Accueil Outil Narrateur IA

Narrateur IA : Donnez vie instantanément à chaque histoire et script

Transformez votre script en une vidéo complète générée par IA avec des scènes cinématographiques, une narration naturelle, du motion design et un timing précis à l'image. L'IA de script en vidéo de HeyGen élimine les caméras, les studios, les monteurs et les retards de production pour que votre équipe puisse créer des vidéos de haute qualité à grande échelle.