Crea hermosas invitaciones en video en minutos con HeyGen. Nuestro creador de invitaciones en video te ayuda a combinar fotos, clips, música y voz para entregar invitaciones que se sienten personales, pulidas y fáciles de responder. Olvídate de las tarjetas estáticas, envía un clip que emocione a los invitados y haz seguimiento de las respuestas con herramientas de compartición sencillas.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Comparte tu historia con un cortometraje de fotos y clips, incluye las fechas y los detalles del lugar, y haz que la gestión de las confirmaciones de asistencia sea sencilla.
Celebra con una invitación animada que establezca el ambiente, comparta la logística y adelante los mejores momentos de la fiesta que están por venir.
Envía una invitación de marca, con el mensaje adecuado, destacando a los ponentes, adelantos de la agenda y enlaces de registro en tus plantillas de video para aumentar la asistencia.
Crea invitaciones en vídeo dulces y compartibles que revelan los detalles con música, subtítulos y una cuenta atrás.
Utiliza superposiciones de presentador, introducciones de instructor y enlaces clicables para que las invitaciones a eventos en línea sean profesionales y fáciles de unirse.
Promociona reuniones vecinales, eventos para recaudar fondos y encuentros de clubes con visuales atractivos en tus plantillas de invitación que incrementen la participación local.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Invitaciones en Video
HeyGen crea vídeos de invitación rápidos, flexibles y encantadores. Utiliza plantillas, guiones asistidos por IA y controles de diseño integrados para crear invitaciones que se ajusten al tono de tu evento, luego exporta o comparte con un solo enlace usando el creador de vídeos de invitación. No se requiere experiencia en edición, todo está optimizado para redes sociales y mensajería.
Comienza con una plantilla, sube medios de comunicación o utiliza un mensaje simple, luego ajusta el texto, la música y el tiempo para obtener una invitación pulida en minutos.
Añade nombres, detalles del evento, locuciones personalizadas y superposiciones animadas para que cada invitado se sienta directamente invitado, sin tener que rehacer todo el vídeo.
Exporta archivos cuadrados, verticales o panorámicos, o comparte un enlace alojado para correo electrónico y mensajería a través de tu editor de video. HeyGen garantiza que tu invitación se vea genial en teléfonos, redes sociales y ordenadores.
Plantillas y diseños guiados
Elige entre docenas de plantillas específicas para cada ocasión que manejan el diseño, el ritmo y la jerarquía visual para que tu contenido destaque.
Sugerencias de guiones y locuciones
Utiliza sugerencias de guiones impulsadas por IA, genera locuciones naturales en varios idiomas o graba tu propio mensaje en el creador de videos de invitación para añadir un toque personal.
Música, ritmo y sincronización de compás
Elige pistas libres de derechos o sube tu propio audio, recorta para ajustar y sincroniza las imágenes al ritmo para que tu invitación se sienta intencionada y cinematográfica.
Superposiciones de texto personalizado y botones de RSVP animados
Añade nombres, fechas, indicaciones y llamadas a la acción de RSVP animadas en tu tarjeta de invitación que faciliten a los invitados responder y guardar los detalles.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de invitaciones de vídeo
Crea una invitación de boda terminada en cuatro rápidos pasos, con controles para personalizar cada detalle.
Selecciona una plantilla que se ajuste a tu evento o comienza desde un lienzo en blanco y elige la relación de aspecto para la plataforma que vas a utilizar.
Sube medios, pega los detalles del evento y utiliza sugerencias de guion AI para escribir un mensaje cálido y claro que se ajuste a la duración.
Selecciona música de fondo, genera o graba una voz en off y añade un botón de confirmación de asistencia o un enlace para recoger respuestas.
Renderiza la invitación como un MP4, o utiliza un enlace alojado para enviarla por correo electrónico o mensaje a los invitados al instante. Actualiza el proyecto en cualquier momento y genera una versión nueva.
Un creador de invitaciones en vídeo es un generador de vídeo AI que combina imágenes, vídeo, texto, música y voz en un breve vídeo de invitación que puedes compartir mediante enlace, correo electrónico o plataformas sociales.
No. HeyGen ofrece plantillas, sugerencias de guiones con IA y controles guiados para que cualquiera pueda producir una invitación pulida rápidamente.
Sí. Puedes incluir llamadas animadas de RSVP en el vídeo y utilizar los enlaces de compartición alojados de HeyGen o las opciones de incrustación para recoger las respuestas.
Exporta archivos MP4 optimizados para móviles y web. También puedes generar enlaces alojados para compartir de forma instantánea y descargar archivos SRT para subtítulos si los necesitas en tus proyectos de edición de video.
Sí. Graba directamente en el editor de vídeo o utiliza la generación de voz con IA en varios idiomas y acentos para que coincida con tu tono.
Sí. HeyGen ofrece plantillas para bodas, cumpleaños, eventos corporativos, baby showers, encuentros virtuales y muchas más ocasiones.
