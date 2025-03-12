HeyGen logo

Créateur de films IA : Créez des histoires cinématographiques à partir de n'importe quelle idée

Transformez des scripts et des idées simples en films cinématographiques avec l'IA. HeyGen vous offre les outils pour créer des personnages, des scènes, des voix off et des mouvements en un seul endroit. Pas de caméras, pas de ligne de temps de montage, juste la création de films avec un créateur de films IA qui garde votre imagination aux commandes.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo

Choisissez un avatar
Synchronisation labiale appliquée après la génération
Tapez votre script
Tapez dans n'importe quelle langue
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Courts métrages et narration indépendante

Courts métrages et narration indépendante

Créez des arcs narratifs complets en utilisant des personnages IA, des voix off et des animations. Produisez des courts métrages professionnels pour des festivals ou des publics en ligne sans avoir besoin d'une grande équipe.

Films et séries d'animation

Films et séries d'animation

Concevez des histoires animées avec différents styles visuels et personnages. Explorez de nouveaux genres sans avoir à apprendre des outils d'animation complexes.

Films éducatifs et contenu de formation

Films éducatifs et contenu de formation

Transformez des leçons et des matériels pédagogiques en vidéos cinématographiques en utilisant un générateur de vidéos IA qui augmente l'engagement. L'apprentissage visuel aide le public à comprendre plus rapidement grâce à un contenu vidéo IA captivant.

Visuels de marketing et de promotion

Visuels de marketing et de promotion

Présentez des histoires de produits ou des récits de marque avec des visuels clairs et une narration. Créez des vidéos de lancement, des publicités axées sur l'histoire et des démonstrations de produit.

Contenu social et narration virale

Contenu social et narration virale

Réalisez rapidement des histoires cinématographiques captivantes pour les réseaux sociaux. Expérimentez avec des styles et des formats conçus pour des plateformes en pleine expansion.

Storyboards et matériaux de présentation

Storyboards et matériaux de présentation

Visualisez les concepts de films pour présenter vos idées avec assurance. Partagez des scènes qui aident à obtenir des approbations ou des feux verts plus rapidement.

Pourquoi HeyGen est le meilleur créateur de films IA

HeyGen aide les conteurs à passer du concept aux scènes finies en quelques minutes. Créez des histoires complètes avec des visuels soignés, des voix naturelles, de la musique et du son. Le résultat ressemble à un film cinématographique créé sans tournage ni logiciel compliqué.

Racontez de grandes histoires avec des éléments simples

Commencez avec un script, une incitation ou une idée de storyboard et regardez HeyGen donner vie aux personnages et aux environnements. Créez des films plus rapidement tout en restant créatif et concentré sur l'histoire.

Dirigez chaque scène avec un contrôle réel

Modifiez le rythme, les visuels ou la performance rapidement dans le processus de montage vidéo et itérez en continu. Vous guidez les mouvements de caméra, la narration et les sons tandis que l'IA gère le gros du travail de production.

Partagez et perfectionnez avec votre public

Exportez des scènes de films prêtes à être visionnées et partagez-les sur n'importe quelle plateforme. Chaque version peut être révisée et améliorée pour vous rapprocher de votre objectif de narration.

Scénarisation à partir d'un script

Collez votre script ou idée et HeyGen construit des scènes, des personnages et une narration. Vous obtenez un point de départ qui évolue rapidement en une séquence polie.

Une interface de création de contenu avec saisie de texte, une diapositive "Aperçu des résultats du T3" présentant un homme, et un résumé PDF en pop-up.

Mouvement et direction cinématographiques de la caméra

Guidez comment les personnages et les caméras se déplacent dans chaque scène pour correspondre à l'ambiance et au rythme. Appliquez instantanément des ajustements visuels qui donnent l'impression d'une réalisation professionnelle.

Femme souriante aux cheveux bleus et portant des lunettes de protection en train de faire du parachutisme.

Voix off et conception sonore complète

Choisissez des voix qui correspondent à la personnalité et au ton. Ajoutez des effets sonores et de la musique pour que chaque instant soit empreint d'émotion et d'atmosphère.

Clonage de voix

Génération et exportation instantanée de vidéo

Produisez rapidement des scènes et téléchargez des fichiers de film prêts à être partagés. Vous pouvez continuer à peaufiner chaque exportation pour atteindre le meilleur résultat cinématographique.

Un homme souriant à côté d'une boîte de dialogue logicielle affichant "Exporter en tant que SCORM" activé et "SCORM 1.2" sélectionné.

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos écrivains d'avoir le même niveau de créativité dans le processus que moi lorsque je m'occupe de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur de supports pédagogiques
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Le moment magique pour moi a été lorsque nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l'envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j'apprécie chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets. On dirait qu'on a agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser le créateur de films IA

HeyGen vous offre un flux de travail qui vous permet de créer des films sans obstacles de montage. Chaque étape accélère la production et maintient votre concentration sur la narration.

Étape 1

Commencez avec votre idée ou votre script écrit

Saisissez votre concept et ajoutez des notes concernant les personnages, le style et le déroulement de l'histoire pour le générateur de vidéo IA. Ces détails façonnent la première version de votre film.

Étape 2

Choisissez les styles de scène et les visuels des personnages

Sélectionnez des styles artistiques et des mouvements qui correspondent à votre histoire. Constituez une distribution qui semble authentique au monde que vous imaginez.

Étape 3

Prévisualisez et peaufinez chaque scène

Apportez rapidement des modifications au timing, à la performance ou aux environnements à mesure que l'histoire évolue. Vous restez entièrement maître des décisions créatives dans le processus de création vidéo.

Étape 4

Exportez et partagez votre film

Téléchargez votre film pour le partager ou le présenter. Profitez de voir votre idée prendre vie sous forme cinématographique.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur de films IA ?

Un réalisateur de films IA crée automatiquement des scènes, des visuels et une narration à partir d'idées ou de scénarios. Cela accélère la réalisation de films et aide les créateurs à se concentrer sur l'histoire et la mise en scène.

Ai-je besoin de compétences en tournage ou en animation ?

Non. HeyGen gère les mouvements de caméra, les actions des personnages et la performance pour que vous puissiez rester créatif. Vous n'avez pas besoin de connaissances en montage ou en production pour obtenir des résultats cinématographiques.

Combien de temps faut-il pour réaliser un film ?

La plupart des scènes sont générées en quelques minutes avec le générateur de vidéos IA, ce qui accélère la production. Vous pouvez rapidement expérimenter plusieurs versions et trouver la meilleure direction rapidement.

Puis-je contrôler l'apparence et le mouvement des scènes ?

Oui, avec les outils d'IA gratuits disponibles, la créativité est sans limites. Vous pouvez affiner les angles de caméra, le rythme, le mouvement des personnages et l'éclairage des scènes à l'aide d'un générateur de vidéos IA. Les ajustements sont rapides dans le cycle de création de vidéos, ce qui maintient les cycles d'amélioration fluides et créatifs.

Puis-je utiliser mes films à des fins commerciales ?

Oui. Vous pouvez partager, publier ou monétiser le contenu créé avec HeyGen. Assurez-vous que les droits des médias téléchargés sont autorisés pour une utilisation commerciale.

Les équipes peuvent-elles collaborer sur des projets de films ?

Oui. Plusieurs collaborateurs peuvent réviser, modifier et partager des ressources. Les équipes créatives travaillent efficacement et maintiennent la production en accord avec les dernières stratégies de contenu vidéo.

Puis-je créer des histoires plus longues avec plusieurs scènes ?

Oui. Vous pouvez créer des films qui comprennent plusieurs scènes et chapitres en utilisant une approche de texte à vidéo. Chaque scène peut être mise à jour pour soutenir une chronologie narrative complète.

HeyGen prend-il en charge de nombreux styles visuels ?

Oui. Choisissez des looks cinématographiques, des styles animés ou des scènes réalistes pour correspondre à différents genres. Vous pouvez changer de style en cours de production pour explorer la créativité.

Puis-je ajouter mon propre audio ou ma propre musique ?

Oui. Vous pouvez télécharger des pistes audio personnalisées, des créations sonores ou des enregistrements de voix off pour améliorer votre contenu vidéo. Ces éléments renforcent l'impact émotionnel et l'identité de marque.

Les vidéos exportées seront-elles de haute qualité ?

Oui. Les films sont exportés dans des formats haute résolution adaptés aux réseaux sociaux et aux présentations, améliorant ainsi la qualité du contenu vidéo. La qualité reste élevée même après plusieurs révisions.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background