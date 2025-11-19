BI Studio of Emotional Intelligence es creación de Lisa Anugwom Narh, una narradora, autora y creadora en YouTube detrás de The 2 a.m. Code. A través de su estudio y su canal, Lisa explora la inteligencia emocional, la personalidad y la autoconciencia para ayudar a las personas a conectar con su yo auténtico. Sus historias se enfocan en la comunidad INFJ, uno de los tipos de personalidad más raros en el modelo Myers-Briggs, que representa solo entre uno y dos por ciento de la población.

La misión de Lisa es usar historias para abrir mentes y corazones, ayudando a las personas a ver sus experiencias desde una nueva perspectiva. “Creo que hay muchísimo conocimiento y sabiduría en una historia”, dijo. Sin embargo, aunque su visión creativa era clara, el proceso de producir contenido de video profesional era lento, costoso y agotador por sí solo.

Todo cambió cuando Lisa descubrió HeyGen. La plataforma de video con IA le dio la posibilidad de convertir ideas en videos profesionales y con gran carga emocional en cualquier momento y desde cualquier lugar. Se convirtió en el puente entre su creatividad y su audiencia, permitiéndole compartir contenido significativo de forma rápida y más constante que nunca.

Superar los límites de producción para lograr consistencia

Antes de HeyGen, Lisa hacía todo ella sola. Era la redactora, narradora, editora y directora creativa, y a menudo tenía que equilibrar la creación de contenido con su trabajo de tiempo completo como oficial de cumplimiento para el condado de Los Ángeles. Cada video requería horas de preparación, montaje y limpieza antes de que siquiera empezara la parte creativa.

“Requería sacar diferentes personalidades de mí a distintas horas del día para poder hacerlo”, dijo. “Yo era la de TI, el equipo de iluminación y la editora, todo en una sola persona”. Crear contenido significaba reorganizar su casa, instalar el equipo y asegurarse de que hubiera silencio. “Tenía que mover los muebles, asegurarme de que los niños no estuvieran en casa, cargar mis micrófonos y cámaras y asegurarme de que todo se viera impecable”, dijo Lisa.

Este esfuerzo constante provocaba retrasos y frustración. “Si no había descansado lo suficiente o no me sentía segura frente a la cámara, posponía la grabación”, dijo. “Había tantas excusas que frenaban el proceso”. Incluso cuando sí grababa, la edición y la postproducción consumían todavía más tiempo y energía.

El resultado fue la falta de constancia. Su capacidad para hacer crecer su audiencia estaba limitada por la cantidad de tiempo que podía dedicar a crear. “Era difícil encontrar el tiempo y el ambiente adecuado para crear contenido como yo quería”, dijo. “Y cuando trabajas sola, eso puede ser desalentador.”

Aprovecha la IA para escalar tus historias sin límites

La primera experiencia de Lisa con HeyGen fue de sorpresa y alivio. “HeyGen fue un giro total respecto a todo lo que hacía antes”, dijo. “Ahora lo único que necesito es una idea, y cobra vida a cualquier hora del día.”

Por primera vez, podía crear videos sin cámaras, luces ni condiciones perfectas. Usando los avatares y las funciones de voz de HeyGen, Lisa pudo crear y publicar videos desde cualquier lugar. “Hasta he hecho videos en mi celular. Soy yo, pero una versión más inteligente de mí, transmitiendo mi mensaje mejor de lo que yo misma podría hacerlo”, dijo.

HeyGen también la ayudó a redescubrir su confianza creativa. “Siempre hay un poco de ansiedad cuando te pones frente a una cámara”, dijo Lisa. “Pero con HeyGen, ese miedo desapareció. Mientras tuviera una idea bien investigada y auténtica, me sentía cómoda y segura presentándola al mundo.”

Su “momento mágico” llegó cuando generó su primer gemelo digital. “Cuando presioné generar y vi a mi avatar hablando con mi voz y mi tono, fue la experiencia más auténtica que he tenido en mi vida”, dijo. “Casi dejo de respirar. Pensé: ‘Esto no puede estar pasando’. Pero sí estaba pasando.”

A partir de ese momento, Lisa vio a HeyGen como algo más que una herramienta. Se convirtió en un socio creativo que le permitió dar vida a historias de forma más rápida, más inteligente y con una conexión emocional más profunda. “Por primera vez sentí que tenía una marca que realmente era mía”, dijo. “HeyGen me ayudó a encontrar mi voz y a compartirla con el mundo.”

Transformando la conexión y la comunidad a través de avatares

El impacto más inesperado de usar HeyGen vino de la respuesta de la audiencia de Lisa. “Lo más sorprendente fue la retroalimentación”, dijo. “La gente me siente a través de mi avatar. Se conecta emocionalmente con él y lo comparte con otras personas. Nunca se cuestionan si es real.”

Su gemela digital se convirtió en un puente entre su mensaje y sus espectadores. “Soy yo. Es mi voz. Es mi mensaje. Y está marcando una diferencia”, dijo. A través de avatares, pudo introducir personajes en sus historias, dándole a su audiencia más profundidad y variedad. “La gente espera con emoción ver a estos personajes cada semana. Se sienten vivos.”

Esta transformación también le dio a Lisa libertad del perfeccionismo y del miedo. “Ya no retraso los videos por cómo me veo o por lo cansada que me siento”, dijo. “Puedo enfocarme en lo que más importa: la historia y el mensaje.”

Lograr un crecimiento medible y libertad creativa con HeyGen

Los resultados de la adopción de HeyGen por parte de Lisa han sido transformadores. Su canal de YouTube ha tenido un aumento del 43.8% en impresiones y un crecimiento del 70% en la interacción con videos largos. Ahora gana más de 10,000 nuevos suscriptores al mes, mientras sigue con su trabajo de tiempo completo y produce contenido por su cuenta.

“Puedo crear videos en menos de dos horas, con transiciones y música incluidas”, dijo Lisa. “Pasé de batallar para mantener el ritmo a publicar de forma constante contenido que conecta.”

HeyGen le ha dado a Lisa la capacidad de escalar su mensaje y conectar profundamente con su audiencia. “Antes de HeyGen, estaba luchando todo el tiempo contra el tiempo, la distancia y mi energía”, dijo. “Después de HeyGen, encontré mi ritmo, mi audiencia y mi voz.”

Su consejo para otros creadores es sencillo: “Haz clic. No tengas miedo de explorar cada función. Te va a sorprender todo lo que puedes hacer. Empieza con la versión gratis. Estás a solo unos cuantos clics de la libertad."

Para Lisa, HeyGen hizo más que simplificar la producción. Volvió a encender su creatividad y la ayudó a construir una comunidad en crecimiento y muy comprometida. “No es solo una plataforma”, dijo. “Es mi socio creativo. Me ayudó a darle vida a mis historias y a estar presente para mi audiencia de la forma más auténtica posible.”