HeyGen logo

Creador de Outros: Crea Gratis Finales de Vídeos para YouTube

Finaliza cada vídeo con un llamado a la acción claro y un estilo acorde a la marca utilizando el creador de outros de HeyGen. Construye pantallas finales animadas, mensajes para suscribirse y secuencias de cierre con marca, con música, subtítulos y llamados a la acción clicables para tu vídeo outro, todo sin necesidad de editar líneas de tiempo o tener experiencia en diseño de movimiento. Crea finales consistentes que mantengan a los espectadores viendo y haciendo clic.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Pantallas finales de YouTube y mensajes para suscribirse

Pantallas finales de YouTube y mensajes para suscribirse

Añade botones animados de suscripción, vídeos recomendados y enlaces a listas de reproducción en tu vídeo de cierre que fomenten la retención y el crecimiento del canal.

Pantallas de cierre de curso y lección

Pantallas de cierre de curso y lección

Concluye las lecciones con los próximos pasos, un resumen y enlaces a cuestionarios en un vídeo de cierre de alta calidad para aumentar las tasas de finalización y los resultados de aprendizaje.

Finales de vídeos corporativos de marca

Finales de vídeos corporativos de marca

Finaliza las demostraciones de productos, webcasts y anuncios con un texto legal coherente, detalles de contacto y logotipos corporativos en tu vídeo de cierre.

Resúmenes de eventos y videos de momentos destacados

Resúmenes de eventos y videos de momentos destacados

Videos de cierre de eventos con menciones a patrocinadores, enlaces sociales y llamadas a la acción para confirmar asistencia o comprar entradas para impulsar acciones de seguimiento.

Conclusiones de videos sociales y cuentas regresivas

Conclusiones de videos sociales y cuentas regresivas

Utiliza cierres cortos y en bucle para Reels y Shorts con llamadas a la acción rápidas, nombres de usuario y hashtags que mantengan el compromiso alto.

Despedidas de podcasts y entrevistas

Despedidas de podcasts y entrevistas

Crea clips de cierre respaldados por audio con notas del programa, enlaces de invitados e instrucciones de suscripción para publicar en diferentes canales, incluyendo TikTok y YouTube.

Por qué HeyGen es el mejor creador de outros

HeyGen ayuda a creadores y equipos a producir rápidamente outros profesionales, para que tu canal tenga una apariencia consistente y tu audiencia sepa qué hacer a continuación. Comienza con una plantilla o una indicación, personaliza el texto y el tiempo, elige música y voz, y luego exporta archivos listos para la plataforma en minutos.

Mantén a los espectadores viendo y convirtiendo

Diseña outros que resalten tu próximo vídeo, lista de reproducción o botón de suscripción, para que más espectadores permanezcan en tu canal y tomen acción.

Rápido, repetible, consistente con la marca

Utiliza plantillas y kits de marca para crear una biblioteca de créditos finales que coincidan con tus miniaturas, colores y tono sin tener que reconstruirlos cada vez.

No se requieren habilidades de diseño

Los diseños guiados, sugerencias de guion y controles sencillos de la línea de tiempo facilitan la producción de finales animados con un aspecto pulido.

Avatar de foto IA y animación de personajes

Anima retratos, fotos de cuerpo entero y avatares con gestos realistas. Este generador de imágenes analiza expresiones y añade animación facial realista utilizando inteligencia artificial avanzada, creando resultados de vídeo convincentes.

imagen a vídeo

Creación rápida de vídeo a partir de fotos

Sube una imagen, añade tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en impresionantes videos en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para aquellos que necesitan una creación de video rápida a gran escala.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Voz, música y subtítulos en un solo flujo

Genera vídeos utilizando voces y música incorporadas. Crea avatares parlantes con subtítulos sincronizados al audio. Añade capas de audio sin necesidad de herramientas separadas. Soporta múltiples formatos de vídeo y resoluciones.

Clonación de voz

Estilos Flexibles y Control de Movimiento

Personaliza la duración del vídeo, la relación de aspecto y el ritmo. Guía las transiciones con comandos basados en texto como “barrido lento” o “zoom en el sujeto”. Esta herramienta generadora de vídeos te da control total sin necesidad de aprendizaje.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de Outros de HeyGen

Crea un outro terminado en cuatro pasos simples, con herramientas que eliminan la complejidad.

Paso 1

Elige una plantilla o comienza desde cero

Selecciona un estilo que se ajuste a tu canal o pega una breve descripción del tono y elementos, como “suscribirse, próximo video, enlaces sociales” para tu creador de intros.

Paso 2

Personaliza el texto, el logotipo y el tiempo

Añade el nombre de tu canal, las redes sociales y una miniatura de vídeo recomendada, después establece cuánto tiempo aparecerá cada elemento.

Paso 3

Añadir audio y subtítulos

Elige música de fondo, genera un mensaje de despedida rápido y crea subtítulos para que el final sea efectivo en silencio.

Paso 4

Exportar y adjuntar a vídeos

Renderiza un MP4 listo para la plataforma, descarga subtítulos SRT o utiliza un enlace alojado. Guarda el proyecto como una plantilla para futuros episodios.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de outros?

Un creador de outros es un generador de vídeos AI que te ayuda a diseñar la secuencia de cierre de un vídeo, incluyendo llamadas a la suscripción, vídeos recomendados, subtítulos y elementos de marca, para que los espectadores sepan qué hacer a continuación.

¿Necesito habilidades de edición de video para usar el creador de outros de HeyGen?

No. HeyGen ofrece plantillas, diseños guiados y controles sencillos para que cualquier creador pueda producir créditos finales pulidos sin experiencia en diseño de movimiento en su creador de videos.


¿Puedo añadir miniaturas de suscripción y de lista de reproducción a mi outro?

Sí. Añade marcadores de posición animados para miniaturas, botones de suscripción y enlaces de listas de reproducción que cumplan con los requisitos de la pantalla final de YouTube.

¿Puedo incluir música y voz en off en mi outro?

Sí. Elige pistas de música libres de derechos, sube tu propio audio o genera una voz en off corta para completar el video de cierre de tu video de YouTube.

¿Qué formatos de exportación se admiten?

Exporta archivos MP4 optimizados para YouTube y plataformas sociales, y descarga archivos de subtítulos como SRT para los rótulos si es necesario para tu vídeo de cierre.

¿Cuánto debe durar un outro?

Outros typically run 5 to 20 seconds depending on the platform and call to action. HeyGen helps you with time elements so nothing feels rushed.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background