Générez des sous-titres précis et lisibles automatiquement à l'aide du générateur de sous-titres vidéo IA de HeyGen. Transformez l'audio parlé en sous-titres et légendes parfaitement synchronisés qui améliorent l'accessibilité, l'engagement et la portée. Pas de transcription manuelle, pas d'édition de chronologie, juste des résultats rapides alimentés par l'IA.
De nombreux spectateurs regardent sans le son. Générez automatiquement des sous-titres pour les Reels, Shorts et TikTok afin d'améliorer le temps de visionnage et l'engagement.
Le sous-titrage manuel ralentit les campagnes. Utilisez un générateur de sous-titres vidéo IA pour publier plus rapidement des vidéos marketing accessibles et recherchables.
Les légendes améliorent la compréhension et l'accessibilité. Générez des sous-titres clairs pour les leçons, l'intégration et les tutoriels sans transcription manuelle à l'aide d'un générateur de sous-titres alimenté par l'IA.
Assurez-vous que les mises à jour de l'entreprise sont comprises par tous les employés grâce à des vidéos claires et des sous-titres. Les sous-titres rendent les vidéos internes inclusives et faciles à suivre dans différents environnements.
Atteindre un public mondial nécessite souvent des sous-titres. Générez et traduisez rapidement des légendes tout en conservant une synchronisation précise avec des sous-titres exacts.
Les sous-titres favorisent les normes d'accessibilité et le visionnage inclusif. Le sous-titrage IA aide les équipes à répondre aux exigences pour le contenu vidéo sans coûts de production supplémentaires.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de sous-titres vidéo IA
HeyGen combine la génération de vidéos IA avec le sous-titrage intelligent pour aider les équipes à produire des vidéos accessibles et performantes à grande échelle. Des clips sociaux au contenu de formation, les sous-titres sont générés rapidement et restent synchronisés sur tous les formats.
L'IA convertit la parole en sous-titres avec une grande précision, même avec différents accents et styles d'élocution. Passez moins de temps à corriger le texte et plus de temps à publier du contenu.
Générez et traduisez des sous-titres dans plusieurs langues en utilisant les capacités de traducteur vidéo intégré et un générateur de sous-titres alimenté par l'IA. Touchez un public international sans dupliquer le travail en ajoutant des sous-titres dans plusieurs langues.
Les sous-titres sont créés dans le cadre du processus de génération de vidéo IA, en maintenant une parfaite synchronisation entre les visuels, la voix et le texte sans outils supplémentaires.
Génération automatique de sous-titres avec l'IA
Téléchargez une vidéo ou générez-en une avec l'IA et les sous-titres sont créés instantanément. Le générateur de sous-titres vidéo IA transcrit la parole, synchronise les sous-titres avec précision et les prépare pour une utilisation immédiate.
Légendes modifiables avec un contrôle total
Revoyez et peaufinez facilement les sous-titres. Ajustez le libellé, le timing ou la mise en forme pour correspondre à la voix de la marque tout en gardant les sous-titres synchronisés avec la vidéo.
Légendes multilingues et traduction
Traduisez des sous-titres en plusieurs langues en quelques secondes. Préservez la clarté et le timing dans différentes régions sans avoir à recréer les vidéos ou les sous-titres manuellement.
Exportation et intégration fluides
Exportez des vidéos avec des sous-titres intégrés ou téléchargez des fichiers de sous-titres pour différentes plateformes. Les sous-titres restent compatibles avec les flux de travail vidéo sociaux, web et internes.
Comment utiliser le générateur de sous-titres vidéo IA
Créez des sous-titres vidéo précis en quatre étapes simples grâce à l'IA.
Commencez avec une vidéo existante ou créez-en une en utilisant le générateur de vidéos IA de HeyGen.
L'IA analyse la parole et produit des sous-titres parfaitement synchronisés sans transcription manuelle.
Revisez le texte, ajustez le timing ou traduisez les sous-titres dans d'autres langues si nécessaire.
Téléchargez votre vidéo sous-titrée ou vos fichiers de sous-titres et publiez votre contenu vidéo sur les plateformes instantanément.
Un générateur de sous-titres vidéo IA utilise l'intelligence artificielle pour convertir automatiquement l'audio parlé en sous-titres synchronisés. Il supprime le besoin de transcription manuelle et de synchronisation.
La précision est élevée lorsque l'audio est clair. L'IA de HeyGen est conçue pour reconnaître les accents et les modèles de parole naturelle, réduisant ainsi le temps de correction.
Oui. Les sous-titres sont entièrement modifiables, ce qui vous permet d'ajuster le texte, le timing ou la mise en forme avant d'exporter votre contenu vidéo.
Oui. Vous pouvez générer des sous-titres dans une langue et les traduire dans d'autres à l'aide des fonctionnalités de traducteur vidéo intégrées pour des sous-titres précis.
Oui. Les sous-titres augmentent le temps de visionnage, l'accessibilité et la compréhension, en particulier sur les plateformes sociales où les vidéos se lancent automatiquement sans son.
Oui. Vous pouvez exporter des vidéos avec des sous-titres intégrés ou télécharger des fichiers de sous-titres pour différentes plateformes telles que YouTube ou Vimeo.
Oui. Les sous-titres s'intègrent de manière transparente aux flux de travail de génération vidéo IA de HeyGen, y compris texte en vidéo et image en vidéo.
Les sous-titres rendent les vidéos accessibles aux spectateurs sourds, malentendants ou qui regardent sans le son, soutenant ainsi des pratiques de contenu inclusives.
Oui. Vous conservez l'intégralité des droits sur toutes les légendes et vidéos créées à l'aide du générateur de sous-titres vidéo IA.
