Herramienta de IA para Vídeos Hablantes Realistas

La tecnología de rostros parlantes transforma una foto estática en un video realista que habla mediante inteligencia artificial. Con HeyGen, puedes generar videos de rostros parlantes que se ven naturales, expresivos y humanos, sin cámaras, filmaciones ni flujos de trabajo de producción complejos.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
Educación y formación

Educación y formación

Los vídeos con rostros hablando explican lecciones, pasos de incorporación y tutoriales de una manera clara y personal. Esto mejora la comprensión y mantiene a los estudiantes comprometidos sin necesidad de instrucción en vivo.

Marketing y comunicación de producto

Marketing y comunicación de producto

Utiliza el diálogo facial para presentar características, explicar beneficios o realizar anuncios con una presencia humana. Esto genera confianza a la vez que mantiene el mensaje coherente.

Actualizaciones corporativas e internas

Actualizaciones corporativas e internas

Los equipos comparten políticas, actualizaciones e instrucciones utilizando rostros conocidos en fotos parlantes. Esto elimina la necesidad de reuniones o grabaciones programadas.

Incorporación y soporte al cliente

Incorporación y soporte al cliente

Los vídeos de explicación cara a cara guían a los usuarios paso a paso a través de procesos y flujos de trabajo. Esto reduce la confusión y mejora las tasas de finalización.

Narración y archivos digitales

Narración y archivos digitales

Los creadores animan retratos para narrar historias, biografías o contenido histórico con impacto emocional. Esto da vida a visuales estáticos.

Comunicación multilingüe

Comunicación multilingüe

Las organizaciones transmiten el mismo mensaje a nivel global traduciendo los guiones mientras mantienen la misma cara hablante con el traductor de vídeo.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta de vídeo con IA para rostros parlantes

La comunicación cara a cara está diseñada para momentos en los que la presencia humana mejora la claridad, la confianza y el compromiso, lo que la hace ideal para aplicaciones de conversación con IA. HeyGen facilita la creación de vídeos parlantes de manera consistente y eficiente utilizando la tecnología de conversación con IA.

Comunicación humana sin filmación

Hablar con rostro te permite aparecer en pantalla como un avatar de IA sin necesidad de grabarte. Mantienes una conexión humana visible mientras eliminas el estrés, la preparación y el tiempo requerido para la grabación de video en vivo utilizando avatares de IA.

Actualizaciones y desarrollo más rápidos

En lugar de volver a grabar videos, el contenido de diálogos faciales puede actualizarse editando texto o audio. Esto hace que las revisiones sean instantáneas y mantiene el contenido siempre actualizado.

Entrega consistente en cada video

El uso de rostros al hablar garantiza la misma apariencia facial, tono y estilo de presentación en todos los vídeos, ayudando a los equipos a mantener una voz unificada y profesional.

Generación de vídeo de rostro hablante a partir de foto

Sube una sola foto de retrato y genera un vídeo de un rostro hablando con movimiento de boca realista y expresión facial con el AI video generator. La IA analiza la estructura facial para producir una animación de habla suave y natural que parece auténtica. Esto elimina la necesidad de filmación, iluminación o habilidades de animación.

imagen a video

Rostro parlante basado en texto

Crea vídeos de caras hablando escribiendo tu guion en lugar de grabar audio. La voz de la IA y los movimientos de los labios se mantienen perfectamente sincronizados, permitiendo ediciones rápidas sin afectar al realismo. Esto es ideal para contenidos de alto volumen y actualizaciones frecuentes.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Sincronización labial natural y control de expresiones

Los vídeos de rostros parlantes presentan una sincronización labial precisa junto con movimientos faciales sutiles. Esto evita la animación exagerada y crea una entrega creíble que mantiene a los espectadores concentrados y cómodos. El resultado se siente profesional y humano, mejorando la efectividad de la experiencia de conversación con IA.

Clonación de voz

Soporte para conversación facial multilingüe

Genera vídeos de cabezas parlantes en múltiples idiomas utilizando el mismo rostro. Esto permite enviar mensajes globales sin tener que recrear los visuales, reduciendo el tiempo de localización mientras se mantiene la consistencia de la marca.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeo a partir de imágenes IA

Dale vida a tu rostro ideal con la inteligencia artificial que hace hablar a los rostros en solo cuatro sencillos pasos.

Paso 1

Sube una foto

Elige un retrato claro y de frente. La IA prepara el rostro para una animación realista en un avatar IA.

Paso 2

Añadir texto o audio

Escribe tu guion o sube audio. El tiempo, la expresión y el movimiento de labios se generan automáticamente.

Paso 3

Generar vídeo de rostro hablante

HeyGen crea un rostro parlante natural con sincronización labial precisa y movimiento facial.

Paso 4

Exportar y compartir

Descarga tu vídeo y úsalo en sitios web, plataformas sociales o herramientas internas.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es hablar cara a cara?

El face talking es una tecnología de inteligencia artificial que anima una foto fija para crear una imagen parlante como si estuviera hablando. Genera movimientos realistas de labios y expresiones faciales que coinciden con el texto o audio introducido, creando un vídeo hablado natural a partir de una sola imagen.

¿Qué tan realistas son los vídeos de caras hablando?

Los vídeos de rostros parlantes están diseñados para parecer humanos, no animados. El sutil movimiento facial y la sincronización labial precisa en los vídeos de cabezas parlantes ayudan a mantener la confianza y a evitar el efecto extraño que a menudo se ve en las animaciones básicas.

¿Qué tipo de foto funciona mejor para hablar con la cara?

Las fotos de retrato claras y frontales con buena iluminación producen los mejores resultados. Las fotos con rasgos faciales visibles permiten que la IA genere un movimiento de habla más suave y preciso.

¿Puedo crear vídeos de caras hablando usando solo texto?

Sí, se pueden generar videos de rostros hablando enteramente a partir de texto utilizando el enfoque de text to video. La IA convierte el texto en habla y sincroniza el movimiento facial automáticamente, eliminando la necesidad de grabación de voz.

¿Puede un rostro hablar en varios idiomas?

Un rostro único puede personalizarse para hablar varios idiomas cambiando el guion en un vídeo de cabeza parlante personalizado. Esto permite mantener una identidad visual coherente mientras se adapta el contenido para diferentes regiones y audiencias.

¿Necesito habilidades de edición de video o animación?

No se requieren habilidades técnicas. Los videos de rostros parlantes se crean mediante un flujo de trabajo sencillo utilizando una foto y un guion, haciendo el proceso accesible para cualquiera.

¿Puedo reutilizar el mismo avatar parlante?

Sí, una vez creado un avatar parlante con rostro, se puede reutilizar en un número ilimitado de vídeos. Esto apoya la creación de contenido escalable sin repetir los pasos de configuración.

¿Para quién es más adecuado el hablar cara a cara?

La comunicación facial es ideal para educadores, mercadólogos, empresas y creadores que necesitan una comunicación en video similar a la humana sin la necesidad de filmación o producción adicional.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

