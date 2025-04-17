HeyGen logo

Créateur d'Agents Virtuels IA : Créez un Agent Réaliste en Ligne

Créez des agents virtuels IA qui communiquent par vidéo en utilisant le générateur de vidéo IA de HeyGen. Transformez des scripts et des connaissances structurées en agents vidéo réactifs qui expliquent, guident et soutiennent les utilisateurs sans personnel en direct, sans tournage ni déploiements complexes.

Automatisation du support client

Automatisation du support client

Les chatbots traditionnels ont du mal avec les problèmes complexes, mais l'IA conversationnelle peut offrir des solutions plus efficaces. Les agents virtuels IA expliquent les solutions visuellement, aidant les clients à résoudre les problèmes plus rapidement tout en réduisant les escalades vers les équipes humaines.

Formation et orientation sur le produit

Formation et orientation sur le produit

Les utilisateurs abandonnent souvent les produits à cause de la confusion. Les agents virtuels IA fournissent des explications vidéo guidées qui accompagnent les utilisateurs à travers les fonctionnalités et les flux de travail à la demande, en utilisant le traitement du langage naturel pour une interaction améliorée.

Intégration des employés à grande échelle

Intégration des employés à grande échelle

L'intégration en direct ne se déploie pas à l'échelle mondiale. Les agents virtuels IA fournissent une assistance vidéo cohérente pour les nouvelles recrues, garantissant que chaque employé reçoit la même expérience de formation grâce aux techniques d'IA générative.

Qualification des ventes et pré-démonstrations

Qualification des ventes et pré-démonstrations

Les prospects souhaitent obtenir des réponses rapides avant les réunions, ce qui peut être efficacement fourni par un agent en direct ou un agent IA. Les agents virtuels IA gèrent les premières questions par des explications vidéo, aidant ainsi les équipes de vente à se concentrer sur les conversations à forte intention.

Assistance interne en connaissances

Assistance interne en connaissances

Les employés perdent du temps à rechercher de la documentation, mais un agent d'auto-assistance IA peut rationaliser l'accès aux informations. Les agents virtuels IA fournissent des réponses vidéo claires pour les questions RH, IT et opérationnelles, améliorant ainsi la productivité au sein des équipes.

Prestation de services multilingue

Prestation de services multilingue

Prendre en charge plusieurs régions nécessite une localisation et l'utilisation d'agents IA pour améliorer l'expérience client. Les agents virtuels IA produisent des réponses vidéo localisées, permettant aux équipes de communiquer clairement sans embaucher du personnel régional.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur d'agents virtuels IA

HeyGen permet aux équipes de créer des agents virtuels IA qui offrent des interactions vidéo cohérentes et semblables à celles des humains à grande échelle. En combinant le contrôle du script, la diffusion vidéo et le support multilingue, les équipes remplacent les bots statiques par une communication visuelle claire.

Expérience agent axée sur la vidéo

Les agents virtuels IA répondent avec des vidéos, pas seulement du texte. La livraison visuelle améliore la compréhension, la confiance et l'engagement pour les explications complexes et les interactions guidées.

Intelligence contrôlée par script

Gardez un contrôle total sur ce que disent les agents et sur la manière dont ils répondent. Les scripts et les connaissances approuvées garantissent une communication précise et prévisible à chaque interaction.

Préparation au déploiement mondial

Les agents virtuels IA peuvent communiquer dans plusieurs langues grâce à la génération de vidéos et à la traduction, permettant ainsi aux équipes de prendre en charge un public mondial avec une configuration d'agent cohérente.

Conception d'agent virtuel basée sur les rôles

Créez des agents virtuels IA autour de rôles spécifiques tels que guide de support, assistant d'intégration ou expert produit. Chaque agent suit des scripts et des responsabilités définis, garantissant des interactions ciblées au lieu de réponses génériques.

Génération de réponse vidéo à partir de l'intention

Les agents virtuels IA transforment les intentions des utilisateurs en réponses vidéo pertinentes. Au lieu de longues réponses textuelles, les agents fournissent de courtes explications vidéo contextuelles qui améliorent la clarté et réduisent les malentendus.

Comportement d'agent régi par la connaissance

Les agents opèrent dans les limites de connaissances approuvées. Cela empêche les hallucinations et garantit que chaque réponse vidéo est conforme aux politiques de l'entreprise, à la documentation des produits et aux exigences de conformité.

Mises à jour continues des agents via des modifications de texte

Mettez à jour les agents virtuels IA en modifiant les scripts ou les sources de connaissances. Les changements régénèrent instantanément les réponses vidéo sans avoir à réentraîner les modèles, redéployer les systèmes ou réenregistrer le contenu.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur d'agents virtuels IA

Créez des agents virtuels IA en utilisant un workflow simple en quatre étapes qui transforme le texte en vidéo en interactions.

Étape 1

Définir l'objectif de l'agent

Choisissez ce que l'agent virtuel IA doit gérer et où il sera utilisé. Définissez le ton, la langue et le style visuel pour correspondre à votre public, en vous assurant que l'IA conversationnelle semble personnalisée et captivante.

Étape 2

Ajoutez des scripts et des connaissances

Fournir des scripts et des matériaux de référence pour aider les agents humains et les agents IA à fournir un soutien cohérent. HeyGen structure ces informations afin que l'agent fournisse des réponses vidéo précises et cohérentes.

Étape 3

Personnaliser la livraison

Ajustez le style vocal, le rythme, les sous-titres et la mise en page visuelle. Appliquez l'identité de marque pour garantir que l'agent virtuel IA reflète votre organisation.

Étape 4

Générer et déployer

Générez l'agent vidéo et déployez-le sur des sites web, des portails ou des systèmes internes. Mettez à jour le contenu à tout moment en modifiant le texte.

Foire aux questions (FAQ)

Quels sont les agents virtuels IA ?

Les agents virtuels IA sont des assistants automatisés qui communiquent par le biais de vidéo et de voix générées par IA. Ils fournissent des explications, des orientations et du soutien en utilisant la communication visuelle plutôt que de simples réponses textuelles.

En quoi les agents virtuels IA sont-ils différents des chatbots ?

Les chatbots se basent sur le texte. Les agents virtuels IA répondent avec de la vidéo, améliorant la clarté pour les sujets complexes et créant des interactions plus humaines que les utilisateurs comprennent plus rapidement.

Les agents virtuels IA peuvent-ils gérer plusieurs cas d'utilisation ?

Oui. Vous pouvez créer différents agents IA pour l'assistance, l'intégration, l'éducation ou les ventes afin d'améliorer l'expérience client. Chaque agent virtuel IA suit ses propres scripts et limites de connaissances, améliorant ainsi l'expérience client globale.

Les agents virtuels IA prennent-ils en charge plusieurs langues ?

Oui. HeyGen permet la génération de vidéos multilingues et la traduction de vidéos avec la fonctionnalité de traducteur vidéo, permettant aux agents virtuels IA de communiquer clairement avec des publics mondiaux.

Une configuration technique est-elle nécessaire ?

Non. Les agents virtuels IA sont construits via un flux de travail basé sur des scripts. Aucune compétence en codage ou en apprentissage automatique n'est nécessaire pour lancer ou mettre à jour des agents.

À quel point est-il facile de mettre à jour un agent ?

Les mises à jour sont simples. Modifiez le script ou la source de connaissances et régénérez instantanément les réponses vidéo sans avoir à reconstruire ou à réentraîner les systèmes.

Puis-je contrôler l'image de marque et le ton ?

Oui. Vous pouvez personnaliser la voix, les visuels, les couleurs, les mises en page et les messages pour garantir que chaque agent virtuel IA soit en accord avec votre marque.

Le contenu est-il sécurisé ?

HeyGen offre une sécurité de niveau entreprise et un contrôle du contenu. Tous les scripts, connaissances et vidéos générés restent la propriété de votre organisation et sont gérés par celle-ci.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

