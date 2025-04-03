Transformez des scripts, des articles ou des mises à jour en direct en vidéos d'actualités raffinées avec le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen. Notre générateur d'actualités AI automatise la narration, l'assemblage des scènes, le timing et les sous-titres afin que vous puissiez publier du contenu d'actualités en temps opportun sans studios ni équipes. Produisez des diffusions cohérentes et conformes à votre marque qui peuvent être mises à l'échelle.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez de courts bulletins, des mises à jour de dépêches ou des alertes en segments vidéo formatés, prêts pour la diffusion sur le web et les réseaux sociaux.
Automatisez les résumés quotidiens à partir de scripts ou de flux, puis publiez des briefings cohérents et personnalisés sur différents canaux.
Produisez des vidéos d'actualités localisées avec des voix régionales et des sous-titres pour servir les audiences communautaires en utilisant du contenu généré par IA, sans envoyer d'équipes.
Publiez des annonces d'entreprise, des mises à jour de la direction et des briefings sur les politiques sous forme de vidéos narrées pour les employés et les parties prenantes.
Créez des rapports spécifiques à chaque secteur, tels que des résumés sportifs, des mises à jour financières ou des synthèses technologiques, avec des modèles adaptés à chaque domaine.
Traduisez et réadaptez des vidéos pour un public international avec des styles de voix assortis et des sous-titres synchronisés.
Pourquoi choisir HeyGen pour la production de nouvelles IA
HeyGen est conçu pour les salles de rédaction, les agences et les créateurs qui doivent publier des actualités précises et professionnelles rapidement. Nous combinons une synthèse vocale naturelle, une sélection automatique des scènes et une localisation rapide pour tenir votre public informé et engagé.
Générez des segments prêts à être diffusés avec un rythme professionnel, des graphiques du tiers inférieur et des transitions de scène nettes en utilisant notre générateur de vidéos d'actualités IA. HeyGen donne à votre contenu d'actualités une apparence soignée, afin que vous puissiez vous concentrer sur le reportage de l'histoire.
Créez instantanément un outil de texte à vidéo, des URL ou des flux, et publiez des mises à jour sur différentes plateformes en quelques minutes. HeyGen s'adapte pour gérer des flux de travail rapides, afin que vous ne manquiez jamais une fenêtre d'histoire.
Traduisez des scripts, produisez des voix off sonnant naturellement et synchronisez les sous-titres pour plusieurs marchés avec la fonctionnalité de traduction vidéo. HeyGen aide les équipes de presse à étendre leur portée tout en préservant le ton et la clarté.
Conversion automatique de script en scène
Collez un script ou l'URL d'un article de presse, HeyGen le divise en scènes, suggère des visuels et des timings, et prépare un brouillon que vous pouvez prévisualiser instantanément. Cela réduit l'édition manuelle et accélère la production.
Voix off naturelles et multilingues
Choisissez parmi des voix IA expressives dans de nombreuses langues et accents, ou clonez une voix de marque pour une livraison cohérente. Le rythme et l'émotion de la voix sont ajustés au style des actualités pour une narration claire et crédible.
Modèles de nouvelles personnalisables et graphiques
Appliquez des mises en page de salle de rédaction prêtes à l'emploi, des tiers inférieurs, des bandeaux défilants et des incrustations de titres en utilisant nos outils gratuits d'IA pour les actualités. Les modèles maintiennent chaque histoire conforme à la marque pendant que vous ajustez rapidement la couleur et le texte.
Localisation et sous-titrage rapides
Des scripts de traduction automatique, recréer des doublages et générer des sous-titres précis pour chaque langue. HeyGen préserve le timing des scènes afin que les versions traduites restent prêtes à la diffusion.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'images en vidéos la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de nouvelles IA
Un processus de travail simple et répétable vous permet de passer du script à la vidéo publiée.
Collez du texte, téléchargez un document ou liez un article de presse pour commencer. HeyGen analyse le ton et la structure, et rédige une ébauche de vidéo initiale.
Choisissez une voix pour les actualités, sélectionnez un modèle et définissez le format d'image pour le web, mobile ou télévision. Ajustez les graphiques des titres et les éléments à l'écran.
Prévisualisez le brouillon généré, échangez les visuels, ajustez le texte ou modifiez le rythme. Les petites modifications sont régénérées rapidement pour que vous respectiez vos délais.
Créez des variantes localisées, exportez des MP4, ou générez des liens de partage et des intégrations pour les réseaux sociaux, le web et les chaînes de diffusion.
Un générateur de nouvelles IA transforme des scripts de nouvelles écrits ou des articles en vidéos finies, avec narration, visuels, sous-titres et graphiques d'actualités, en utilisant des flux de travail automatisés au lieu d'une production en studio.
Oui, HeyGen peut traiter rapidement des scripts courts ou du contenu, générer un brouillon et exporter une vidéo prête à être publiée en quelques minutes, vous aidant à réagir rapidement aux actualités de dernière minute.
HeyGen prend en charge de nombreuses langues principales et accents régionaux. Choisissez la voix qui convient le mieux à votre public et générez automatiquement des versions localisées.
Non, vous pouvez compter sur la synthèse vocale naturelle de HeyGen ou cloner une voix autorisée pour une livraison cohérente, sans nécessiter de studio ou de talent à l'écran.
Oui, téléchargez des logos, définissez les couleurs et les polices de la marque, et enregistrez des modèles pour que chaque segment corresponde à votre identité visuelle à travers les histoires.
Les sous-titres sont très précis pour l'audio clair, et vous pouvez les modifier avant l'exportation. HeyGen prend en charge plusieurs styles de sous-titres et options de placement.
HeyGen suggère des visuels de stock et des plans B-roll en fonction des mots-clés du script, et vous pouvez remplacer ou télécharger vos propres séquences pour répondre aux besoins du reportage.
Vous êtes responsable de la vérification des faits et de l'autorisation légale. HeyGen fournit des outils pour une production sécurisée et le contrôle du contenu, mais la révision éditoriale reste essentielle.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.