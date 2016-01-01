HeyGen logo

Creador Instantáneo de Avatares para Vídeos Personalizados con IA

Crea una versión digital reutilizable de ti mismo con el avatar instantáneo de HeyGen. Graba un video corto una vez, luego genera ilimitados videos de IA con tu avatar presentando guiones de manera natural, clara y consistente.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Vídeos de formación y de incorporación

Vídeos de formación y de incorporación

Crea contenido de formación que se sienta personal sin necesidad de repetir sesiones de grabación. Los avatares instantáneos te permiten actualizar las lecciones rápidamente a medida que cambian las políticas o procesos mientras mantienes una presencia constante del instructor.

Explicaciones de productos y características

Explicaciones de productos y características

Explica flujos de trabajo, herramientas o características utilizando un rostro familiar en pantalla. Los avatares instantáneos ayudan a reducir la confusión al proporcionar información de manera clara y consistente a través de múltiples vídeos explicativos con la ayuda de un avatar personalizado.

Fundador y comunicación ejecutiva

Fundador y comunicación ejecutiva

Entrega mensajes de liderazgo sin necesidad de programar grabaciones cada vez. Los avatares instantáneos permiten a los ejecutivos mantenerse visibles mientras ahorran tiempo y preservan la claridad del mensaje.

Personalización de ventas y marketing

Personalización de ventas y marketing

Utiliza tu propia presencia digital para generar confianza en los vídeos de marketing y ventas. Los avatares instantáneos hacen posible personalizar el alcance sin aumentar el esfuerzo de producción.

Localización de contenido multilingüe

Localización de contenido multilingüe

Reutiliza el mismo avatar al traducir guiones a múltiples idiomas. Esto permite la comunicación global sin necesidad de volver a grabar o contratar presentadores adicionales.

Base de conocimiento y vídeos de soporte

Base de conocimiento y vídeos de soporte

Crea vídeos de ayuda y preguntas frecuentes que sean cercanos y accesibles. Actualiza las respuestas rápidamente sin necesidad de volver a grabar.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Avatares Instantáneos

Los avatares instantáneos eliminan la incomodidad de estar frente a la cámara mientras preservan la conexión humana, facilitando la creación de contenido personalizado. HeyGen te permite capturar tu apariencia y forma de comunicarte una vez, para luego reutilizarlo en entrenamientos, marketing, ventas y comunicaciones internas sin sacrificar autenticidad o rapidez.

Graba una vez, escala sin límites

Tu avatar instantáneo se convierte en un recurso de vídeo reutilizable que puedes desplegar en un número ilimitado de vídeos. Esto elimina la necesidad de grabaciones repetidas mientras mantiene tu rostro y voz consistentes en todo el contenido.

Diseñado para la velocidad sin compromisos

Desde la grabación hasta el avatar utilizable, el proceso es intencionadamente sencillo y rápido. Los equipos pueden pasar de la idea al video terminado sin demoras en la producción ni sobrecarga técnica.

Presencia humana sin filmación constante

Los avatares instantáneos te permiten aparecer en pantalla sin necesidad de una iluminación perfecta, varias tomas o ansiedad ante la cámara. Tu presentación se mantiene pulida y profesional en todo momento.

Creación rápida de avatar auto grabado

Crea un avatar instantáneo utilizando una breve grabación de ti mismo desde tu teléfono o webcam. El sistema captura tu estructura facial, postura y presencia natural rápidamente para crear un avatar personalizado que refleje tu identidad. Esto te permite comenzar a generar vídeos impulsados por avatares sin configuraciones complejas o equipos, facilitando la creación de un avatar a medida.

imagen a video

Movimiento y expresión facial natural

Los avatares instantáneos generan movimiento facial realista mientras pronuncian tu guion. Se preservan movimientos sutiles de cabeza, contacto visual y expresiones para evitar una apariencia rígida o artificial en el avatar personalizado. Esto ayuda a que los espectadores sientan una conexión humana real mientras observan.

Un smartphone mostrando una interfaz de la aplicación TikTok en modo oscuro contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Entrega de discurso alineada con la voz

Tu avatar entrega guiones con un habla clara y natural que coincide con el tiempo visual. La pronunciación y el ritmo están optimizados para una fácil comprensión, especialmente cuando se utiliza un avatar parlante. Esto crea una experiencia de visualización fluida sin la necesidad de editar la voz manualmente, permitiendo el uso de un avatar de IA en presentaciones.

Clonación de voz

Actualizaciones del guion sin volver a grabar

Cuando la información cambia, simplemente edita el guion y regenera el video. Tu avatar permanece igual mientras el mensaje se actualiza al instante. Esto elimina la necesidad de volver a grabar o hacer grabaciones repetidas.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de avatares instantáneo

Crea y utiliza un avatar instantáneo en cuatro simples pasos.

Paso 1

Graba un video corto

Graba un vídeo breve con tu teléfono o webcam en un entorno bien iluminado. No se requiere estudio ni equipo profesional.

Paso 2

Genera tu avatar instantáneo

HeyGen procesa la grabación y crea tu avatar digital reutilizable, permitiéndote crear vídeos atractivos sin esfuerzo. Revisa y apruébalo antes de usarlo.

Paso 3

Añade tu guion

Escribe o pega el texto que quieres que tu avatar hable. Selecciona el idioma y las preferencias de entrega.

Paso 4

Generar y compartir

Crea tu vídeo y descárgalo o publícalo en sitios web, herramientas internas o plataformas sociales.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un avatar instantáneo?

Un avatar instantáneo es una versión digital reutilizable de ti creada a partir de una breve grabación. Te permite aparecer en pantalla en videos generados por IA sin necesidad de filmar de nuevo, agilizando la creación de videos mientras se preserva la presencia personal.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear un avatar instantáneo?

Crear un avatar instantáneo solo requiere una breve grabación y un corto tiempo de procesamiento. En la mayoría de los casos, puedes comenzar a generar vídeos el mismo día sin esperar largos ciclos de producción con un generador de vídeos AI.

¿Necesito equipo profesional para grabar mi avatar?

No se requiere equipo profesional. Un teléfono o webcam con buena iluminación es suficiente para crear un avatar instantáneo de alta calidad adecuado para la mayoría de los casos de uso empresariales y educativos.

¿Puedo actualizar vídeos sin tener que grabar de nuevo?

Sí. Una vez creado tu avatar, puedes cambiar los guiones y regenerar vídeos en cualquier momento. No es necesario que te grabes de nuevo para actualizar contenidos.

¿Es mi avatar instantáneo privado y seguro?

Sí. Tu avatar instantáneo está restringido a tu espacio de trabajo y no puede ser accedido por otros. Esto asegura que tu identidad y contenido permanezcan protegidos.

¿Qué tipos de vídeos puedo usar con un avatar instantáneo?

Los avatares instantáneos funcionan bien para la formación, incorporación, ventas, marketing, actualizaciones internas y contenido de soporte. El mismo avatar puede reutilizarse en múltiples formatos.

¿Puedo usar el mismo avatar para diferentes idiomas?

Sí. Puedes generar vídeos en varios idiomas utilizando el mismo avatar con el traductor de vídeos. Esto permite una localización eficiente sin necesidad de grabaciones adicionales, facilitando la creación de contenido atractivo para audiencias diversas.

¿Quién es el propietario de los vídeos creados con un avatar instantáneo?

Conservas la propiedad completa de todos los vídeos creados con tu avatar instantáneo. Tu contenido permanece totalmente bajo tu control.

