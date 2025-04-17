Étape 1 Définir l'objectif de l'agent Choisissez ce que l'agent virtuel IA doit gérer et où il sera utilisé. Définissez le ton, la langue et le style visuel pour correspondre à votre public, en vous assurant que l'IA conversationnelle semble personnalisée et captivante.

Étape 2 Ajoutez des scripts et des connaissances Fournir des scripts et des matériaux de référence pour aider les agents humains et les agents IA à fournir un soutien cohérent. HeyGen structure ces informations afin que l'agent fournisse des réponses vidéo précises et cohérentes.

Étape 3 Personnaliser la livraison Ajustez le style vocal, le rythme, les sous-titres et la mise en page visuelle. Appliquez l'identité de marque pour garantir que l'agent virtuel IA reflète votre organisation.