Para STUDIO 47, una de las principales televisoras de noticias regionales en Alemania, ofrecer noticias constantes para la región de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país, no es nada fácil. Para mantenerse al día con las noticias de última hora, el periodismo de investigación y las historias innovadoras, STUDIO 47 necesita que su sala de redacción logre un alto nivel de producción y velocidad, sin dejar de mantener un estándar muy alto de calidad y precisión al crear historias. Desde que integró los avatares de IA de HeyGen para agilizar la producción de video, STUDIO 47 no solo está informando sobre la innovación en la región, sino que ellos mismos están acaparando los titulares.

“Nuestro objetivo principal es liberar a los periodistas para que se enfoquen en tareas de mayor valor usando la IA como un ‘lavaplatos periodístico’, encargándose del trabajo rutinario para que los editores puedan concentrarse en el periodismo de investigación y en reportajes a profundidad”, dijo Sascha Devigne, editor en jefe de STUDIO 47.

Cómo enfrentar recursos limitados en la redacción

Con más de 650,000 televidentes y un canal de noticias transmitiendo 24/7, el personal limitado y los recursos técnicos restringían la cantidad de contenido que los editores y presentadores de noticias podían producir en STUDIO 47. En la industria del periodismo local en general, STUDIO 47 se ha enfrentado a los mismos retos que otros medios: presupuestos cada vez más ajustados, preferencias de la audiencia en constante cambio y costos de producción en aumento. Aun así, la importancia de las estaciones de noticias locales y su papel al ofrecer contenido relevante a su audiencia sigue siendo fundamental. Sascha está bajo presión para ayudar a su empresa y a otros medios en Alemania a sobrellevar estos desafíos.