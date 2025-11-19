Creador de vídeos promocionales con IA

Crea vídeos promocionales de forma rápida y consistente. Añade un guion o mensaje de campaña para generar automáticamente imágenes pulidas, voz, subtítulos y ritmo. No necesitas saber grabar ni editar.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vídeos de promoción de productos

Muestra claramente los beneficios del producto sin necesidad de grabar vídeo. Los vídeos promocionales ayudan a explicar las características, resaltar el valor y generar interés en todos tus canales de marketing.

Promociones de campañas en redes sociales

Crea vídeos promocionales cortos y adaptados al formato de scroll para redes sociales con un editor de vídeo fácil de usar y texto animado. Mensajes claros y subtítulos ayudan a captar la atención rápidamente en plataformas pensadas para el móvil.

Anuncios de eventos y lanzamientos

Promociona próximos lanzamientos o eventos con vídeos que transmitan los detalles clave de forma rápida. Actualiza fácilmente los mensajes a medida que cambien los plazos o las ofertas.

Vídeos para sitios web y páginas de destino

Sustituye las imágenes estáticas por vídeos promocionales que expliquen tus ofertas de un vistazo. El vídeo ayuda a los visitantes a entender el valor más rápido y a mantenerse interesados durante más tiempo.

Correos y promociones de ventas

Incorpora breves vídeos promocionales en tus campañas de correo o en el alcance comercial para mejorar las tasas de apertura, los clics y la claridad del mensaje.

Contenido para reconocimiento de marca

Cuenta la historia de tu marca a través de vídeos promocionales fáciles de producir, coherentes en estilo y escalables en todos los canales.

Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos promocionales

HeyGen ayuda a los equipos a crear vídeos promocionales profesionales sin los flujos de trabajo de producción tradicionales. Combina una generación rápida de vídeos con IA, un control claro del mensaje y una producción escalable para que el contenido promocional esté listo cuando las campañas lo necesiten.

Diseñado para contar historias promocionales

HeyGen estructura los vídeos promocionales en torno a inicios que captan la atención, beneficios claros y llamadas a la acción contundentes para crear un vídeo promocional eficaz. Cada vídeo está diseñado para comunicar el valor de forma rápida y mantener a los espectadores enganchados.

Creación más rápida, actualizaciones más sencillas

Crea vídeos promocionales en minutos, no en días, con nuestra plataforma fácil de usar. Edita guiones o mensajes directamente en el texto y regenera al instante vídeos actualizados para nuevas ofertas, lanzamientos o campañas con plantillas prediseñadas.

Calidad constante en todos los canales

Cada vídeo promocional se genera con imágenes limpias, una locución natural y un ritmo equilibrado. Esto garantiza un aspecto profesional en redes sociales, anuncios y sitios web.

Creación de vídeos promocionales a partir de texto

Empieza con una breve indicación o un guion completo y deja que el sencillo creador de vídeos promocionales lo convierta en un vídeo completo. Las escenas, los elementos visuales, la narración y los subtítulos se generan automáticamente para adaptarse a tu mensaje.

Tres personas sonrientes en pantallas de videollamada con una interfaz que incluye botones de "Video Agent", "Script" y "Add PDF/PPT".

Generador de vídeos con IA a partir de guion

En lugar de usar líneas de tiempo complejas, trabajas directamente con una plantilla de vídeo. Ajusta el texto, reordena las secciones o perfecciona el tono, y el generador de vídeo con IA actualiza al instante toda la plantilla de vídeo promocional de alta calidad.

Una pantalla que muestra a una mujer con un teléfono, una presentación de «Lanzamiento de producto» y un «Guion» para la productividad.

Incluye música, voz y subtítulos

Añade música de fondo, locuciones con voz natural y subtítulos sincronizados de forma automática. Estos elementos mejoran la claridad, la accesibilidad y la retención de la audiencia sin necesidad de herramientas adicionales.

Músico tocando la guitarra y cineasta en una playa con un coche clásico, acompañados por iconos de reproducción de vídeo y destellos.

Diseños y estilos listos para tu marca

Aplica diseños, colores y estilos visuales que estén alineados con tu marca. Los vídeos promocionales se mantienen coherentes entre campañas, adaptándose a distintos mensajes y formatos.

Mujer sonriente con elementos de interfaz digital que muestran «Seguridad y protección», fuentes de la marca y colores de la marca siendo seleccionados.

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme nunca más delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de vídeos promocionales

Crea vídeos promocionales en cuatro sencillos pasos con nuestro creador de vídeos promocionales gratuito.

Paso 1

Añade tu mensaje promocional

Introduce un guion, los detalles de un producto o una idea de campaña. El sistema preparará el contenido para que puedas crear fácilmente un vídeo promocional.

Paso 2

Da forma a la historia

Edita el texto para perfeccionar los ganchos, los beneficios y las llamadas a la acción de tu producto o servicio. La plataforma estructura automáticamente las escenas en la plantilla de vídeo.

Paso 3

Personaliza los elementos visuales y el audio

Elige el diseño, los subtítulos, la música y el estilo de voz para crear un vídeo promocional. El ritmo, la sincronización y el lip sync se gestionan automáticamente.

Paso 4

Generar y compartir

Renderiza el vídeo promocional final y expórtalo para redes sociales, sitios web o campañas con contenido libre de derechos. Vuelve a generarlo en cualquier momento con texto actualizado para crear un nuevo vídeo promocional.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, junto a un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es un creador de vídeos promocionales?

Un creador de vídeos promocionales es una herramienta que genera vídeos de promoción a partir de guiones o ideas, facilitando al máximo la creación de vídeos. Automatiza los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, de modo que los equipos puedan producir vídeos de marketing sin necesidad de grabar ni editar manualmente.

¿Qué tipos de vídeos promocionales puedo crear?

Puedes crear promociones de productos, vídeos de campaña, anuncios de eventos, clips para redes sociales, vídeos para tu sitio web y contenido para dar a conocer tu marca, todo desde el mismo flujo de trabajo basado en texto.

¿Cuánto debe durar un vídeo promocional?

La mayoría de los vídeos promocionales funcionan mejor cuando duran entre 15 segundos y 2 minutos, especialmente al usar una plantilla de vídeo. El creador de vídeos promocionales ayuda a estructurar el contenido para transmitir los mensajes clave de forma rápida y clara.

¿Puedo personalizar la marca y el estilo?

Sí. Puedes aplicar los colores de tu marca, diseños y estilos visuales para asegurarte de que los vídeos promocionales encajen con tu identidad y se mantengan coherentes en todas las campañas.

¿Necesito tener experiencia en edición de vídeo?

No. El flujo de trabajo está diseñado para que personas sin experiencia en edición puedan crear fácilmente sus propios vídeos. Tú trabajas con el texto y la configuración mientras la IA se encarga automáticamente de los detalles de producción.

¿Son adecuados los vídeos promocionales para las redes sociales?

Sí. Los vídeos se generan en formatos optimizados para redes sociales, con subtítulos y un ritmo pensados para la visualización en dispositivos móviles.

¿Puedo actualizar los vídeos promocionales fácilmente?

Sí. Edita el texto, vuelve a generar el vídeo y publícalo de nuevo usando el editor de vídeo. Esto facilita mantener las promociones actualizadas sin tener que rehacer toda la producción utilizando una plantilla de vídeo promocional.

¿En qué formato se exportan los vídeos promocionales?

Los vídeos promocionales se exportan como archivos MP4 estándar, listos para compartir en sitios web, redes sociales, campañas de correo electrónico y anuncios.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

