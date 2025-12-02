Traducir vídeo en español al inglés

Traduce vídeos de

español a inglés

Traduce tus vídeos en español a un inglés claro y natural con HeyGen AI. Crea subtítulos en inglés precisos, locuciones fluidas o vídeos totalmente localizados sin estudios, transcripción manual ni software de edición. Sube tu vídeo, elige inglés y obtén resultados en cuestión de minutos.

Esta herramienta está diseñada para creadores, empresas, educadores y equipos que quieren llegar rápidamente a audiencias de habla inglesa manteniendo el contenido claro y profesional.