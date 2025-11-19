HeyGen logo

Creador de Videos para Instagram Reels, Stories y Feed en Minutos

Crea vídeos para Instagram que capten la atención y parezcan producidos pero que solo tomen minutos en hacerse. Con el creador de vídeos de Instagram de HeyGen, obtienes plantillas listas para móviles, sincronización de música, subtítulos y exportaciones optimizadas para la plataforma para que tus vídeos en Instagram destaquen en Reels, Stories y el feed. Empieza con clips, fotos o texto y publica rápidamente utilizando herramientas de edición de vídeo.

Reels y clips cortos que son tendencia

Reels y clips cortos que son tendencia

Convierte ideas en Reels con ganchos impactantes, sincronización musical y ediciones rápidas diseñadas para detener el desplazamiento.

Promociones y lanzamientos de productos

Promociones y lanzamientos de productos

Muestra características, unboxings y demostraciones rápidas en videos concisos optimizados para el descubrimiento y la conversión.

Secuencias de historias y anuncios

Secuencias de historias y anuncios

Crea historias secuenciales con cuentas atrás, pegatinas y enlaces deslizables para promocionar eventos y ofertas limitadas.

Tutoriales y mini explicaciones

Tutoriales y mini explicaciones

Divide las instrucciones en clips paso a paso que sean fáciles de seguir y perfectos para el aprendizaje en formato carrusel.

Clips del detrás de cámaras y del día a día

Clips del detrás de cámaras y del día a día

Comparte momentos auténticos con una edición ligera, subtítulos naturales y música que conserve la esencia.

Bobinas de presentación de creadores y lo más destacado de sus portafolios

Bobinas de presentación de creadores y lo más destacado de sus portafolios

Empaqueta tus mejores contenidos en breves portafolios o presentaciones que atraigan a marcas y colaboradores.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos de Instagram

HeyGen elimina las dificultades de la producción de vídeos sociales para que puedas publicar más a menudo y mantenerte al día con las tendencias. Elige una plantilla, añade medios o pega un guion, luego personaliza el ritmo, el texto y el audio para que coincidan con la voz de tu marca. El resultado es un contenido creativo pulido y listo para publicar, optimizado para la plataforma.

Crea vídeos que se ajusten al comportamiento de Instagram

Los diseños, las proporciones y el ritmo están ajustados para Instagram, de modo que tu contenido se vea nativo y mantenga a los espectadores atentos, especialmente en los Reels de Instagram.

Acelera la producción, mantén el control creativo

Automatiza ediciones como recortar, sincronizar con el ritmo y subtitular, mientras mantienes el control manual sobre los ganchos, llamadas a la acción y elementos visuales en tu proceso de edición de video.

Publica en cualquier formato de Instagram

Exporta Reels verticales, publicaciones cuadradas para el feed e historias secuenciales con las dimensiones, duraciones y archivos de subtítulos correctos para cada flujo de subida.

Plantillas y ajustes preestablecidos optimizados para la plataforma

Elige entre plantillas de tendencia creadas para Reels, Stories y publicaciones en el feed. Cada plantilla incluye cortes sugeridos, colocaciones de texto y llamadas a la acción para maximizar el compromiso.

imagen a vídeo

Sincronización de ritmo y herramientas de audio

La sincronización automática de ritmos y el recorte de audio fácil te permiten alinear cortes con la música rápidamente. Utiliza pistas libres de derechos o sube tus propios archivos para tener control creativo completo.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Subtítulos automáticos y editables

Genera subtítulos automáticamente para espectadores sin sonido, edita el texto directamente y exporta archivos SRT para subidas precisas o reutilización en diferentes plataformas.

Clonación de voz

Redimensionar y reformatear con un clic

Crea un único proyecto y conviértelo instantáneamente en versiones vertical, cuadrada o panorámica mientras se preserva el tiempo y la disposición.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme frente a una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos de Instagram

HeyGen te guía desde la idea hasta la publicación de un video en Instagram en cuatro sencillos pasos para que la producción sea rápida y repetible.

Paso 1

Empieza con tu medio o idea

Sube clips, añade fotos o pega un guion corto o pie de foto. Elige el formato de Instagram que quieras publicar.

Paso 2

Elige una plantilla y una voz

Selecciona una plantilla diseñada para tu objetivo, elige música y subtítulos, y escoge una voz en off si necesitas narración.

Paso 3

Ajustar el tiempo y el mensaje

Edita el gancho, ajusta la duración de las escenas y perfecciona los textos superpuestos. Utiliza la sincronización de ritmo para bloquear los cortes con la música y lograr el máximo impacto.

Paso 4

Exportar y publicar

Renderiza un MP4 optimizado para móviles o crea varios formatos de aspecto a la vez. Descarga los archivos o utiliza un enlace alojado para compartir directamente.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de vídeos de Instagram?

Un creador de vídeos para Instagram es un generador de vídeos AI que te ayuda a crear vídeos específicamente formateados para Instagram, incluyendo Reels, Stories y publicaciones para el feed, con plantillas, herramientas de audio y configuraciones de exportación optimizadas para la plataforma.

¿Necesito habilidades de filmación o edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para creadores de todos los niveles de habilidad, incluyendo aquellos que son nuevos en la edición de video. Plantillas, herramientas asistidas por IA y edición guiada hacen que sea sencillo producir videos pulidos para Instagram sin conocimientos avanzados de edición.

¿Qué formatos y relaciones de aspecto son compatibles?

HeyGen soporta el formato vertical 9:16 para Reels y Stories, cuadrado 1:1 para publicaciones en el feed y panorámico 16:9. Puedes convertir un proyecto en múltiples proporciones de aspecto con un solo clic.

¿Puedo añadir música y sincronizar las ediciones al ritmo?

Sí, utilizar un creador de vídeos de Instagram gratuito es la manera más fácil de empezar. Usa la sincronización con el ritmo incorporada para alinear automáticamente los cortes con la música, recortar pistas, hacer bucles de secciones o subir tus propios archivos de audio.

¿Se generan los subtítulos automáticamente?

Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos a partir de audio hablado o texto de guion, te permite editarlos directamente y exporta archivos de subtítulos como SRT para subirlos a plataformas.

¿Puedo publicar directamente en Instagram desde HeyGen?

Puedes descargar vídeos preparados para la plataforma o utilizar enlaces alojados para compartir. La publicación directa depende de tus cuentas conectadas y las integraciones de la plataforma.

¿Cuánto tiempo deberían durar mis vídeos de Instagram?

Los videos cortos suelen tener mejor rendimiento. Esfuérzate por hacerlos de 15 a 60 segundos para los Reels de Instagram y menos de 60 segundos para las publicaciones en el feed, a menos que estés utilizando carruseles o contenido de varias partes.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

