Crea humanos digitales que proporcionen una comunicación en video clara y humana utilizando el generador de video AI de HeyGen. Convierte texto o imagen en videos profesionales de humanos digitales con habla natural, expresiones y entrega multilingüe sin necesidad de cámaras, actores o gastos de producción.
Los sitios web y portales a menudo abruman a los usuarios con texto. Los humanos digitales explican procesos y respuestas a través de video, ayudando a los clientes a comprender la información más rápidamente y reduciendo la fricción en el soporte.
Las marcas necesitan una voz reconocible, especialmente al utilizar avatares humanos virtuales. Los humanos digitales actúan como representantes consistentes de la marca para campañas, anuncios y narrativas de productos sin retrasos de programación o producción.
Los videos de formación tradicionales se quedan obsoletos rápidamente. Los humanos digitales permiten a los equipos actualizar guiones y regenerar contenido de formación al instante sin necesidad de volver a grabar sesiones.
Una comunicación clara genera confianza. Los humanos digitales presentan políticas, actualizaciones e instrucciones en un formato de video accesible que facilita la comprensión por parte de los ciudadanos.
Los alumnos interactúan más con presentadores humanos, especialmente cuando pueden ver expresiones faciales realistas. Los humanos digitales, impulsados por el aprendizaje automático, proporcionan una entrega de lecciones estructurada y repetible a través de los cursos mientras mantienen una calidad consistente.
Los equipos internos pierden tiempo repitiendo explicaciones. Los humanos digitales proporcionan respuestas estandarizadas en vídeo para RRHH, TI y operaciones, mejorando la eficiencia en toda la organización.
Por qué HeyGen es el mejor creador de humanos digitales
HeyGen hace que los humanos digitales sean prácticos para su uso en negocios reales. Los equipos crean presentadores de video humanos consistentes y controlables que explican, guían y se comunican claramente a través de canales, idiomas y audiencias sin las limitaciones de la producción en vivo.
Los humanos digitales ofrecen la misma cara, voz y entrega en todo momento. Esto elimina la variabilidad de los presentadores en vivo y garantiza una comunicación confiable en campañas, regiones y equipos.
Cada humano digital sigue guiones y contenidos aprobados. Esto mantiene los mensajes precisos, conformes y alineados con los objetivos empresariales, evitando respuestas impredecibles.
Genera, actualiza y localiza humanos digitales a gran escala. Un solo guion puede dar energía a cientos de vídeos protagonizados por metahumanos sin necesidad de grabaciones o trabajos de producción adicionales.
Identidad persistente del presentador digital
Crea un humano digital que actúe como presentador a largo plazo para tu marca, producto u organización. El mismo humano digital puede aparecer en videos, actualizaciones y campañas, generando familiaridad y confianza al mismo tiempo que elimina la dependencia de talento en vivo.
Entrega de rendimiento controlada por texto
Los humanos digitales son controlados completamente por texto. Ajusta el ritmo, la énfasis y la estructura directamente en el guion, y HeyGen generará la correspondiente actuación de animación sin necesidad de volver a grabar o editar manualmente.
Alto rendimiento de la actuación facial
Los humanos digitales ofrecen movimientos faciales realistas alineados con el habla. Las expresiones sutiles, el enfoque de los ojos y las formas de la boca se sincronizan con precisión, produciendo videos que se sienten pulidos y profesionales para una comunicación seria.
Continuidad del idioma global
Crea humanos digitales que hablen en más de 175 idiomas manteniendo la misma identidad visual. La traducción de vídeos garantiza una entrega coherente en todas las regiones sin necesidad de contratar presentadores o producir vídeos por separado, gracias a la tecnología de humanos digitales.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de humanos digitales AI
Crea humanos digitales mediante un claro flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte texto en vídeo en comunicación.
Elige la apariencia y el estilo de presentación para tu humano digital. Define el idioma, tono y propósito de comunicación para tu avatar humano digital.
Añade tu mensaje como texto. HeyGen analiza la estructura y el ritmo para preparar una entrega natural y fácil de seguir.
Ajusta el estilo de voz, subtítulos, diseño y marca. Asegúrate de que el humano digital se alinee con tu audiencia y caso de uso.
Genera el vídeo final del humano digital y compártelo a través de sitios web, plataformas o sistemas internos. Actualiza en cualquier momento editando el texto para reflejar cambios en tiempo real.
Los humanos digitales son presentadores de video humanos generados por IA que transmiten contenido hablado a través de video realista. Se utilizan para comunicar información, orientación y mensajes sin la necesidad de presentadores en vivo.
Los humanos digitales se utilizan para la orientación al cliente, formación, educación, comunicación de marca y mensajes internos donde se requiere consistencia y escalabilidad.
Sí. Los humanos digitales HeyGen pueden hablar más de 175 idiomas utilizando la generación de videos multilingües y video translator manteniendo la misma identidad visual.
No. Los humanos digitales se crean enteramente a partir de texto. No se necesitan cámaras, micrófonos, estudios ni sesiones de grabación en vivo.
Las actualizaciones son sencillas y pueden animarse para lograr un mayor compromiso. Edita el guion y regenera el vídeo. No es necesario volver a grabar o reconstruir el contenido.
Sí. Puede personalizar el estilo de voz, subtítulos, diseños, colores y presentación visual para que coincidan con los requisitos de su marca.
HeyGen produce un ritmo natural, movimiento sincronizado de labios y expresión facial adecuada para la comunicación profesional y empresarial.
Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, y todos los guiones y vídeos digitales de humanos generados permanecen bajo su control, asegurando la integridad de su contenido de humano virtual.
