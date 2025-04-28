Étape 1 Ajoutez votre script, article ou idée Collez un script existant, insérez un article ou rédigez une courte instruction sur la vidéo que vous souhaitez créer avec l'IA. HeyGen le structure en un récit clair avec des scènes, des temps forts et un appel à l'action clair, parfait pour les créateurs de contenu.

Étape 2 Choisissez le style d'animation, l'avatar et le format Choisissez un avatar parlant ou un hôte simple, sélectionnez un style d'animation et choisissez votre format d'image pour le web, les réseaux sociaux ou les présentations à l'aide d'un générateur de vidéos IA. Harmonisez les polices, les couleurs et le logo avec votre kit de marque en un seul clic.

Étape 3 Générer automatiquement des scènes, des mouvements et une voix Cliquez sur générer et laissez HeyGen construire l'animation complète avec des scènes, des transitions, une voix off et des sous-titres. Le système associe des visuels au script de sorte que chaque réplique correspond à un moment précis à l'écran.