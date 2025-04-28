HeyGen logo

Generador de Vídeo Retrato en Vivo a partir de una Foto Única

Convierte cualquier imagen estática en un video retrato animado utilizando el generador de video AI de HeyGen. Sube una foto y genera movimiento facial realista, sincronización de labios y expresión a través de la inteligencia artificial, sin cámaras, actores o producción de video.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vídeos de formación y de incorporación

Vídeos de formación y de incorporación

Los videos de formación tradicionales requieren presentadores y tiempo de grabación. Los videos de retrato en vivo convierten documentos y guiones en contenido de formación centrado en las personas sin necesidad de filmación.

Comunicaciones corporativas

Comunicaciones corporativas

Los líderes pueden comunicar actualizaciones sin necesidad de aparecer en cámara. Los retratos en vivo transmiten mensajes de manera clara mientras mantienen una presencia profesional y personal.

Explicaciones educativas

Explicaciones educativas

Los materiales de aprendizaje estáticos reducen la participación. Los vídeos de retratos en vivo dan vida a las lecciones, ayudando a los estudiantes a retener la información a través de señales visuales y verbales.

Mensajes de video personalizados

Mensajes de video personalizados

Crea saludos personalizados, anuncios o campañas de difusión utilizando retratos en vivo que animan tu mensaje. Genera comunicación en video escalable sin necesidad de grabar mensajes individuales.

Contenido histórico y de archivo

Contenido histórico y de archivo

Dale vida a las fotos de archivo para museos, educación o narración de historias a través de impresionantes animaciones de retratos en vivo. Los retratos en vivo añaden movimiento y voz respetando la imagen original.

Localización de contenido global

Localización de contenido global

Localizar contenido filmado es costoso. Los vídeos de retratos en vivo pueden ser traducidos y regenerados rápidamente, manteniendo la identidad visual consistente a través de las regiones.

Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Vídeos de Retratos en Vivo

HeyGen simplifica, acelera y prepara la creación de retratos en vivo para la producción. Al transformar fotos en videos expresivos, los equipos crean contenido centrado en el ser humano sin necesidad de grabar, repetir tomas o seguir flujos de trabajo de animación complejos.

Una foto a vídeo instantáneamente

Crea un retrato en vivo a partir de una sola imagen. Sin filmación, sin preparativos. La IA genera movimiento natural de la cabeza, expresiones y habla sincronizados con tu guion o audio, mejorando la experiencia general del retrato.

Animación facial realista

Los vídeos de retratos en vivo incluyen sincronización precisa de labios, movimiento de ojos y temporización de expresiones, creando resultados creíbles adecuados para casos de uso empresarial, educativo y de comunicación.

Creación de contenido escalable

Genera y actualiza retratos en vivo a gran escala. Edita texto o audio y regenera el vídeo sin necesidad de reanimar o reconstruir los activos, utilizando la inteligencia artificial para mejorar la animación de retratos.

Animación facial de foto a video

Sube un retrato y genera un vídeo retrato en vivo con movimiento facial natural. HeyGen anima el movimiento de la cabeza, las expresiones y las formas de la boca para coincidir con el habla, preservando la identidad de la foto original.

imagen a vídeo

Movimiento guiado por guion o audio

Crea vídeos de retratos en vivo utilizando texto a vídeo o audio subido. La IA sincroniza la animación facial y el movimiento de labios con precisión al contenido hablado para una entrega clara y creíble.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Soporte para múltiples caras e imágenes

Anima múltiples rostros a través de diferentes imágenes manteniendo la consistencia visual. La generación de retratos en vivo funciona en diversos estilos fotográficos y proporciones de aspecto sin necesidad de costura manual.

Clonación de voz

Salida de retrato en vivo multilingüe

Traduzca guiones y genere vídeos de retrato en vivo en más de 175 idiomas. La traducción de vídeo conserva el movimiento facial y la sincronización labial, permitiendo contenido localizado a partir de una única foto.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeos de retratos en vivo

Crea vídeos de retratos en vivo mediante un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte una foto en animaciones de vídeo expresivas.

Paso 1

Sube un retrato

Elige una foto clara con un rostro visible. HeyGen prepara la imagen para la animación de retrato en vivo automáticamente, asegurando una integración perfecta.

Paso 2

Añadir texto o audio

Pega tu guion o sube audio. El sistema analiza los patrones de habla y el tiempo para preparar el movimiento facial.

Paso 3

Personalizar entrega

Ajusta el idioma, estilo de voz, subtítulos y fondo. Aplica la marca para que coincida con tu caso de uso.

Paso 4

Generar el vídeo

HeyGen genera el video retrato en vivo con movimiento sincronizado, voz y sincronización de labios, listo para descargar o compartir.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un retrato en vivo?

Un retrato en vivo es un vídeo generado por IA creado a partir de una única foto. La imagen se anima con movimiento facial, expresiones y sincronización labial para producir un vídeo hablado realista.

¿Qué tan realistas son los vídeos de retratos en vivo?

HeyGen produce animaciones faciales de aspecto natural con un tiempo y expresión precisos. Los resultados son adecuados para entrenamiento profesional, comunicación y uso educativo, especialmente con la tecnología de retrato en vivo.

¿Necesito equipo de grabación de vídeo?

No. Los vídeos de retratos en vivo se crean a partir de fotos y texto o audio, haciendo la comunicación más dinámica. No se requieren cámaras, micrófonos ni estudios.

¿Puedo usar mi propia voz o texto?

Sí. Puedes subir audio o usar texto para video. HeyGen sincroniza automáticamente el movimiento facial con el contenido hablado, mejorando la experiencia del retrato en vivo.

¿Se pueden crear retratos vivos en diferentes idiomas?

Sí. HeyGen soporta la generación de vídeos multilingües y la traducción de vídeos característica, permitiendo que los retratos en vivo hablen en más de 175 idiomas.

¿Puedo actualizar un vídeo retrato en vivo?

Sí. Edita el guion o el audio y regenera el video. No es necesario volver a animar o subir una nueva foto.

¿Está segura mi foto?

HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial. Las imágenes subidas y los vídeos generados permanecen privados y bajo tu control.

¿Cuáles son las mejores prácticas para vídeos de retrato en vivo?

Utiliza fotos claras y frontales y guiones concisos. Los mensajes cortos y centrados producen los resultados más naturales y atractivos en retratos en vivo, maximizando la retención del espectador.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background