Creador de Invitaciones en Vídeo para Invitaciones Compartibles Creativas

Crea hermosas invitaciones en video en minutos con HeyGen. Nuestro creador de invitaciones en video te ayuda a combinar fotos, clips, música y voz para entregar invitaciones que se sienten personales, pulidas y fáciles de responder. Olvídate de las tarjetas estáticas, envía un clip que emocione a los invitados y haz seguimiento de las respuestas con herramientas de compartición sencillas.

Bodas y reservas de fecha

Bodas y reservas de fecha

Comparte tu historia con un cortometraje de fotos y clips, incluye las fechas y los detalles del lugar, y haz que la gestión de las confirmaciones de asistencia sea sencilla.

Fiestas de cumpleaños y celebraciones de hitos

Fiestas de cumpleaños y celebraciones de hitos

Celebra con una invitación animada que establezca el ambiente, comparta la logística y adelante los mejores momentos de la fiesta que están por venir.

Eventos corporativos y lanzamientos

Eventos corporativos y lanzamientos

Envía una invitación de marca, con el mensaje adecuado, destacando a los ponentes, adelantos de la agenda y enlaces de registro en tus plantillas de video para aumentar la asistencia.

Fiestas de bienvenida al bebé y revelaciones de género

Fiestas de bienvenida al bebé y revelaciones de género

Crea invitaciones en vídeo dulces y compartibles que revelan los detalles con música, subtítulos y una cuenta atrás.

Eventos virtuales y seminarios web

Eventos virtuales y seminarios web

Utiliza superposiciones de presentador, introducciones de instructor y enlaces clicables para que las invitaciones a eventos en línea sean profesionales y fáciles de unirse.

Comunidad y encuentros locales

Comunidad y encuentros locales

Promociona reuniones vecinales, eventos para recaudar fondos y encuentros de clubes con visuales atractivos en tus plantillas de invitación que incrementen la participación local.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Invitaciones en Video

HeyGen crea vídeos de invitación rápidos, flexibles y encantadores. Utiliza plantillas, guiones asistidos por IA y controles de diseño integrados para crear invitaciones que se ajusten al tono de tu evento, luego exporta o comparte con un solo enlace usando el creador de vídeos de invitación. No se requiere experiencia en edición, todo está optimizado para redes sociales y mensajería.

Creación rápida, acabado profesional

Comienza con una plantilla, sube medios de comunicación o utiliza un mensaje simple, luego ajusta el texto, la música y el tiempo para obtener una invitación pulida en minutos.

Personalización a gran escala

Añade nombres, detalles del evento, locuciones personalizadas y superposiciones animadas para que cada invitado se sienta directamente invitado, sin tener que rehacer todo el vídeo.

Listo para cualquier plataforma o formato

Exporta archivos cuadrados, verticales o panorámicos, o comparte un enlace alojado para correo electrónico y mensajería a través de tu editor de video. HeyGen garantiza que tu invitación se vea genial en teléfonos, redes sociales y ordenadores.

Plantillas y diseños guiados

Elige entre docenas de plantillas específicas para cada ocasión que manejan el diseño, el ritmo y la jerarquía visual para que tu contenido destaque.

imagen a vídeo

Sugerencias de guiones y locuciones

Utiliza sugerencias de guiones impulsadas por IA, genera locuciones naturales en varios idiomas o graba tu propio mensaje en el creador de videos de invitación para añadir un toque personal.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Música, ritmo y sincronización de compás

Elige pistas libres de derechos o sube tu propio audio, recorta para ajustar y sincroniza las imágenes al ritmo para que tu invitación se sienta intencionada y cinematográfica.

Clonación de voz

Superposiciones de texto personalizado y botones de RSVP animados

Añade nombres, fechas, indicaciones y llamadas a la acción de RSVP animadas en tu tarjeta de invitación que faciliten a los invitados responder y guardar los detalles.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de invitaciones de vídeo

Crea una invitación de boda terminada en cuatro rápidos pasos, con controles para personalizar cada detalle.

Paso 1

Elige una ocasión o plantilla

Selecciona una plantilla que se ajuste a tu evento o comienza desde un lienzo en blanco y elige la relación de aspecto para la plataforma que vas a utilizar.

Paso 2

Añade fotos, clips y texto

Sube medios, pega los detalles del evento y utiliza sugerencias de guion AI para escribir un mensaje cálido y claro que se ajuste a la duración.

Paso 3

Elige la música, la voz y las configuraciones de RSVP

Selecciona música de fondo, genera o graba una voz en off y añade un botón de confirmación de asistencia o un enlace para recoger respuestas.

Paso 4

Exportar, compartir o enviar

Renderiza la invitación como un MP4, o utiliza un enlace alojado para enviarla por correo electrónico o mensaje a los invitados al instante. Actualiza el proyecto en cualquier momento y genera una versión nueva.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de invitaciones en vídeo?

Un creador de invitaciones en vídeo es un generador de vídeo AI que combina imágenes, vídeo, texto, música y voz en un breve vídeo de invitación que puedes compartir mediante enlace, correo electrónico o plataformas sociales.

¿Necesito habilidades de edición para crear una invitación?

No. HeyGen ofrece plantillas, sugerencias de guiones con IA y controles guiados para que cualquiera pueda producir una invitación pulida rápidamente.

¿Puedo añadir un enlace o botón de confirmación de asistencia a mi vídeo?

Sí. Puedes incluir llamadas animadas de RSVP en el vídeo y utilizar los enlaces de compartición alojados de HeyGen o las opciones de incrustación para recoger las respuestas.

¿Qué formatos de archivo puedo exportar?

Exporta archivos MP4 optimizados para móviles y web. También puedes generar enlaces alojados para compartir de forma instantánea y descargar archivos SRT para subtítulos si los necesitas en tus proyectos de edición de video.

¿Puedo grabar mi propio doblaje?

Sí. Graba directamente en el editor de vídeo o utiliza la generación de voz con IA en varios idiomas y acentos para que coincida con tu tono.

¿Hay plantillas para diferentes ocasiones?

Sí. HeyGen ofrece plantillas para bodas, cumpleaños, eventos corporativos, baby showers, encuentros virtuales y muchas más ocasiones.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

