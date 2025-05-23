Étape 1 Décrivez votre idée ou téléchargez une référence Saisissez une invite de texte, collez un court script ou téléchargez une image qui capture l'ambiance pour la génération de votre vidéo. HeyGen utilise cela pour proposer un aperçu de scène et une direction visuelle qui reflète votre concept.

Étape 2 Choisissez le style, le format et la durée Sélectionnez un style artistique, définissez votre rapport d'aspect et choisissez la durée de la vidéo. Cela prépare la toile pour des clips sociaux, des boucles d'arrière-plan ou des pièces narratives plus longues.

Étape 3 Affiner les scènes, le mouvement et l'audio Revoyez chaque scène, ajustez les descriptions et réglez l'intensité des mouvements pour votre vidéo IA. Ajoutez une voix off, de la musique et des sous-titres pour ancrer l'œuvre dans une histoire ou une ambiance claire. De petites modifications peuvent changer radicalement la sensation de l'œuvre finale.