Fundada en 2016, Pray.com es la app número 1 para oración y meditación, y funciona como un destino digital para la fe.

Ryan Beck, CTO y cofundador de Pray.com, identificó una clara brecha en la forma en que las organizaciones de fe aprovechaban la tecnología. “Trabajamos con los ministerios y organizaciones sin fines de lucro más grandes del mundo para ayudarlos a digitalizarse y conectar con nuevos miembros en línea”, dijo Ryan.

Desde el inicio, la visión de Pray.com fue llevar herramientas modernas a una industria que históricamente se ha quedado atrás en la adopción digital. Esa visión rápidamente evolucionó hacia un enfoque en la inteligencia artificial (IA). “Cuando surgieron los modelos de lenguaje grandes y los modelos de difusión, supimos que teníamos que adoptarlos para nuestros socios de ministerios y organizaciones sin fines de lucro, para que pudieran amplificar su mensaje y su impacto”, dijo Ryan. Fue entonces cuando Pray.com recurrió a HeyGen.

Hacer posible lo imposible con video con IA

Antes de adoptar HeyGen, el nivel de traducción y localización que Pray.com imaginaba simplemente no era posible. Muchos de los socios de Pray.com habían construido escuelas, iglesias y organizaciones humanitarias en regiones donde no se hablaba inglés. Estos fundadores nunca habían podido comunicarse directamente con los miembros locales en su idioma nativo.

“No solo era un reto; era imposible”, dijo Ryan. “Estas organizaciones no tenían las herramientas ni el presupuesto para traducir miles de videos entre distintos idiomas y regiones.”

HeyGen no solo simplificó el proceso, abrió una puerta que había estado cerrada. “Con traducciones con IA, ahora pueden hablar con sus comunidades en todo el mundo sin depender de un traductor”, explicó Ryan. “Eso nunca había sido posible antes.”

Hubo un momento transformador durante un hackathon interno. Un compañero en Argentina envió un video demo que usaba la tecnología de traducción con IA de HeyGen para mostrar a uno de los socios ministeriales de Pray.com —un texano de 75 años— hablando un español fluido. “Él no habla ni una palabra de español, pero sonaba exactamente como él”, recordó Ryan. “Se lo mandamos y se quedó impresionado.”

Ese momento marcó un cambio. “Fue un momento mágico no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes. Vieron de primera mano lo que la IA podía hacer por su misión.”

Las herramientas de traducción de HeyGen se volvieron una parte fundamental de la oferta de Pray.com. Un pastor las usó para enviar un sermón traducido al tagalo al primo de su esposa en Filipinas, quien nunca lo había escuchado predicar. “Se soltó llorando”, dijo Ryan. “Fue una experiencia transformadora para los dos.”

Para Ryan, estas historias son más que anécdotas. Son la prueba de que HeyGen está cerrando brechas culturales, lingüísticas y emocionales. “Estas organizaciones están haciendo un trabajo real: colectas de comida, educación financiera para negocios, orfanatos. Con HeyGen, sus fundadores pueden hablar directamente con las personas a las que están impactando. Ese tipo de conexión simplemente no era posible antes.”

Escala tu mensaje, una voz a la vez

Desde que implementó HeyGen, Pray.com ha podido ampliar de forma impresionante lo que es posible para sus clientes sin aumentar los costos de producción ni requerir ayuda externa. Los resultados clave incluyen:

Alcance global : Miles de videos de fe ahora se traducen a entre 8 y 30 idiomas en minutos, no en meses.

: Miles de videos de fe ahora se traducen a entre 8 y 30 idiomas en minutos, no en meses. Eficiencia de contenido : Lo que antes tomaba semanas ahora se puede lograr en cuestión de horas, permitiendo a los líderes amplificar su voz sin comprometer la autenticidad.

: Lo que antes tomaba semanas ahora se puede lograr en cuestión de horas, permitiendo a los líderes amplificar su voz sin comprometer la autenticidad. Impacto emocional: Los mensajes en video ahora conservan la emoción, el ritmo y el tono de la persona que habla, incluso en un idioma completamente diferente.

Ryan ve esto como solo el comienzo. “Hemos pasado de audio a traducciones completas de video. Los avatares no solo se mueven en sincronía, sino que también conservan la emoción y el ritmo natural. No es un doblaje torpe. Se siente real.”

Para él, la parte más gratificante es escuchar a los líderes de ministerios decir: “Yo hice esto”. “Eso es lo que permite HeyGen”, dijo. “Un fundador puede ver miles de videos traducidos y decir: ‘Yo hice eso’. Eso es realmente impresionante.”

¿Su consejo para quienes apenas están empezando con el video con IA? “Ya no hay fronteras, ni físicas ni de idioma. Si eres creador de contenido, tu audiencia acaba de multiplicarse por mil.”

Con HeyGen, Pray.com no solo se mantiene al ritmo de la innovación; está liderando un movimiento que hace que la fe sea más accesible, incluyente y con mayor impacto a nivel global.