de compétences techniques ou en édition ?

Non. Le contenu créé par l'IA est généré via un flux de travail simple en utilisant des photos et du texte, sans outils avancés ni connaissances en édition.

Puis-je réutiliser mon IA plusieurs fois ?

Oui, une fois créé, votre double IA peut être réutilisé dans un nombre illimité de projets. Cela favorise la création de contenu évolutive et cohérente.

Qui devrait utiliser l'IA par lui-même ?

L'IA elle-même est idéale pour les créateurs, éducateurs, professionnels et leaders qui souhaitent étendre leur présence sans devoir filmer constamment.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

