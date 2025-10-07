HeyGen logo

Des publicités vidéo IA qui convertissent rapidement

Créez des publicités vidéo performantes avec les capacités publicitaires IA de HeyGen. Générez des créations publicitaires complètes en ajoutant un lien produit, un court script ou un brief simple. HeyGen crée des vidéos complètes avec des visuels, un rythme, des mouvements et de l'audio, vous aidant à lancer plus d'annonces gagnantes en moins de temps. Pas de tournage, pas d'acteurs, pas de montages complexes.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Publicités vidéo inspirées par les UGC

Réalisez des vidéos de style créateur pertinentes en utilisant des visuels IA, un rythme naturel et des montages adaptés aux réseaux sociaux. Idéal pour la sensibilisation et les campagnes en haut de l'entonnoir.

Vidéos de démonstration de produit

Transformez les caractéristiques du produit en séquences de démonstration épurées avec des gros plans, des incrustations et des mouvements de caméra. Idéal pour les publicités axées sur le commerce électronique et l'éducation.

Clips de points forts

Présentez un avantage à la fois dans de courtes vidéos captivantes. Ces clips ont souvent de bons résultats dans les campagnes de remarketing et de lancement.

Publicités basées sur des témoignages et des avis

Utilisez des citations de clients ou des extraits d'avis pour instaurer la confiance. HeyGen ajoute des légendes, de l'audio et des visuels qui rendent le message clair.

Publicités courtes basées sur des accroches

Créez rapidement des vidéos centrées sur une idée forte ou une question en utilisant l'outil IA. Idéal pour TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels.

Variations d'annonces localisées

Traduisez et recréez des publicités pour un public mondial avec la fonctionnalité de traducteur vidéo. Mettez à jour la narration, le texte à l'écran et les détails visuels tout en conservant le message de la marque de manière cohérente.

Pourquoi choisir HeyGen pour les publicités vidéo IA

HeyGen aide les équipes marketing, les marques et les créateurs à avancer rapidement tout en maintenant une haute qualité. Chaque outil soutient une production répétable, un message clair et des tests évolutifs afin que vous puissiez apprendre et vous améliorer rapidement.

Créez des publicités conçues pour des résultats

HeyGen produit des vidéos qui captent l'attention et maintiennent l'engagement des spectateurs. Les scripts, les visuels et le rythme sont conçus pour correspondre au comportement des plateformes, vous aidant à stimuler les conversions. Générez plusieurs concepts pour tester des accroches et découvrir ce qui fonctionne le mieux.

Développez facilement votre production créative

Produisez de nombreuses versions de votre publicité sans tournage ni reprises. Transformez une URL, des images de produit ou une idée écrite en vidéos propres prêtes à être publiées. Mettez à jour la langue, les sous-titres et la mise en page pour lancer de nouvelles variations en quelques minutes.

Soutenir les tests pilotés par les données

HeyGen crée des variantes de vidéos cohérentes et faciles à comparer. Exportez-les dans des formats adaptés aux plateformes pour réaliser des tests structurés. Vous pouvez recueillir rapidement des insights et vous concentrer davantage sur les styles et les messages qui donnent les meilleurs résultats.

Lien pour la création de vidéo

Collez n'importe quel lien de produit ou de page d'atterrissage et obtenez instantanément un ensemble de brouillons vidéo. HeyGen analyse la page pour identifier les détails clés et les intègre dans des scènes, des accroches et des idées visuelles. Vous pouvez facilement affiner ces brouillons ou générer plus de variations.

Url vers les publicités vidéo

Génération Visuelle Intelligente

Créez des scènes et des transitions avec un mouvement naturel en décrivant le style que vous souhaitez. HeyGen construit des mouvements de caméra, un éclairage et des compositions qui correspondent à votre message. Vous obtenez des visuels propres, prêts pour la plateforme sans édition manuelle.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Générateur de variantes par lot

Produisez plusieurs versions de publicités simultanément en ajustant les accroches, les appels à l'action, les visuels ou le rythme avec l'outil IA. L'exportation par lots organise tous les fichiers avec des noms clairs pour que votre équipe puisse télécharger et tester sans étapes supplémentaires. Cela aide les équipes à augmenter les tests de manière fluide.

Plusieurs versions d'annonces

Outils de localisation automatique

Traduisez des scripts, des narrations et des textes à l'écran pour de nouveaux marchés en quelques minutes. HeyGen reconstruit chaque version avec des visuels et un timing cohérents, garantissant des publicités UGC de haute qualité. Cela rend la distribution mondiale simple pour les marques et les agences.

photos de graphismes animés en vidéo

"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le générateur de publicités vidéo IA

HeyGen vous offre un processus de travail clair qui vous aide à transformer rapidement vos idées en publicités, même sans expérience en montage vidéo.

Étape 1

Commencez avec un brief ou l'URL d'un produit

Partagez votre objectif ou collez la page d'un produit. HeyGen identifie les messages clés et prépare un concept initial.

Étape 2

Choisissez des styles et une direction visuelle

Choisissez un format, un rythme et un style créatif. Sélectionnez le rapport d'aspect qui correspond à votre plateforme.

Étape 3

Générer des variantes de publicités

Examinez plusieurs brouillons avec différents accroches et mises en page. Faites des modifications rapides ou générez de nouvelles options si nécessaire.

Étape 4

Exporter et lancer

Téléchargez des versions MP4 ou exportez des lots pour des tests multicanal. Téléversez-les dans votre gestionnaire de publicités et optimisez en fonction des résultats.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce que les publicités vidéo IA ?

Les publicités vidéo IA sont des vidéos marketing créées avec l'intelligence artificielle. Elles automatisent les visuels, le rythme et la narration afin que les équipes puissent produire plus de créations rapidement et tester plus d'idées.


Dois-je filmer quelque chose pour utiliser le créateur de publicités vidéo HeyGen ?

Non. HeyGen utilise les liens de vos produits pour générer des publicités captivantes avec l'IA. texte en vidéo, ou image en vidéo pour créer des publicités vidéo complètes. Vous pouvez télécharger des éléments si vous le souhaitez, mais vous n'avez jamais besoin d'enregistrer de séquences vidéo.

HeyGen peut-il créer des publicités pour différentes plateformes ?

Oui, vous pouvez créer des publicités avec l'IA. Choisissez des formats verticaux, carrés ou horizontaux. Chaque version est optimisée pour être placée sur TikTok, Instagram, YouTube et d'autres plateformes.

HeyGen prend-il en charge la localisation pour les publicités ?

Oui. HeyGen peut traduire des scripts, mettre à jour des sous-titres et recréer des narrations dans de nouvelles langues. Cela vous aide à lancer des publicités sur de nouveaux marchés rapidement.

Puis-je télécharger mes propres éléments de marque dans l'outil IA ?

Oui. Vous pouvez télécharger des logos, des images de produits, des couleurs de marque, des fichiers audio et d'autres éléments créatifs. HeyGen les utilise pour que vos publicités respectent l'identité de votre marque.

HeyGen fonctionne-t-il pour la production de publicités à grand volume ?

Oui. Le générateur de lots et la génération rapide permettent aux équipes de créer de nombreuses variations de publicités en une seule session, ce qui soutient les cycles de tests intensifs.

Quels formats d'exportation sont disponibles ?

La plupart des utilisateurs exportent des fichiers MP4 dans différentes résolutions. L'exportation par lots permet de garder les fichiers organisés pour les téléversements de campagnes.

Puis-je créer des publicités à partir d'un script plutôt que d'une URL en utilisant le créateur de publicités vidéo ?

Oui. Collez votre script pour générer une vidéo avec des scènes, une narration et des mises en page. Vous pouvez facilement mettre à jour le timing et les visuels.

Combien de temps faut-il pour générer une publicité ?

La plupart des vidéos sont prêtes en quelques minutes, grâce à l'efficacité de l'outil IA. Les vidéos plus longues ou plus complexes peuvent prendre un peu plus de temps, mais l'ensemble du processus reste très rapide.

Suis-je propriétaire des publicités créées dans HeyGen ?

Oui. Vous détenez les droits de toutes les vidéos que vous créez. Assurez-vous d'avoir l'autorisation d'utiliser tout élément tiers que vous téléchargez pour vos publicités UGC.

