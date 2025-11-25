Crea un humano virtual que ofrece comunicación profesional en video utilizando el generador de video AI de HeyGen. Convierte texto o imágenes en avatares humanos virtuales realistas con habla natural, movimiento facial y entrega multilingüe sin cámaras, estudios o presentadores en vivo, utilizando técnicas de animación avanzadas.
Los videos de formación en vivo son lentos en actualizarse y difíciles de escalar, especialmente en comparación con soluciones de realidad virtual en tiempo real. Los humanos virtuales proporcionan instrucción consistente en la incorporación, el cumplimiento y la formación basada en roles, al mismo tiempo que permiten actualizaciones instantáneas a medida que el contenido cambia.
Explicar características repetidamente en cámara es ineficiente. Los humanos virtuales presentan explicaciones estructuradas de productos en video, ayudando a los usuarios a entender los flujos de trabajo y el valor sin necesidad de programar demostraciones.
Los ejecutivos no necesitan registrar cada mensaje. Los humanos virtuales entregan actualizaciones internas, cambios de políticas y mensajes de liderazgo en un formato de video profesional y accesible.
El contenido de ayuda escrito a menudo se omite. Los humanos virtuales guían a los clientes a través de los procesos visualmente, mejorando la comprensión y reduciendo las preguntas repetidas.
Los equipos de ventas necesitan un mensaje coherente en todas las regiones. Los humanos virtuales proporcionan explicaciones en video estandarizadas que los representantes pueden reutilizar y localizar sin necesidad de nuevas grabaciones, permitiendo actualizaciones en tiempo real.
Producir vídeo localizado tradicionalmente requiere múltiples presentadores, pero con avatares, este proceso puede ser optimizado. Los humanos virtuales permiten que un guion se despliegue globalmente con un lenguaje preciso y una entrega consistente.
Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos de humanos virtuales
HeyGen hace que los humanos virtuales sean prácticos para flujos de trabajo empresariales reales. Los equipos los utilizan para reemplazar a presentadores en vivo, reducir los gastos de producción y mantener una comunicación humana consistente a través de la formación, ventas y mensajes globales.
Los humanos virtuales eliminan la necesidad de actores, presentadores o sesiones de grabación. Los videos se generan directamente a partir de texto, eliminando retrasos de programación, nuevas tomas y cuellos de botella en la producción, permitiendo experiencias inmersivas a través de la inteligencia artificial.
Cada avatar humano virtual transmite exactamente el mismo mensaje, tono y estructura, asegurando una experiencia uniforme en todas las plataformas. Esto garantiza precisión y coherencia entre departamentos, regiones y comunicaciones repetidas.
HeyGen enables virtual humans to communicate across languages and markets while keeping the same visual identity and delivery quality in every version.
Presentadores virtuales basados en guiones
Los humanos virtuales actúan como presentadores en pantalla que hablan directamente a los espectadores utilizando contenido guionizado. Esto permite a los equipos explicar conceptos, procesos y actualizaciones de manera clara mientras mantienen una presencia humana sin depender de talento en vivo.
Control de rendimiento a través del texto
Ajusta lo que dice el humano virtual editando el guion. Cambia la redacción, el ritmo o la entonación y regenera el video al instante, evitando líneas de tiempo manuales, volver a grabar o ediciones de postproducción.
Identidad visual estable a través de los vídeos
Un humano virtual mantiene la misma apariencia en todos los vídeos. Esto genera familiaridad y confianza con el tiempo, especialmente para programas de formación, anuncios recurrentes o educación sobre productos.
Entrega de humano virtual multilingüe
Genera vídeos de humanos virtuales en más de 175 idiomas, ofreciendo una experiencia inmersiva para audiencias diversas. La traducción de vídeo de HeyGen preserva el ritmo, el movimiento facial y la claridad para que el público global reciba la misma experiencia inmersiva sin necesidad de recrear el contenido.
Cómo utilizar el creador de vídeos de humanos virtuales IA
Crea vídeos de humanos virtuales utilizando un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos diseñado para rapidez y control.
Elige la apariencia y el estilo de presentación de tu humano virtual. Define el idioma, el tono y el tipo de comunicación que deseas transmitir.
Añade tu texto y estructura el mensaje. HeyGen analiza el ritmo y la entrega para asegurar que el humano virtual comunique de manera clara y natural, mejorando la calidad general de la animación.
Ajusta el estilo de voz, subtítulos, fondo y marca. Asegúrate de que el humano virtual esté alineado con tu audiencia y los estándares organizacionales.
Genera el vídeo final y compártelo a través de plataformas educativas, sitios web o herramientas internas. Actualiza el contenido en cualquier momento editando el texto y regenerándolo con avatares generados por ordenador para una experiencia fluida.
Un humano virtual es un presentador de video generado por IA que entrega contenido guionizado a través de un habla y movimientos faciales realistas. Proporciona una presencia humana sin requerir actores en vivo o filmaciones.
Los humanos virtuales se utilizan para la formación, incorporación, educación sobre productos, comunicaciones internas y orientación al cliente donde se requiere consistencia y escalabilidad.
Sí. Los humanos virtuales HeyGen admiten la generación de videos multilingües y traductor de video en más de 175 idiomas mientras mantienen la misma identidad visual.
No. Los vídeos de humanos virtuales se crean enteramente a partir de texto, utilizando animación avanzada e inteligencia artificial para simular interacciones similares a las humanas. No hay necesidad de cámaras, micrófonos, estudios ni presentadores cuando se utilizan avatares generados por ordenador.
Las actualizaciones son sencillas. Edita el guion y regenera el video. No es necesario volver a grabar o reconstruir el contenido.
Sí. Puede personalizar la voz, subtítulos, diseño, colores y presentación visual para asegurar que el humano virtual coincida con su marca.
HeyGen produce un ritmo natural, movimiento sincronizado de labios y expresión facial adecuada para la comunicación profesional.
HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial. Todos los guiones y vídeos de humanos virtuales generados permanecen privados y bajo tu control.
