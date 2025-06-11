HeyGen logo

Générateur de sous-titres vidéo IA : Créez des sous-titres en ligne

Générez des sous-titres précis et lisibles automatiquement à l'aide du générateur de sous-titres vidéo IA de HeyGen. Transformez l'audio parlé en sous-titres et légendes parfaitement synchronisés qui améliorent l'accessibilité, l'engagement et la portée. Pas de transcription manuelle, pas d'édition de chronologie, juste des résultats rapides alimentés par l'IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Sous-titrer des vidéos sur les réseaux sociaux

Sous-titrer des vidéos sur les réseaux sociaux

De nombreux spectateurs regardent sans le son. Générez automatiquement des sous-titres pour les Reels, Shorts et TikTok afin d'améliorer le temps de visionnage et l'engagement.

Vidéos marketing et promotionnelles

Vidéos marketing et promotionnelles

Le sous-titrage manuel ralentit les campagnes. Utilisez un générateur de sous-titres vidéo IA pour publier plus rapidement des vidéos marketing accessibles et recherchables.

Contenu de formation et éducatif

Contenu de formation et éducatif

Les légendes améliorent la compréhension et l'accessibilité. Générez des sous-titres clairs pour les leçons, l'intégration et les tutoriels sans transcription manuelle à l'aide d'un générateur de sous-titres alimenté par l'IA.

Communications d'entreprise

Communications d'entreprise

Assurez-vous que les mises à jour de l'entreprise sont comprises par tous les employés grâce à des vidéos claires et des sous-titres. Les sous-titres rendent les vidéos internes inclusives et faciles à suivre dans différents environnements.

Distribution de vidéos multilingues

Distribution de vidéos multilingues

Atteindre un public mondial nécessite souvent des sous-titres. Générez et traduisez rapidement des légendes tout en conservant une synchronisation précise avec des sous-titres exacts.

Conformité à l'accessibilité vidéo

Conformité à l'accessibilité vidéo

Les sous-titres favorisent les normes d'accessibilité et le visionnage inclusif. Le sous-titrage IA aide les équipes à répondre aux exigences pour le contenu vidéo sans coûts de production supplémentaires.

Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de sous-titres vidéo IA

HeyGen combine la génération de vidéos IA avec le sous-titrage intelligent pour aider les équipes à produire des vidéos accessibles et performantes à grande échelle. Des clips sociaux au contenu de formation, les sous-titres sont générés rapidement et restent synchronisés sur tous les formats.

Reconnaissance vocale précise

L'IA convertit la parole en sous-titres avec une grande précision, même avec différents accents et styles d'élocution. Passez moins de temps à corriger le texte et plus de temps à publier du contenu.

Prise en charge linguistique mondiale

Générez et traduisez des sous-titres dans plusieurs langues en utilisant les capacités de traducteur vidéo intégré et un générateur de sous-titres alimenté par l'IA. Touchez un public international sans dupliquer le travail en ajoutant des sous-titres dans plusieurs langues.

Intégré aux flux de travail vidéo IA

Les sous-titres sont créés dans le cadre du processus de génération de vidéo IA, en maintenant une parfaite synchronisation entre les visuels, la voix et le texte sans outils supplémentaires.

Génération automatique de sous-titres avec l'IA

Téléchargez une vidéo ou générez-en une avec l'IA et les sous-titres sont créés instantanément. Le générateur de sous-titres vidéo IA transcrit la parole, synchronise les sous-titres avec précision et les prépare pour une utilisation immédiate.

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

Légendes modifiables avec un contrôle total

Revoyez et peaufinez facilement les sous-titres. Ajustez le libellé, le timing ou la mise en forme pour correspondre à la voix de la marque tout en gardant les sous-titres synchronisés avec la vidéo.

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

Légendes multilingues et traduction

Traduisez des sous-titres en plusieurs langues en quelques secondes. Préservez la clarté et le timing dans différentes régions sans avoir à recréer les vidéos ou les sous-titres manuellement.

Voice cloning

Exportation et intégration fluides

Exportez des vidéos avec des sous-titres intégrés ou téléchargez des fichiers de sous-titres pour différentes plateformes. Les sous-titres restent compatibles avec les flux de travail vidéo sociaux, web et internes.

A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de sous-titres vidéo IA

Créez des sous-titres vidéo précis en quatre étapes simples grâce à l'IA.

Étape 1

Téléversez ou générez votre vidéo

Commencez avec une vidéo existante ou créez-en une en utilisant le générateur de vidéos IA de HeyGen.

Étape 2

Générer des sous-titres automatiquement

L'IA analyse la parole et produit des sous-titres parfaitement synchronisés sans transcription manuelle.

Étape 3

Modifier et traduire les légendes

Revisez le texte, ajustez le timing ou traduisez les sous-titres dans d'autres langues si nécessaire.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez votre vidéo sous-titrée ou vos fichiers de sous-titres et publiez votre contenu vidéo sur les plateformes instantanément.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de sous-titres vidéo IA ?

Un générateur de sous-titres vidéo IA utilise l'intelligence artificielle pour convertir automatiquement l'audio parlé en sous-titres synchronisés. Il supprime le besoin de transcription manuelle et de synchronisation.

Quelle est la précision des légendes générées par IA ?

La précision est élevée lorsque l'audio est clair. L'IA de HeyGen est conçue pour reconnaître les accents et les modèles de parole naturelle, réduisant ainsi le temps de correction.

Puis-je modifier les légendes après leur création ?

Oui. Les sous-titres sont entièrement modifiables, ce qui vous permet d'ajuster le texte, le timing ou la mise en forme avant d'exporter votre contenu vidéo.

Prend-il en charge plusieurs langues ?

Oui. Vous pouvez générer des sous-titres dans une langue et les traduire dans d'autres à l'aide des fonctionnalités de traducteur vidéo intégrées pour des sous-titres précis.

Les sous-titres peuvent-ils améliorer l'engagement vidéo ?

Oui. Les sous-titres augmentent le temps de visionnage, l'accessibilité et la compréhension, en particulier sur les plateformes sociales où les vidéos se lancent automatiquement sans son.

Puis-je exporter les fichiers de sous-titres séparément ?

Oui. Vous pouvez exporter des vidéos avec des sous-titres intégrés ou télécharger des fichiers de sous-titres pour différentes plateformes telles que YouTube ou Vimeo.

Le générateur de sous-titres fonctionne-t-il avec des vidéos générées par IA ?

Oui. Les sous-titres s'intègrent de manière transparente aux flux de travail de génération vidéo IA de HeyGen, y compris texte en vidéo et image en vidéo.

Les sous-titres sont-ils nécessaires pour l'accessibilité ?

Les sous-titres rendent les vidéos accessibles aux spectateurs sourds, malentendants ou qui regardent sans le son, soutenant ainsi des pratiques de contenu inclusives.

Est-ce que je possède les légendes que je génère ?

Oui. Vous conservez l'intégralité des droits sur toutes les légendes et vidéos créées à l'aide du générateur de sous-titres vidéo IA.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

