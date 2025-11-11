HeyGen logo

Herramienta de localización de vídeos para la entrega instantánea de contenido global

Localiza tus vídeos a docenas de idiomas sin necesidad de volver a filmar, editar o gestionar actores de voz. La localización de vídeos de HeyGen utiliza IA para traducir, doblar, subtitular y sincronizar vídeos de modo que tu mensaje se perciba de forma nativa en cada mercado. Alcanza a audiencias globales más rápidamente mientras mantienes la consistencia, claridad y confianza de la marca a gran escala.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Campañas de marketing globales

Campañas de marketing globales

Lanza la misma campaña en varias regiones sin tener que recrear los vídeos desde cero. La entrega localizada aumenta el compromiso, la confianza y la conversión en audiencias internacionales.

Formación e incorporación

Formación e incorporación

Asegúrese de que los empleados reciban la misma información en su lengua materna. La formación localizada mejora la comprensión y reduce los errores en equipos distribuidos.

Educación sobre el producto y demostraciones

Educación sobre el producto y demostraciones

Explica las características claramente a clientes globales utilizando audio localizado y subtítulos. Esto reduce los tickets de soporte y mejora la adopción del producto.

Comunicaciones internas

Comunicaciones internas

Transmitir mensajes de liderazgo de manera consistente a través de las regiones. La localización mantiene el tono y la intención alineados mientras elimina las barreras del idioma.

Atención al cliente y contenido de ayuda

Atención al cliente y contenido de ayuda

Localiza tutoriales y preguntas frecuentes para que los usuarios puedan auto-servirse en su idioma preferido, asegurando que el contenido se adhiere a las mejores prácticas de localización. Esto mejora la satisfacción al mismo tiempo que reduce la carga de soporte.

Contenido educativo y de aprendizaje

Contenido educativo y de aprendizaje

Expande cursos y lecciones a nuevos mercados sin reconstruir el contenido. La localización mejora la accesibilidad y los resultados de aprendizaje.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de localización de vídeos

La localización de vídeos no debería ralentizar el crecimiento ni agotar los presupuestos de producción. HeyGen reemplaza los flujos de trabajo de traducción fragmentados con un sistema potenciado por IA diseñado para la rapidez, precisión y coherencia en todos los idiomas y formatos, utilizando doblajes y texto en pantalla.

Diseñado para escalar globalmente

HeyGen permite a los equipos localizar un vídeo o miles de ellos sin cambiar sus flujos de trabajo. Ya sea que estés lanzando una campaña global o actualizando contenido de formación, la localización sigue siendo rápida y repetible.

Diseñado para la autenticidad

Los vídeos localizados conservan el tono de voz natural, el ritmo y la alineación visual. Esto garantiza que los espectadores sientan que el vídeo fue creado específicamente para ellos, y no traducido de manera mecánica.

Optimizado para actualizaciones continuas

A medida que el contenido evoluciona, las versiones localizadas pueden regenerarse instantáneamente. Esto evita mensajes obsoletos a través de las regiones mientras mantiene las operaciones eficientes.

Traducción de vídeo por IA entre idiomas

HeyGen traduce contenido hablado a múltiples idiomas mientras preserva la intención y el significado originales. La detección de idioma y la traducción se manejan automáticamente para reducir el trabajo manual. Esto permite a los equipos ampliar su alcance sin necesidad de contratar traductores o gestionar flujos de trabajo complejos.

imagen a vídeo

Doblaje natural de voz con IA

El audio localizado se genera utilizando voces de IA que suenan naturales, con un ritmo e inflexión realistas, proporcionando locuciones de alta calidad. Las voces están diseñadas para sentirse humanas y atractivas en lugar de robóticas. Esto mejora la confianza y la comprensión del espectador en diferentes mercados.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Alineación de sincronización labial

El discurso traducido se sincroniza visualmente con los hablantes en pantalla. Se ajustan el movimiento de la boca y el tiempo para reducir la desconexión visual. Esto crea una experiencia de visualización fluida que parece nativa de cada idioma.

Clonación de voz

Subtítulos y subtítulos multilingües

HeyGen genera subtítulos precisos junto con audio doblado cuando es necesario. Los subtítulos mejoran la accesibilidad, la visualización en móviles y la facilidad para descubrir contenido. Los subtítulos se pueden editar y reutilizar en diferentes plataformas.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar la herramienta de localización de vídeos con IA

Convierte tus vídeos a múltiples idiomas en solo cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube tu vídeo

Sube un vídeo existente o genera uno utilizando HeyGen. El sistema detecta automáticamente el idioma hablado y la estructura.

Paso 2

Seleccionar idiomas de destino

Elige uno o varios idiomas para la localización. Los ajustes de voz, subtítulos y sincronización labial se aplican automáticamente.

Paso 3

Generar versiones localizadas

HeyGen traduce, dobla, sincroniza y subtitula cada versión. Revisa y ajusta si es necesario.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga o publica vídeos localizados en canales de marketing, aprendizaje y soporte utilizando las mejores prácticas para una comunicación efectiva.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es la localización de vídeos?

La localización de vídeos adapta el contenido audiovisual para diferentes idiomas y regiones. Incluye traducción, doblaje, subtítulos y alineación visual para que el contenido parezca nativo en lugar de traducido.

¿En qué se diferencia la localización de vídeos de la simple traducción?

La traducción convierte texto o habla en otro idioma. La localización adapta el tono, la entrega, el tiempo y la accesibilidad para coincidir con la forma en que las audiencias consumen naturalmente el video en cada región.

¿Necesito vídeos separados para cada idioma?

No. HeyGen te permite generar múltiples versiones localizadas a partir de un único vídeo fuente con el traductor de vídeos. Esto mantiene la producción centralizada y coherente.

¿Qué tan precisa es la localización de video por IA?

HeyGen utiliza modelos avanzados de IA entrenados en patrones de habla multilingües. La precisión es alta para la mayoría de los casos de uso profesionales, educativos y de marketing, con opciones de edición disponibles cuando se necesitan.

¿Puedo localizar vídeos con varios ponentes?

Sí. HeyGen admite la detección y localización de múltiples hablantes, facilitando la interacción con una nueva audiencia. Cada hablante se maneja con precisión para garantizar la claridad y la alineación.

¿La localización mejora el rendimiento del vídeo?

Los vídeos localizados aumentan el tiempo de visualización, la comprensión y el compromiso. Es más probable que el público confíe y actúe según el contenido presentado en su lengua materna.

¿Puedo actualizar los vídeos localizados más tarde?

Sí. Cuando el contenido original cambia, todas las versiones localizadas pueden regenerarse instantáneamente. Esto evita mensajes desactualizados en distintas regiones.

¿Es adecuada la localización de vídeos para el uso empresarial?

Sí. HeyGen soporta la localización de alto volumen, la entrega consistente de la marca y flujos de trabajo seguros para equipos globales.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

