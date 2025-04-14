Convierte cualquier enlace en un vídeo utilizando el generador de vídeos con IA de HeyGen. Pega una URL y genera un vídeo completo, profesional, con imágenes, subtítulos y narración. No es necesario descargar, editar software o seguir flujos de trabajo de producción para pasar de un enlace a un vídeo listo para compartir.
Los videos largos y las páginas a menudo se subutilizan. El enlace a la creación de videos convierte los enlaces existentes en videos más cortos y atractivos que amplían la vida útil del contenido y su alcance.
Crear vídeos para cada plataforma consume mucho tiempo. Los enlaces a flujos de trabajo de vídeo generan recursos listos para compartir que los equipos de marketing pueden publicar rápidamente en diferentes canales.
La documentación y las sesiones grabadas son difíciles de revisar. Convertir enlaces en videos crea contenido de aprendizaje estructurado que los empleados pueden ver bajo demanda.
Los usuarios prefieren la orientación visual antes que el texto. El enlace a la generación de video convierte los enlaces de productos en videos explicativos claros que resaltan los conceptos clave visualmente.
Los equipos de ventas necesitan materiales consistentes. El enlace a la creación de videos transforma los recursos existentes en videos compartibles que los representantes pueden reutilizar en diferentes regiones.
Localizar vídeos manualmente es costoso. Genera vídeos multilingües a partir de un único enlace y mantén un mensaje coherente a través de idiomas y mercados.
Por qué HeyGen es el Mejor Generador de Enlaces a Vídeos
HeyGen simplifica la creación de vídeos transformando enlaces en vídeos estructurados de forma automática. Los equipos utilizan enlaces a flujos de trabajo de vídeo para reutilizar contenido, mejorar la claridad y escalar la creación de vídeos sin necesidad de edición manual o configuración técnica.
HeyGen analiza el contenido detrás de un enlace y lo convierte en un video claro basado en escenas. La información se organiza visualmente para que los espectadores puedan seguir el mensaje sin tener que buscar en el contenido fuente extenso.
La creación de videos tradicional basada en enlaces requiere descargar archivos y editar líneas de tiempo. HeyGen elimina esos pasos generando automáticamente el video completo a partir de la URL.
Los enlaces a flujos de trabajo de vídeo permiten a los equipos reutilizar contenido existente de forma repetida y subirlo a diversas plataformas. Actualiza el texto, el idioma o el diseño y regenera el vídeo sin tener que empezar la producción desde cero.
Generación de vídeos basada en URL
Pega cualquier enlace compatible y HeyGen generará un video completo a partir del contenido de la fuente. Las escenas, el ritmo y los visuales se ensamblan automáticamente para crear un archivo de video claro y visualizable sin configuración manual.
Subtítulos automáticos y narración
Cada enlace al video incluye subtítulos y locuciones generados por IA. Esto mejora la accesibilidad, la retención del espectador y la claridad, al mismo tiempo que elimina la necesidad de archivos de subtítulos o narraciones grabadas.
Formato de vídeo listo para la plataforma
HeyGen formatea vídeos generados a partir de enlaces para diferentes plataformas. Las proporciones, duraciones y diseños se adaptan automáticamente para que los vídeos estén listos para compartir sin necesidad de ediciones adicionales.
Enlace multilingüe para la salida de video
Genera vídeos a partir de enlaces en más de 175 idiomas y descarga los archivos de vídeo fácilmente. HeyGen traduce guiones, regenera la narración y preserva la estructura para que el público global reciba el mismo mensaje de manera clara.
Cómo utilizar el generador de enlaces a vídeos
Crea vídeos a partir de enlaces utilizando un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos diseñado para rapidez y flexibilidad.
Añade la URL que quieres convertir en un vídeo. HeyGen analiza el contenido vinculado y lo prepara para la generación estructurada de vídeo utilizando la inteligencia artificial de URL a vídeo.
Selecciona el idioma, la duración, el diseño y el estilo de voz. Estos ajustes controlan cómo se transformará el enlace en un vídeo.
Edita el texto, los subtítulos o la estructura si es necesario. Los cambios se realizan a través de controles de texto en lugar de la edición manual de vídeo.
Genera el vídeo final y compártelo en sitios web, plataformas sociales como TikTok o herramientas internas. Actualiza en cualquier momento editando el texto en el editor de vídeo.
Enlazar a un video significa convertir una URL en un video completo. HeyGen analiza el contenido detrás del enlace y genera automáticamente visuales, narración y subtítulos.
HeyGen admite enlaces de plataformas de video comunes y fuentes de contenido. El sistema extrae información relevante para crear un video estructurado y visualizable.
No. El enlace a los flujos de trabajo de vídeo elimina las líneas de tiempo y la edición manual. Controlas el resultado utilizando solo texto y configuraciones en el editor de vídeo.
Sí. Puedes actualizar el texto, subtítulos, estilo de voz o estructura y regenerar el video sin tener que reconstruir todo utilizando una URL al video.
Sí. HeyGen soporta la generación de vídeos multilingües y traducción de vídeos en más de 175 idiomas desde un único enlace, facilitando su subida.
Los vídeos se exportan como archivos MP4 adecuados para sitios web, plataformas de aprendizaje y distribución en redes sociales.
Sí. Cuando el contenido original cambia, puedes actualizar y regenerar el video para mantenerlo actualizado.
HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial. Todos los enlaces y vídeos generados permanecen privados y bajo tu control.
