Creador de Personas Virtuales para Vídeos AI Realistas en Línea

Crea una persona virtual para presentar, explicar, vender y enseñar sin tener que estar frente a la cámara todo el tiempo. Con HeyGen, puedes crear una persona virtual realista impulsada por IA que habla de manera natural, ofrece un mensaje coherente y se escala a través de videos, idiomas y casos de uso. Construye confianza, ahorra tiempo y comunica de manera clara utilizando una presencia digital semejante a la humana.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes

Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
Ventas y compromiso con los potenciales clientes

Utiliza una persona virtual para saludar a los visitantes, explicar los servicios y guiar a los posibles clientes. Una entrega similar a la humana aumenta la confianza a la vez que permite disponibilidad 24/7.

Marketing y narración de historias de marca

Presenta campañas, lanzamientos de productos y actualizaciones con una imagen coherente. Las personas virtuales, como humanos digitales, ayudan a que las marcas sean percibidas como accesibles sin aumentar el tiempo de producción.

Formación y incorporación de empleados

Imparta lecciones e instrucciones de manera clara utilizando un presentador conocido. Las actualizaciones se pueden realizar al instante a medida que los procesos cambian.

Educación y soporte al cliente

Explica flujos de trabajo, responde preguntas frecuentes y guía a los usuarios visualmente. Las personas virtuales reducen la carga de soporte mientras mejoran la claridad.

Comunicaciones internas

Comparte mensajes de liderazgo y actualizaciones de la empresa de manera consistente a través de los equipos. Las personas virtuales eliminan los problemas de programación mientras mantienen un tono personal, similar al de un ser humano real.

Contenido multilingüe y global

Reutiliza la misma persona virtual en diferentes idiomas. Esto mantiene la identidad consistente mientras amplía el alcance.

Por qué HeyGen es el mejor creador de personas virtuales

La producción de vídeos no debería depender de horarios de filmación, estudios, ni de repetir tomas. El Creador de Personas Virtuales de HeyGen elimina estas limitaciones mientras preserva la claridad, personalidad y credibilidad que el público espera de presentadores humanos reales.

Siempre disponible, siempre constante

Una persona virtual ofrece el mismo tono, apariencia y calidad en cada vídeo. Esta consistencia refuerza el reconocimiento de la marca y elimina la variabilidad causada por la filmación en vivo, asegurando una experiencia uniforme del humano digital.

Diseñado para escalar y ser rápido

Crea una persona virtual y úsala en decenas o miles de vídeos. Los equipos de contenido pueden publicar más rápido sin aumentar la complejidad de la producción.

Presencia humana sin limitaciones humanas

Las personas virtuales combinan la familiaridad de un presentador humano con la eficiencia de la IA, creando interacciones realistas. Permaneces presente en pantalla sin necesidad de grabar cada actualización.

Apariencia realista similar a la humana

Las personas virtuales están diseñadas para lucir naturales y profesionales en pantalla, con una postura equilibrada, detalles faciales y claridad visual. Los movimientos sutiles ayudan a evitar una sensación estática o artificial. Este realismo mantiene la atención en el mensaje en lugar de en la tecnología que lo respalda.

imagen a vídeo

Habla natural y entrega expresiva

Cada persona virtual habla con un ritmo suave, pronunciación clara y entonación natural. El habla se genera para sentirse conversacional en lugar de guionizada o robótica. Esto hace que los videos largos sean más fáciles de ver y mejora la comprensión del público a través de expresiones faciales atractivas.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Presentación coherente de la marca

Tu personaje virtual mantiene la misma identidad visual y estilo de presentación en todos los vídeos. Esto ayuda a que las marcas sean reconocibles incluso cuando el contenido se escala rápidamente. La consistencia también simplifica las revisiones y aprobaciones para equipos más grandes.

Clonación de voz

Reutilizable en diferentes formatos y canales

La misma persona virtual puede aparecer en videos explicativos, de formación, anuncios y de soporte. Esto reduce la necesidad de múltiples presentadores o estilos. El público se familiariza con un único rostro digital consistente.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo usar el creador de personas virtuales

Dale vida a cualquier persona virtual con este generador de personas virtuales realista en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Elige a tu persona virtual

Selecciona una persona virtual preconstruida o crea una personalizada. Cada opción está diseñada para una entrega profesional.

Paso 2

Escribe tu guion

Escribe o pega el texto que deseas sea entregado por un humano virtual. Elige el idioma y los ajustes de tono según sea necesario.

Paso 3

Personaliza tu vídeo

Ajusta el fondo, el diseño y los elementos visuales de apoyo. Mantén la imagen de marca coherente en todo el contenido.

Paso 4

Generar y publicar

Crea tu vídeo y expórtalo para cualquier plataforma. Reutiliza la misma persona virtual para futuras actualizaciones.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es una persona virtual?

Una persona virtual es un presentador digital con apariencia humana creado mediante inteligencia artificial. Puede hablar, presentar información y aparecer en vídeos sin necesidad de filmación en vivo, de manera similar a un avatar en un mundo virtual.

¿En qué se diferencia una persona virtual de un chatbot?

Un chatbot se comunica mediante texto. Una persona virtual se comunica visual y verbalmente a través de video, creando una conexión humana más fuerte.

¿Puedo usar una persona virtual para vídeos de negocios?

Sí. Las personas virtuales se utilizan comúnmente para marketing, ventas, formación y comunicación interna, aprovechando la animación para generar compromiso. Están diseñadas para entornos profesionales.

¿Las personas virtuales parecen realistas?

Sí. Las personas virtuales de HeyGen están diseñadas con movimientos faciales naturales, sincronización del habla y presentación. Esto hace que los videos sean fáciles de ver y de confiar.

¿Puedo actualizar los vídeos sin tener que recrear a la persona virtual?

Sí. La misma persona virtual puede reutilizarse en videos ilimitados. Solo tienes que actualizar el guion para generar nuevo contenido con el AI video generator.

¿Es adecuada una persona virtual para audiencias globales?

Sí. Las personas virtuales pueden ofrecer contenido en varios idiomas manteniendo la misma identidad visual con la función de traductor de vídeo. Esto respalda una comunicación global coherente.

¿Quién controla el contenido de la persona virtual?

Mantienes el control total sobre los guiones, vídeos y uso. Las personas virtuales solo están disponibles dentro de tu espacio de trabajo HeyGen.

¿Por qué usar una persona virtual en lugar de un vídeo en vivo?

Las personas virtuales ahorran tiempo, reducen los costos de producción y permiten actualizaciones más rápidas. Proporcionan una presencia humana sin las limitaciones de la filmación.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

