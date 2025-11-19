Convierte vídeos largos en vídeos cortos con IA

Convierte vídeos largos en vídeos cortos automáticamente con IA. Crea clips listos para hacerse virales con subtítulos, encuadre inteligente y exportaciones rápidas.

-Videos generados
-Avatares generados
-Videos traducidos
Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a vídeo

Episodios de pódcast convertidos en clips cortos

Episodios de pódcast convertidos en clips cortos

Las grabaciones largas de pódcast son difíciles de promocionar completas. Convertir vídeos largos en clips de vídeo cortos con un conversor de vídeos cortos ayuda a destacar momentos clave, ideas o reacciones que atraen a nuevos oyentes en las redes sociales.

De webinars a contenidos destacados para redes sociales

De webinars a contenidos destacados para redes sociales

Los seminarios web suelen contener momentos valiosos ocultos en sesiones largas. Los clips cortos facilitan reutilizar esas ideas en contenido compartible que prolonga la vida de cada evento en varias plataformas de redes sociales.

De demostraciones de producto a vídeos cortos de funciones

De demostraciones de producto a vídeos cortos de funciones

Las demostraciones completas pueden resultar abrumadoras para los nuevos espectadores. Los vídeos cortos extraídos de demostraciones largas muestran funciones individuales con claridad y generan una mayor interacción en las redes sociales.

Vídeos educativos en lecciones breves

Vídeos educativos en lecciones breves

Las lecciones largas pueden hacer que se pierda la atención. Los clips cortos ayudan a reforzar los conceptos clave, lo que facilita volver a ver y compartir el contenido de aprendizaje.

Contenido para creadores para publicar con constancia

Contenido para creadores para publicar con constancia

A los creadores a menudo les cuesta publicar a diario. Convertir un vídeo largo en varios vídeos cortos ayuda a mantener una producción constante sin necesidad de grabar material adicional.

Convertir vídeos de marketing en recursos para campañas

Convertir vídeos de marketing en recursos para campañas

Los vídeos de marca largos pueden reutilizarse en múltiples piezas cortas utilizando un conversor de vídeos cortos. Esto mantiene la coherencia del mensaje mientras se adapta a diferentes plataformas y audiencias, mejorando la estrategia global de contenido en vídeo mediante el uso de un conversor de vídeos largos a cortos.

Por qué Heygen es el mejor creador de vídeos cortos a partir de vídeos largos

HeyGen ayuda a creadores y equipos a reutilizar contenido de formato largo en vídeos cortos de alto rendimiento, más rápido y con mayor control. Combina una detección inteligente de clips, un formato visual limpio y una calidad de producción profesional para obtener resultados consistentes en contenido de formato corto.

Detección automática de momentos destacados

HeyGen analiza vídeos largos para identificar los momentos que merece la pena convertir en clips usando avanzadas herramientas de IA para una edición eficiente. Se centra en las frases clave, las reacciones y los puntos de corte naturales para que cada vídeo corto parezca intencionado y no recortado al azar, especialmente al transformar formatos de vídeo largos en cortos.

Formato listo para la plataforma

Cada vídeo corto se genera en formatos diseñados para Shorts, Reels y feeds. Las relaciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos se gestionan automáticamente, de modo que los clips están listos para publicarse de inmediato en varias plataformas de redes sociales.

Escala de uno a muchos

Convierte un vídeo largo en múltiples vídeos cortos en una sola pasada, aprovechando técnicas de recorte con IA para ganar eficiencia con un creador de clips. Esto facilita mantener un ritmo constante de publicación de contenido corto sin tener que volver a editar una y otra vez el mismo material.

Extracción de clips con IA

HeyGen analiza el habla, el ritmo y la estructura para convertir vídeos largos en clips cortos que mantienen el contexto y la claridad. En lugar de adivinar dónde cortar, el sistema crea segmentos enfocados que se sostienen por sí mismos y mantienen la atención.

Tres ventanas de videollamada superpuestas en las que aparecen una mujer pelirroja, una mujer negra y un hombre desenfocado.

Reformulación inteligente para vídeo de formato corto

Los vídeos horizontales largos se reajustan automáticamente a formatos verticales o cuadrados. La IA mantiene a los oradores y los elementos visuales clave centrados, evitando recortes extraños y haciendo que los clips se sientan naturales en los feeds de las redes sociales.

Tres personas sonrientes en marcos de vídeo, con un panel de control de "Video Agent" y opciones de guion visibles.

Subtítulos que aumentan la retención

Cada vídeo corto incluye subtítulos generados automáticamente con una sincronización precisa. Los subtítulos mejoran la accesibilidad y mantienen a los espectadores atentos, especialmente cuando ven el contenido sin sonido en dispositivos móviles.

Una mujer sonriente, con un icono de «CC» y el texto «Subtítulos por IA».

Edición rápida con control mediante texto

Edita clips ajustando el texto y el tiempo en lugar de recortar fotogramas manualmente con una IA que convierte vídeos en vídeos cortos. Este flujo de trabajo basado en texto te permite pulir los ganchos, ajustar el ritmo y regenerar clips rápidamente usando el mismo vídeo original.

fotos de motion graphics a vídeo

Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.

Miro
"Ha permitido que nuestros redactores tengan el mismo nivel de creatividad en el proceso que tengo yo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
play buttonWatch video
Laboratorios Creativos Vision
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos una película que yo había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme nunca más delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Responsable de programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo usar el generador de vídeos largos a vídeos cortos

Crea vídeos cortos a partir de grabaciones largas en cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube tu vídeo largo

Añade un archivo de vídeo o importa contenido existente. HeyGen analiza la grabación completa para entender la estructura, el ritmo y el contenido hablado.

Paso 2

Deja que la IA encuentre los momentos

El sistema identifica los momentos destacados y convierte automáticamente los vídeos largos en clips cortos, centrándose en los segmentos más claros y atractivos mediante una solución de IA gratuita.

Paso 3

Personalizar clips

Ajusta los subtítulos, el diseño y la duración del clip para lograr el máximo nivel de interacción en las redes sociales. El reencuadre inteligente garantiza que cada vídeo corto se vea natural en formatos verticales o cuadrados, perfecto para TikTok y otras plataformas.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga vídeos cortos optimizados para redes sociales o reutilízalos en distintas campañas usando vídeos con IA. Las actualizaciones son sencillas, ya que puedes regenerarlos desde la misma fuente con la ayuda de una IA de vídeo a vídeo corto.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, junto a un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significa de vídeo largo a vídeo corto?

La conversión de vídeos largos en vídeos cortos consiste en transformar grabaciones de larga duración en clips más breves diseñados para su visualización en redes sociales y en dispositivos móviles. La IA identifica los mejores momentos, recorta las partes innecesarias y da formato a los clips para que sean fáciles de ver y compartir, lo que la convierte en una herramienta de vídeo con IA muy eficaz.

¿Cómo decide HeyGen qué momentos recortar?

HeyGen analiza los patrones de habla, el énfasis y el ritmo para encontrar de forma automática los mejores momentos y crear clips con IA. Este enfoque genera vídeos cortos que se sienten completos y con sentido, en lugar de parecer cortados de forma brusca.

¿Puedo controlar la duración de los vídeos cortos?

Sí, utilizar herramientas de IA puede agilizar el proceso. Puedes ajustar la duración de los clips o generar nuevas variaciones. Esta flexibilidad ayuda a adaptar los vídeos cortos a distintas plataformas y preferencias de la audiencia, especialmente cuando se utiliza un creador de clips.

¿Están los vídeos cortos optimizados para las redes sociales?

Los vídeos cortos se adaptan con las relaciones de aspecto correctas, subtítulos y un ritmo adecuado para las plataformas más populares, lo que los hace ideales como contenido de vídeo en TikTok. Esto acelera la publicación y reduce la necesidad de edición adicional.

¿Puedo editar los clips después de que se hayan generado?

La edición mediante ajustes de texto y de tiempos se ve potenciada por las capacidades de un editor de vídeo. Esto facilita pulir los ganchos o la redacción sin necesidad de realizar una edición compleja en la línea de tiempo.

¿Qué tipos de vídeos largos funcionan mejor?

Los vídeos de presentador, pódcasts, seminarios web, demostraciones y grabaciones educativas funcionan especialmente bien en redes sociales como TikTok. Un discurso claro y una buena estructura ayudan a la IA a generar clips cortos más eficaces.

¿Esto sustituye la edición de vídeo manual?

Para la mayoría de los flujos de trabajo de reutilización de contenido, sí. La IA se encarga de los cortes, el encuadre y los subtítulos, de modo que los equipos puedan centrarse en la estrategia de contenidos en lugar de en las ediciones manuales.

¿Puedo crear varios vídeos cortos a partir de un solo vídeo largo?

Sí. Un vídeo largo puede generar varios vídeos cortos en un único flujo de trabajo, lo que lo hace ideal para publicar contenido corto de forma constante.

