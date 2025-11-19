Chaque GIF est généré avec une boucle parfaite comme priorité. L'animation s'écoule naturellement de la dernière image à la première, ce qui le rend idéal pour des visualisations répétées dans les chats, les fils d'actualité et les intégrations, surtout avec les GIFs en boucle. Cela garantit que votre message reste fluide et visuellement agréable sans réinitialisations brusques dans les GIFs que vous créez.