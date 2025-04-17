Crea vídeos profesionales hablados utilizando el portavoz de vídeo AI de HeyGen. Convierte texto, guion o una imagen en vídeos de portavoz de alta calidad con avatares realistas, voz natural, sincronización labial precisa y entrega consistente con la marca. No se necesitan cámaras, actores, ni estudios. Solo mensajes claros, entregados a gran escala.
Reemplace el texto estático por un portavoz en vídeo que salude a los visitantes, explique su producto o guíe a los usuarios a través de las páginas clave. Los vídeos parlantes aumentan la participación y ayudan a los visitantes a comprender su oferta más rápidamente, mejorando su estrategia de marketing en vídeo.
Utilice portavoces en vídeo para transmitir propuestas de valor claras, explicaciones de productos y mensajes de campaña. Una entrega consistente ayuda a generar confianza al tiempo que reduce el coste de la producción de vídeos profesionales de forma repetida.
Crea vídeos instructivos donde un portavoz profesional explique procesos, políticas o flujos de trabajo. Los portavoces con inteligencia artificial mantienen el contenido de formación claro, repetible y fácil de actualizar a medida que cambia la información.
Responde a preguntas comunes con videos cortos de portavoces que guían a los usuarios paso a paso. Esto reduce el volumen de soporte mientras mejora la claridad y la experiencia del usuario.
Entrega anuncios, actualizaciones y mensajes de liderazgo a través de un presentador de video constante. Esto mantiene la comunicación personal sin requerir grabaciones frecuentes.
Genera vídeos de portavoces en varios idiomas para llegar a audiencias globales utilizando el traductor de vídeos. La IA maneja la voz y los subtítulos sin necesidad de contratar presentadores multilingües.
Por qué HeyGen es el mejor generador de portavoces de vídeo
HeyGen reemplaza la producción tradicional de portavoces con la generación de videos AI que es más rápida, más consistente y más fácil de escalar para el marketing de video. Las empresas utilizan portavoces en video para comunicarse de manera clara, construir confianza y entregar mensajes sin costos de producción recurrentes o demoras.
Los portavoces virtuales de IA dan rostro y voz a tu mensaje sin necesidad de programar talentos, sesiones de filmación o flujos de trabajo de edición. Los videos se generan directamente a partir de tu guion.
Cada vídeo de portavoz mantiene la misma apariencia, tono y entrega. Esta consistencia ayuda a las marcas a mantenerse pulidas mientras actualizan contenido con frecuencia.
Crea vídeos de portavoces que se comuniquen claramente con diferentes audiencias utilizando soporte multilingüe de voz y subtítulos sin necesidad de volver a grabar.
Avatares de portavoces de IA realistas
Elige de una variada biblioteca de portavoces profesionales de IA diseñados para parecer naturales y creíbles frente a la cámara. Las expresiones faciales, el contacto visual y la postura se generan para coincidir con la entrega hablada, ayudando a que los espectadores permanezcan atentos.
Sincronización labial precisa y habla natural
Su guion se entrega con una sincronización labial precisa y una salida de voz realista. El ritmo del habla, la pronunciación y el énfasis están optimizados para que el portavoz suene claro y humano. Esto garantiza que su mensaje parezca una conversación en lugar de algo sintético.
Guión para la generación de vídeos de portavoz
Convierte guiones escritos directamente en vídeos terminados de portavoces sin necesidad de filmar o editar. La inteligencia artificial maneja automáticamente la narración, el tiempo y la entrega visual a partir de una única entrada de texto. Esto permite a los equipos producir vídeos parlantes rápidamente sin conocimientos técnicos.
Consistencia visual de marca
Controla el fondo, el encuadre y el estilo general para que coincidan con las pautas de tu video profesional. Cada video de portavoz mantiene el mismo aspecto y tono profesional. Esta consistencia es crítica al crear contenido a gran escala.
Cómo utilizar el generador de portavoces de vídeo con IA
Crea un portavoz virtual con inteligencia artificial en cuatro sencillos pasos.
Escribe o pega el mensaje que quieres que tu portavoz transmita. Define el tono y el propósito para tus servicios de vídeo.
Selecciona un avatar de IA profesional o usa tu propio portavoz en vídeo personalizado.
Establezca el idioma, la voz, los subtítulos y las preferencias visuales para que coincidan con su audiencia y marca.
Genera el vídeo del portavoz y descárgalo o publícalo en la web, redes sociales o plataformas internas.
Un portavoz en vídeo es un presentador digital que transmite tu mensaje en cámara. Con un generador de vídeo AI, los guiones se transforman en vídeos parlantes realistas sin necesidad de filmación, actores o equipo de producción, haciendo la comunicación en vídeo más rápida y fácil de escalar.
Un portavoz de vídeo con inteligencia artificial utiliza síntesis de voz, sincronización de labios y animación de avatar para convertir texto en vídeo. Proporcionas un guion, eliges un portavoz y el sistema genera automáticamente un discurso sincronizado, movimiento facial y entrega.
Sí. Puedes crear un portavoz profesional personalizado en video que se parezca y suene como tú o alguien de tu equipo. Esto te permite mantener una cara conocida mientras eliminas la necesidad de grabaciones repetidas.
Sí. Los portavoces en vídeo se utilizan comúnmente para marketing, formación, incorporación de personal, soporte al cliente y comunicación interna. Proporcionan una entrega consistente y profesional sin costes de producción continuos.
Sí. Puedes editar el guion y regenerar el vídeo del portavoz al instante. Esto facilita mantener el contenido del vídeo preciso sin necesidad de regrabaciones o editar cronogramas.
Sí. Puedes generar vídeos de portavoces en múltiples idiomas y acentos, facilitando la comunicación con audiencias globales utilizando el mismo presentador visual.
No. Todo el proceso está diseñado para usuarios no técnicos. La IA se encarga de la filmación, la narración y la sincronización para que cualquiera pueda crear vídeos profesionales con portavoz.
Usted conserva la propiedad completa de todos los vídeos de portavoz que genere. Sus guiones, avatares y vídeos finales siguen siendo suyos para usar y distribuir libremente.
