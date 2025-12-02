Pasa del inglés al persa en cuestión de minutos

En lugar de crear subtítulos manualmente, HeyGen combina transcripción, traducción y sincronización de tiempos en un único flujo de trabajo, lo que reduce drásticamente el tiempo de producción.

Llega a audiencias de habla persa

El contenido en persa te ayuda a conectar con audiencias de Irán y de comunidades persanohablantes de todo el mundo, ampliando tu alcance sin tener que reconstruir tu biblioteca de contenidos.

Ahorra tiempo y costes de producción

Al centralizar la transcripción, la traducción y las exportaciones en un solo lugar, HeyGen reduce la necesidad de múltiples herramientas, autónomos o procesos de entrega complicados.

Publica en todas las plataformas

Exporta archivos que funcionen en los lugares donde publicas, incluidos YouTube, plataformas de formación, redes sociales y herramientas internas que admiten la carga de subtítulos.

Si también publicas en otros idiomas de alta demanda, puedes reutilizar el mismo sistema para la localización de inglés a español: