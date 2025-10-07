HeyGen logo

Creador de Anuncios en Video: Crea Anuncios Creativos en Minutos

Crea anuncios de vídeo de calidad de estudio sin cámaras, equipos ni herramientas de edición complejas. Con HeyGen, puedes convertir tus ideas sencillas en creatividades publicitarias pulidas y de alto impacto que capturan la atención y generan resultados comerciales reales. Construye más anuncios, prueba más rápido y escala campañas con facilidad.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
Anuncios de lanzamiento de productos

Anuncios de lanzamiento de productos

Muestra las características de tu producto con visuales claros y mensajes que ayuden al público a entender por qué se destaca y por qué deberían tomar acción.

Anuncios de vídeo estilo UGC

Anuncios de vídeo estilo UGC

Crea vídeos auténticos y cercanos utilizando avatares y locuciones naturales. Perfecto para marcas enfocadas en la confianza, credibilidad y conversión impulsada por la prueba social a través de anuncios de inteligencia artificial.

Campañas de Concienciación de Marca

Campañas de Concienciación de Marca

Cuenta tu historia con anuncios que resalten tu misión y personalidad. Crea contenido memorable que aumente la visibilidad y refuerce el recuerdo de marca.

Anuncios de Marketing de Rendimiento

Anuncios de Marketing de Rendimiento

Crea anuncios optimizados para conversiones con ganchos atractivos, visuales limpios y mensajes diseñados para mejorar el ROAS en canales de pago.

Promociones de comercio electrónico

Promociones de comercio electrónico

Promociona ventas, paquetes o ofertas de temporada con videos que resalten las ventajas de los productos y faciliten la decisión de compra utilizando un creador de anuncios en video en línea.

Anuncios de cursos y servicios

Anuncios de cursos y servicios

Educa e inspira a tu audiencia con anuncios diseñados para explicar tu programa, destacar los beneficios clave e impulsar inscripciones o reservas.

Por qué usar HeyGen para anuncios en video

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo completo de producción de vídeo impulsado por la IA, facilitando la creación de anuncios que convierten en todos los canales. Desde guiones hasta visuales y avatares, todo se maneja en una experiencia fluida con nuestro generador de anuncios en vídeo. Lanza campañas más rápido y maximiza tu alcance.

Producción rápida para un crecimiento acelerado

Genera anuncios convincentes en minutos con guiones, visuales y mensajes producidos por IA, personalizados para un rendimiento óptimo en todas las plataformas.

Diseñado para el rendimiento

Cada anuncio está diseñado para aumentar la participación y mejorar las tasas de clics para que puedas obtener más valor de cada campaña con nuestras herramientas de vídeo con inteligencia artificial.

Crear a gran escala

Produce variantes, localizaciones y nuevos conceptos de anuncios al instante, ayudando a tu equipo a mantener una producción constante sin recursos adicionales.

Generación de guiones de IA

Convierte indicaciones sencillas en guiones publicitarios atractivos y persuasivos que resalten el valor de tu producto. Nuestra IA estructura cada mensaje para captar rápidamente la atención de los espectadores y guiarlos hacia la acción.

Una mujer está sentada en un sofá junto a una interfaz de chat de 'Diane' describiendo un sofá.

Avatares de IA y doblajes

Dale vida a tu mensaje con avatares de aspecto natural y locuciones expresivas en varios idiomas. Crea vídeos pulidos sin necesidad de grabar material ni contratar presentadores con nuestro creador de anuncios de vídeo gratuito.

Mujer profesional sosteniendo un teléfono y señalando, junto a un texto que dice "Crea una demostración de producto de 1 minuto" y un teléfono que muestra "Añadir producto".

Exportación en Múltiples Formatos

Exporta tu anuncio en formatos vertical, cuadrado o apaisado para plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y más utilizando nuestro creador de anuncios en vídeo en línea. Ofrece creatividades consistentes con la marca dondequiera que se encuentre tu audiencia.

Un hombre sonriente con una camisa azul al lado de una interfaz de usuario que muestra las opciones 'Exportar como SCORM' con SCORM 1.2 seleccionado.

Herramientas de Mejora Visual

Mejore la apariencia de su anuncio con iluminación automática, ritmo y mejoras de diseño para crear un video publicitario efectivo. Produzca visuales limpios y profesionales incluso si nunca ha editado un video antes.

Una fila de cinco individuos diversos en marcos redondeados separados de videollamada.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de anuncios en vídeo

HeyGen facilita que cualquiera pueda producir anuncios en video listos para lanzar. No se necesita equipo, habilidades de edición, ni experiencia en producción para crear tu anuncio en video en minutos.

Paso 1

Comienza con una indicación

Describe tu producto, audiencia o el objetivo de tu campaña en unas pocas frases. HeyGen utiliza esa información para generar un guion personalizado y un storyboard inicial alineado con tu objetivo de marketing.

Paso 2

Revisar y perfeccionar el guion

Escanea el guion y storyboard generados, acorta o amplía las líneas para ajustar el ritmo, modifica el llamado a la acción y asegúrate de que el tono y el mensaje coincidan con tu marca antes de pasar a lo visual.

Paso 3

Personaliza los visuales y la voz

Elige un avatar o presentador, selecciona fondos e imágenes, añade música y subtítulos, y elige una voz o graba la tuya propia. Ajusta el tiempo y el orden de las escenas para que el anuncio fluya de manera natural.

Paso 4

Exportar y lanzar

Genera versiones listas para la plataforma utilizando ajustes preestablecidos para redes sociales, web o transmisión en directo, o descarga archivos MP4. Crea múltiples variaciones para pruebas, luego sube y comienza tu campaña.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de anuncios en vídeo?

Un creador de anuncios en vídeo es una herramienta que te ayuda a realizar vídeos promocionales rápidamente utilizando guiones de IA, avatares, plantillas y mejoras visuales. Simplifica todo el proceso de creación de anuncios.

¿Necesito experiencia en edición para usar HeyGen?

No se requiere experiencia para utilizar el generador de vídeos y herramientas de inteligencia artificial. HeyGen maneja automáticamente el guion, los visuales, la voz en off y el formato, así que cualquiera puede producir anuncios pulidos y efectivos.

¿Puedo personalizar los anuncios que genera HeyGen?

Sí, nuestros anuncios de vídeo gratuitos son fáciles de usar. Puedes personalizar tu guion, visuales, avatar, idioma, ritmo y estilo para alinearlos con tu marca y objetivos de campaña.

¿Qué tipos de anuncios puedo crear con HeyGen?

Puedes crear promociones de productos, anuncios al estilo UGC, vídeos de marca, explicativos, anuncios de rendimiento, testimonios y más para cualquier canal de marketing.

¿Puedo crear anuncios en diferentes idiomas?

Por supuesto. HeyGen admite locuciones y avatares multilingües, lo que te permite localizar anuncios para audiencias globales en segundos.

¿HeyGen admite formatos específicos de plataforma?

Sí. Exporta vídeos en todos los tamaños principales incluyendo 9:16, 1:1 y 16:9, asegurando que tus anuncios se adapten a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y otras plataformas.

¿Puedo usar estos anuncios para fines comerciales?

Sí. Todo el contenido generado por HeyGen se puede utilizar para publicidad comercial en canales pagados y orgánicos.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un anuncio en vídeo?

La mayoría de los usuarios crean un anuncio en video pulido y listo para lanzar en solo unos minutos. La inteligencia artificial se encarga del trabajo pesado para que puedas trabajar más rápido y con confianza.

¿Puedo probar varias variaciones de anuncios?

Sí. Puede generar nuevos ganchos, scripts, estilos y formatos al instante con nuestro generador de anuncios para realizar pruebas A/B y optimizar su rendimiento de marketing.

¿Necesito descargar software para usar HeyGen?

No se requieren descargas. HeyGen funciona completamente en línea, permitiéndote crear anuncios en video desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

