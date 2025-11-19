Crea vídeos promocionales de forma rápida y consistente. Añade un guion o mensaje de campaña para generar automáticamente imágenes pulidas, voz, subtítulos y ritmo. No necesitas saber grabar ni editar.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a vídeo
Muestra claramente los beneficios del producto sin necesidad de grabar vídeo. Los vídeos promocionales ayudan a explicar las características, resaltar el valor y generar interés en todos tus canales de marketing.
Crea vídeos promocionales cortos y adaptados al formato de scroll para redes sociales con un editor de vídeo fácil de usar y texto animado. Mensajes claros y subtítulos ayudan a captar la atención rápidamente en plataformas pensadas para el móvil.
Promociona próximos lanzamientos o eventos con vídeos que transmitan los detalles clave de forma rápida. Actualiza fácilmente los mensajes a medida que cambien los plazos o las ofertas.
Sustituye las imágenes estáticas por vídeos promocionales que expliquen tus ofertas de un vistazo. El vídeo ayuda a los visitantes a entender el valor más rápido y a mantenerse interesados durante más tiempo.
Incorpora breves vídeos promocionales en tus campañas de correo o en el alcance comercial para mejorar las tasas de apertura, los clics y la claridad del mensaje.
Cuenta la historia de tu marca a través de vídeos promocionales fáciles de producir, coherentes en estilo y escalables en todos los canales.
Por qué HeyGen es el mejor creador de vídeos promocionales
HeyGen ayuda a los equipos a crear vídeos promocionales profesionales sin los flujos de trabajo de producción tradicionales. Combina una generación rápida de vídeos con IA, un control claro del mensaje y una producción escalable para que el contenido promocional esté listo cuando las campañas lo necesiten.
HeyGen estructura los vídeos promocionales en torno a inicios que captan la atención, beneficios claros y llamadas a la acción contundentes para crear un vídeo promocional eficaz. Cada vídeo está diseñado para comunicar el valor de forma rápida y mantener a los espectadores enganchados.
Crea vídeos promocionales en minutos, no en días, con nuestra plataforma fácil de usar. Edita guiones o mensajes directamente en el texto y regenera al instante vídeos actualizados para nuevas ofertas, lanzamientos o campañas con plantillas prediseñadas.
Cada vídeo promocional se genera con imágenes limpias, una locución natural y un ritmo equilibrado. Esto garantiza un aspecto profesional en redes sociales, anuncios y sitios web.
Creación de vídeos promocionales a partir de texto
Empieza con una breve indicación o un guion completo y deja que el sencillo creador de vídeos promocionales lo convierta en un vídeo completo. Las escenas, los elementos visuales, la narración y los subtítulos se generan automáticamente para adaptarse a tu mensaje.
Generador de vídeos con IA a partir de guion
En lugar de usar líneas de tiempo complejas, trabajas directamente con una plantilla de vídeo. Ajusta el texto, reordena las secciones o perfecciona el tono, y el generador de vídeo con IA actualiza al instante toda la plantilla de vídeo promocional de alta calidad.
Incluye música, voz y subtítulos
Añade música de fondo, locuciones con voz natural y subtítulos sincronizados de forma automática. Estos elementos mejoran la claridad, la accesibilidad y la retención de la audiencia sin necesidad de herramientas adicionales.
Diseños y estilos listos para tu marca
Aplica diseños, colores y estilos visuales que estén alineados con tu marca. Los vídeos promocionales se mantienen coherentes entre campañas, adaptándose a distintos mensajes y formatos.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de vídeos promocionales
Crea vídeos promocionales en cuatro sencillos pasos con nuestro creador de vídeos promocionales gratuito.
Introduce un guion, los detalles de un producto o una idea de campaña. El sistema preparará el contenido para que puedas crear fácilmente un vídeo promocional.
Edita el texto para perfeccionar los ganchos, los beneficios y las llamadas a la acción de tu producto o servicio. La plataforma estructura automáticamente las escenas en la plantilla de vídeo.
Elige el diseño, los subtítulos, la música y el estilo de voz para crear un vídeo promocional. El ritmo, la sincronización y el lip sync se gestionan automáticamente.
Renderiza el vídeo promocional final y expórtalo para redes sociales, sitios web o campañas con contenido libre de derechos. Vuelve a generarlo en cualquier momento con texto actualizado para crear un nuevo vídeo promocional.
Un creador de vídeos promocionales es una herramienta que genera vídeos de promoción a partir de guiones o ideas, facilitando al máximo la creación de vídeos. Automatiza los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, de modo que los equipos puedan producir vídeos de marketing sin necesidad de grabar ni editar manualmente.
Puedes crear promociones de productos, vídeos de campaña, anuncios de eventos, clips para redes sociales, vídeos para tu sitio web y contenido para dar a conocer tu marca, todo desde el mismo flujo de trabajo basado en texto.
La mayoría de los vídeos promocionales funcionan mejor cuando duran entre 15 segundos y 2 minutos, especialmente al usar una plantilla de vídeo. El creador de vídeos promocionales ayuda a estructurar el contenido para transmitir los mensajes clave de forma rápida y clara.
Sí. Puedes aplicar los colores de tu marca, diseños y estilos visuales para asegurarte de que los vídeos promocionales encajen con tu identidad y se mantengan coherentes en todas las campañas.
No. El flujo de trabajo está diseñado para que personas sin experiencia en edición puedan crear fácilmente sus propios vídeos. Tú trabajas con el texto y la configuración mientras la IA se encarga automáticamente de los detalles de producción.
Sí. Los vídeos se generan en formatos optimizados para redes sociales, con subtítulos y un ritmo pensados para la visualización en dispositivos móviles.
Sí. Edita el texto, vuelve a generar el vídeo y publícalo de nuevo usando el editor de vídeo. Esto facilita mantener las promociones actualizadas sin tener que rehacer toda la producción utilizando una plantilla de vídeo promocional.
Los vídeos promocionales se exportan como archivos MP4 estándar, listos para compartir en sitios web, redes sociales, campañas de correo electrónico y anuncios.
