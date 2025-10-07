Créez des publicités vidéo performantes avec les capacités publicitaires IA de HeyGen. Générez des créations publicitaires complètes en ajoutant un lien produit, un court script ou un brief simple. HeyGen crée des vidéos complètes avec des visuels, un rythme, des mouvements et de l'audio, vous aidant à lancer plus d'annonces gagnantes en moins de temps. Pas de tournage, pas d'acteurs, pas de montages complexes.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Réalisez des vidéos de style créateur pertinentes en utilisant des visuels IA, un rythme naturel et des montages adaptés aux réseaux sociaux. Idéal pour la sensibilisation et les campagnes en haut de l'entonnoir.
Transformez les caractéristiques du produit en séquences de démonstration épurées avec des gros plans, des incrustations et des mouvements de caméra. Idéal pour les publicités axées sur le commerce électronique et l'éducation.
Présentez un avantage à la fois dans de courtes vidéos captivantes. Ces clips ont souvent de bons résultats dans les campagnes de remarketing et de lancement.
Utilisez des citations de clients ou des extraits d'avis pour instaurer la confiance. HeyGen ajoute des légendes, de l'audio et des visuels qui rendent le message clair.
Créez rapidement des vidéos centrées sur une idée forte ou une question en utilisant l'outil IA. Idéal pour TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels.
Traduisez et recréez des publicités pour un public mondial avec la fonctionnalité de traducteur vidéo. Mettez à jour la narration, le texte à l'écran et les détails visuels tout en conservant le message de la marque de manière cohérente.
Pourquoi choisir HeyGen pour les publicités vidéo IA
HeyGen aide les équipes marketing, les marques et les créateurs à avancer rapidement tout en maintenant une haute qualité. Chaque outil soutient une production répétable, un message clair et des tests évolutifs afin que vous puissiez apprendre et vous améliorer rapidement.
HeyGen produit des vidéos qui captent l'attention et maintiennent l'engagement des spectateurs. Les scripts, les visuels et le rythme sont conçus pour correspondre au comportement des plateformes, vous aidant à stimuler les conversions. Générez plusieurs concepts pour tester des accroches et découvrir ce qui fonctionne le mieux.
Produisez de nombreuses versions de votre publicité sans tournage ni reprises. Transformez une URL, des images de produit ou une idée écrite en vidéos propres prêtes à être publiées. Mettez à jour la langue, les sous-titres et la mise en page pour lancer de nouvelles variations en quelques minutes.
HeyGen crée des variantes de vidéos cohérentes et faciles à comparer. Exportez-les dans des formats adaptés aux plateformes pour réaliser des tests structurés. Vous pouvez recueillir rapidement des insights et vous concentrer davantage sur les styles et les messages qui donnent les meilleurs résultats.
Lien pour la création de vidéo
Collez n'importe quel lien de produit ou de page d'atterrissage et obtenez instantanément un ensemble de brouillons vidéo. HeyGen analyse la page pour identifier les détails clés et les intègre dans des scènes, des accroches et des idées visuelles. Vous pouvez facilement affiner ces brouillons ou générer plus de variations.
Génération Visuelle Intelligente
Créez des scènes et des transitions avec un mouvement naturel en décrivant le style que vous souhaitez. HeyGen construit des mouvements de caméra, un éclairage et des compositions qui correspondent à votre message. Vous obtenez des visuels propres, prêts pour la plateforme sans édition manuelle.
Générateur de variantes par lot
Produisez plusieurs versions de publicités simultanément en ajustant les accroches, les appels à l'action, les visuels ou le rythme avec l'outil IA. L'exportation par lots organise tous les fichiers avec des noms clairs pour que votre équipe puisse télécharger et tester sans étapes supplémentaires. Cela aide les équipes à augmenter les tests de manière fluide.
Outils de localisation automatique
Traduisez des scripts, des narrations et des textes à l'écran pour de nouveaux marchés en quelques minutes. HeyGen reconstruit chaque version avec des visuels et un timing cohérents, garantissant des publicités UGC de haute qualité. Cela rend la distribution mondiale simple pour les marques et les agences.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités vidéo IA
HeyGen vous offre un processus de travail clair qui vous aide à transformer rapidement vos idées en publicités, même sans expérience en montage vidéo.
Partagez votre objectif ou collez la page d'un produit. HeyGen identifie les messages clés et prépare un concept initial.
Choisissez un format, un rythme et un style créatif. Sélectionnez le rapport d'aspect qui correspond à votre plateforme.
Examinez plusieurs brouillons avec différents accroches et mises en page. Faites des modifications rapides ou générez de nouvelles options si nécessaire.
Téléchargez des versions MP4 ou exportez des lots pour des tests multicanal. Téléversez-les dans votre gestionnaire de publicités et optimisez en fonction des résultats.
Les publicités vidéo IA sont des vidéos marketing créées avec l'intelligence artificielle. Elles automatisent les visuels, le rythme et la narration afin que les équipes puissent produire plus de créations rapidement et tester plus d'idées.
Non. HeyGen utilise les liens de vos produits pour générer des publicités captivantes avec l'IA. texte en vidéo, ou image en vidéo pour créer des publicités vidéo complètes. Vous pouvez télécharger des éléments si vous le souhaitez, mais vous n'avez jamais besoin d'enregistrer de séquences vidéo.
Oui, vous pouvez créer des publicités avec l'IA. Choisissez des formats verticaux, carrés ou horizontaux. Chaque version est optimisée pour être placée sur TikTok, Instagram, YouTube et d'autres plateformes.
Oui. HeyGen peut traduire des scripts, mettre à jour des sous-titres et recréer des narrations dans de nouvelles langues. Cela vous aide à lancer des publicités sur de nouveaux marchés rapidement.
Oui. Vous pouvez télécharger des logos, des images de produits, des couleurs de marque, des fichiers audio et d'autres éléments créatifs. HeyGen les utilise pour que vos publicités respectent l'identité de votre marque.
Oui. Le générateur de lots et la génération rapide permettent aux équipes de créer de nombreuses variations de publicités en une seule session, ce qui soutient les cycles de tests intensifs.
La plupart des utilisateurs exportent des fichiers MP4 dans différentes résolutions. L'exportation par lots permet de garder les fichiers organisés pour les téléversements de campagnes.
Oui. Collez votre script pour générer une vidéo avec des scènes, une narration et des mises en page. Vous pouvez facilement mettre à jour le timing et les visuels.
La plupart des vidéos sont prêtes en quelques minutes, grâce à l'efficacité de l'outil IA. Les vidéos plus longues ou plus complexes peuvent prendre un peu plus de temps, mais l'ensemble du processus reste très rapide.
Oui. Vous détenez les droits de toutes les vidéos que vous créez. Assurez-vous d'avoir l'autorisation d'utiliser tout élément tiers que vous téléchargez pour vos publicités UGC.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.