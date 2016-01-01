Générateur de Filles IA pour des Vidéos Réalistes de Filles

HeyGen convertit du texte en vidéos complètes en utilisant la construction intelligente de scènes, la génération de voix et le séquençage visuel. Entrez une invite ou un script et le moteur assemble la narration, le timing, les transitions et la mise en page automatiquement. Combinez le texte en vidéo avec une option d'entrée d'image en vidéo lorsque vous souhaitez adapter des visuels existants. Ajoutez un mouvement subtil, ajustez le rythme et produisez du contenu prêt à être partagé pour la formation, le marketing ou les plateformes sociales.