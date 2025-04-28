Crea Historias de Instagram que capten la atención en minutos con el creador de historias de Instagram de HeyGen. Pega un mensaje, sube imágenes o clips, y la inteligencia artificial generará diapositivas de historia animadas, subtítulos, locuciones y exportaciones optimizadas para la plataforma, sin necesidad de habilidades de diseño o edición.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Extrae lo más destacado de vídeos, podcasts o artículos y conviértelos en momentos del tamaño de una historia que atraigan a los espectadores hacia el contenido completo.
Envía invitaciones animadas, cuentas atrás y recordatorios de confirmación de asistencia que parezcan de alta calidad sin necesidad de un costoso trabajo de diseño.
Despliegue mensajes y creatividades específicos por región en masa, manteniendo las directrices de la marca global y la precisión en los tiempos.
Mantén a tus seguidores interesados con tutoriales rápidos, clips detrás de cámaras o hilos de historias liderados por personajes que conserven una voz visual coherente.
Divide las lecciones en diapositivas secuenciadas con historias, subtítulos y voz en off, ideales para consejos rápidos y resúmenes de lecciones.
Crea secuencias de adelanto, diapositivas de cuenta atrás e historias con llamadas a la acción de deslizar hacia arriba que resalten características e impulsen conversiones.
Por qué HeyGen es el mejor creador de historias de Instagram
HeyGen combina diseño generativo, controles de marca y exportaciones listas para publicar para que puedas publicar más Historias que realmente funcionen. Crea campañas coherentes, reutiliza contenido de formato largo en secuencias de historias y localiza conjuntos de historias para audiencias globales sin necesidad de un equipo de diseño.
Convierte ideas en secuencias de historias terminadas en minutos. HeyGen automatiza los diseños, el movimiento y el tiempo para que pases minutos creando historias de Instagram que antes tomaban horas.
Aplica kits de marca—colores, fuentes, logotipos y plantillas—a cada historia. Produce series de historias uniformes y reutiliza plantillas para mantener una presencia consistente.
Cada historia está dimensionada, subtitulada y animada para visualización en móviles. Exporta MP4s verticales o pilas de imágenes listas para historias que se cargan rápidamente y lucen geniales en Instagram, completas con pegatinas e iconos.
Generación de historias con inteligencia artificial
Describe el estado de ánimo, el evento o el mensaje y HeyGen creará una secuencia de historia de varias diapositivas completa con texto animado, transiciones y sugerencias de escenas. Genera secuencias promocionales, cuentas atrás, tutoriales o invitaciones a eventos a partir de una única indicación.
Plantillas prediseñadas y diseños adaptativos
Elige entre plantillas seleccionadas para lanzamientos, ventas, tutoriales, preguntas frecuentes y contenido detrás de cámaras. Las plantillas se adaptan automáticamente a tu texto y recursos para una composición perfecta en cada diapositiva.
Diseño centrado en subtítulos y automatización de subtítulos
Las historias están diseñadas para reproducirse automáticamente en silencio. HeyGen genera automáticamente subtítulos legibles, los estiliza para maximizar la legibilidad y los ubica donde tienen el mejor rendimiento en pantallas móviles.
Imagen a video y activos animados
Convierte fotos estáticas, imágenes de productos o pósters en diapositivas animadas con paralaje, movimiento y superposiciones dinámicas. Utiliza image to video para crear secuencias de historias más ricas y atractivas.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el creador de historias de Instagram
Da vida a tus ideas con el creador de historias de Instagram siguiendo estos cuatro sencillos pasos.
Introduce un mensaje, pega el texto de un evento o sube imágenes y clips cortos. Especifica el estilo, la longitud y el llamado a la acción.
Elige una plantilla (promocional, tutorial, cuenta atrás), selecciona una voz en off o pista de música, y aplica tu kit de marca.
Ajusta los subtítulos, el tiempo o el movimiento utilizando instrucciones simples en lenguaje natural para optimizar tu historia de Instagram. Regenera diapositivas individuales o el conjunto completo.
Exporta MP4s verticales, secuencias de imágenes para historias o GIFs utilizando nuestras herramientas en línea gratuitas para crear historias de Instagram. Usa integraciones de programación o descarga los activos para publicar manualmente.
Un creador de historias de Instagram es una herramienta impulsada por IA que convierte indicaciones, imágenes o guiones en secuencias de historias animadas y optimizadas para móviles. HeyGen automatiza el diseño, subtítulos, voz en off y exportación para que obtengas historias listas para publicar rápidamente.
No. HeyGen está diseñado para creadores y equipos que no quieren aprender a usar herramientas de diseño complejas. Elige una plantilla o describe tu idea y la IA se encargará automáticamente de la composición, el movimiento y el tiempo.
Sí, también apoyamos la creación de historias de Instagram en varios formatos. Aplica un kit de marca con colores, fuentes, logotipos y plantillas una vez y HeyGen hará cumplir esas normas en cada historia, asegurando una identidad visual coherente a gran escala.
Sí. HeyGen genera automáticamente subtítulos con un estilo y colocación pensados para móviles, maximizando la legibilidad durante la reproducción automática en silencio. Puedes editar el texto y el estilo antes de exportar.
Por supuesto. Añade locuciones de IA que suenan naturales, clona tu voz o sube pistas. HeyGen mezcla el audio automáticamente para que la voz y la música suenen genial en dispositivos móviles.
Sí. Sube un CSV con nombres de invitados, fechas o enlaces y HeyGen creará conjuntos de historias personalizadas en masa, perfectos para invitaciones, campañas localizadas o alcance a gran escala.
Exporta MP4s verticales optimizados para las Historias de Instagram, GIFs animados o secuencias de imágenes. HeyGen también proporciona archivos de subtítulos SRT y metadatos recomendados para herramientas de programación.
La mayoría de los borradores de historias se generan en menos de un minuto. Los tiempos de renderización completos dependen de la longitud, complejidad y tamaño del lote. Las ediciones y regeneraciones son rápidas, por lo que los flujos de trabajo iterativos son fluidos.
Conservas la propiedad completa de cada activo que creas. HeyGen almacena y transfiere los activos de manera segura; los planes empresariales incluyen controles de acceso mejorados y opciones de almacenamiento privado.
Sí. HeyGen extrae los momentos destacados y convierte videos largos en múltiples diapositivas de historias, completas con subtítulos y ganchos sugeridos para maximizar la participación.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.