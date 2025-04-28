Transformez des textes simples, des scripts ou des plans en vidéos animées à l'aide de l'IA sans storyboard ni animation clé par clé. Le générateur d'animation IA de HeyGen crée pour vous des scènes, des mouvements et une narration afin que vous puissiez vous concentrer sur le message, et non sur le travail manuel.
Essayez notre générateur gratuit d'image en vidéo
Transformez des fonctionnalités complexes en explications animées simples qui démontrent la valeur en moins de deux minutes.
Annoncez de nouvelles fonctionnalités, campagnes ou offres avec des promos animées qui semblent provenir d'un studio professionnel. Utilisez une typographie dynamique, des maquettes d'interface utilisateur animées et des appels à l'action audacieux pour générer des clics et des inscriptions.
Transformez des tweets, des extraits de blog et des annonces en clips animés verticaux pour Reels, TikTok et Shorts. Ajoutez des sous-titres automatiques, des autocollants et des éléments animés pour capter l'attention même sans son dans votre vidéo IA.
Remplacez les longs PDF et les présentations par des modules animés que les gens achèveront réellement. Utilisez des avatars pour animer la formation, des schémas pour expliquer les processus et des encadrés pour souligner ce qui compte le plus.
Transformez des plans de leçon, des articles et des notes en animations éducatives en format court. Combinez des diagrammes, des frises chronologiques et des scènes avec des personnages simples dans votre vidéo d'animation pour expliquer les concepts clairement.
Racontez des histoires de marque, des parcours clients ou des récits de fondateurs avec des scènes animées qui paraissent humaines. Mélangez des avatars IA avec des arrière-plans animés pour créer en quelques minutes des clips d'histoire partageables.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur d'animation IA
HeyGen est conçu pour les créateurs, les marketeurs et les équipes qui ont besoin d'animations de haute qualité en grande quantité sans la complexité traditionnelle de la création de vidéos. Chaque fonctionnalité est pensée pour être rapide, collaborative et conforme à l'image de marque pour la génération de vidéos.
Générez une animation qui semble avoir été réalisée par une équipe professionnelle, même si vous travaillez seul. Avatars, graphismes animés et mises en page sont tous ajustés pour paraître modernes et prêts pour la plateforme.
Verrouillez les logos, couleurs, polices et bandeaux inférieurs pour que chaque vidéo ait l'apparence et la sensation de votre entreprise. Les kits de marque et les modèles permettent de maintenir l'alignement de toute votre équipe même s'ils ne sont pas experts en vidéo.
Générez plusieurs variantes d'accroches, d'appels à l'action et de formats en quelques minutes. Utilisez ce qui fonctionne, ajustez ce qui ne fonctionne pas et continuez à produire de nouvelles animations sans ralentir.
Texte en vidéo animée en un clic
Tapez ce que vous souhaitez expliquer, vendre ou annoncer et laissez HeyGen construire la première version pour vous. L'IA transforme votre idée en un script structuré, des scènes et des mises en page animées qui correspondent à votre objectif. Vous obtenez une ébauche de vidéo animée complète en quelques minutes, prête à être affinée au lieu de partir d'une page blanche.
Animez automatiquement des avatars, des icônes et des scènes
Choisissez un avatar parlant réaliste ou un personnage simple et regardez-le s'animer avec une synchronisation labiale parfaite et des gestes. Intégrez des icônes, des formes et des graphiques animés pour que chaque point soit visuellement clair. Le moteur gère le timing et les transitions automatiquement pour que votre animation soit fluide et professionnelle sans images clés manuelles.
Voix off automatique, sous-titres et conception sonore
Générez une voix off naturelle en quelques secondes dans plusieurs langues et tons qui correspondent à votre marque. HeyGen ajoute des sous-titres et une conception sonore de base pour vous, ainsi chaque vidéo est prête à être diffusée sur les plateformes. Vous pouvez ajuster la vitesse, l'accentuation et le rythme avec des commandes simples pour maintenir l'attention des spectateurs jusqu'à la fin.
Modifiez des scènes avec de simples instructions textuelles
Mettez à jour votre animation simplement en indiquant à HeyGen ce qu'il faut changer. Demandez à raccourcir une section, à remplacer un visuel, à modifier l'appel à l'action ou à ajuster l'arrière-plan et voyez la mise à jour en quelques secondes. Pour un contrôle plus précis, plongez dans l'éditeur de chronologie pour peaufiner des plans spécifiques tandis que la génération de vidéo IA maintient tout en synchronisation.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre augmentent la création de contenu et stimulent la croissance avec la plateforme de transformation d'image en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur d'animation IA
Vous n'avez pas besoin d'expérience en animation ou de compétences en montage pour obtenir d'excellents résultats. HeyGen vous guide de l'idée à l'exportation à travers un processus simple et guidé.
Collez un script existant, insérez un article ou rédigez une courte instruction sur la vidéo que vous souhaitez créer avec l'IA. HeyGen le structure en un récit clair avec des scènes, des temps forts et un appel à l'action clair, parfait pour les créateurs de contenu.
Choisissez un avatar parlant ou un hôte simple, sélectionnez un style d'animation et choisissez votre format d'image pour le web, les réseaux sociaux ou les présentations à l'aide d'un générateur de vidéos IA. Harmonisez les polices, les couleurs et le logo avec votre kit de marque en un seul clic.
Cliquez sur générer et laissez HeyGen construire l'animation complète avec des scènes, des transitions, une voix off et des sous-titres. Le système associe des visuels au script de sorte que chaque réplique correspond à un moment précis à l'écran.
Utilisez des commandes simples pour ajuster le timing, changer les visuels ou modifier le ton de la voix. Clonez instantanément la vidéo dans de nouvelles langues pour atteindre un public mondial avec la même animation de base.
Un générateur d'animation IA est un outil qui transforme automatiquement des textes, des scripts ou des idées en vidéos animées. Au lieu de concevoir chaque image ou d'animer les personnages à la main, l'IA crée pour vous des scènes, des mouvements et des doublages.
Non, vous pouvez créer votre première vidéo animée sans aucune expérience en montage. L'interface est conçue autour de simples invites, de modèles et d'étapes guidées qui ressemblent plus à remplir un formulaire qu'à apprendre à utiliser un générateur de vidéo AI complexe.
Vous pouvez créer des vidéos explicatives de produits, des promotions marketing, des modules d'intégration et de formation, des courts métrages pour les réseaux sociaux et des clips d'histoires narratives. Utilisez des avatars pour du contenu de type présentateur ou misez sur des graphismes animés épurés pour des explications simples.
Oui, vous pouvez télécharger des logos, des polices, des couleurs de marque, des captures d'écran et des photos de produits directement dans HeyGen. Ces éléments peuvent être réutilisés dans différents projets afin que chaque vidéo d'animation reste cohérente avec votre identité visuelle.
HeyGen prend en charge de nombreuses langues, accents et styles de voix afin que vous puissiez localiser la même animation pour différents marchés en utilisant le traducteur vidéo. Vous pouvez changer la langue de narration tout en conservant les visuels et le timing synchronisés.
Oui, chaque scène est entièrement modifiable après génération. Vous pouvez changer les visuels, réécrire les textes, ajuster le timing ou remplacer l'avatar sans avoir à reconstruire toute la vidéo.
Les vidéos créées avec HeyGen sont conçues pour être utilisées dans le marketing, les ventes, le support et les communications internes. Vous pouvez les utiliser sur votre site web, dans des campagnes et dans des supports orientés clients conformément aux termes de votre abonnement.
La plupart des utilisateurs passent de l'idée à une animation prête à être partagée en quelques minutes au lieu de jours ou de semaines. Les promotions simples et les clips sociaux prennent souvent une seule passe, tandis que des explications plus complexes peuvent nécessiter quelques itérations rapides.
Oui, plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler dans le même espace de travail, partager des modèles et réutiliser des ressources. Les réviseurs peuvent laisser des commentaires et demander des modifications, ainsi vous n'avez pas à échanger constamment des fichiers.
Les outils traditionnels exigent que vous conceviez, animiez et éditiez chaque détail à la main. HeyGen utilise l'IA pour générer la structure, les visuels et la narration pour vous, afin que vous puissiez passer directement à la phase de peaufinage et de distribution.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
