Crea anuncios de vídeo de calidad de estudio sin cámaras, equipos ni herramientas de edición complejas. Con HeyGen, puedes convertir tus ideas sencillas en creatividades publicitarias pulidas y de alto impacto que capturan la atención y generan resultados comerciales reales. Construye más anuncios, prueba más rápido y escala campañas con facilidad.
Muestra las características de tu producto con visuales claros y mensajes que ayuden al público a entender por qué se destaca y por qué deberían tomar acción.
Crea vídeos auténticos y cercanos utilizando avatares y locuciones naturales. Perfecto para marcas enfocadas en la confianza, credibilidad y conversión impulsada por la prueba social a través de anuncios de inteligencia artificial.
Cuenta tu historia con anuncios que resalten tu misión y personalidad. Crea contenido memorable que aumente la visibilidad y refuerce el recuerdo de marca.
Crea anuncios optimizados para conversiones con ganchos atractivos, visuales limpios y mensajes diseñados para mejorar el ROAS en canales de pago.
Promociona ventas, paquetes o ofertas de temporada con videos que resalten las ventajas de los productos y faciliten la decisión de compra utilizando un creador de anuncios en video en línea.
Educa e inspira a tu audiencia con anuncios diseñados para explicar tu programa, destacar los beneficios clave e impulsar inscripciones o reservas.
Por qué usar HeyGen para anuncios en video
HeyGen te ofrece un flujo de trabajo completo de producción de vídeo impulsado por la IA, facilitando la creación de anuncios que convierten en todos los canales. Desde guiones hasta visuales y avatares, todo se maneja en una experiencia fluida con nuestro generador de anuncios en vídeo. Lanza campañas más rápido y maximiza tu alcance.
Genera anuncios convincentes en minutos con guiones, visuales y mensajes producidos por IA, personalizados para un rendimiento óptimo en todas las plataformas.
Cada anuncio está diseñado para aumentar la participación y mejorar las tasas de clics para que puedas obtener más valor de cada campaña con nuestras herramientas de vídeo con inteligencia artificial.
Produce variantes, localizaciones y nuevos conceptos de anuncios al instante, ayudando a tu equipo a mantener una producción constante sin recursos adicionales.
Generación de guiones de IA
Convierte indicaciones sencillas en guiones publicitarios atractivos y persuasivos que resalten el valor de tu producto. Nuestra IA estructura cada mensaje para captar rápidamente la atención de los espectadores y guiarlos hacia la acción.
Avatares de IA y doblajes
Dale vida a tu mensaje con avatares de aspecto natural y locuciones expresivas en varios idiomas. Crea vídeos pulidos sin necesidad de grabar material ni contratar presentadores con nuestro creador de anuncios de vídeo gratuito.
Exportación en Múltiples Formatos
Exporta tu anuncio en formatos vertical, cuadrado o apaisado para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y más utilizando nuestro creador de anuncios en vídeo en línea. Ofrece creatividades consistentes con la marca dondequiera que se encuentre tu audiencia.
Herramientas de Mejora Visual
Mejore la apariencia de su anuncio con iluminación automática, ritmo y mejoras de diseño para crear un video publicitario efectivo. Produzca visuales limpios y profesionales incluso si nunca ha editado un video antes.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de anuncios en vídeo
HeyGen facilita que cualquiera pueda producir anuncios en video listos para lanzar. No se necesita equipo, habilidades de edición, ni experiencia en producción para crear tu anuncio en video en minutos.
Describe tu producto, audiencia o el objetivo de tu campaña en unas pocas frases. HeyGen utiliza esa información para generar un guion personalizado y un storyboard inicial alineado con tu objetivo de marketing.
Escanea el guion y storyboard generados, acorta o amplía las líneas para ajustar el ritmo, modifica el llamado a la acción y asegúrate de que el tono y el mensaje coincidan con tu marca antes de pasar a lo visual.
Elige un avatar o presentador, selecciona fondos e imágenes, añade música y subtítulos, y elige una voz o graba la tuya propia. Ajusta el tiempo y el orden de las escenas para que el anuncio fluya de manera natural.
Genera versiones listas para la plataforma utilizando ajustes preestablecidos para redes sociales, web o transmisión en directo, o descarga archivos MP4. Crea múltiples variaciones para pruebas, luego sube y comienza tu campaña.
Un creador de anuncios en vídeo es una herramienta que te ayuda a realizar vídeos promocionales rápidamente utilizando guiones de IA, avatares, plantillas y mejoras visuales. Simplifica todo el proceso de creación de anuncios.
No se requiere experiencia para utilizar el generador de vídeos y herramientas de inteligencia artificial. HeyGen maneja automáticamente el guion, los visuales, la voz en off y el formato, así que cualquiera puede producir anuncios pulidos y efectivos.
Sí, nuestros anuncios de vídeo gratuitos son fáciles de usar. Puedes personalizar tu guion, visuales, avatar, idioma, ritmo y estilo para alinearlos con tu marca y objetivos de campaña.
Puedes crear promociones de productos, anuncios al estilo UGC, vídeos de marca, explicativos, anuncios de rendimiento, testimonios y más para cualquier canal de marketing.
Por supuesto. HeyGen admite locuciones y avatares multilingües, lo que te permite localizar anuncios para audiencias globales en segundos.
Sí. Exporta vídeos en todos los tamaños principales incluyendo 9:16, 1:1 y 16:9, asegurando que tus anuncios se adapten a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y otras plataformas.
Sí. Todo el contenido generado por HeyGen se puede utilizar para publicidad comercial en canales pagados y orgánicos.
La mayoría de los usuarios crean un anuncio en video pulido y listo para lanzar en solo unos minutos. La inteligencia artificial se encarga del trabajo pesado para que puedas trabajar más rápido y con confianza.
Sí. Puede generar nuevos ganchos, scripts, estilos y formatos al instante con nuestro generador de anuncios para realizar pruebas A/B y optimizar su rendimiento de marketing.
No se requieren descargas. HeyGen funciona completamente en línea, permitiéndote crear anuncios en video desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.