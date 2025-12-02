Traduce vídeos del

japonés al inglés

Traduce tus vídeos en japonés a un inglés claro y natural con HeyGen AI. Crea subtítulos en inglés precisos, locuciones fluidas o vídeos totalmente localizados sin estudios, transcripción manual ni herramientas de edición complejas. Sube tu vídeo, selecciona inglés y recibe los resultados en cuestión de minutos.

Esta solución está diseñada para creadores, empresas, educadores y equipos que desean comunicarse con claridad con audiencias de habla inglesa, preservando al mismo tiempo el significado y la intención del contenido original en japonés.