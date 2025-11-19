HeyGen logo

Creador de Humanos Digitales para Videos AI Realistas

Crea humanos digitales que proporcionen una comunicación en video clara y humana utilizando el generador de video AI de HeyGen. Convierte texto o imagen en videos profesionales de humanos digitales con habla natural, expresiones y entrega multilingüe sin necesidad de cámaras, actores o gastos de producción.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Guía de atención al cliente

Guía de atención al cliente

Los sitios web y portales a menudo abruman a los usuarios con texto. Los humanos digitales explican procesos y respuestas a través de video, ayudando a los clientes a comprender la información más rápidamente y reduciendo la fricción en el soporte.

Representación de marca y narración de historias

Representación de marca y narración de historias

Las marcas necesitan una voz reconocible, especialmente al utilizar avatares humanos virtuales. Los humanos digitales actúan como representantes consistentes de la marca para campañas, anuncios y narrativas de productos sin retrasos de programación o producción.

Programas de formación para empleados

Programas de formación para empleados

Los videos de formación tradicionales se quedan obsoletos rápidamente. Los humanos digitales permiten a los equipos actualizar guiones y regenerar contenido de formación al instante sin necesidad de volver a grabar sesiones.

Comunicación del sector público

Comunicación del sector público

Una comunicación clara genera confianza. Los humanos digitales presentan políticas, actualizaciones e instrucciones en un formato de video accesible que facilita la comprensión por parte de los ciudadanos.

Educación y entrega de cursos

Educación y entrega de cursos

Los alumnos interactúan más con presentadores humanos, especialmente cuando pueden ver expresiones faciales realistas. Los humanos digitales, impulsados por el aprendizaje automático, proporcionan una entrega de lecciones estructurada y repetible a través de los cursos mientras mantienen una calidad consistente.

Distribución interna del conocimiento

Distribución interna del conocimiento

Los equipos internos pierden tiempo repitiendo explicaciones. Los humanos digitales proporcionan respuestas estandarizadas en vídeo para RRHH, TI y operaciones, mejorando la eficiencia en toda la organización.

Por qué HeyGen es el mejor creador de humanos digitales

HeyGen hace que los humanos digitales sean prácticos para su uso en negocios reales. Los equipos crean presentadores de video humanos consistentes y controlables que explican, guían y se comunican claramente a través de canales, idiomas y audiencias sin las limitaciones de la producción en vivo.

Presencia humana constante

Los humanos digitales ofrecen la misma cara, voz y entrega en todo momento. Esto elimina la variabilidad de los presentadores en vivo y garantiza una comunicación confiable en campañas, regiones y equipos.

Precisión regida por el guion

Cada humano digital sigue guiones y contenidos aprobados. Esto mantiene los mensajes precisos, conformes y alineados con los objetivos empresariales, evitando respuestas impredecibles.

Escalabilidad lista para empresas

Genera, actualiza y localiza humanos digitales a gran escala. Un solo guion puede dar energía a cientos de vídeos protagonizados por metahumanos sin necesidad de grabaciones o trabajos de producción adicionales.

Identidad persistente del presentador digital

Crea un humano digital que actúe como presentador a largo plazo para tu marca, producto u organización. El mismo humano digital puede aparecer en videos, actualizaciones y campañas, generando familiaridad y confianza al mismo tiempo que elimina la dependencia de talento en vivo.

imagen a vídeo

Entrega de rendimiento controlada por texto

Los humanos digitales son controlados completamente por texto. Ajusta el ritmo, la énfasis y la estructura directamente en el guion, y HeyGen generará la correspondiente actuación de animación sin necesidad de volver a grabar o editar manualmente.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Alto rendimiento de la actuación facial

Los humanos digitales ofrecen movimientos faciales realistas alineados con el habla. Las expresiones sutiles, el enfoque de los ojos y las formas de la boca se sincronizan con precisión, produciendo videos que se sienten pulidos y profesionales para una comunicación seria.

Clonación de voz

Continuidad del idioma global

Crea humanos digitales que hablen en más de 175 idiomas manteniendo la misma identidad visual. La traducción de vídeos garantiza una entrega coherente en todas las regiones sin necesidad de contratar presentadores o producir vídeos por separado, gracias a la tecnología de humanos digitales.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de humanos digitales AI

Crea humanos digitales mediante un claro flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte texto en vídeo en comunicación.

Paso 1

Selecciona un humano digital

Elige la apariencia y el estilo de presentación para tu humano digital. Define el idioma, tono y propósito de comunicación para tu avatar humano digital.

Paso 2

Escribe tu guion

Añade tu mensaje como texto. HeyGen analiza la estructura y el ritmo para preparar una entrega natural y fácil de seguir.

Paso 3

Personalizar presentación

Ajusta el estilo de voz, subtítulos, diseño y marca. Asegúrate de que el humano digital se alinee con tu audiencia y caso de uso.

Paso 4

Generar y distribuir

Genera el vídeo final del humano digital y compártelo a través de sitios web, plataformas o sistemas internos. Actualiza en cualquier momento editando el texto para reflejar cambios en tiempo real.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué son los humanos digitales?

Los humanos digitales son presentadores de video humanos generados por IA que transmiten contenido hablado a través de video realista. Se utilizan para comunicar información, orientación y mensajes sin la necesidad de presentadores en vivo.

¿Cómo se utilizan los humanos digitales en los negocios?

Los humanos digitales se utilizan para la orientación al cliente, formación, educación, comunicación de marca y mensajes internos donde se requiere consistencia y escalabilidad.

¿Los humanos digitales soportan múltiples idiomas?

Sí. Los humanos digitales HeyGen pueden hablar más de 175 idiomas utilizando la generación de videos multilingües y video translator manteniendo la misma identidad visual.

¿Necesito equipo de filmación o producción?

No. Los humanos digitales se crean enteramente a partir de texto. No se necesitan cámaras, micrófonos, estudios ni sesiones de grabación en vivo.

¿Qué tan fácil es actualizar un vídeo de un humano digital?

Las actualizaciones son sencillas y pueden animarse para lograr un mayor compromiso. Edita el guion y regenera el vídeo. No es necesario volver a grabar o reconstruir el contenido.

¿Puedo controlar la marca y la presentación?

Sí. Puede personalizar el estilo de voz, subtítulos, diseños, colores y presentación visual para que coincidan con los requisitos de su marca.

¿Qué tan realistas son los humanos digitales de HeyGen?

HeyGen produce un ritmo natural, movimiento sincronizado de labios y expresión facial adecuada para la comunicación profesional y empresarial.

¿Se admite la propiedad y la seguridad del contenido?

Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, y todos los guiones y vídeos digitales de humanos generados permanecen bajo su control, asegurando la integridad de su contenido de humano virtual.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background