Narrateur IA : Donnez vie instantanément à chaque histoire et script

Transformez votre script en une vidéo complète générée par IA avec des scènes cinématographiques, une narration naturelle, du motion design et un timing précis à l'image. L'IA de script en vidéo de HeyGen élimine les caméras, les studios, les monteurs et les retards de production pour que votre équipe puisse créer des vidéos de haute qualité à grande échelle.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Livres audio et narration

Livres audio et narration

Transformez des histoires écrites en audio captivant que les auditeurs apprécient pendant des heures en utilisant la technologie de synthèse vocale. Faites ressortir les personnages et le style narratif avec une performance constante.

Contenu de formation et d'apprentissage en ligne

Contenu de formation et d'apprentissage en ligne

Dispensez des leçons avec un narrateur qui parle clairement et soutient la compréhension. Les apprenants resteront plus attentifs lorsque la narration sonne de manière professionnelle et humaine.

Vidéos marketing et réseaux sociaux

Vidéos marketing et réseaux sociaux

La narration donne au contenu du produit l'attention qu'il mérite. Ajoutez une voix qui inspire confiance et explique rapidement la valeur sur différents canaux.

Podcasts et séries audio

Podcasts et séries audio

Produisez de nouveaux épisodes plus rapidement avec des voix de haute qualité qui correspondent au ton de votre émission. Maintenez une cohérence audio tout en développant votre bibliothèque de contenu.

Présentations commerciales et guides

Présentations commerciales et guides

Les narrateurs aident à simplifier les informations complexes et à améliorer la rétention grâce à l'aide de voix off IA. Transformez des diapositives, des instructions et des rapports en contenu facile à écouter.

Communication entre artistes et labels

Communication entre artistes et labels

Pourquoi choisir HeyGen pour la narration IA

HeyGen donne vie à la narration avec une élocution claire, confiante et émotionnellement engageante. Au lieu d'embaucher plusieurs artistes vocaux, vous pouvez générer rapidement une narration tout en maintenant une qualité et un ton cohérents sur l'ensemble du contenu.

Captez l'attention du public avec une livraison émotionnelle

Choisissez parmi les styles de narration qui correspondent à l'histoire et maintiennent l'intérêt des auditeurs. Ajoutez de la personnalité, du rythme et de la chaleur pour transformer les mots en une véritable expérience avec l'aide des générateurs de voix IA.

Gérez efficacement les projets de voice-over à grande échelle

Produisez rapidement des narrations pour des contenus longs ou courts. Maintenez un style de voix cohérent à travers de nombreux supports qui favorisent l'apprentissage, l'identité de marque et l'accessibilité.

Localiser le récit pour un public mondial

Générez une narration dans plusieurs langues et accents pour toucher plus de personnes. Les voix restent claires et naturelles afin que tout le monde puisse profiter et comprendre le message.

Voix IA naturelles avec émotion expressive

Choisissez des voix de narrateurs qui sonnent de manière réaliste, chaleureuse et immersive. La variation émotionnelle améliore le récit et rend le contenu captivant, surtout lors de l'utilisation de doublages AI réalistes.

Trois visages de femmes diverses avec une interface pour le clonage vocal, affichant « Clonez votre voix » et « Clone de voix Christine ».

Contrôle total du style de livraison

Ajustez le rythme, les pauses et le ton pour correspondre à votre script. Une livraison cohérente garantit que votre narrateur reste en phase avec les objectifs de la marque ou d'apprentissage.

Interface de plateforme de clonage vocal IA avec une femme aux cheveux verts faisant une moue de bisou.

Narration multilingue pour une portée mondiale

Produisez des narrations dans de nombreuses langues et accents pour soutenir un public international. Maintenez la qualité et la clarté dans chaque version.

Clonage de voix

Génération rapide et exportation facile

Créez des narrations en quelques minutes et téléchargez des fichiers audio propres pour toute utilisation. La production reste simple même lorsque les scripts sont longs ou complexes.

Un homme souriant à côté d'une boîte de dialogue affichant les options d'exportation SCORM avec SCORM 1.2 sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
Comment ça fonctionne

Comment utiliser le narrateur IA

HeyGen simplifie le processus de narration pour que davantage de contenu soit prêt à être partagé rapidement. Aucune configuration d'enregistrement ou jeu de voix n'est nécessaire.

Étape 1

Téléversez ou écrivez votre script

Collez le texte provenant d'articles, de leçons ou de brouillons d'histoires. HeyGen prépare automatiquement une narration basée sur votre script.

Étape 2

Choisissez la voix de votre narrateur

Sélectionnez un style et un ton adaptés à votre sujet et à votre public, en renforçant votre message avec une voix IA réaliste. Les voix sont confiantes et prêtes à être utilisées professionnellement.

Étape 3

Personnaliser la livraison et le rythme

Affinez le timing et le ton émotionnel pour améliorer le récit ou la clarté avec la précision d'un générateur de voix IA. Vous restez en contrôle de chaque instant parlé, que vous utilisiez le clonage vocal ou des méthodes traditionnelles.

Étape 4

Générer une narration et partager

Exportez un audio propre en utilisant un générateur de voix IA et ajoutez-le partout où votre public écoute. Profitez d'un traitement rapide et de résultats cohérents à chaque fois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un narrateur IA ?

Un narrateur IA transforme le texte écrit en audio parlé avec une livraison naturelle et expressive. Il aide à transformer les idées en histoires et leçons faciles à écouter et à apprécier, notamment grâce à des voix off captivantes.

HeyGen prend-il en charge les contenus longs ?

Oui, l'utilisation d'une voix IA gratuite peut améliorer vos projets. Vous pouvez générer une narration pour des livres audio, des modules de formation et de longues présentations. La qualité de la voix reste constante sur de grands projets.

Puis-je contrôler le style de narration ?

Oui. Vous pouvez ajuster le rythme, l'émotion et l'accentuation pour correspondre au focus de votre contenu. Cela maintient la narration en adéquation avec les objectifs de la marque ou de l'histoire, en utilisant une voix AI réaliste pour la cohérence.

Cela fonctionne-t-il dans différentes langues ?

Oui. La narration est disponible en plusieurs langues et accents, ce qui prend en charge un public mondial diversifié. La qualité reste élevée pour chaque version.

Puis-je utiliser cette narration pour des projets commerciaux ?

Oui. Vous possédez la narration exportée et pouvez l'utiliser pour le marketing, les affaires et l'édition. Les fichiers téléchargés doivent avoir les droits appropriés.

Puis-je adapter la voix au ton de ma marque ?

Oui. Vous pouvez sélectionner des voix et des intonations qui reflètent la personnalité de votre marque, y compris des options provenant d'un générateur de voix AI gratuit. La cohérence aide les audiences à reconnaître et à faire confiance à votre message.

À quelle vitesse la narration peut-elle être générée ?

La plupart des scripts se transforment en narration en quelques minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. Les mises à jour peuvent être effectuées instantanément sans avoir à réenregistrer.

Quel format audio vais-je recevoir ?

Vous pouvez exporter des fichiers audio de haute qualité prêts pour l'édition ou la publication en utilisant un générateur de voix IA gratuit. Ces fichiers sont compatibles avec les éditeurs vidéo et les plateformes d'apprentissage.

Est-ce plus facile que d'engager des talents vocaux ?

Oui. Vous éliminez les retards d'enregistrement et les prises à refaire en générant la narration instantanément. Vous gagnez en flexibilité sans perdre en qualité professionnelle.

Les équipes peuvent-elles collaborer sur des projets de narration ?

Oui. Vous pouvez partager des scripts et des fichiers audio entre équipes afin que la collaboration reste simple. Tout le monde reste aligné du brouillon à la version finale.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

