Convierte cualquier imagen estática en un video retrato animado utilizando el generador de video AI de HeyGen. Sube una foto y genera movimiento facial realista, sincronización de labios y expresión a través de la inteligencia artificial, sin cámaras, actores o producción de video.
Los videos de formación tradicionales requieren presentadores y tiempo de grabación. Los videos de retrato en vivo convierten documentos y guiones en contenido de formación centrado en las personas sin necesidad de filmación.
Los líderes pueden comunicar actualizaciones sin necesidad de aparecer en cámara. Los retratos en vivo transmiten mensajes de manera clara mientras mantienen una presencia profesional y personal.
Los materiales de aprendizaje estáticos reducen la participación. Los vídeos de retratos en vivo dan vida a las lecciones, ayudando a los estudiantes a retener la información a través de señales visuales y verbales.
Crea saludos personalizados, anuncios o campañas de difusión utilizando retratos en vivo que animan tu mensaje. Genera comunicación en video escalable sin necesidad de grabar mensajes individuales.
Dale vida a las fotos de archivo para museos, educación o narración de historias a través de impresionantes animaciones de retratos en vivo. Los retratos en vivo añaden movimiento y voz respetando la imagen original.
Localizar contenido filmado es costoso. Los vídeos de retratos en vivo pueden ser traducidos y regenerados rápidamente, manteniendo la identidad visual consistente a través de las regiones.
Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Vídeos de Retratos en Vivo
HeyGen simplifica, acelera y prepara la creación de retratos en vivo para la producción. Al transformar fotos en videos expresivos, los equipos crean contenido centrado en el ser humano sin necesidad de grabar, repetir tomas o seguir flujos de trabajo de animación complejos.
Crea un retrato en vivo a partir de una sola imagen. Sin filmación, sin preparativos. La IA genera movimiento natural de la cabeza, expresiones y habla sincronizados con tu guion o audio, mejorando la experiencia general del retrato.
Los vídeos de retratos en vivo incluyen sincronización precisa de labios, movimiento de ojos y temporización de expresiones, creando resultados creíbles adecuados para casos de uso empresarial, educativo y de comunicación.
Genera y actualiza retratos en vivo a gran escala. Edita texto o audio y regenera el vídeo sin necesidad de reanimar o reconstruir los activos, utilizando la inteligencia artificial para mejorar la animación de retratos.
Animación facial de foto a video
Sube un retrato y genera un vídeo retrato en vivo con movimiento facial natural. HeyGen anima el movimiento de la cabeza, las expresiones y las formas de la boca para coincidir con el habla, preservando la identidad de la foto original.
Movimiento guiado por guion o audio
Crea vídeos de retratos en vivo utilizando texto a vídeo o audio subido. La IA sincroniza la animación facial y el movimiento de labios con precisión al contenido hablado para una entrega clara y creíble.
Soporte para múltiples caras e imágenes
Anima múltiples rostros a través de diferentes imágenes manteniendo la consistencia visual. La generación de retratos en vivo funciona en diversos estilos fotográficos y proporciones de aspecto sin necesidad de costura manual.
Salida de retrato en vivo multilingüe
Traduzca guiones y genere vídeos de retrato en vivo en más de 175 idiomas. La traducción de vídeo conserva el movimiento facial y la sincronización labial, permitiendo contenido localizado a partir de una única foto.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de vídeos de retratos en vivo
Crea vídeos de retratos en vivo mediante un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte una foto en animaciones de vídeo expresivas.
Elige una foto clara con un rostro visible. HeyGen prepara la imagen para la animación de retrato en vivo automáticamente, asegurando una integración perfecta.
Pega tu guion o sube audio. El sistema analiza los patrones de habla y el tiempo para preparar el movimiento facial.
Ajusta el idioma, estilo de voz, subtítulos y fondo. Aplica la marca para que coincida con tu caso de uso.
HeyGen genera el video retrato en vivo con movimiento sincronizado, voz y sincronización de labios, listo para descargar o compartir.
Un retrato en vivo es un vídeo generado por IA creado a partir de una única foto. La imagen se anima con movimiento facial, expresiones y sincronización labial para producir un vídeo hablado realista.
HeyGen produce animaciones faciales de aspecto natural con un tiempo y expresión precisos. Los resultados son adecuados para entrenamiento profesional, comunicación y uso educativo, especialmente con la tecnología de retrato en vivo.
No. Los vídeos de retratos en vivo se crean a partir de fotos y texto o audio, haciendo la comunicación más dinámica. No se requieren cámaras, micrófonos ni estudios.
Sí. Puedes subir audio o usar texto para video. HeyGen sincroniza automáticamente el movimiento facial con el contenido hablado, mejorando la experiencia del retrato en vivo.
Sí. HeyGen soporta la generación de vídeos multilingües y la traducción de vídeos característica, permitiendo que los retratos en vivo hablen en más de 175 idiomas.
Sí. Edita el guion o el audio y regenera el video. No es necesario volver a animar o subir una nueva foto.
HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial. Las imágenes subidas y los vídeos generados permanecen privados y bajo tu control.
Utiliza fotos claras y frontales y guiones concisos. Los mensajes cortos y centrados producen los resultados más naturales y atractivos en retratos en vivo, maximizando la retención del espectador.
