Creador de Humanos Virtuales para Videos Realistas en Línea

Crea un humano virtual que ofrece comunicación profesional en video utilizando el generador de video AI de HeyGen. Convierte texto o imágenes en avatares humanos virtuales realistas con habla natural, movimiento facial y entrega multilingüe sin cámaras, estudios o presentadores en vivo, utilizando técnicas de animación avanzadas.

Formación y incorporación de empleados

Formación y incorporación de empleados

Los videos de formación en vivo son lentos en actualizarse y difíciles de escalar, especialmente en comparación con soluciones de realidad virtual en tiempo real. Los humanos virtuales proporcionan instrucción consistente en la incorporación, el cumplimiento y la formación basada en roles, al mismo tiempo que permiten actualizaciones instantáneas a medida que el contenido cambia.

Educación sobre el producto y sus características

Educación sobre el producto y sus características

Explicar características repetidamente en cámara es ineficiente. Los humanos virtuales presentan explicaciones estructuradas de productos en video, ayudando a los usuarios a entender los flujos de trabajo y el valor sin necesidad de programar demostraciones.

Anuncios y actualizaciones corporativas

Anuncios y actualizaciones corporativas

Los ejecutivos no necesitan registrar cada mensaje. Los humanos virtuales entregan actualizaciones internas, cambios de políticas y mensajes de liderazgo en un formato de video profesional y accesible.

Educación y soporte al cliente

Educación y soporte al cliente

El contenido de ayuda escrito a menudo se omite. Los humanos virtuales guían a los clientes a través de los procesos visualmente, mejorando la comprensión y reduciendo las preguntas repetidas.

Habilitación de ventas y alcance

Habilitación de ventas y alcance

Los equipos de ventas necesitan un mensaje coherente en todas las regiones. Los humanos virtuales proporcionan explicaciones en video estandarizadas que los representantes pueden reutilizar y localizar sin necesidad de nuevas grabaciones, permitiendo actualizaciones en tiempo real.

Comunicaciones globales a gran escala

Comunicaciones globales a gran escala

Producir vídeo localizado tradicionalmente requiere múltiples presentadores, pero con avatares, este proceso puede ser optimizado. Los humanos virtuales permiten que un guion se despliegue globalmente con un lenguaje preciso y una entrega consistente.

Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos de humanos virtuales

HeyGen hace que los humanos virtuales sean prácticos para flujos de trabajo empresariales reales. Los equipos los utilizan para reemplazar a presentadores en vivo, reducir los gastos de producción y mantener una comunicación humana consistente a través de la formación, ventas y mensajes globales.

Producción sin personas

Los humanos virtuales eliminan la necesidad de actores, presentadores o sesiones de grabación. Los videos se generan directamente a partir de texto, eliminando retrasos de programación, nuevas tomas y cuellos de botella en la producción, permitiendo experiencias inmersivas a través de la inteligencia artificial.

Consistencia del mensaje a gran escala

Cada avatar humano virtual transmite exactamente el mismo mensaje, tono y estructura, asegurando una experiencia uniforme en todas las plataformas. Esto garantiza precisión y coherencia entre departamentos, regiones y comunicaciones repetidas.

Diseñado para equipos globales

HeyGen enables virtual humans to communicate across languages and markets while keeping the same visual identity and delivery quality in every version.

Presentadores virtuales basados en guiones

Los humanos virtuales actúan como presentadores en pantalla que hablan directamente a los espectadores utilizando contenido guionizado. Esto permite a los equipos explicar conceptos, procesos y actualizaciones de manera clara mientras mantienen una presencia humana sin depender de talento en vivo.

imagen a video

Control de rendimiento a través del texto

Ajusta lo que dice el humano virtual editando el guion. Cambia la redacción, el ritmo o la entonación y regenera el video al instante, evitando líneas de tiempo manuales, volver a grabar o ediciones de postproducción.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Identidad visual estable a través de los vídeos

Un humano virtual mantiene la misma apariencia en todos los vídeos. Esto genera familiaridad y confianza con el tiempo, especialmente para programas de formación, anuncios recurrentes o educación sobre productos.

Clonación de voz

Entrega de humano virtual multilingüe

Genera vídeos de humanos virtuales en más de 175 idiomas, ofreciendo una experiencia inmersiva para audiencias diversas. La traducción de vídeo de HeyGen preserva el ritmo, el movimiento facial y la claridad para que el público global reciba la misma experiencia inmersiva sin necesidad de recrear el contenido.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de vídeos de humanos virtuales IA

Crea vídeos de humanos virtuales utilizando un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos diseñado para rapidez y control.

Paso 1

Selecciona un humano virtual

Elige la apariencia y el estilo de presentación de tu humano virtual. Define el idioma, el tono y el tipo de comunicación que deseas transmitir.

Paso 2

Escribe tu guion

Añade tu texto y estructura el mensaje. HeyGen analiza el ritmo y la entrega para asegurar que el humano virtual comunique de manera clara y natural, mejorando la calidad general de la animación.

Paso 3

Personalizar presentación

Ajusta el estilo de voz, subtítulos, fondo y marca. Asegúrate de que el humano virtual esté alineado con tu audiencia y los estándares organizacionales.

Paso 4

Generar y distribuir

Genera el vídeo final y compártelo a través de plataformas educativas, sitios web o herramientas internas. Actualiza el contenido en cualquier momento editando el texto y regenerándolo con avatares generados por ordenador para una experiencia fluida.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un humano virtual?

Un humano virtual es un presentador de video generado por IA que entrega contenido guionizado a través de un habla y movimientos faciales realistas. Proporciona una presencia humana sin requerir actores en vivo o filmaciones.

¿Cómo se utilizan los humanos virtuales en los negocios?

Los humanos virtuales se utilizan para la formación, incorporación, educación sobre productos, comunicaciones internas y orientación al cliente donde se requiere consistencia y escalabilidad.

¿Los humanos virtuales soportan múltiples idiomas?

Sí. Los humanos virtuales HeyGen admiten la generación de videos multilingües y traductor de video en más de 175 idiomas mientras mantienen la misma identidad visual.

¿Necesito equipo de filmación o grabación?

No. Los vídeos de humanos virtuales se crean enteramente a partir de texto, utilizando animación avanzada e inteligencia artificial para simular interacciones similares a las humanas. No hay necesidad de cámaras, micrófonos, estudios ni presentadores cuando se utilizan avatares generados por ordenador.

¿Qué tan fácil es actualizar un vídeo de un humano virtual?

Las actualizaciones son sencillas. Edita el guion y regenera el video. No es necesario volver a grabar o reconstruir el contenido.

¿Puedo controlar la marca y la presentación?

Sí. Puede personalizar la voz, subtítulos, diseño, colores y presentación visual para asegurar que el humano virtual coincida con su marca.

¿Qué tan realistas son los humanos virtuales de HeyGen?

HeyGen produce un ritmo natural, movimiento sincronizado de labios y expresión facial adecuada para la comunicación profesional.

¿Está seguro mi contenido?

HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial. Todos los guiones y vídeos de humanos virtuales generados permanecen privados y bajo tu control.

