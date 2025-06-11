Les sous-titres sont synchronisés avec l'audio au niveau des syllabes et des phrases, de sorte que le texte apparaisse naturellement avec la parole. Le moteur de timing de HeyGen ajuste les pauses, les chevauchements et la musique afin que les sous-titres ne masquent pas les plans importants, ce qui en fait un outil essentiel pour le montage vidéo. Les exports incluent des fichiers précis au niveau du timecode prêts pour le sous-titrage fermé, les téléchargements sur les réseaux sociaux et les flux de travail de diffusion.