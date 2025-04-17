HeyGen logo

Portavoz en vídeo para vídeos hablados generados por IA

Crea vídeos profesionales hablados utilizando el portavoz de vídeo AI de HeyGen. Convierte texto, guion o una imagen en vídeos de portavoz de alta calidad con avatares realistas, voz natural, sincronización labial precisa y entrega consistente con la marca. No se necesitan cámaras, actores, ni estudios. Solo mensajes claros, entregados a gran escala.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vídeos de bienvenida y explicativos para sitios web

Vídeos de bienvenida y explicativos para sitios web

Reemplace el texto estático por un portavoz en vídeo que salude a los visitantes, explique su producto o guíe a los usuarios a través de las páginas clave. Los vídeos parlantes aumentan la participación y ayudan a los visitantes a comprender su oferta más rápidamente, mejorando su estrategia de marketing en vídeo.

Vídeos de ventas y marketing

Vídeos de ventas y marketing

Utilice portavoces en vídeo para transmitir propuestas de valor claras, explicaciones de productos y mensajes de campaña. Una entrega consistente ayuda a generar confianza al tiempo que reduce el coste de la producción de vídeos profesionales de forma repetida.

Contenido de formación e incorporación

Contenido de formación e incorporación

Crea vídeos instructivos donde un portavoz profesional explique procesos, políticas o flujos de trabajo. Los portavoces con inteligencia artificial mantienen el contenido de formación claro, repetible y fácil de actualizar a medida que cambia la información.

Atención al cliente y vídeos de ayuda

Atención al cliente y vídeos de ayuda

Responde a preguntas comunes con videos cortos de portavoces que guían a los usuarios paso a paso. Esto reduce el volumen de soporte mientras mejora la claridad y la experiencia del usuario.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Entrega anuncios, actualizaciones y mensajes de liderazgo a través de un presentador de video constante. Esto mantiene la comunicación personal sin requerir grabaciones frecuentes.

Comunicación multilingüe

Comunicación multilingüe

Genera vídeos de portavoces en varios idiomas para llegar a audiencias globales utilizando el traductor de vídeos. La IA maneja la voz y los subtítulos sin necesidad de contratar presentadores multilingües.

Por qué HeyGen es el mejor generador de portavoces de vídeo

HeyGen reemplaza la producción tradicional de portavoces con la generación de videos AI que es más rápida, más consistente y más fácil de escalar para el marketing de video. Las empresas utilizan portavoces en video para comunicarse de manera clara, construir confianza y entregar mensajes sin costos de producción recurrentes o demoras.

Presencia humana sin sobrecarga de producción

Los portavoces virtuales de IA dan rostro y voz a tu mensaje sin necesidad de programar talentos, sesiones de filmación o flujos de trabajo de edición. Los videos se generan directamente a partir de tu guion.

Entrega consistente en cada video

Cada vídeo de portavoz mantiene la misma apariencia, tono y entrega. Esta consistencia ayuda a las marcas a mantenerse pulidas mientras actualizan contenido con frecuencia.

Diseñado para la comunicación global

Crea vídeos de portavoces que se comuniquen claramente con diferentes audiencias utilizando soporte multilingüe de voz y subtítulos sin necesidad de volver a grabar.

Avatares de portavoces de IA realistas

Elige de una variada biblioteca de portavoces profesionales de IA diseñados para parecer naturales y creíbles frente a la cámara. Las expresiones faciales, el contacto visual y la postura se generan para coincidir con la entrega hablada, ayudando a que los espectadores permanezcan atentos.

imagen a vídeo

Sincronización labial precisa y habla natural

Su guion se entrega con una sincronización labial precisa y una salida de voz realista. El ritmo del habla, la pronunciación y el énfasis están optimizados para que el portavoz suene claro y humano. Esto garantiza que su mensaje parezca una conversación en lugar de algo sintético.

Un smartphone mostrando una interfaz de la aplicación TikTok en modo oscuro contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Guión para la generación de vídeos de portavoz

Convierte guiones escritos directamente en vídeos terminados de portavoces sin necesidad de filmar o editar. La inteligencia artificial maneja automáticamente la narración, el tiempo y la entrega visual a partir de una única entrada de texto. Esto permite a los equipos producir vídeos parlantes rápidamente sin conocimientos técnicos.

Clonación de voz

Consistencia visual de marca

Controla el fondo, el encuadre y el estilo general para que coincidan con las pautas de tu video profesional. Cada video de portavoz mantiene el mismo aspecto y tono profesional. Esta consistencia es crítica al crear contenido a gran escala.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de portavoces de vídeo con IA

Crea un portavoz virtual con inteligencia artificial en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Añade tu guion

Escribe o pega el mensaje que quieres que tu portavoz transmita. Define el tono y el propósito para tus servicios de vídeo.

Paso 2

Elige a tu portavoz

Selecciona un avatar de IA profesional o usa tu propio portavoz en vídeo personalizado.

Paso 3

Personalizar idioma y estilo

Establezca el idioma, la voz, los subtítulos y las preferencias visuales para que coincidan con su audiencia y marca.

Paso 4

Generar y compartir

Genera el vídeo del portavoz y descárgalo o publícalo en la web, redes sociales o plataformas internas.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un portavoz en vídeo?

Un portavoz en vídeo es un presentador digital que transmite tu mensaje en cámara. Con un generador de vídeo AI, los guiones se transforman en vídeos parlantes realistas sin necesidad de filmación, actores o equipo de producción, haciendo la comunicación en vídeo más rápida y fácil de escalar.

¿Cómo funciona un portavoz de vídeo con inteligencia artificial?

Un portavoz de vídeo con inteligencia artificial utiliza síntesis de voz, sincronización de labios y animación de avatar para convertir texto en vídeo. Proporcionas un guion, eliges un portavoz y el sistema genera automáticamente un discurso sincronizado, movimiento facial y entrega.

¿Puedo crear un portavoz de vídeo personalizado?

Sí. Puedes crear un portavoz profesional personalizado en video que se parezca y suene como tú o alguien de tu equipo. Esto te permite mantener una cara conocida mientras eliminas la necesidad de grabaciones repetidas.

¿Son adecuados los portavoces en vídeo para el uso empresarial?

Sí. Los portavoces en vídeo se utilizan comúnmente para marketing, formación, incorporación de personal, soporte al cliente y comunicación interna. Proporcionan una entrega consistente y profesional sin costes de producción continuos.

¿Puedo actualizar un vídeo de portavoz después de que se haya creado?

Sí. Puedes editar el guion y regenerar el vídeo del portavoz al instante. Esto facilita mantener el contenido del vídeo preciso sin necesidad de regrabaciones o editar cronogramas.

¿Los portavoces en vídeo admiten varios idiomas?

Sí. Puedes generar vídeos de portavoces en múltiples idiomas y acentos, facilitando la comunicación con audiencias globales utilizando el mismo presentador visual.

¿Necesito experiencia en producción de vídeos?

No. Todo el proceso está diseñado para usuarios no técnicos. La IA se encarga de la filmación, la narración y la sincronización para que cualquiera pueda crear vídeos profesionales con portavoz.

¿Quién es el propietario de los vídeos creados con HeyGen?

Usted conserva la propiedad completa de todos los vídeos de portavoz que genere. Sus guiones, avatares y vídeos finales siguen siendo suyos para usar y distribuir libremente.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

