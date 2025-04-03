Accueil Outil Générateur de nouvelles IA

Générateur de Nouvelles IA : Créez des Vidéos de Nouvelles Prêtes à Diffuser

Transformez des scripts, des articles ou des mises à jour en direct en vidéos d'actualités raffinées avec le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen. Notre générateur d'actualités AI automatise la narration, l'assemblage des scènes, le timing et les sous-titres afin que vous puissiez publier du contenu d'actualités en temps opportun sans studios ni équipes. Produisez des diffusions cohérentes et conformes à votre marque qui peuvent être mises à l'échelle.