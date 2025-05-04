HeyGen logo

Generador de Vídeos a partir de Artículos: Obtén Vídeos Instantáneos a partir de Texto

Toma tu mejor contenido escrito y transfórmalo en videos que la gente realmente termine. Con HeyGen, puedes convertir artículos, blogs y recursos extensos en videos listos para presentar que aumentan el alcance, la participación y el tiempo en la página, todo sin necesidad de editores o cámaras.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Publicaciones de blog convertidas en clips listos para redes sociales

Publicaciones de blog convertidas en clips listos para redes sociales

Convierte publicaciones largas de blog en videos verticales cortos con ganchos claros y conclusiones. Úsalos como avances que atraigan a los espectadores de vuelta a tu artículo completo. Esto ayuda a que tu contenido se difunda más a través de las redes.

Liderazgo de opinión en vídeos explicativos

Liderazgo de opinión en vídeos explicativos

Convierte artículos de opinión y análisis profundos en explicaciones en video atractivas. Presenta las ideas visualmente para que los temas complejos sean accesibles. Ejecutivos y expertos se mantienen visibles sin tiempo adicional de grabación.

Artículos del centro de ayuda en vídeos instructivos

Artículos del centro de ayuda en vídeos instructivos

Toma los documentos de soporte y las preguntas frecuentes y transfórmalos en tutoriales guiados. Las demostraciones visuales reducen la confusión y ayudan a los clientes a autoatenderse, especialmente cuando utilizan un generador de vídeos con IA. Menos tickets significa más tiempo para trabajos de mayor valor.

Artículos de noticias en resúmenes rápidos

Artículos de noticias en resúmenes rápidos

Convierte las actualizaciones oportunas en videos resumen cortos para redes sociales o correo electrónico. Los espectadores captan los puntos clave en segundos, lo que mantiene tu marca presente gracias al contenido de video atractivo. Perfecto para editores y equipos de comunicaciones internas.

Guías perennes en módulos de estilo de curso

Guías perennes en módulos de estilo de curso

Desglosa las guías extensas en lecciones en vídeo más cortas. Cada módulo cubre una sección del artículo de manera enfocada. Los estudiantes pueden verlas en orden o ir directamente a lo que necesitan, mejorando su experiencia con el contenido de vídeo de IA.

Páginas de producto convertidas en explicaciones promocionales

Páginas de producto convertidas en explicaciones promocionales

Convierte textos de producto de alto rendimiento en vídeos promocionales o explicativos cortos. Muestra los beneficios con imágenes y narración extraídas directamente de tu página. Esto mantiene el mensaje coherente en diferentes formatos.

Por qué HeyGen es el mejor generador de videos a partir de artículos

HeyGen te ayuda a reutilizar cada gran artículo convirtiéndolo en múltiples videos de alta calidad. Comienza con una URL o pega tu texto y deja que la IA resuma, escriba el guion y diseñe escenas que se ajusten a tu marca. Obtienes más contenido de lo que ya tienes, mientras tu audiencia elige cómo quiere consumirlo.

Ve del enlace del artículo al vídeo en minutos

Pega un enlace o suelta el texto de tu artículo y HeyGen extrae instantáneamente los puntos clave. La IA convierte tu contenido en un guion estructurado con escenas, narración y sugerencias visuales. Te saltas la página en blanco y pasas directamente a la refinación.

Extiende la vida de cada artículo

Transforma entradas de blog, guías y actualizaciones de noticias en videos para redes sociales, correo electrónico y páginas de aterrizaje. La misma historia funciona en múltiples formatos, lo que te brinda más valor de cada pieza que publicas.

Mantén cada vídeo alineado con tu marca

Aplica tus fuentes, colores y logotipo para que los vídeos basados en artículos parezcan parte de la misma familia. Guarda las plantillas como patrones reutilizables para que cada nuevo vídeo mantenga una consistencia visual, incluso cuando sea creado por diferentes miembros del equipo.

Importación de URL y texto con resumen inteligente

Pega cualquier URL de artículo o texto y HeyGen analiza la estructura, los encabezados y las ideas clave. Elige resumir o mantener la mayoría de los detalles intactos. La IA crea un guion de video que preserva tu mensaje principal, permitiéndote crear un video sin esfuerzo.

Una interfaz de aplicación móvil que pasa de mostrar documentos con mucho texto a una cuadrícula de contenido basado en imágenes.

Opciones de voz en off y presentador de IA

Selecciona voces de IA con sonido natural o estilos de presentador que coincidan con tu audiencia. La narración se sincroniza automáticamente con las escenas para que el ritmo sea fluido, perfecto para un vídeo atractivo. Puedes ajustar el tono para adaptarlo a contenido educativo, editorial o promocional.

Mujer negra sonriente mirando hacia arriba con el texto "Cómo cultivar un estilo de vida saludable".

Escenas visuales, medios de archivo y subtítulos

HeyGen sugiere visuales y diseños basados en el contenido de tu artículo, mejorando la experiencia de conversión de artículo a video. Combina texto, metraje de archivo, imágenes y movimientos simples para mantener los videos dinámicos. Los subtítulos automáticos apoyan la accesibilidad y la visualización sin sonido.

Una mujer sonriente con cabello oscuro largo, un icono de CC en la parte superior izquierda y texto que dice "AI Captions" en la parte inferior derecha.

Exportaciones en múltiples formatos para cada canal

Exporta vídeos en formatos vertical, cuadrado y apaisado desde el mismo proyecto. Cada versión mantiene el texto legible y las escenas bien encuadradas, asegurando la calidad en el proceso de edición de vídeo. Esto te permite publicar vídeos basados en artículos dondequiera que tu audiencia pase tiempo.

Hombre sonriente en un escritorio con una superposición que muestra "Exportar como SCORM" activado y "SCORM 1.2" seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de vídeos a partir de artículos

HeyGen convierte la conversión de artículos en video en un flujo de trabajo sencillo que se adapta a tu proceso de contenido actual. Tú aportas el enlace o el texto, la plataforma se encarga del guion, las escenas y la voz a través de enlaces a video y texto a video flujos de trabajo.

Paso 1

Comience con una URL o el texto de un artículo

Pega el enlace a tu artículo o introduce el texto que quieres reutilizar. Elige tu objetivo y la duración ideal para que el resumen se ajuste al formato.

Paso 2

Elige tu formato, voz y estilo

Elige las proporciones de aspecto para tus canales principales, luego selecciona un estilo de voz y visual. Decide si este video debe tener una sensación de avance, explicativo o narrativa completa.

Paso 3

Revisar escenas y perfeccionar el guion

Previsualiza el guion generado y la desglosación de la escena. Edita el texto, reordena las secciones y añade o elimina puntos según sea necesario.

Paso 4

Generar, exportar y publicar

Crea el vídeo finalizado, luego exporta las versiones que necesites. Publica en redes sociales, incrusta cerca del artículo original o añade a las campañas de correo electrónico.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de vídeos a partir de artículos?

Una herramienta de artículo a video convierte contenido escrito como blogs, publicaciones de noticias y guías en videos. Resume las ideas principales, añade narración y combina visuales para que su audiencia pueda ver en lugar de solo leer.

¿Qué tipos de artículos funcionan mejor con HeyGen?

Los artículos claros y estructurados con secciones o encabezados definidos se convierten especialmente bien. Las guías prácticas, las listas de publicaciones, el liderazgo de opinión y las actualizaciones de noticias son todos candidatos sólidos. Incluso los recursos densos se benefician de ser divididos en historias visuales, especialmente cuando conviertes artículos en video.

¿Necesito experiencia en edición de video para usar esto?

No. HeyGen está diseñado para escritores, mercadólogos, editores y educadores sin experiencia en edición, lo que lo convierte en una herramienta de video AI ideal para todos. La plataforma maneja la estructura y los detalles técnicos mientras tú te concentras en el mensaje y la precisión.

¿Puedo controlar cuánto se resume mi artículo?

Sí. Puedes establecer longitudes objetivo y elegir si el video debe ser un breve teaser o un tratamiento más completo. Puedes editar manualmente el guion y las escenas para mantener o eliminar detalles.

¿Mantendrá el video la imagen y esencia de mi marca?

Sí. Puedes aplicar los colores de la marca, logotipos y fuentes a los vídeos basados en artículos. Los estilos guardados ayudan a asegurar que todo lo que publiques parezca pertenecer al mismo sistema de marca.

¿Puedo añadir mis propios visuales y grabaciones?

Sí. Puede subir capturas de pantalla, diagramas, material de archivo y clips de productos para reemplazar o complementar las imágenes sugeridas en su proyecto de conversión de artículos a video. Esto le brinda una combinación de automatización y control total donde es importante.

¿En qué plataformas puedo publicar vídeos basados en artículos?

Puedes exportar formatos preparados para TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn y tu propio sitio. Los videos se pueden incrustar cerca del artículo, compartirse por correo electrónico o utilizarse en campañas publicitarias, facilitando la conversión de blogs a video.

¿Cuánto tiempo suele durar mi artículo convertido en vídeo?

Un artículo corto podría convertirse en un clip de treinta a sesenta segundos mientras que una guía más larga podría convertirse en unos minutos. Puedes ajustar los objetivos de duración y el ritmo para que el video se adapte a tu estrategia.

¿Puedo editar el vídeo después de que se haya generado?

Sí. Puedes refinar escenas, actualizar texto, ajustar el tiempo y cambiar visuales antes de exportar. Si tu artículo cambia, puedes reabrir el proyecto y generar una nueva versión.

¿Cómo ayuda el artículo a video en mi estrategia de contenido?

Convertir artículos en videos amplía el alcance del contenido que ya has creado. Ayuda a llegar a audiencias que prefieren el video, aumenta las métricas de compromiso y brinda a cada artículo sólido más oportunidades de rendir en diferentes canales.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background