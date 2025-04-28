HeyGen logo

Creador de Historias para Instagram para Historias de IG Pulidas

Crea Historias de Instagram que capten la atención en minutos con el creador de historias de Instagram de HeyGen. Pega un mensaje, sube imágenes o clips, y la inteligencia artificial generará diapositivas de historia animadas, subtítulos, locuciones y exportaciones optimizadas para la plataforma, sin necesidad de habilidades de diseño o edición.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Reutilizar y amplificar contenido de formato largo

Reutilizar y amplificar contenido de formato largo

Extrae lo más destacado de vídeos, podcasts o artículos y conviértelos en momentos del tamaño de una historia que atraigan a los espectadores hacia el contenido completo.

Invitaciones y recordatorios de eventos

Invitaciones y recordatorios de eventos

Envía invitaciones animadas, cuentas atrás y recordatorios de confirmación de asistencia que parezcan de alta calidad sin necesidad de un costoso trabajo de diseño.

Campañas localizadas a gran escala

Campañas localizadas a gran escala

Despliegue mensajes y creatividades específicos por región en masa, manteniendo las directrices de la marca global y la precisión en los tiempos.

Contenido diario y feeds de creadores

Contenido diario y feeds de creadores

Mantén a tus seguidores interesados con tutoriales rápidos, clips detrás de cámaras o hilos de historias liderados por personajes que conserven una voz visual coherente.

Tutoriales y microaprendizaje

Tutoriales y microaprendizaje

Divide las lecciones en diapositivas secuenciadas con historias, subtítulos y voz en off, ideales para consejos rápidos y resúmenes de lecciones.

Lanzamientos de productos y promociones

Lanzamientos de productos y promociones

Crea secuencias de adelanto, diapositivas de cuenta atrás e historias con llamadas a la acción de deslizar hacia arriba que resalten características e impulsen conversiones.


Por qué HeyGen es el mejor creador de historias de Instagram

HeyGen combina diseño generativo, controles de marca y exportaciones listas para publicar para que puedas publicar más Historias que realmente funcionen. Crea campañas coherentes, reutiliza contenido de formato largo en secuencias de historias y localiza conjuntos de historias para audiencias globales sin necesidad de un equipo de diseño.


Velocidad sin compromisos

Convierte ideas en secuencias de historias terminadas en minutos. HeyGen automatiza los diseños, el movimiento y el tiempo para que pases minutos creando historias de Instagram que antes tomaban horas.

Consistencia de marca a gran escala

Aplica kits de marca—colores, fuentes, logotipos y plantillas—a cada historia. Produce series de historias uniformes y reutiliza plantillas para mantener una presencia consistente.

Salida optimizada para móviles y plataformas

Cada historia está dimensionada, subtitulada y animada para visualización en móviles. Exporta MP4s verticales o pilas de imágenes listas para historias que se cargan rápidamente y lucen geniales en Instagram, completas con pegatinas e iconos.

Generación de historias con inteligencia artificial

Describe el estado de ánimo, el evento o el mensaje y HeyGen creará una secuencia de historia de varias diapositivas completa con texto animado, transiciones y sugerencias de escenas. Genera secuencias promocionales, cuentas atrás, tutoriales o invitaciones a eventos a partir de una única indicación.

imagen a vídeo

Plantillas prediseñadas y diseños adaptativos

Elige entre plantillas seleccionadas para lanzamientos, ventas, tutoriales, preguntas frecuentes y contenido detrás de cámaras. Las plantillas se adaptan automáticamente a tu texto y recursos para una composición perfecta en cada diapositiva.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Diseño centrado en subtítulos y automatización de subtítulos

Las historias están diseñadas para reproducirse automáticamente en silencio. HeyGen genera automáticamente subtítulos legibles, los estiliza para maximizar la legibilidad y los ubica donde tienen el mejor rendimiento en pantallas móviles.

Clonación de voz

Imagen a video y activos animados

Convierte fotos estáticas, imágenes de productos o pósters en diapositivas animadas con paralaje, movimiento y superposiciones dinámicas. Utiliza image to video para crear secuencias de historias más ricas y atractivas.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo usar el creador de historias de Instagram

Da vida a tus ideas con el creador de historias de Instagram siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Dile a HeyGen lo que necesitas

Introduce un mensaje, pega el texto de un evento o sube imágenes y clips cortos. Especifica el estilo, la longitud y el llamado a la acción.

Paso 2

Elige una plantilla y una voz

Elige una plantilla (promocional, tutorial, cuenta atrás), selecciona una voz en off o pista de música, y aplica tu kit de marca.

Paso 3

Previsualiza y perfecciona con indicaciones

Ajusta los subtítulos, el tiempo o el movimiento utilizando instrucciones simples en lenguaje natural para optimizar tu historia de Instagram. Regenera diapositivas individuales o el conjunto completo.

Paso 4

Exportar y publicar

Exporta MP4s verticales, secuencias de imágenes para historias o GIFs utilizando nuestras herramientas en línea gratuitas para crear historias de Instagram. Usa integraciones de programación o descarga los activos para publicar manualmente.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas frecuentes sobre la IA de imagen a video

¿Qué es un creador de historias de Instagram?

Un creador de historias de Instagram es una herramienta impulsada por IA que convierte indicaciones, imágenes o guiones en secuencias de historias animadas y optimizadas para móviles. HeyGen automatiza el diseño, subtítulos, voz en off y exportación para que obtengas historias listas para publicar rápidamente.

¿Necesito habilidades de diseño para usar el creador de historias de Instagram de HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para creadores y equipos que no quieren aprender a usar herramientas de diseño complejas. Elige una plantilla o describe tu idea y la IA se encargará automáticamente de la composición, el movimiento y el tiempo.

¿Puedo mantener la consistencia de mi marca a través de muchas historias?

Sí, también apoyamos la creación de historias de Instagram en varios formatos. Aplica un kit de marca con colores, fuentes, logotipos y plantillas una vez y HeyGen hará cumplir esas normas en cada historia, asegurando una identidad visual coherente a gran escala.

¿Son automáticos los subtítulos y las leyendas?

Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos con un estilo y colocación pensados para móviles, maximizando la legibilidad durante la reproducción automática en silencio. Puedes editar el texto y el estilo antes de exportar.

¿Puedo añadir música o una voz en off a mis historias?

Por supuesto. Añade locuciones de IA que suenan naturales, clona tu voz o sube pistas. HeyGen mezcla el audio automáticamente para que la voz y la música suenen genial en dispositivos móviles.

¿Puedo crear historias personalizadas o en masa?

Sí. Sube un CSV con nombres de invitados, fechas o enlaces y HeyGen creará conjuntos de historias personalizadas en masa, perfectos para invitaciones, campañas localizadas o alcance a gran escala.


¿Qué formatos de exportación se admiten?

Exporta MP4s verticales optimizados para las Historias de Instagram, GIFs animados o secuencias de imágenes. HeyGen también proporciona archivos de subtítulos SRT y metadatos recomendados para herramientas de programación.


¿Con qué rapidez puedo generar una secuencia de historia?

La mayoría de los borradores de historias se generan en menos de un minuto. Los tiempos de renderización completos dependen de la longitud, complejidad y tamaño del lote. Las ediciones y regeneraciones son rápidas, por lo que los flujos de trabajo iterativos son fluidos.


¿Está seguro mi contenido y quién es el propietario de los activos?

Conservas la propiedad completa de cada activo que creas. HeyGen almacena y transfiere los activos de manera segura; los planes empresariales incluyen controles de acceso mejorados y opciones de almacenamiento privado.


¿Puede HeyGen reutilizar videos largos para convertirlos en secuencias de historias?

Sí. HeyGen extrae los momentos destacados y convierte videos largos en múltiples diapositivas de historias, completas con subtítulos y ganchos sugeridos para maximizar la participación.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

