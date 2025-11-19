Crea una persona virtual para presentar, explicar, vender y enseñar sin tener que estar frente a la cámara todo el tiempo. Con HeyGen, puedes crear una persona virtual realista impulsada por IA que habla de manera natural, ofrece un mensaje coherente y se escala a través de videos, idiomas y casos de uso. Construye confianza, ahorra tiempo y comunica de manera clara utilizando una presencia digital semejante a la humana.
Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes
Utiliza una persona virtual para saludar a los visitantes, explicar los servicios y guiar a los posibles clientes. Una entrega similar a la humana aumenta la confianza a la vez que permite disponibilidad 24/7.
Presenta campañas, lanzamientos de productos y actualizaciones con una imagen coherente. Las personas virtuales, como humanos digitales, ayudan a que las marcas sean percibidas como accesibles sin aumentar el tiempo de producción.
Imparta lecciones e instrucciones de manera clara utilizando un presentador conocido. Las actualizaciones se pueden realizar al instante a medida que los procesos cambian.
Explica flujos de trabajo, responde preguntas frecuentes y guía a los usuarios visualmente. Las personas virtuales reducen la carga de soporte mientras mejoran la claridad.
Comparte mensajes de liderazgo y actualizaciones de la empresa de manera consistente a través de los equipos. Las personas virtuales eliminan los problemas de programación mientras mantienen un tono personal, similar al de un ser humano real.
Reutiliza la misma persona virtual en diferentes idiomas. Esto mantiene la identidad consistente mientras amplía el alcance.
Por qué HeyGen es el mejor creador de personas virtuales
La producción de vídeos no debería depender de horarios de filmación, estudios, ni de repetir tomas. El Creador de Personas Virtuales de HeyGen elimina estas limitaciones mientras preserva la claridad, personalidad y credibilidad que el público espera de presentadores humanos reales.
Una persona virtual ofrece el mismo tono, apariencia y calidad en cada vídeo. Esta consistencia refuerza el reconocimiento de la marca y elimina la variabilidad causada por la filmación en vivo, asegurando una experiencia uniforme del humano digital.
Crea una persona virtual y úsala en decenas o miles de vídeos. Los equipos de contenido pueden publicar más rápido sin aumentar la complejidad de la producción.
Las personas virtuales combinan la familiaridad de un presentador humano con la eficiencia de la IA, creando interacciones realistas. Permaneces presente en pantalla sin necesidad de grabar cada actualización.
Apariencia realista similar a la humana
Las personas virtuales están diseñadas para lucir naturales y profesionales en pantalla, con una postura equilibrada, detalles faciales y claridad visual. Los movimientos sutiles ayudan a evitar una sensación estática o artificial. Este realismo mantiene la atención en el mensaje en lugar de en la tecnología que lo respalda.
Habla natural y entrega expresiva
Cada persona virtual habla con un ritmo suave, pronunciación clara y entonación natural. El habla se genera para sentirse conversacional en lugar de guionizada o robótica. Esto hace que los videos largos sean más fáciles de ver y mejora la comprensión del público a través de expresiones faciales atractivas.
Presentación coherente de la marca
Tu personaje virtual mantiene la misma identidad visual y estilo de presentación en todos los vídeos. Esto ayuda a que las marcas sean reconocibles incluso cuando el contenido se escala rápidamente. La consistencia también simplifica las revisiones y aprobaciones para equipos más grandes.
Reutilizable en diferentes formatos y canales
La misma persona virtual puede aparecer en videos explicativos, de formación, anuncios y de soporte. Esto reduce la necesidad de múltiples presentadores o estilos. El público se familiariza con un único rostro digital consistente.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de personas virtuales
Dale vida a cualquier persona virtual con este generador de personas virtuales realista en cuatro sencillos pasos.
Selecciona una persona virtual preconstruida o crea una personalizada. Cada opción está diseñada para una entrega profesional.
Escribe o pega el texto que deseas sea entregado por un humano virtual. Elige el idioma y los ajustes de tono según sea necesario.
Ajusta el fondo, el diseño y los elementos visuales de apoyo. Mantén la imagen de marca coherente en todo el contenido.
Crea tu vídeo y expórtalo para cualquier plataforma. Reutiliza la misma persona virtual para futuras actualizaciones.
Una persona virtual es un presentador digital con apariencia humana creado mediante inteligencia artificial. Puede hablar, presentar información y aparecer en vídeos sin necesidad de filmación en vivo, de manera similar a un avatar en un mundo virtual.
Un chatbot se comunica mediante texto. Una persona virtual se comunica visual y verbalmente a través de video, creando una conexión humana más fuerte.
Sí. Las personas virtuales se utilizan comúnmente para marketing, ventas, formación y comunicación interna, aprovechando la animación para generar compromiso. Están diseñadas para entornos profesionales.
Sí. Las personas virtuales de HeyGen están diseñadas con movimientos faciales naturales, sincronización del habla y presentación. Esto hace que los videos sean fáciles de ver y de confiar.
Sí. La misma persona virtual puede reutilizarse en videos ilimitados. Solo tienes que actualizar el guion para generar nuevo contenido con el AI video generator.
Sí. Las personas virtuales pueden ofrecer contenido en varios idiomas manteniendo la misma identidad visual con la función de traductor de vídeo. Esto respalda una comunicación global coherente.
Mantienes el control total sobre los guiones, vídeos y uso. Las personas virtuales solo están disponibles dentro de tu espacio de trabajo HeyGen.
Las personas virtuales ahorran tiempo, reducen los costos de producción y permiten actualizaciones más rápidas. Proporcionan una presencia humana sin las limitaciones de la filmación.
