Creador de vídeos tutoriales con IA

Convierte instrucciones en vídeos tutoriales claros y atractivos sin necesidad de grabar, editar ni aprender software complejo. HeyGen escribe automáticamente el guion, crea las escenas, añade la locución, los subtítulos y los elementos visuales, para que puedas publicar más rápido y con una calidad constante.

  • Sube cualquier imagen o foto
  • Elige entre más de 1.000 voces
  • Añadir indicaciones de movimiento para un desplazamiento cinematográfico
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro creador de vídeos tutoriales con IA gratis

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters

Casos de uso para un creador de vídeos tutoriales con IA

Crea vídeos tutoriales claros y coherentes para formación, capacitación y soporte sobre el producto. Estos casos de uso muestran cómo los tutoriales impulsados por IA ayudan a los equipos a ahorrar tiempo, escalar la creación de contenido y mantener la información fácil de actualizar.

Recorridos de producto y tutoriales de funciones

Recorridos de producto y tutoriales de funciones

Convierte las funciones de tu producto en vídeos tutoriales paso a paso sin necesidad de grabar la pantalla ni editar manualmente. Explica rápidamente flujos de trabajo, nuevos lanzamientos y actualizaciones, manteniendo los vídeos fáciles de actualizar a medida que tu producto cambia.

Vídeos de atención al cliente y centro de ayuda

Vídeos de atención al cliente y centro de ayuda

Convierte los artículos de ayuda escritos en tutoriales breves y visuales que respondan con claridad a las preguntas más frecuentes. Reduce los tickets de soporte, mejora la adopción del autoservicio y ofrece a los clientes claridad inmediata sin necesidad de contactar con soporte.

Vídeos de formación de empleados y procedimientos operativos estándar (SOP)

Vídeos de formación de empleados y procedimientos operativos estándar (SOP)

Transforma la documentación interna en tutoriales de formación estandarizados. Crea vídeos claros de incorporación, explicaciones de procesos y guías de cumplimiento que se mantengan coherentes entre equipos y regiones.

Contenido educativo y cursos en línea

Contenido educativo y cursos en línea

Crea vídeos tutoriales basados en lecciones a partir de guiones o esquemas. Mantén una calidad de enseñanza, un ritmo y unos elementos visuales coherentes mientras publicas más rápido y escalas la producción de contenido.

Por qué HeyGen es el mejor generador de imagen a vídeo

HeyGen convierte cualquier imagen estática en un vídeo realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Tanto si partes de una simple foto, de una descripción detallada o de nuestros recursos de stock, HeyGen ofrece resultados rápidos y realistas con un control creativo sin igual.

Generación ultrarrápida

Transforma tus imágenes en vídeos profesionales en cuestión de minutos; mucho más rápido y barato que los flujos de trabajo de producción tradicionales.

Curva de aprendizaje nula

Crea contenido profesional de imagen a vídeo con una interfaz que cualquiera puede dominar. No necesitas experiencia en edición ni conocimientos técnicos.

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer mensaje hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el flujo de trabajo. Edita, perfecciona y produce vídeos con la misma facilidad con la que escribes un documento.

Genera vídeos tutoriales con IA

Crea vídeos tutoriales paso a paso a partir de indicaciones o guiones en cuestión de segundos. HeyGen analiza tus instrucciones, las divide en escenas lógicas y genera un flujo de vídeo estructurado que guía a los espectadores con claridad desde el principio hasta el final. La narración, los subtítulos y las transiciones se sincronizan automáticamente para que cada paso sea fácil de seguir y visualmente claro.

imagen a vídeo

Editor de vídeo con IA

Edita tus vídeos de tutorial utilizando controles basados en texto en lugar de complejas líneas de tiempo. Cambia pasos, reescribe la narración, ajusta el ritmo, traduce el contenido o sustituye escenas sin edición manual. Esto facilita perfeccionar los tutoriales, responder a los comentarios y mantener el contenido actualizado a medida que los productos o procesos evolucionan.

Un smartphone que muestra la interfaz oscura de la app TikTok sobre un fondo vibrante de luces de neón rosas y azules que irradian hacia afuera.

Imágenes y diseños de alta calidad

Utiliza los elementos visuales integrados o sube tus propias capturas de pantalla, grabaciones o recursos de marca. HeyGen mantiene diseños limpios, una colocación de texto legible y un espaciado coherente para que los espectadores se centren en la explicación y no en el desorden visual. Cada escena está optimizada para la claridad y el aprendizaje., normal

Tres pantallas verticales muestran a gente joven; en primer plano, una pantalla presenta un menú de "Brand Fonts" con un cursor que selecciona un estilo de fuente.

Diseñado para equipos y colaboración

Crea vídeos tutoriales de forma colaborativa con acceso compartido, control de versiones y un formato coherente. Los equipos pueden estandarizar la calidad de los tutoriales entre departamentos, reutilizar flujos de trabajo y gestionar las actualizaciones de manera eficiente, lo que facilita escalar la creación de vídeos sin perder consistencia.

fotos de motion graphics a vídeo

Locuciones naturales con voz humana

Elige entre una amplia variedad de voces diseñadas para contenido formativo. Las locuciones suenan claras, estables y profesionales, ayudando a que los espectadores se mantengan atentos sin distracciones. Cambia de idioma, acento o tono manteniendo siempre la sincronización perfecta con el tiempo y los subtítulos.

Clonación de voz

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme delante de una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo hacer vídeos tutoriales con IA

Crear vídeos tutoriales con IA es rápido y sencillo. Con HeyGen, conviertes pasos escritos en un tutorial en vídeo completo mediante un flujo guiado diseñado para la rapidez y para facilitar las actualizaciones.

Paso 1

Define tu objetivo

Selecciona tu audiencia, la plataforma y el resultado de aprendizaje. Decide qué debe comprender o ser capaz de hacer el espectador después de ver el contenido.

Paso 2

Añade tu prompt o guion

Pega tus pasos o escribe una breve descripción. HeyGen genera automáticamente un vídeo tutorial completo.

Paso 3

Perfeccionar y personalizar

Edita el texto, cambia los estilos de locución, ajusta los elementos visuales o traduce el vídeo a otros idiomas adicionales.

Paso 4

Exportar y compartir

Descarga tu vídeo tutorial y publícalo donde quieras. Actualízalo en cualquier momento editando el texto y generándolo de nuevo.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, junto a un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes sobre la IA de imagen a vídeo

¿Qué es un creador de vídeos tutoriales con IA?

Un creador de vídeos tutoriales con IA convierte instrucciones escritas en un tutorial en vídeo completo. En lugar de grabar y editar, tú proporcionas los pasos o un prompt, y el sistema genera las escenas, la narración, los subtítulos y la sincronización, para que puedas publicar más rápido y con una calidad constante.

¿Qué aspecto de profesionalidad tienen los vídeos de tutoriales generados con IA?

La calidad depende del ritmo, la claridad y la estructura visual. HeyGen se centra en un flujo de escenas limpio, subtítulos fáciles de leer y una narración natural para que los tutoriales resulten coherentes. Con un buen guion y pasos bien definidos, los resultados pueden alcanzar el nivel de acabado de una producción tradicional, pero sin sus costes ni complejidad.

¿Puedo crear vídeos tutoriales en varios idiomas?

Sí. Puedes localizar los tutoriales para distintas regiones traduciendo tanto la narración como los subtítulos y manteniendo el mismo tiempo de sincronización. Esto facilita la formación global y la educación de los clientes, ya que no necesitas proyectos separados para cada versión de idioma.

¿Necesito tener habilidades de edición para hacer estos vídeos?

No. El flujo de trabajo está pensado primero para el guion, así que trabajas con texto y controles sencillos en lugar de una línea de tiempo compleja. Aun así puedes perfeccionar las escenas y el audio, pero el trabajo pesado se automatiza, lo que hace que la creación de tutoriales sea accesible para principiantes y rápida para expertos.

¿Qué tipos de tutoriales puedo hacer con esto?

Puedes crear recorridos guiados de software, formaciones de procedimientos (SOP), módulos de incorporación, clips para el centro de ayuda, vídeos explicativos de funcionalidades del producto y vídeos sobre procesos internos. Los mejores resultados se obtienen con pasos estructurados, objetivos claros y un lenguaje conciso que guíe a los espectadores en cada acción.

¿Cómo controlo la marca y la coherencia entre los vídeos?

Puedes unificar el estilo reutilizando diseños, colores, logotipos y ajustes de subtítulos para que todos los tutoriales encajen con tu marca. Mantén el mismo tono en todos los guiones y aplica un formato coherente a los encabezados, avisos y etiquetas de pasos para crear una biblioteca de tutoriales fácilmente reconocible.

¿Qué opciones y formatos de exportación se admiten?

Los vídeos tutoriales pueden exportarse en formatos habituales adecuados para la web, plataformas LMS y redes sociales. Puedes elegir relaciones de aspecto según el destino y tener los subtítulos listos para garantizar la accesibilidad. Esto facilita la distribución de los tutoriales allí donde tu audiencia aprende.

¿Puedo actualizar los vídeos del tutorial cuando cambie mi producto?

Sí. Como el flujo de trabajo se basa en guiones, puedes editar un paso, cambiar una escena o actualizar la terminología y volver a renderizar rápidamente. Esto es ideal para equipos dinámicos que necesitan tutoriales actualizados sin tener que volver a grabar cada vez que cambia una interfaz o una política.

¿Está mi contenido seguro y quién es el propietario de lo que creo?

Conservas los derechos sobre el contenido que creas, incluidos tus guiones y los vídeos exportados. La seguridad y los controles de acceso dependen de tu plan y de la configuración del espacio de trabajo. Para formaciones sensibles, sigue las políticas internas y limita el acceso únicamente a los equipos que necesiten esos recursos.

