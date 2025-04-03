HeyGen logo

Générateur de Nouvelles IA : Créez des Vidéos de Nouvelles Prêtes à Diffuser

Transformez des scripts, des articles ou des mises à jour en direct en vidéos d'actualités raffinées avec le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen. Notre générateur d'actualités AI automatise la narration, l'assemblage des scènes, le timing et les sous-titres afin que vous puissiez publier du contenu d'actualités en temps opportun sans studios ni équipes. Produisez des diffusions cohérentes et conformes à votre marque qui peuvent être mises à l'échelle.

Segments d'actualités de dernière heure

Transformez de courts bulletins, des mises à jour de dépêches ou des alertes en segments vidéo formatés, prêts pour la diffusion sur le web et les réseaux sociaux.

Résumés quotidiens de l'actualité

Automatisez les résumés quotidiens à partir de scripts ou de flux, puis publiez des briefings cohérents et personnalisés sur différents canaux.

Actualités locales et mises à jour hyperlocales

Produisez des vidéos d'actualités localisées avec des voix régionales et des sous-titres pour servir les audiences communautaires en utilisant du contenu généré par IA, sans envoyer d'équipes.

Actualités d'entreprise et internes

Publiez des annonces d'entreprise, des mises à jour de la direction et des briefings sur les politiques sous forme de vidéos narrées pour les employés et les parties prenantes.

Rapports de niche et sectoriels

Créez des rapports spécifiques à chaque secteur, tels que des résumés sportifs, des mises à jour financières ou des synthèses technologiques, avec des modèles adaptés à chaque domaine.

Diffusions multilingues

Traduisez et réadaptez des vidéos pour un public international avec des styles de voix assortis et des sous-titres synchronisés.

Pourquoi choisir HeyGen pour la production de nouvelles IA

HeyGen est conçu pour les salles de rédaction, les agences et les créateurs qui doivent publier des actualités précises et professionnelles rapidement. Nous combinons une synthèse vocale naturelle, une sélection automatique des scènes et une localisation rapide pour tenir votre public informé et engagé.

Vidéo de qualité studio sans le studio

Générez des segments prêts à être diffusés avec un rythme professionnel, des graphiques du tiers inférieur et des transitions de scène nettes en utilisant notre générateur de vidéos d'actualités IA. HeyGen donne à votre contenu d'actualités une apparence soignée, afin que vous puissiez vous concentrer sur le reportage de l'histoire.

Des informations de dernière minute rapides et des mises à jour continues

Créez instantanément un outil de texte à vidéo, des URL ou des flux, et publiez des mises à jour sur différentes plateformes en quelques minutes. HeyGen s'adapte pour gérer des flux de travail rapides, afin que vous ne manquiez jamais une fenêtre d'histoire.

Portée mondiale avec support multilingue

Traduisez des scripts, produisez des voix off sonnant naturellement et synchronisez les sous-titres pour plusieurs marchés avec la fonctionnalité de traduction vidéo. HeyGen aide les équipes de presse à étendre leur portée tout en préservant le ton et la clarté.

Conversion automatique de script en scène

Collez un script ou l'URL d'un article de presse, HeyGen le divise en scènes, suggère des visuels et des timings, et prépare un brouillon que vous pouvez prévisualiser instantanément. Cela réduit l'édition manuelle et accélère la production.

scénario en vidéo

Voix off naturelles et multilingues

Choisissez parmi des voix IA expressives dans de nombreuses langues et accents, ou clonez une voix de marque pour une livraison cohérente. Le rythme et l'émotion de la voix sont ajustés au style des actualités pour une narration claire et crédible.

Un smartphone affichant une interface sombre de l'application TikTok sur un fond vibrant de lumières néon roses et bleues rayonnantes.

Modèles de nouvelles personnalisables et graphiques

Appliquez des mises en page de salle de rédaction prêtes à l'emploi, des tiers inférieurs, des bandeaux défilants et des incrustations de titres en utilisant nos outils gratuits d'IA pour les actualités. Les modèles maintiennent chaque histoire conforme à la marque pendant que vous ajustez rapidement la couleur et le texte.

Modèles de nouvelles personnalisables

Localisation et sous-titrage rapides

Des scripts de traduction automatique, recréer des doublages et générer des sous-titres précis pour chaque langue. HeyGen préserve le timing des scènes afin que les versions traduites restent prêtes à la diffusion.

photos de graphismes animés en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'images en vidéos la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de nouvelles IA

Un processus de travail simple et répétable vous permet de passer du script à la vidéo publiée.

Étape 1

Ajoutez votre script, article ou URL

Collez du texte, téléchargez un document ou liez un article de presse pour commencer. HeyGen analyse le ton et la structure, et rédige une ébauche de vidéo initiale.

Étape 2

Choisissez la voix, le style et la mise en page

Choisissez une voix pour les actualités, sélectionnez un modèle et définissez le format d'image pour le web, mobile ou télévision. Ajustez les graphiques des titres et les éléments à l'écran.

Étape 3

Revoir et affiner

Prévisualisez le brouillon généré, échangez les visuels, ajustez le texte ou modifiez le rythme. Les petites modifications sont régénérées rapidement pour que vous respectiez vos délais.

Étape 4

Traduire, exporter et publier

Créez des variantes localisées, exportez des MP4, ou générez des liens de partage et des intégrations pour les réseaux sociaux, le web et les chaînes de diffusion.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un générateur de nouvelles IA ?

Un générateur de nouvelles IA transforme des scripts de nouvelles écrits ou des articles en vidéos finies, avec narration, visuels, sous-titres et graphiques d'actualités, en utilisant des flux de travail automatisés au lieu d'une production en studio.

HeyGen peut-elle produire des vidéos d'actualités de dernière minute en direct ?

Oui, HeyGen peut traiter rapidement des scripts courts ou du contenu, générer un brouillon et exporter une vidéo prête à être publiée en quelques minutes, vous aidant à réagir rapidement aux actualités de dernière minute.

Quelles langues et accents sont pris en charge ?

HeyGen prend en charge de nombreuses langues principales et accents régionaux. Choisissez la voix qui convient le mieux à votre public et générez automatiquement des versions localisées.

Dois-je enregistrer des voix off ou engager des présentateurs ?

Non, vous pouvez compter sur la synthèse vocale naturelle de HeyGen ou cloner une voix autorisée pour une livraison cohérente, sans nécessiter de studio ou de talent à l'écran.

Puis-je personnaliser les modèles de nouvelles pour mon média ?

Oui, téléchargez des logos, définissez les couleurs et les polices de la marque, et enregistrez des modèles pour que chaque segment corresponde à votre identité visuelle à travers les histoires.

Quelle est la précision des sous-titres générés automatiquement ?

Les sous-titres sont très précis pour l'audio clair, et vous pouvez les modifier avant l'exportation. HeyGen prend en charge plusieurs styles de sous-titres et options de placement.

HeyGen peut-elle générer des visuels automatiquement ?

HeyGen suggère des visuels de stock et des plans B-roll en fonction des mots-clés du script, et vous pouvez remplacer ou télécharger vos propres séquences pour répondre aux besoins du reportage.

Le contenu généré par le générateur d'articles de presse IA est-il conforme et sûr à publier ?

Vous êtes responsable de la vérification des faits et de l'autorisation légale. HeyGen fournit des outils pour une production sécurisée et le contrôle du contenu, mais la révision éditoriale reste essentielle.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

