Créateur de bande-annonce IA : Créez rapidement des bandes-annonces pour vos films

Offrez à chaque histoire l'introduction grandiose qu'elle mérite avec une bande-annonce de film captivante. Notre IA transforme instantanément votre idée en une bande-annonce cinématographique puissante qui crée du suspense, capte l'attention et incite les gens à regarder ce qui va suivre.

Bande-annonces de films et de courts métrages

Bande-annonces de films et de courts métrages

Mettez en avant des moments captivants et des temps forts émotionnels qui laissent les spectateurs impatients pour le jour de la première. Générez de l'enthousiasme en amont et transformez l'intérêt en véritables spectateurs et fans.

Promotions de livres et de podcasts

Promotions de livres et de podcasts

Transformez des personnages, des mondes et des thèmes majeurs en aperçus visuellement riches avec notre créateur de vidéos alimenté par l'IA. Inspirez les lecteurs et les auditeurs à explorer l'histoire complète à travers un récit cinématographique dans votre vidéo AI de haute qualité.

Teasers de lancement de produit

Teasers de lancement de produit

Révélez des caractéristiques ou avantages sans tout dévoiler. Créez un mystère qui encourage les clics, les conversations et le buzz avant lancement qui se propage rapidement.

Bandes-annonces d'événements et d'annonces

Bandes-annonces d'événements et d'annonces

Transformez les annonces quotidiennes en événements marquants. Donnez vie aux logos, textes et scènes pour que les invitations soient irrésistibles.

Introductions de campagnes sur les réseaux sociaux

Introductions de campagnes sur les réseaux sociaux

Captez l'attention du public dès les premières secondes de leur défilement avec une bande-annonce de film captivante. Des bandes-annonces optimisées pour Reels, Shorts et TikTok garantissent que chaque spectateur ressent l'impact immédiatement.

Sélection des temps forts de la marque

Sélection des temps forts de la marque

Utilisez un mouvement dynamique et des visuels captivants pour raconter l'histoire de votre marque. Les bandes-annonces provoquent une réponse émotionnelle plus forte et un engagement plus élevé tout au long des campagnes, ce qui en fait un outil de marketing vidéo de haute qualité.

Pourquoi choisir le créateur de bande-annonces IA

Les bandes-annonces doivent captiver le public en quelques secondes. Notre IA vous aide à créer un rythme dynamique, des visuels dramatiques et un récit à fort impact afin que chaque instant suscite anticipation et intrigue.

Vous obtiendrez une bande-annonce finale plus rapidement, avec plusieurs variantes que vous pourrez publier sur les réseaux sociaux, les publicités et les annonces de lancement pour maximiser le buzz et l'engagement.

Narration visuellement captivante

L'IA génère des visuels animés ou en prises de vue réelles qui correspondent à votre consigne. Les effets, transitions et mouvements de caméra audacieux rehaussent instantanément la qualité de production et captivent entièrement les spectateurs.

Voix et musique émotionnelles

Choisissez des musiques de film et des styles de narration expressifs qui créent de la tension et de l'excitation. La conception sonore est automatiquement synchronisée pour mettre en valeur vos scènes les plus dramatiques avec un impact supplémentaire.

Rapide et économique

Évitez les tournages longs et le montage avancé. Créez des bandes-annonces professionnelles en une fraction du temps tout en gardant le contrôle total sur le ton, le style et la direction de l'histoire.

Scènes générées par IA et plans cinématographiques

L'IA crée des visuels spectaculaires à partir de vos données, incluant des moments forts, des transitions et des mouvements qui donnent à votre bande-annonce une dimension épique sans montage manuel, idéal pour une bande-annonce de film.

Trois personnes, un homme, une femme aux cheveux bleus et un homme noir, sont représentés dans des cadres arrondis séparés, tous avec la bouche ouverte comme s'ils parlaient ou chantaient.

Voix off dynamiques et conception sonore

Sélectionnez des styles narratifs, des tons et des langues qui correspondent à la personnalité de votre bande-annonce. La musique et les effets sont automatiquement choisis pour augmenter l'intensité émotionnelle.

Plusieurs écrans de smartphones affichant une vidéo en direct d'une femme, chacun avec une étiquette de langue différente comme le français, l'espagnol, le chinois et l'allemand.

Rythme et montage intelligents de bande-annonce

Chaque coupe est conçue pour maximiser l'énergie visuelle et maintenir le suspense. L'IA structure l'histoire pour un déroulement cinématographique, des sommets rapides, des pauses fluides et des révélations puissantes.

Cinq individus divers apparaissent dans des cadres de portrait lumineux séparés.

Contrôles créatifs pour le branding

Téléchargez des logos, choisissez des polices et ajoutez des cartes graphiques stylisées pour créer une vidéo de bande-annonce professionnelle. Votre bande-annonce ressemble à un atout premium personnalisé pour votre marque dès la première image, grâce à notre créateur de vidéos alimenté par l'IA.

Homme souriant sur une vidéo avec un texte superposé « Hey Maya ! Nous avons une offre spéciale juste pour toi ! » et des panneaux de personnalisation pour les polices et les couleurs de la marque.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait que nous avons agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur de bande-annonce IA

Créez des bandes-annonces percutantes avec un processus simplifié qui vous offre une liberté créative tandis que l'IA gère la complexité sous-jacente.

Étape 1

Décrivez votre vision de la bande-annonce

Partagez l'ambiance, les moments clés et l'intrigue dans une courte consigne. L'IA la transforme en un scénario de bande-annonce et sélectionne des visuels qui correspondent parfaitement à votre récit, créant ainsi une vidéo de bande-annonce de haute qualité.

Étape 2

Aperçu et personnalisation

Échangez des clips, ajustez le rythme et peaufinez le son. Vous pouvez éditer des scènes spécifiques en quelques clics pour obtenir précisément l'intensité et la narration que vous désirez.

Étape 3

Finaliser l'audio et les graphiques

Choisissez la narration, ajoutez des titres personnalisés et appliquez une musique qui atteint le sommet émotionnel. L'IA gère le timing pour que chaque détail se place naturellement.

Étape 4

Exportation pour toutes les plateformes

Téléchargez au format vertical, carré ou grand écran. Publiez instantanément des bandes-annonces sur les réseaux sociaux, les pages marketing et les événements de prévisualisation sans aucune réédition nécessaire en utilisant notre générateur de vidéos AI gratuit.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de bande-annonces IA ?

C'est un outil qui crée automatiquement des bandes-annonces cinématographiques à partir de courtes instructions. L'IA écrit les scènes, rythme le montage, et ajoute une narration et de la musique pour que vous obteniez des résultats professionnels sans compétences en montage.

Ai-je besoin d'expérience en édition ?

Non. Le système gère des tâches de production complexes telles que le timing, les effets et le mixage audio. Vous pouvez simplement apporter de petites modifications pour personnaliser le ton, les visuels et la narration selon les besoins.

Qu'est-ce qui rend les bandes-annonces différentes des vidéos complètes ?

Les bandes-annonces se concentrent sur les accroches et les points forts, pas sur les détails complets. Leur but est de susciter l'enthousiasme et la curiosité afin que les spectateurs soient motivés à regarder ou à en apprendre davantage après l'aperçu.

Puis-je publier commercialement des bandes-annonces IA ?

Oui, vous pouvez les utiliser pour des promotions commerciales, des campagnes de marque, des lancements de produits et des projets clients. Vos exportations incluent les droits d'utilisation pour la distribution commerciale.

Quelle devrait être la longueur d'une bande-annonce ?

Les bandes-annonces les plus efficaces durent entre 30 et 90 secondes. Cette durée permet de susciter rapidement de l'excitation tout en évitant la perte d'intérêt, particulièrement sur les fils d'actualité où l'on défile rapidement.

Puis-je télécharger ma propre marque ou mes propres vidéos ?

Absolument. Vous pouvez améliorer votre bande-annonce en ajoutant des logos, des extraits de produits, des slogans et des éléments de marque signature qui correspondent à votre identité partout où vous faites la promotion.

Sur quelles plateformes puis-je partager des bandes-annonces ?

Les bandes-annonces sont exportées dans les formats nécessaires pour YouTube, TikTok, Instagram, les sites web, les présentations et les pages de streaming, prêtes à être téléchargées instantanément.

Puis-je continuer à éditer après la génération par l'IA ?

Oui. Vous pouvez régénérer des scènes individuelles, réécrire la narration ou ajuster le rythme à tout moment. L'IA rend les mises à jour rapides afin que vous puissiez itérer et améliorer facilement.

Quels styles de bande-annonce sont pris en charge ?

Vous pouvez créer des teasers pleins de suspense, des bandes-annonces dramatiques émotionnelles, des révélations pleines d'action ou des introductions amusantes, adaptées à l'apparence, à l'ambiance et au public que vous ciblez en utilisant notre éditeur vidéo.

À quelle vitesse une remorque se génère-t-elle ?

Les premières versions sont produites en quelques minutes, vous permettant de tester rapidement plusieurs angles créatifs. La rapidité vous aide à passer de l'idée au lancement sans délais.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

