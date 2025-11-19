Convierte vídeos largos en vídeos cortos con IA

Convierte vídeos largos en vídeos cortos automáticamente con IA. Crea clips listos para hacerse virales con subtítulos, encuadre inteligente y exportaciones rápidas.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a vídeo
Las grabaciones largas de pódcast son difíciles de promocionar completas. Convertir vídeos largos en clips de vídeo cortos con un conversor de vídeos cortos ayuda a destacar momentos clave, ideas o reacciones que atraen a nuevos oyentes en las redes sociales.
Los seminarios web suelen contener momentos valiosos ocultos en sesiones largas. Los clips cortos facilitan reutilizar esas ideas en contenido compartible que prolonga la vida de cada evento en varias plataformas de redes sociales.
Las demostraciones completas pueden resultar abrumadoras para los nuevos espectadores. Los vídeos cortos extraídos de demostraciones largas muestran funciones individuales con claridad y generan una mayor interacción en las redes sociales.
Las lecciones largas pueden hacer que se pierda la atención. Los clips cortos ayudan a reforzar los conceptos clave, lo que facilita volver a ver y compartir el contenido de aprendizaje.
A los creadores a menudo les cuesta publicar a diario. Convertir un vídeo largo en varios vídeos cortos ayuda a mantener una producción constante sin necesidad de grabar material adicional.
Los vídeos de marca largos pueden reutilizarse en múltiples piezas cortas utilizando un conversor de vídeos cortos. Esto mantiene la coherencia del mensaje mientras se adapta a diferentes plataformas y audiencias, mejorando la estrategia global de contenido en vídeo mediante el uso de un conversor de vídeos largos a cortos.
Por qué Heygen es el mejor creador de vídeos cortos a partir de vídeos largos
HeyGen ayuda a creadores y equipos a reutilizar contenido de formato largo en vídeos cortos de alto rendimiento, más rápido y con mayor control. Combina una detección inteligente de clips, un formato visual limpio y una calidad de producción profesional para obtener resultados consistentes en contenido de formato corto.
HeyGen analiza vídeos largos para identificar los momentos que merece la pena convertir en clips usando avanzadas herramientas de IA para una edición eficiente. Se centra en las frases clave, las reacciones y los puntos de corte naturales para que cada vídeo corto parezca intencionado y no recortado al azar, especialmente al transformar formatos de vídeo largos en cortos.
Cada vídeo corto se genera en formatos diseñados para Shorts, Reels y feeds. Las relaciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos se gestionan automáticamente, de modo que los clips están listos para publicarse de inmediato en varias plataformas de redes sociales.
Convierte un vídeo largo en múltiples vídeos cortos en una sola pasada, aprovechando técnicas de recorte con IA para ganar eficiencia con un creador de clips. Esto facilita mantener un ritmo constante de publicación de contenido corto sin tener que volver a editar una y otra vez el mismo material.
Extracción de clips con IA
HeyGen analiza el habla, el ritmo y la estructura para convertir vídeos largos en clips cortos que mantienen el contexto y la claridad. En lugar de adivinar dónde cortar, el sistema crea segmentos enfocados que se sostienen por sí mismos y mantienen la atención.
Reformulación inteligente para vídeo de formato corto
Los vídeos horizontales largos se reajustan automáticamente a formatos verticales o cuadrados. La IA mantiene a los oradores y los elementos visuales clave centrados, evitando recortes extraños y haciendo que los clips se sientan naturales en los feeds de las redes sociales.
Subtítulos que aumentan la retención
Cada vídeo corto incluye subtítulos generados automáticamente con una sincronización precisa. Los subtítulos mejoran la accesibilidad y mantienen a los espectadores atentos, especialmente cuando ven el contenido sin sonido en dispositivos móviles.
Edición rápida con control mediante texto
Edita clips ajustando el texto y el tiempo en lugar de recortar fotogramas manualmente con una IA que convierte vídeos en vídeos cortos. Este flujo de trabajo basado en texto te permite pulir los ganchos, ajustar el ritmo y regenerar clips rápidamente usando el mismo vídeo original.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de vídeos largos a vídeos cortos
Crea vídeos cortos a partir de grabaciones largas en cuatro sencillos pasos.
Añade un archivo de vídeo o importa contenido existente. HeyGen analiza la grabación completa para entender la estructura, el ritmo y el contenido hablado.
El sistema identifica los momentos destacados y convierte automáticamente los vídeos largos en clips cortos, centrándose en los segmentos más claros y atractivos mediante una solución de IA gratuita.
Ajusta los subtítulos, el diseño y la duración del clip para lograr el máximo nivel de interacción en las redes sociales. El reencuadre inteligente garantiza que cada vídeo corto se vea natural en formatos verticales o cuadrados, perfecto para TikTok y otras plataformas.
Descarga vídeos cortos optimizados para redes sociales o reutilízalos en distintas campañas usando vídeos con IA. Las actualizaciones son sencillas, ya que puedes regenerarlos desde la misma fuente con la ayuda de una IA de vídeo a vídeo corto.
La conversión de vídeos largos en vídeos cortos consiste en transformar grabaciones de larga duración en clips más breves diseñados para su visualización en redes sociales y en dispositivos móviles. La IA identifica los mejores momentos, recorta las partes innecesarias y da formato a los clips para que sean fáciles de ver y compartir, lo que la convierte en una herramienta de vídeo con IA muy eficaz.
HeyGen analiza los patrones de habla, el énfasis y el ritmo para encontrar de forma automática los mejores momentos y crear clips con IA. Este enfoque genera vídeos cortos que se sienten completos y con sentido, en lugar de parecer cortados de forma brusca.
Sí, utilizar herramientas de IA puede agilizar el proceso. Puedes ajustar la duración de los clips o generar nuevas variaciones. Esta flexibilidad ayuda a adaptar los vídeos cortos a distintas plataformas y preferencias de la audiencia, especialmente cuando se utiliza un creador de clips.
Los vídeos cortos se adaptan con las relaciones de aspecto correctas, subtítulos y un ritmo adecuado para las plataformas más populares, lo que los hace ideales como contenido de vídeo en TikTok. Esto acelera la publicación y reduce la necesidad de edición adicional.
La edición mediante ajustes de texto y de tiempos se ve potenciada por las capacidades de un editor de vídeo. Esto facilita pulir los ganchos o la redacción sin necesidad de realizar una edición compleja en la línea de tiempo.
Los vídeos de presentador, pódcasts, seminarios web, demostraciones y grabaciones educativas funcionan especialmente bien en redes sociales como TikTok. Un discurso claro y una buena estructura ayudan a la IA a generar clips cortos más eficaces.
Para la mayoría de los flujos de trabajo de reutilización de contenido, sí. La IA se encarga de los cortes, el encuadre y los subtítulos, de modo que los equipos puedan centrarse en la estrategia de contenidos en lugar de en las ediciones manuales.
Sí. Un vídeo largo puede generar varios vídeos cortos en un único flujo de trabajo, lo que lo hace ideal para publicar contenido corto de forma constante.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con IA.