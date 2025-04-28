HeyGen logo

Créateur d'intro IA : Créez des introductions vidéo de marque en quelques minutes

Créez des ouvertures mémorables pour vos vidéos sans compétences en motion design en utilisant notre créateur d'intro YouTube. L'IA de HeyGen transforme un logo, une courte consigne textuelle ou quelques éléments de marque en une vidéo d'introduction soignée, avec de la musique, des animations et des formats prêts à l'exportation pour YouTube. Rapide, cohérent et conçu pour les créateurs et les équipes, nos outils vidéo IA rationalisent votre processus de montage vidéo.

Identités des chaînes YouTube

Donnez à chaque vidéo un court générique d'ouverture qui permet aux spectateurs de reconnaître immédiatement votre chaîne et améliore la valeur de production perçue.

Publicités et vidéos sur les réseaux sociaux

Créez des introductions compactes et percutantes formatées pour les formats verticaux et carrés, aidant les publicités à captiver les spectateurs dès la première seconde de vos vidéos YouTube.

Présentations d'entreprise et webinaires

Commencez les présentations internes ou externes avec une introduction de marque cohérente, renforçant la crédibilité auprès des parties prenantes et des employés.

Démonstrations de produits et teasers de lancement

Utilisez des révélations de logo dynamiques et des slogans courts avant les vidéos de produits, afin que les lancements soient cinématographiques et conformes à la marque.

Livraisons de freelances et d'agences

Produisez rapidement des introductions pour les vidéos, les propositions et les bobines des clients, en livrant des éléments finis sans de longs délais d'exécution.

Vidéos d'événements et promotions

Créez des ouvertures de compte à rebours et des introductions de tags de sponsors pour des promotions d'événements, des diffusions en direct et des bobines de faits saillants, prêtes à être intégrées dans n'importe quel montage.

Pourquoi HeyGen est le meilleur outil pour l'introduction à l'IA

HeyGen allie vitesse et finition, vous permettant d'obtenir des introductions de niveau professionnel sans avoir à engager un motion designer. Notre IA gère la mise en page, le mouvement et le timing pendant que vous gardez le contrôle total du style, des couleurs et de la musique pour vos introductions YouTube. Diffusez un générique de marque cohérent sur chaque chaîne vidéo.

Des introductions soignées, aucun effort de conception

Générez des introductions animées de haute qualité avec des mouvements de caméra professionnels, de la typographie et des transitions. Tout est conçu pour capter l'attention, ainsi les 3 à 8 premières secondes de vos vidéos YouTube ressembleront à un travail de studio.

Modèles prêts pour la marque et personnalisation

Commencez avec des modèles conçus par des designers, puis échangez logos, couleurs, polices et musique pour correspondre à votre identité. Enregistrez des kits de marque pour maintenir une cohérence dans les introductions à travers les campagnes et les créateurs.

Des itérations rapides et un résultat favorable à la mise à l'échelle

Créez des dizaines de variantes d'introduction en quelques minutes à l'aide de notre générateur, exportez dans plusieurs formats d'aspect et mettez à jour rapidement les introductions lorsque les campagnes ou les saisons changent, sans avoir à réengager des concepteurs.

Animation et révélation intelligentes de logo

Téléchargez le logo en tant qu'image sur vidéo ou texte sur vidéo. Sélectionnez un outil, choisissez un style et HeyGen génère un mouvement qui met en valeur votre marque, avec une caméra sélectionnable, une lueur et un timing de révélation pour votre introduction de jeu. Ajustez la durée et les effets d'entrée en quelques secondes.

logo de la marque

Sélection musicale et synchronisation des rythmes

Choisissez parmi des pistes sélectionnées ou téléchargez votre propre audio, puis synchronisez automatiquement le timing des mouvements et les coupures sur le rythme, donnant à votre introduction un rythme naturel et de l'énergie.

Trois portraits de personnes diverses : un jeune homme, une jeune femme avec des bagues et une petite fille, avec une bulle de conversation qui dit 'Salut Michael !'

Bibliothèque de modèles et support de kit de marque

Accédez à une bibliothèque de modèles de designers optimisés pour différents tons et secteurs, appliquez votre kit de marque et verrouillez les couleurs et les polices pour une cohérence dans toute l'équipe.


Un tableau de bord affiche six diapositives intitulées "Lancement de produit", "Proposition de concept", "Brief créatif", "Stratégie de mise sur le marché", "Argumentaire de vente", et "Mise à jour pour les investisseurs", avec un curseur rose pointant sur "Argumentaire de vente".

Exportation et optimisation multi-formats

Exportez des intros en format MP4 en 16:9, 1:1 ou 9:16, ou téléchargez des vidéos avec un fond transparent pour les superpositions. Utilisez des préréglages de nommage pour les exportations par lot, prêts pour être téléchargés sur les plateformes.

Paramètres d'exportation SCORM pour la version 1.2 affichés à côté d'un homme souriant.

Comment ça fonctionne

Comment utiliser le créateur d'introduction IA

Créer une introduction avec HeyGen est rapide et reproductible, idéal pour les créateurs et les équipes marketing.

Étape 1

Téléchargez votre photo

Sélectionnez une image nette et de haute qualité (PNG, JPG, HEIC ou WebP jusqu'à 200 Mo) car HeyGen l'analyse pour détecter les sujets clés, les objets et les éléments d'arrière-plan pour la planification du mouvement.

Étape 2

Ajoutez votre script ou audio

Tapez un script ou téléchargez votre voix, permettant à Avatar IV de mapper précisément la parole aux expressions faciales et aux mouvements des lèvres.

Étape 3

Générer Mouvement et Images

HeyGen prédit les trajectoires de mouvement naturelles, génère automatiquement des images intermédiaires et ajoute des effets cinématographiques tels que des panoramiques, des zooms et des inclinaisons pour une animation dynamique.

Étape 4

Affiner et exporter la vidéo

L'IA ajuste finement l'éclairage, la continuité des ombres et les transitions pour produire une vidéo polie et réaliste prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Un iMac Apple affiche un tableau de bord de données avec des graphiques et des indicateurs, un clavier, un smartphone et une tasse sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un créateur d'introduction IA ?

Un créateur d'introduction IA transforme des entrées simples telles que des logos, des slogans ou de courtes instructions en introductions vidéo animées automatiquement, permettant ainsi d'économiser du temps et des coûts de conception.

Quelle devrait être la durée d'une introduction de vidéo ?

Les introductions durent généralement de 3 à 8 secondes pour le contenu numérique, les garder courtes aide à retenir les spectateurs et permet à votre contenu principal de commencer rapidement.

Puis-je télécharger mon propre logo et mes polices ?

Oui, téléchargez des logos vectoriels ou en PNG et ajoutez des polices personnalisées à votre kit de marque pour que chaque introduction sur YouTube utilise votre identité visuelle exacte.

La musique et les effets sonores sont-ils inclus ?

HeyGen propose une bibliothèque musicale sélectionnée et des effets sonores optionnels ; vous pouvez également télécharger des pistes sous licence pour une identité sonore personnalisée dans vos vidéos YouTube.

Puis-je exporter des intros transparentes pour des superpositions ?

Oui, exportez avec un canal alpha lorsque cela est pris en charge, idéal pour placer des introductions de logo sur des images existantes ou des arrière-plans animés dans vos projets de montage vidéo.

Comment créer des introductions pour différentes plateformes ?

Générez plusieurs rapports d'aspect à partir du même projet, comme 16:9 pour YouTube, 1:1 pour les publications de flux, et 9:16 pour les Stories et Reels.

Y a-t-il une limite au nombre d'introductions que je peux faire ?

Les limites dépendent de votre abonnement HeyGen, les offres gratuites ont souvent des plafonds de génération, tandis que les abonnements payants incluent des exportations plus élevées ou illimitées.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils collaborer sur des projets d'introduction ?

Oui, HeyGen prend en charge les flux de travail d'équipe avec des modèles enregistrés, des kits de marque partagés et un accès basé sur les rôles pour une production cohérente.

Dans quelle mesure les introductions générées sont-elles modifiables ?

Très modifiable, vous pouvez ajuster le timing, remplacer la musique, changer les styles d'animation ou éditer les calques de texte sans tout reconstruire depuis le début, ce qui le rend parfait pour créer des intros YouTube.

Les introductions générées sont-elles libres de droits pour une utilisation commerciale ?

Les actifs que vous créez vous appartiennent selon les termes de HeyGen, assurez-vous que toute musique ou image tierce que vous téléchargez est autorisée pour une utilisation commerciale.

