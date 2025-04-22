Para STUDIO 47, una de las principales televisoras de noticias regionales en Alemania, ofrecer noticias constantes para la región de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país, no es nada fácil. Para mantenerse al día con las noticias de última hora, el periodismo de investigación y las historias innovadoras, STUDIO 47 necesita que su sala de redacción logre un alto nivel de producción y velocidad, sin dejar de mantener un estándar muy alto de calidad y precisión al crear historias. Desde que integró los avatares de IA de HeyGen para agilizar la producción de video, STUDIO 47 no solo está informando sobre la innovación en la región, sino que ellos mismos están acaparando los titulares.
“Nuestro objetivo principal es liberar a los periodistas para que se enfoquen en tareas de mayor valor usando la IA como un ‘lavaplatos periodístico’, encargándose del trabajo rutinario para que los editores puedan concentrarse en el periodismo de investigación y en reportajes a profundidad”, dijo Sascha Devigne, editor en jefe de STUDIO 47.
Cómo enfrentar recursos limitados en la redacción
Con más de 650,000 televidentes y un canal de noticias transmitiendo 24/7, el personal limitado y los recursos técnicos restringían la cantidad de contenido que los editores y presentadores de noticias podían producir en STUDIO 47. En la industria del periodismo local en general, STUDIO 47 se ha enfrentado a los mismos retos que otros medios: presupuestos cada vez más ajustados, preferencias de la audiencia en constante cambio y costos de producción en aumento. Aun así, la importancia de las estaciones de noticias locales y su papel al ofrecer contenido relevante a su audiencia sigue siendo fundamental. Sascha está bajo presión para ayudar a su empresa y a otros medios en Alemania a sobrellevar estos desafíos.
En una entrada de blog reciente, comparte: “La situación económica está afectando a muchas empresas de medios regionales y locales que buscan optimizar costos. Y como la IA y la automatización pueden ser una gran forma de reducir gastos sin perder calidad, no deberíamos tenerles miedo. Deberíamos adoptarlas y aprovecharlas al máximo en nuestro trabajo editorial.”
Aprovecha la tecnología de IA de HeyGen para escalar contenido de alta calidad
A medida que STUDIO 47 adoptó la IA para modernizar sus flujos de trabajo, recurrió a HeyGen para potenciar NewsHub, su plataforma de sala de redacción. Con las funciones de HeyGen, el equipo puede usar IA para crear guiones, automatizar la producción de voice-over, generar avatares de IA para sus presentadores de noticias y adaptar el contenido para distribución multicanal en televisión, web y redes sociales. HeyGen permite una narración fluida, mayor alcance gracias a la localización impulsada por IA, una entrega de noticias más rápida y un ahorro significativo de costos. Además, la integración del API de HeyGen funciona de forma perfecta dentro del conjunto existente de herramientas de IA de la sala de redacción de STUDIO 47, incluyendo NewsHub, BotCast y ClipSense.
Dada la dependencia de su industria en presentadores y reporteros de noticias, la función más atractiva para STUDIO 47 son los avatares de IA escalables y de alta calidad de HeyGen.
Antes de HeyGen, producir noticieros diarios y de última hora consumía muchos recursos y era costoso: requería tiempo exclusivo de estudio, dependía de la disponibilidad limitada de los presentadores e implicaba un trabajo de postproducción caro. Con HeyGen, el equipo creó avatares digitales de queridos presentadores de televisión que eran una cara familiar para sus muchos espectadores.
Los avatares de IA de alta calidad de HeyGen transformaron el flujo de trabajo de STUDIO 47 al eliminar la necesidad de grabaciones en estudio y la coordinación de horarios con reporteros. Los avatares de IA hicieron posible la producción de contenido 24/7, ampliaron las ofertas multilingües y redujeron los costos de producción en un 60%, lo que finalmente permitió a STUDIO 47 escalar la cantidad de noticias que publica.
“HeyGen ha cambiado de forma fundamental cómo STUDIO 47 produce noticias. Al integrar avatares de IA en nuestra redacción, redefinimos el periodismo regional, haciéndolo escalable, rentable y preparado para el futuro”, dijo Sascha.
Soluciones de transmisión para toda la industria
Además de ofrecer noticias regionales al estado más poblado de Alemania, STUDIO 47 brinda servicios de producción de medios a clientes en toda Alemania, Austria y los Países Bajos, incluyendo organizaciones de medios regionales y locales, plataformas de medios en línea y redacciones digitales. Estos servicios de producción de medios abarcan las soluciones impulsadas por IA que han desarrollado para potenciar a otras redacciones y empresas de medios. Con HeyGen, STUDIO 47 ha logrado producir noticias 80% más rápido y reducir en 60% los costos de estudio y posproducción.
Es gracias a esta colaboración que STUDIO 47 puede reescribir las reglas del periodismo, preparando a la industria para el futuro al generar ahorros de costos y construir un motor de contenido constante.