Téléchargez une vidéo ou collez un lien et obtenez des sous-titres précis et modifiables en quelques minutes. HeyGen transcrit l'audio, aligne le timing et exporte des sous-titres SRT ou incrustés afin que votre contenu soit accessible et optimisé pour les plateformes sans sous-titrage manuel.
Les vidéos courtes sous-titrées sont plus performantes sur les plateformes où le son est secondaire, surtout lorsque vous ajoutez des sous-titres à une vidéo. HeyGen produit des légendes incrustées lisibles et des animations de sous-titres qui augmentent la visibilité et le temps de visionnage pour les Reels, Shorts et Stories.
Rendez les vidéos de formation et les mises à jour de l'entreprise accessibles. Les leçons sous-titrées automatiquement et les résumés de réunions aident les collègues non natifs et malentendants à suivre le contenu et à rechercher dans les transcriptions les points clés.
Ajoutez des légendes recherchables aux vidéos de produits afin que les spectateurs puissent rapidement parcourir les avantages. Exportez des fichiers SRT pour les lecteurs web et des versions incrustées pour les publicités sur les réseaux sociaux afin de maximiser la portée et la clarté.
Les conversations longues nécessitent des sous-titres reconnaissant les intervenants. HeyGen identifie les locuteurs, horodate les dialogues et produit des pistes de sous-titres claires qui accélèrent le montage et la publication pour les clips réutilisés.
Assurez la conformité en ajoutant des sous-titres fermés et des transcriptions téléchargeables. Les exportations de sous-titres et les fonctionnalités de marque de HeyGen vous aident à respecter les règles d'accessibilité et fournissent une preuve de conformité pour les audits.
Localisez les pistes de sous-titres pour de nouveaux marchés en utilisant le traducteur vidéo et les options de voix multilingues. HeyGen régénère le timing et les sous-titres afin que les vidéos localisées paraissent naturelles et conservent leur rythme, vous permettant d'ajouter des sous-titres à une vidéo de manière fluide.
Pourquoi HeyGen est le meilleur outil pour ajouter des sous-titres aux vidéos
HeyGen combine une transcription rapide, un calage temporel de qualité humaine et des contrôles de style simples pour que les équipes et les créateurs ajoutent des sous-titres aux vidéos à grande échelle. Améliorez la rétention, stimulez l'engagement et répondez aux normes d'accessibilité sans outils complexes.
Générez des sous-titres en quelques minutes avec ponctuation et détection des intervenants. HeyGen corrige les erreurs courantes et horodate les répliques pour que vos sous-titres correspondent au flux naturel de la parole et restent lisibles.
Choisissez des polices, des tailles, des positions et des animations. Éditez les transcriptions manuellement ou acceptez les corrections suggérées, puis exportez des versions SRT, VTT ou incrustées, formatées pour les plateformes sociales et les lecteurs web.
Produisez des lots sous-titrés et des pistes de sous-titres localisés avec l'outil de traduction vidéo. Créez des légendes en plusieurs langues et des exportations pour un public mondial sans avoir à réenregistrer ou à traduire manuellement.
Génération automatique de sous-titres avec détection de l'orateur
HeyGen transcrit automatiquement l'audio parlé et détecte les changements de locuteurs afin que les sous-titres restent précis dans les interviews, les panels et les enregistrements à plusieurs voix. Le système applique une ponctuation intelligente et segmente le texte pour une meilleure lisibilité, produisant des pistes de sous-titres épurées que vous pouvez éditer ou exporter en tant que fichiers SRT et VTT à l'aide d'un générateur de sous-titres. Cela permet d'économiser des heures par rapport à la transcription manuelle et assure l'accessibilité pour les spectateurs qui dépendent des sous-titres dans les vidéos en ligne.
Synchronisation précise et alignement exact des images
Les sous-titres sont synchronisés avec l'audio au niveau des syllabes et des phrases, de sorte que le texte apparaisse naturellement avec la parole. Le moteur de timing de HeyGen ajuste les pauses, les chevauchements et la musique afin que les sous-titres ne masquent pas les plans importants, ce qui en fait un outil essentiel pour le montage vidéo. Les exports incluent des fichiers précis au niveau du timecode prêts pour le sous-titrage fermé, les téléchargements sur les réseaux sociaux et les flux de travail de diffusion.
Contrôle du style et préréglages de la plateforme
Appliquez les polices, couleurs, marges de sécurité et styles de sous-titres animés de votre marque en un seul clic. HeyGen comprend des préréglages pour Facebook, Instagram, YouTube et TikTok afin que les sous-titres restent lisibles quel que soit le format d'image. Que vous ayez besoin de sous-titres incrustés pour les réseaux sociaux ou de fichiers souples et commutables pour les lecteurs de streaming, les options de style assurent que vos vidéos restent conformes à l'image de marque et aux conventions des plateformes.
Flux de travail de sous-titrage et de localisation par lots
Traitez de nombreuses vidéos simultanément en associant des données CSV ou des téléversements de dossiers à des modèles. HeyGen génère ensuite des légendes, des pistes de sous-titres localisées et des lots d'exportation pour chaque langue. Combiné à notre traducteur vidéo, vous pouvez créer des voix off traduites et des sous-titres synchronisés pour étendre rapidement votre portée sans avoir à créer de nouveaux masters vidéo.
Comment ajouter des sous-titres à une vidéo en masse avec HeyGen
Ajoutez des sous-titres à vos vidéos en quatre étapes simples.
Ajoutez votre fichier vidéo ou collez un lien public. HeyGen prend en charge les formats courants et les importations depuis le cloud pour que vous puissiez commencer immédiatement.
Sélectionnez la langue parlée et lancez la transcription. HeyGen détecte les intervenants, insère la ponctuation et aligne les lignes à l'audio pour un minutage précis, ce qui en fait un outil de montage vidéo efficace pour générer des sous-titres.
Révisez la transcription, corrigez les lignes si nécessaire et choisissez des styles de sous-titres ou des préréglages de plateforme. Ajoutez des incrustations de sous-titres ou conservez des sous-titres flottants pour une lecture avec bascule.
Exportez des fichiers SRT, VTT ou MP4 incrustés optimisés pour les flux, les stories ou les lecteurs web afin d'améliorer l'accessibilité de vos sous-titres vidéo. Utilisez l'exportation par lots pour créer des lots multilingues et des ressources prêtes à être téléchargées pour les gestionnaires de publicités.
Téléchargez votre vidéo ou collez un lien, sélectionnez la langue parlée, et lancez la transcription automatique. Modifiez la transcription si nécessaire, choisissez le style ou les options d'exportation, puis exportez les fichiers SRT, VTT ou incrustez la vidéo prête pour la distribution.
HeyGen fournit des sous-titres automatiques de haute précision avec ponctuation et détection des intervenants. L'exactitude dépend de la clarté de l'audio et du bruit de fond. Vous pouvez éditer les transcriptions manuellement pour garantir une exactitude de 100% et exporter les fichiers de sous-titres finalisés en utilisant un générateur de sous-titres.
Exportez des fichiers de sous-titres doux tels que SRT et VTT pour les lecteurs qui prennent en charge les sous-titres activables, ou exportez des MP4 incrustés avec des sous-titres directement rendus dans la vidéo pour une expérience de visionnage améliorée. HeyGen prépare également des variantes linguistiques pour l'exportation en masse, vous permettant d'ajouter des sous-titres à une vidéo en plusieurs langues.
Oui. Choisissez des polices, des tailles, des couleurs, des cadres de fond et des marges de zone de sécurité. HeyGen comprend des préréglages optimisés pour les plateformes sociales afin que les sous-titres restent lisibles sur les téléphones et les ordinateurs.
Oui. Utilisez le traducteur vidéo pour générer des scripts traduits et des pistes de sous-titres. HeyGen synchronise les sous-titres traduits avec des ajustements de timing afin que les vidéos localisées paraissent naturelles dans chaque langue.
Oui. Utilisez des flux de travail par lots pour traiter des dossiers ou mapper des entrées CSV sur des modèles. HeyGen générera des légendes, des pistes localisées et des lots d'exportation pour toutes les vidéos du travail.
Les transcriptions consultables et les sous-titres incrustés améliorent l'accessibilité et augmentent le temps passé sur la page, ce qui peut renforcer la visibilité organique. Les fichiers SRT/VTT aident également les plateformes à indexer le contenu parlé pour une meilleure découvrabilité, améliorant ainsi la visibilité des sous-titres vidéo.
HeyGen chiffre les téléversements et stocke les actifs générés de manière sécurisée, garantissant ainsi la sécurité de vos projets de montage vidéo. Vous conservez la propriété de votre contenu et pouvez contrôler les paramètres de partage, de conservation et d'exportation selon vos besoins en matière de confidentialité.
