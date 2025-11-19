Finaliza cada vídeo con un llamado a la acción claro y un estilo acorde a la marca utilizando el creador de outros de HeyGen. Construye pantallas finales animadas, mensajes para suscribirse y secuencias de cierre con marca, con música, subtítulos y llamados a la acción clicables para tu vídeo outro, todo sin necesidad de editar líneas de tiempo o tener experiencia en diseño de movimiento. Crea finales consistentes que mantengan a los espectadores viendo y haciendo clic.
Añade botones animados de suscripción, vídeos recomendados y enlaces a listas de reproducción en tu vídeo de cierre que fomenten la retención y el crecimiento del canal.
Concluye las lecciones con los próximos pasos, un resumen y enlaces a cuestionarios en un vídeo de cierre de alta calidad para aumentar las tasas de finalización y los resultados de aprendizaje.
Finaliza las demostraciones de productos, webcasts y anuncios con un texto legal coherente, detalles de contacto y logotipos corporativos en tu vídeo de cierre.
Videos de cierre de eventos con menciones a patrocinadores, enlaces sociales y llamadas a la acción para confirmar asistencia o comprar entradas para impulsar acciones de seguimiento.
Utiliza cierres cortos y en bucle para Reels y Shorts con llamadas a la acción rápidas, nombres de usuario y hashtags que mantengan el compromiso alto.
Crea clips de cierre respaldados por audio con notas del programa, enlaces de invitados e instrucciones de suscripción para publicar en diferentes canales, incluyendo TikTok y YouTube.
Por qué HeyGen es el mejor creador de outros
HeyGen ayuda a creadores y equipos a producir rápidamente outros profesionales, para que tu canal tenga una apariencia consistente y tu audiencia sepa qué hacer a continuación. Comienza con una plantilla o una indicación, personaliza el texto y el tiempo, elige música y voz, y luego exporta archivos listos para la plataforma en minutos.
Diseña outros que resalten tu próximo vídeo, lista de reproducción o botón de suscripción, para que más espectadores permanezcan en tu canal y tomen acción.
Utiliza plantillas y kits de marca para crear una biblioteca de créditos finales que coincidan con tus miniaturas, colores y tono sin tener que reconstruirlos cada vez.
Los diseños guiados, sugerencias de guion y controles sencillos de la línea de tiempo facilitan la producción de finales animados con un aspecto pulido.
Avatar de foto IA y animación de personajes
Anima retratos, fotos de cuerpo entero y avatares con gestos realistas. Este generador de imágenes analiza expresiones y añade animación facial realista utilizando inteligencia artificial avanzada, creando resultados de vídeo convincentes.
Creación rápida de vídeo a partir de fotos
Sube una imagen, añade tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en impresionantes videos en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para aquellos que necesitan una creación de video rápida a gran escala.
Voz, música y subtítulos en un solo flujo
Genera vídeos utilizando voces y música incorporadas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados al audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas separadas. Soporta múltiples formatos de vídeo y resoluciones.
Estilos Flexibles y Control de Movimiento
Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Guía las transiciones con comandos basados en texto como “barrido lento” o “zoom en el sujeto”. Esta herramienta generadora de vídeos te da control total sin necesidad de aprendizaje.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de Outros de HeyGen
Crea un outro terminado en cuatro pasos simples, con herramientas que eliminan la complejidad.
Selecciona un estilo que se ajuste a tu canal o pega una breve descripción del tono y elementos, como “suscribirse, próximo video, enlaces sociales” para tu creador de intros.
Añade el nombre de tu canal, las redes sociales y una miniatura de vídeo recomendada, después establece cuánto tiempo aparecerá cada elemento.
Elige música de fondo, genera un mensaje de despedida rápido y crea subtítulos para que el final sea efectivo en silencio.
Renderiza un MP4 listo para la plataforma, descarga subtítulos SRT o utiliza un enlace alojado. Guarda el proyecto como una plantilla para futuros episodios.
Un creador de outros es un generador de vídeos AI que te ayuda a diseñar la secuencia de cierre de un vídeo, incluyendo llamadas a la suscripción, vídeos recomendados, subtítulos y elementos de marca, para que los espectadores sepan qué hacer a continuación.
No. HeyGen ofrece plantillas, diseños guiados y controles sencillos para que cualquier creador pueda producir créditos finales pulidos sin experiencia en diseño de movimiento en su creador de videos.
Sí. Añade marcadores de posición animados para miniaturas, botones de suscripción y enlaces de listas de reproducción que cumplan con los requisitos de la pantalla final de YouTube.
Sí. Elige pistas de música libres de derechos, sube tu propio audio o genera una voz en off corta para completar el video de cierre de tu video de YouTube.
Exporta archivos MP4 optimizados para YouTube y plataformas sociales, y descarga archivos de subtítulos como SRT para los rótulos si es necesario para tu vídeo de cierre.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.